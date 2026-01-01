Посильте свій стек за допомогою HeyGen API
Інтегруйтеся через MCP, Skills або прямий API й додавайте відео зі ШІ у свій продукт так, як Вам зручно. Оберіть тариф, що відповідає Вашим потребам.
Почніть всього від $5
Спробуйте HeyGen API безкоштовно й без жодних зобов’язань — це ідеальний старт для всіх, хто досліджує технології створення відео зі ШІ.
Для продуктів із середнім використанням і кастомним брендингом наш тариф Pro ідеально підходить для бізнесів, які ефективно використовують наше ціноутворення на відео API.
Досліджуйте способи створення
Connect HeyGen to AI agents like Claude, Manus, OpenAI through MCP for seamless, conversational video creation and management.
Open-Source video creation framework for building and customizing HeyGen-powered video workflows with flexible integrations.
Pre-built skill modules that extend AI agents with HeyGen video generation capabilities.
Programmatic access to HeyGen's video platform for custom integrations, automation, and advanced use cases.
Від індивідуальних креаторів до глобальних підприємств, HeyGen робить створення відео швидким, масштабованим і простим завдяки потужним інструментам ШІ.
Generate complete avatar videos from a single text prompt — no manual setup needed.
Convert text into natural, expressive speech using HeyGen's advanced voice synthesis engine.
Programmatically create avatar videos with fine-grained control over avatars, voices, backgrounds, and layouts.
Translate and dub existing videos into multiple languages while preserving lip-sync and natural delivery.
Автентифікація
HeyGen пропонує кілька варіантів інтеграції — MCP, Skills та Direct API — кожен із власним методом автентифікації. Розуміння того, який потік підходить для Вашого сценарію використання, визначить, як Ви проходитимете автентифікацію та як буде здійснюватися тарифікація використання.
Використовується для інтеграцій MCP. Користувачі надають доступ через стандартний екран згоди — жодних API-ключів не потрібно. Потрібен активний веб-план HeyGen із преміальними кредитами. Використання списується з балансу преміальних кредитів Вашого веб-плану.
Використовується для Skills та прямих інтеграцій з API. Автентифікуйтеся, передаючи свій API-ключ у заголовку X-Api-Key. Потрібен API-ключ HeyGen, згенерований у розділі Settings → API у Вашій панелі керування. Використання списується з балансу в API dashboard, який відокремлений від кредитів вебплану.
Використовуйте HeyGen з улюбленими платформами
Підключіть HeyGen до улюблених інструментів, щоб автоматизувати створення відео.
HeyGen пропонує три шляхи інтеграції: MCP для підключення до AI-асистентів на кшталт Claude без необхідності керувати API, Skills для розширення можливостей AI-агентів для кодування, таких як Claude Code і Cursor, та Direct API для повного програмного контролю над створенням відео.
MCP використовує OAuth — користувачі авторизуються через екран згоди, без потреби в API-ключах. Skills і Direct API обидва використовують API-ключ, який передається в заголовку X-Api-Key і створюється в розділі Settings → API на Вашій панелі керування HeyGen.
Ні. Використання MCP списується з преміального кредитного балансу Вашого вебплану, тоді як використання Skills і Direct API списується з балансу на Вашій API-панелі. Ці два пулі білінгу є незалежними один від одного.
Ви можете почати всього з $5. Просто поповніть свій API-гаманець і сплачуйте лише за фактичне використання — без жодних щомісячних зобов’язань.
План Enterprise містить усе з тарифу Pay-As-You-Go, а також індивідуальне масштабування, виділену підтримку для розробників, API для створення Digital Twin, Proofread API та знижені тарифи.
