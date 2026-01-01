Брендовий набір

Функція Brand у HeyGen допомагає зберігати візуальну й вербальну цілісність кожного відео — незалежно від того, хто його створює і скількома мовами Ви працюєте. Вона об’єднує всі правила Вашого бренду в одному місці, тож Ваш контент завжди виглядає професійно й звучить доречно. За допомогою Brand Ви можете керувати своєю візуальною айдентикою через Brand Kits і контролювати, як ключові терміни вимовляються або перекладаються, за допомогою Brand Glossary. Разом ці інструменти дають змогу легко застосовувати логотипи, кольори, шрифти, медіа та мовні правила в усіх проєктах, гарантуючи, що Ваші відео залишаються в межах бренд-стилю в масштабі й між командами.