Ласкаво просимо до вашого стартового гіда з відео для L&D на основі ШІ
Хочете створювати більше відеоконтенту, але відчуваєте, що щось стримує
обмежені в часі, бюджеті чи виробничих ресурсах? Ви не самі. А ось і гарна новина: з HeyGen Ви можете створювати, перекладати та адаптувати відео, які виглядають навіть краще за традиційні продакшени, витрачаючи лише частку їхньої вартості та часу.
Цей посібник створено для фахівців з навчання, інструкційних дизайнерів та авторів навчального контенту, які готові підняти свій рівень завдяки відео зі ШІ. Ви дізнаєтеся, як пройти шлях від ідеї до повноцінного курсу, створюючи якісний, масштабований контент без потреби в камерах, студіях чи акторах у кадрі.
Найкращі варіанти використання: як фахівці з навчання використовують HeyGen
HeyGen — це більше, ніж просто відеоінструмент. Це креативний рушій, створений для фахівців з навчання, яким потрібно швидко працювати, масштабувати контент і досягати результатів без втрати якості. Від курсів до багатомовних навчальних відео — ось як фахівці з навчання в різних функціях використовують HeyGen, щоб створювати високоефективні відео у великому масштабі.
Навчальні курси
Ідеально підходить для: інструкційних дизайнерів, відділів навчання та розвитку, HR, підрозділів з розвитку продажів
- Komatsu оптимізує глобальне навчання та розвиток співробітників за допомогою захопливих багатомовних відео зі ШІ
- Miro масштабує навчальний контент завдяки простому перекладу та зручному управлінню змінами
- AI Smart Ventures навчила тисячі людей за допомогою захопливих навчальних курсів
Навчання та адаптація персоналу
Ідеально підходить для: інструкційних дизайнерів, відділів навчання та розвитку, підвищення ефективності продажів, HR, комплаєнсу, внутрішніх комунікацій
Переклад і доступність
Ідеально підходить для: інструкційних дизайнерів, фахівців з комунікацій, навчання та розвитку, HR, комплаєнсу
Чому відео є критично важливим у L&D сьогодні
- №1 формат для підвищення залученості та збереження знань у здобувачів освіти — це відео
- 83% опитаних учніввіддають перевагу перегляду відео, а не аудіо чи тексту
- 40–60% скорочення часу навчання можна досягти за допомогою відео, оскільки учні засвоюють інформацію ефективніше через візуальні та аудіальні сигнали.
- 95% збереження інформації коли учні переглядають відео проти 10% під час читання тексту (Insivia)
Завдання
- Часті оновлення вимагають швидкого й простого редагування відео у міру зміни політик, процесів та індустрій
- Обмежені ресурси та глобальні мовні й доступнісні потреби перевантажують виробничі потужності
- Аутсорсинг є дорогим і повільним, особливо коли йдеться про складний контент на кшталт матеріалів із комплаєнсу чи безпеки
Можливості відео зі ШІ
Заощадження коштів
Заощаджено €1 000 за хвилину навчального контенту компанією Sibelco
На 80% нижчі витрати на виробництво та на 50% швидший термін доставки в Simulations Software
Швидкість
Збільшення у 5 разів швидкості створення навчальних відео у лідера фінансових послуг Equity Trust
Масштабованість
80–90% середній показник завершення для навчальних відео для клієнтів і партнерів у компанії Komatsu
15K+ живих тренувальних симуляцій рольових ігор з продажів та понад 2,5K годин навчання, завершених у Copient.ai
Локалізація
Скорочення витрат на переклад відео на 80% і економія 50% часу на виробництво завдяки Würth Group
Зростання в 5 разів рентабельності рекламних інвестицій на іспаномовному, французькому та німецькому ринках у компанії Rosetta Stone
Персоналізація
Сотні онбординг-відео, які вітають нових співробітників на ім’я і бажаною мовою в Lattice
Хочете зануритися глибше?
Створення Вашого першого відео зі ШІ
Вступ
Новачок у відео або вперше пробуєте HeyGen? У Вас усе вийде. У цьому розділі крок за кроком показано, як швидко створити чудове відео.
Шаблон для навчання
Найкраще підходить для онбордингу, навчання роботі з інструментами або політиками.
Відео-інструкція
Найкраще підходить для навчальних відео або покрокових інструкцій, де потрібен запис екрана чи інші візуальні матеріали
Подобається навчатися в дії?
