AI-генератор подкастів

HeyGen's Avatar IV AI Podcast Generator дає змогу миттєво створювати подкасти. Просто напишіть або завантажте свій сценарій.
Мікрофон не потрібен. Наш ШІ перетворює текст на чіткі й реалістичні голоси, готові до ефіру. Ідеально підходить для історій, інтерв'ю чи дискусій.

131 883 550Створено відео
106 241 675Створено аватарів
18 133 955Перекладено відео
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.
Сторітелінгові та наративні подкасти

Turn written stories into polished podcast episodes without recording. The AI podcast generator delivers clear narration and consistent pacing, making it easy to publish engaging storytelling content at scale.

Інтерв'ю та дискусійні подкасти

Create interview-style podcasts from prepared scripts or structured conversations. The AI produces natural back-and-forth delivery, helping you share insights and discussions without coordinating hosts or guests.

Маркетингові та бренд-подкасти

Launch branded podcast episodes that explain products, share updates, or tell brand stories using a free AI podcast generator. The AI podcast generator enables fast production while maintaining a professional sound across episodes.

Навчання та внутрішні комунікації

Convert training materials, onboarding guides, or internal updates into audio content. Employees can consume information on demand without attending live sessions or reading long documents.

Освітній та навчальний контент

Transform lessons, lectures, or written materials into accessible podcast episodes. The AI podcast generator helps learners review topics through audio, improving flexibility and retention.

Багатомовна публікація подкастів

Create podcast episodes in multiple languages from a single script. The AI adapts voice and delivery for each language, making global content distribution fast and cost-effective for your professional podcast.

Чому команди використовують AI Podcast Generator від HeyGen

Коли Ви шукаєте найкращий AI-генератор подкастів, саме певні функції допомагають відрізнити одні інструменти від інших. Ці можливості відіграють вирішальну роль у тому, наскільки реалістичними, універсальними та корисними будуть створені подкасти, гарантуючи щоразу високоякісне аудіо за допомогою нашого AI-відео генератора.

Ефективність за часом і вартістю

Створюйте відшліфований 30-хвилинний подкаст за лічені хвилини, не витрачаючи безліч годин на сценарій, запис і монтаж, завдяки нашому AI-генератору подкастів. HeyGen усуває потребу в дорогих мікрофонах, акустичній обробці та оренді студії, роблячи його ідеальним AI-інструментом для створення подкастів.

Реалістичні голоси зі ШІ, які захоплюють слухачів

HeyGen пропонує природне клонування голосу зі ШІ, яке чітко передає тон, емоції та наголоси. Такі голоси утримують увагу Вашої авдиторії, усуваючи потребу в професійних акторах озвучування чи тривалих записах, і дають змогу ефективно створювати професійні подкасти.

Багатомовна підтримка для глобального охоплення

HeyGen дає змогу створювати епізоди подкастів різними мовами з одного сценарію за допомогою нашого AI-відео генератора. Ця функція забезпечує послідовність повідомлень і водночас дає змогу безперешкодно виходити на міжнародні ринки без потреби залучати перекладачів чи акторів озвучування.

Створення подкастів з тексту

Автоматично перетворюйте готові сценарії на повноцінні епізоди подкасту. ШІ перетворює текст на чітке, природне звучання аудіо без мікрофонів, записів у студії чи ручного монтажу. Це знімає технічні бар’єри та пришвидшує створення подкастів.

Реалістичне клонування голосу зі ШІ

Обирайте реалістичні голоси зі ШІ, які природно передають тон, емоції та акценти. Генератор забезпечує стабільну, схожу на людську мову навіть у довгих епізодах, утримуючи увагу слухачів без потреби залучати дикторів.

Голос, музика та субтитри в одному робочому процесі

Створюйте відео з вбудованими голосами та музикою. Створюйте розмовні аватари з субтитрами, синхронізованими з аудіо. Додавайте аудіошари без потреби у додаткових інструментах. Підтримуються різні формати та роздільні здатності відео.

Гнучкі стилі та керування рухом

Налаштовуйте тривалість відео, співвідношення сторін і темп. Керуйте переходами за допомогою текстових команд на кшталт «повільний панорамний рух» або «зум на об’єкт». Цей інструмент для створення відео зі ШІ дає Вам повний контроль без жодної кривої навчання.

Використовується понад 100 000 командами, які цінують якість, простоту та швидкість

Дізнайтеся, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.

