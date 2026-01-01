Ознайомтеся з панеллю керування HeyGen та основною навігацією, щоб упевнено налаштувати свій акаунт і почати створювати

Крок 1: перейдіть на свою панель керування

Коли Ви увійдете, потрапите на свою панель керування. Це Ваш центральний хаб у HeyGen.

Тут Ви можете:

Отримуйте доступ до всіх Ваших проєктів

Керуйте та редагуйте свої відео

Діліться готовим контентом

Ви часто повертатиметеся до цього простору, тож важливо розуміти, як він упорядкований.

Крок 2: ознайомтеся з головним меню навігації

У лівій частині екрана Ви знайдете головне меню навігації. Ця панель надає Вам доступ до інструментів, які Ви використовуватимете у своєму робочому процесі.

Звідси Ви можете:

Створюйте та керуйте відео

Упорядковуйте та використовуйте ресурси

Працюйте з аватарами, голосами та перекладами

Якщо Ви ознайомитеся з цим меню, усе інше стане значно простішим.

Крок 3: перегляньте панель початку роботи

На Вашій панелі керування Ви також побачите панель початку роботи. У цьому розділі Вас крок за кроком проведуть через основні етапи налаштування, щоб нічого важливого не було пропущено.

Щойно Ви завершуєте кожне завдання, його автоматично позначають виконаним. Якщо зробите паузу, зможете повернутися пізніше й продовжити з того місця, де зупинилися.

Крок 4: виконайте початкові завдання з налаштування

Показані завдання можуть відрізнятися залежно від Вашої ролі. Вони можуть включати:

Налаштування Вашого робочого простору

Запрошення учасників команди

Перегляд базових налаштувань безпеки

Вам не потрібно виконувати все одразу. HeyGen створено так, щоб Ви могли рухатися у зручному для себе темпі.

Крок 5: зосередьтеся на готовності

На цьому етапі мета — не досконалість. Важливо лише переконатися, що Ваш акаунт налаштований належним чином, щоб Ви були готові, коли будете готові створювати.

Крок 6: перейдіть до створення відео

Коли Ви вже зорієнтувалися й завершили налаштування, Ви готові перейти до наступного етапу.

У наступному курсі Ви створите своє перше відео та почнете працювати безпосередньо в AI-студії HeyGen.