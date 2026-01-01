HeyGen API

Посильте свій стек за допомогою HeyGen API

Інтегруйтеся через MCP, Skills або прямий API й додавайте відео зі ШІ у свій продукт так, як Вам зручно. Оберіть тариф, що відповідає Вашим потребам.

Почніть використовувати API

Оплата за фактом використання

Почніть всього від $5

Спробуйте HeyGen API безкоштовно й без жодних зобов’язань — це ідеальний старт для всіх, хто досліджує технології створення відео зі ШІ.

  • API відео-агента
  • API тексту в мовлення
  • Створення відео (движки Avatar III та IV)
  • API перекладу відео
  • Створюйте фотоаватари
  • Створюйте відео за допомогою шаблонів
  • Доступ до бібліотек аватарів, голосів і шаблонів
  • Доступ до сервера MCP
  • Інтеграція HeyGen Skills

Корпоративний

Для продуктів із середнім використанням і кастомним брендингом наш тариф Pro ідеально підходить для бізнесів, які ефективно використовують наше ціноутворення на відео API.

  • Усе, що входить у тариф Pay-As-You-Go
  • Індивідуальна масштабованість
  • Виділена підтримка розробників
  • API для створення цифрового двійника
  • API вичитування тексту
  • Знижені тарифи

Досліджуйте способи створення

HeyGen MCP

Connect HeyGen to AI agents like Claude, Manus, OpenAI through MCP for seamless, conversational video creation and management.

OpenClaw

Open-Source video creation framework for building and customizing HeyGen-powered video workflows with flexible integrations.

Навички HeyGen

Pre-built skill modules that extend AI agents with HeyGen video generation capabilities.

Прямий API

Programmatic access to HeyGen's video platform for custom integrations, automation, and advanced use cases.

131 883 550Створені відео
106 241 675Створені аватари
18 133 955Перекладені відео
Google
Hubspot
Workday
HP
Trivago
J.P.Morgan
Autodesk
Miro
Intel
DHL
Bosh
Komatsu
Coursera
Spring Health
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам втілення своїх історій у життя

Від індивідуальних креаторів до глобальних підприємств, HeyGen робить створення відео швидким, масштабованим і простим завдяки потужним інструментам ШІ.

API відеоагента

Generate complete avatar videos from a single text prompt — no manual setup needed.

TTS — Starfish

Convert text into natural, expressive speech using HeyGen's advanced voice synthesis engine.

API для створення відео

Programmatically create avatar videos with fine-grained control over avatars, voices, backgrounds, and layouts.

API для перекладу відео

Translate and dub existing videos into multiple languages while preserving lip-sync and natural delivery.

Сфери використання

Автентифікація

HeyGen пропонує кілька варіантів інтеграції — MCP, Skills та Direct API — кожен із власним методом автентифікації. Розуміння того, який потік підходить для Вашого сценарію використання, визначить, як Ви проходитимете автентифікацію та як буде здійснюватися тарифікація використання.

OAuth 2.0

Використовується для інтеграцій MCP. Користувачі надають доступ через стандартний екран згоди — жодних API-ключів не потрібно. Потрібен активний веб-план HeyGen із преміальними кредитами. Використання списується з балансу преміальних кредитів Вашого веб-плану.

API-ключ

Використовується для Skills та прямих інтеграцій з API. Автентифікуйтеся, передаючи свій API-ключ у заголовку X-Api-Key. Потрібен API-ключ HeyGen, згенерований у розділі Settings → API у Вашій панелі керування. Використання списується з балансу в API dashboard, який відокремлений від кредитів вебплану.

Партнери

Використовуйте HeyGen з улюбленими платформами

Підключіть HeyGen до улюблених інструментів, щоб автоматизувати створення відео.

Поширені запитання про ціни на API

Які існують способи інтеграції з HeyGen?

HeyGen пропонує три шляхи інтеграції: MCP для підключення до AI-асистентів на кшталт Claude без необхідності керувати API, Skills для розширення можливостей AI-агентів для кодування, таких як Claude Code і Cursor, та Direct API для повного програмного контролю над створенням відео.

Як працює автентифікація для кожного варіанту інтеграції?

MCP використовує OAuth — користувачі авторизуються через екран згоди, без потреби в API-ключах. Skills і Direct API обидва використовують API-ключ, який передається в заголовку X-Api-Key і створюється в розділі Settings → API на Вашій панелі керування HeyGen.

Чи однакові кредити MCP та баланс API?

Ні. Використання MCP списується з преміального кредитного балансу Вашого вебплану, тоді як використання Skills і Direct API списується з балансу на Вашій API-панелі. Ці два пулі білінгу є незалежними один від одного.

Яка мінімальна сума, щоб почати з тарифом Pay-As-You-Go?

Ви можете почати всього з $5. Просто поповніть свій API-гаманець і сплачуйте лише за фактичне використання — без жодних щомісячних зобов’язань.

Що пропонує тариф Enterprise понад модель Pay-As-You-Go?

План Enterprise містить усе з тарифу Pay-As-You-Go, а також індивідуальне масштабування, виділену підтримку для розробників, API для створення Digital Twin, Proofread API та знижені тарифи.

Почніть створювати відео зі ШІ

Дізнайтеся, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та прискорюють зростання завдяки найінноваційнішому відео зі ШІ.