Miro
"Це дало змогу нашим копірайтерам мати такий самий рівень творчої свободи в процесі, як і в мене, коли йдеться про візуальні формати сторітелінгу."

Стів Соврі, Дизайнер навчальних медіа
Vision Creative Labs
"Магічний момент для мене настав, коли ми працювали над фільмом, який я робив щотижня. Раптом ми зрозуміли, що я можу написати сценарій, надіслати його — і більше ніколи не доведеться виходити перед камерою."

Roger Hirst, Співзасновник
Workday
"Мені подобається в HeyGen те, що мені більше не доводиться відмовлятися від проєктів. Це ніби ми підсилили нашу команду. Ми можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо."

Justin Meisinger, Керівник програми
Як це працює

Як працює наш AI-генератор подкастів

Створення подкасту зі ШІ простіше, ніж традиційні методи запису. Ви можете без зусиль отримати професійний аудіоконтент, не говорячи в мікрофон і не редагуючи звукові файли, створюючи подкасти за лічені хвилини. Ось як створити подкаст за допомогою ШІ у чотири прості кроки.

Крок 1

Завантажте своє фото

Виберіть якісне зображення, на якому обличчя добре видно. Підтримувані формати: PNG, JPG, HEIC або WebP (до 200MB).

Крок 2

Виберіть і підготуйте свій сценарій

Почніть зі сценарію, допису в блозі, статті, нотаток зустрічі або навіть PDF. Переконайтеся, що текст чіткий, розмовний і не містить візуальних елементів чи форматування, непридатних для аудіо, щоб без зайвих зусиль перетворити цей контент на подкаст.

Крок 3

Оберіть відповідний голос зі ШІ

Оберіть голос, який відповідає тону Вашого контенту, з можливістю вибору статі, віку, акценту та стилю подачі.

Крок 4

Створіть за допомогою AI-аватара та завершіть доставку

Покращуйте свій подкаст, поєднуючи аудіо з реалістичним AI-аватаром для відеоверсії. Перегляньте попередній результат, внесіть фінальні правки та експортуйте у відео- або аудіоформаті для подальшого розповсюдження.

Поширені запитання (FAQ)

Що таке AI-генератор подкастів?

Podcast Generator від HeyGen — це інструмент на базі ШІ, який перетворює текст, аудіо або зображення на професійні подкаст-відео, готові до публікації. Він використовує клонування голосу зі ШІ, щоб створювати природні голоси та реалістичні аватари, підвищуючи загальну якість Вашого подкасту за лічені хвилини. Вам не потрібні мікрофон чи диктор. Це швидко, підтримує багато мов і заощаджує час та гроші.

Чи існує ШІ, який створює подкасти?

Так, існує кілька інструментів ШІ для створення подкастів. Podcast Generator від HeyGen перетворює текст або аудіо на відеоподкасти, використовуючи клонування голосу та аватари зі ШІ. Він працює без мікрофона та диктора.

Які формати файлів можуть обробляти AI-генератори подкастів?

Більшість AI-генераторів подкастів приймають файли TXT, PDF, DOCX, XLSX та HTML, перетворюючи текст на аудіо з максимально можливим збереженням структури та зручності читання.

Скільки зазвичай коштує генератор подкастів зі ШІ?

Вартість може суттєво відрізнятися залежно від функцій, але зазвичай коливається від безкоштовних до преміум-планів вартістю від $15 до $50 на місяць. Почніть досліджувати платформу HeyGen безкоштовно тут.

Чи можуть AI-генератори подкастів створювати контент кількома мовами?

Так, генератори подкастів на основі ШІ підтримують кілька мов, тож Ви легко можете перетворити будь-який контент на подкаст із налаштуванням голосу та акценту. Спробуйте цю функцію в HeyGen тут.

Скільки часу потрібно, щоб створити подкаст за допомогою ШІ?

Сценарій обсягом 2 000 слів зазвичай можна створити менш ніж за п’ять хвилин, особливо якщо Ви використовуєте розширені можливості, як-от AI-аватари.

Чи можу я налаштовувати голоси зі ШІ у своєму подкасті?

Так, Ви можете налаштовувати висоту тону, швидкість, емоційність і наголос, щоб вони відповідали тону та стилю Вашого подкасту. Спробуйте ці можливості в HeyGen тут.

Як мені поширювати подкасти, створені за допомогою безкоштовного AI-генератора подкастів?

Подкасти можна експортувати для популярних аудіоплатформ або візуально доповнювати AI-аватарами для розповсюдження на відеоплатформах.