Оберіть тип відео вище, щоб відкрити готовий шаблон у HeyGen і рухатися далі, виконуючи кроки разом із ним.
Амбітний професіонал?
Нам це подобається! Перейдіть одразу до Крок 4: Оберіть відповідного AI-аватара-спікера і створіть власний AI-аватар — Ваш цифровий двійник і майбутню зірку відео.
Ще не готові зануритися?
Без проблем. Перегляньте кроки зараз, а до повної інструкції поверніться, коли будете готові.
Готові почати?
Почніть із цього 2-хвилинного туру редактором AI Studio від HeyGen, а потім занурмося в деталі!
Щоб дізнатися більше, перегляньте наші покрокові відеоінструкції:
→ Академія HeyGen: 101
загальний огляд усіх можливостей HeyGen
→ Академія HeyGen: AI Studio
детальніше занурення у редагування відео
Крок 1: Налаштуйте свій робочий простір HeyGen для масштабування
Розумні маркетологи не починають щоразу з нуля — вони вибудовують системи, які масштабуються.
З HeyGen Вам легко підтримувати впізнаваний стиль відео, налаштувавши Brand Kit, щоб автоматично використовувати Ваші шрифти, кольори, логотипи та інші ресурси.
Просто вставте URL Вашої компанії, щоб почати, або завантажте елементи бренду вручну.
Поспішаєте? Без проблем. Ви завжди можете повернутися й завершити цей крок пізніше.
Порада від профі
Коли Ваш Brand Kit уже містить фірмові кольори, Ви можете легко оновити більшість HeyGen Templates, щоб вони відповідали бренду. Просто підставте Ваші кольори, і кожне відео залишатиметься у фірмовому стилі.
Крок 2: Визначте свою стратегію
Перш ніж створювати відео, зробіть крок назад і уточніть свою стратегію навчання, особливо якщо це відео є частиною більшого курсу чи навчальної програми. Визначте мету саме цього відео, хто Ваші слухачі, як відео буде доставлене та як Ви підтримуватимете залученість тих, хто навчається, протягом усього перегляду.
Крок 2: Оберіть відповідний AI-аватар
Ваш фасилітатор формує навчальне середовище. Оберіть готовий Public Avatar, створіть Custom Avatar, який відповідає Вашій організації або темі, або, для максимально особистого підходу, створіть свого цифрового двійника за лічені хвилини за допомогою функції HeyGen Hyper Realistic Avatar!
HeyGen пропонує кілька варіантів створення Custom Avatars. Натисніть посилання нижче, щоб детальніше ознайомитися з можливостями.
Тип аватара
Що Вам знадобиться
Ви отримаєте
Найкраще підходить для
2–5-хвилинне навчальне відео
Найреалістичніший вигляд, рухи, голос і синхронізація губ на основі Вашого навчального відео
Гіперреалістичний цифровий двійник
10–15 фотографій
Реалістичний вигляд на основі Ваших фото зі створеними ШІ рухами, голосом і синхронізацією губ
Реалістичний цифровий двійник
Текстовий промпт
Повністю створений ШІ зовнішній вигляд, рухи, голос і синхронізація губ
Вигадані персонажі в реалістичних або різноманітних стилях анімації
Avatar IV (новинка!)
1 фото
Дуже реалістичний вигляд на основі фото з рухами, голосом і синхронізацією губ, створеними ШІ. Для створення потрібні кредити.
<30-секундні відео, включно із синхронізацією губ під музику
Порада від експертів
Використовуйте функцію HeyGen Generating Looks, щоб змінити позу, оточення або одяг Вашого аватара лише за допомогою текстового промпту.
Найкращі практики: як створити ідеальний кастомний аватар
Готові створити професійний, реалістичний аватар з безліччю варіантів налаштування? Ознайомтеся з наведеними нижче матеріалами, щоб отримати поради, найкращі практики та короткий огляд усього, що Вам знадобиться, щоб почати.
Створюючи Custom Avatar, пам’ятайте: яка якість на вході — така й на виході. Чим кращими будуть Ваші фото, відео та текстові промпти, тим реалістичнішим і більш відшліфованим буде Ваш аватар.
Усе, що є у Вашому навчальному відео для Hyper Realistic Avatar — від жестів і міміки до інтонацій голосу — буде відображено в остаточному результаті.
