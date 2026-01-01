Крок 1: створіть або відкрийте вертикальне відео

Почніть у HeyGen: створіть нове вертикальне відео або відкрийте те, яке Ви вже завершили. Переконайтеся, що відео повністю готове й підготовлене до фінального форматування.

Крок 2: натисніть «Редагувати стилі»

Коли Ваше відео відкрито, виберіть редагувати стилі. Це переведе Ваше відео в режим стилізації.

Крок 3: перегляньте доступні шаблони

Прокрутіть доступні шаблони й перегляньте, як кожен із них виглядає у Вашому відео. Зверніть увагу, як подається хук, як відображаються субтитри та яким є темп відео.

Крок 4: виберіть шаблон

Виберіть шаблон, який найкраще відповідає Вашій платформі та стилю контенту. Застосуйте його до свого відео.

Крок 5: за потреби відкоригуйте колір

Якщо шаблон містить варіанти кольорів, виберіть той, який відповідає Вашому бренду або візуальним уподобанням.

Крок 6: перегляньте фінальний результат

Перегляньте стилізовану версію від початку до кінця. Переконайтеся, що субтитри, зачіпка та темп відповідають очікуванням Вашої авдиторії.

Крок 7: опублікуйте своє відео

Коли Ви будете задоволені результатом, одразу опублікуйте своє відео. Додатковий монтаж чи зовнішні інструменти не потрібні.