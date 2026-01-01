Замість того щоб вручну налаштовувати макети, анімації та візуальний потік, шаблони дають Вам потужну відправну точку, яку легко адаптувати під себе. Вони ідеально підходять, коли потрібно діяти швидко, зберігати візуальну цілісність або створювати контент у великому масштабі. Лише кілька коригувань — і Ви можете додати власні ресурси, аватари та бренд-пакети, щоб кожне відео виглядало професійно й повністю відповідало Вашому бренду.

Перейдіть до бібліотеки шаблонів

Щоб почати, перейдіть до своєї панелі керування HeyGen і натисніть вкладку Templates. Відкриється повна бібліотека шаблонів, де Ви знайдете широкий вибір готових варіантів, створених для різних сценаріїв використання. Ви можете переглядати всю колекцію або фільтрувати її за категоріями, такими як маркетинг, навчання, соціальні мережі чи оголошення.

Коли Ви знайдете шаблон, який відповідає Вашим потребам, натисніть на нього й оберіть «Create with AI Studio». Шаблон відкриється безпосередньо в редакторі й буде готовий до налаштування.

Налаштуйте свій шаблон у AI Studio

Усередині AI Studio майже кожен елемент шаблону можна змінити. Ви можете замінювати аватари, змінювати фони, вставляти власний сценарій, додавати або видаляти сцени та тонко налаштовувати візуальні елементи відповідно до Ваших цілей.

Щоб оновити аватар або фон, просто натисніть на елемент, який Ви хочете замінити. Після цього Ви зможете вибрати новий колір фону, зображення чи відео та обрати інший аватар із Вашої бібліотеки HeyGen.

Редагуйте та вдосконалюйте свій сценарій

Сценарій кожної сцени можна редагувати безпосередньо в редакторі. Клацніть сцену, щоб оновити текст, налаштувати темп або переписати окремі репліки. Якщо Вам потрібна допомога зі створенням чи вдосконаленням тексту, введіть косу риску в полі сценарію та виберіть AI Script Writer. Це дасть змогу створювати новий контент або покращувати наявний текст за допомогою ШІ.

Додайте або змініть фонову музику

Деякі шаблони за замовчуванням містять фонову музику, але Ви легко можете змінити її або додати власну. Натисніть кнопку Music у лівій бічній панелі, щоб переглянути й прослухати доступні треки, а потім додайте один із них безпосередньо до свого відео. Якщо Ви надаєте перевагу власному аудіо, відкрийте розділ Assets і завантажте свій файл.

Перегляньте та надішліть своє відео

Коли Ваше відео виглядає так, як Ви хочете, перегляньте його, щоб переконатися, що візуальні елементи, сценарій і аудіо добре поєднуються. Коли будете готові, натисніть Submit, виберіть потрібну роздільну здатність вихідного відео й підтвердьте. HeyGen обробить Ваше відео, і Ви отримаєте сповіщення або електронний лист, щойно воно буде готове. Час обробки може відрізнятися залежно від тривалості відео та розміру файлу.

Створюйте власні багаторазові шаблони

Ви також можете створювати власні шаблони, адаптовані під Ваш бренд. Просто відредагуйте відео, доки воно не відповідатиме бажаному макету, структурі та стилю. Потім відкрийте меню у верхньому правому куті й виберіть «Save as Template». Це збереже відео як багаторазовий шаблон, до якого Ви зможете звертатися для майбутніх проєктів, що спростить стандартизацію контенту, пришвидшить виробництво та допоможе зберігати послідовність у всіх Ваших відео.

Ось і все. Шаблони допомагають Вам працювати швидше, зберігати послідовність і зосереджуватися на повідомленні, а не на налаштуванні. Лише за кілька кліків Ви можете перетворити готовий шаблон на повністю персоналізоване відео, готове до публікації та поширення.