Тип аватара
Що Вам знадобиться
Найкращі практики
2–5-хвилинне навчальне відео
10–15 фотографій
Створити аватар
Текстовий промпт
Якщо Ви лише починаєте працювати з промптами, ознайомтеся з нашими найкращими практиками створення промптів
Avatar IV (нове!)
1 фото
1 фото лише з об’єктом зйомки, з хорошим освітленням і високою роздільною здатністю
Порада від експертів
Скористайтеся функцією HeyGen Generating Looks, щоб змінити позу, оточення або одяг Вашого аватара лише за допомогою текстового промпту.
Мета навчання
Чого Ви хочете досягти за допомогою цього відео?
Приклади: адаптація нових співробітників, посилення процедур комплаєнсу, підвищення кваліфікації для нових інструментів або процесів
Профіль слухача
Для кого Ви створюєте це відео? Яку посаду вони обіймають або в якій команді працюють? Який у них поточний рівень знань?
Приклади: усі співробітники, переважно без технічного бекграунду, обмежений час, різний рівень обізнаності щодо протоколів безпеки
Основний канал дистрибуції
Де користувачі матимуть доступ до Вашого відео?
Приклади: внутрішня LMS, SharePoint, Slack, сервіси електронних листів для онбордингу, корпоративна вікі, мобільний застосунок для навчання
Стратегія залучення
Як Ви будете утримувати залученість учнів і підвищувати запам’ятовування?
Приклади: інтерактивні промпти, інтервальне повторення, життєві та близькі за змістом сценарії, короткі й сфокусовані фрагменти, щоб утримувати увагу та підсилювати ключові висновки
Порада від експертів
Потрібна друга думка щодо Вашої стратегії? Перейдіть до ChatGPT, Claude або іншого інструменту на Ваш вибір і створіть промпт за таким шаблоном:
"Я планую створити [навчальне відео] для [теми або навички]. Мета — [вставте навчальну ціль], моя цільова авдиторія — [профіль учня], відео буде доставлене через [платформи або канали], а стратегія залучення така: [стратегія залучення]. Чи можете Ви надати відгук щодо ефективності цього плану та запропонувати можливі покращення?"
Крок 3: Напишіть свій сценарій
Ваш сценарій є основою зрозумілого й ефективного навчального досвіду. Незалежно від того, чи створюєте Ви окремий навчальний туторіал, чи один модуль у більшому курсі, добре структурований сценарій забезпечує чіткість, послідовність і залученість тих, хто навчається. Ось як зробити це правильно:
- Почніть із контексту та релевантності наприклад зі сценарію, запитання або поширеної проблеми, щоб показати, чому тема важлива. Це підвищує мотивацію та залученість тих, хто навчається.
- Зберігайте чітку структуру й фокусрозбиваючи матеріал на логічні, прості для сприйняття кроки з рівномірним, комфортним темпом.
- Використовуйте просту, розмовну мову, звертаючись безпосередньо й чітко до того, хто навчається. Уникайте професійного жаргону, якщо Ви його не пояснюєте.
- Підкріпіть основні висновки та наступні кроки завершивши простою підсумковою частиною, закликом замислитися або застосувати отримані знання чи чіткою вказівкою на наступний модуль або ресурс.
Порада від експертів
Хочете рухатися швидше? Перегляньте сторінку «Найкращі практики» нижче, щоб отримати поради щодо використання інструментів на кшталт ChatGPT для написання Вашого сценарію.
Досі не певні, з чого почати? Ось кілька зразкових планів для натхнення.
Якщо Ви працюєте паралельно в HeyGen, ці скрипти вже вбудовані у Ваш шаблон.
Отримайте доступ до шаблонів, що містять ці скрипти, тут:
Досліджуйте детальніші шаблони сценаріїв і більше порад для популярних L&D-відео
Зануртеся глибше у створення сценаріїв
Найкращі практики: пишіть сценарії швидше й якісніше за допомогою ШІ
Хочете оптимізувати свій робочий процес і заощадити години на написанні текстів? Ось як використовувати інструменти на кшталт ChatGPT, Claude або Gemini, щоб швидко створювати чіткі, орієнтовані на слухача сценарії для Ваших навчальних відео.
Крок 1: Почніть із чіткого промпту
Розкажіть ШІ, який тип навчального відео Ви створюєте, для кого воно призначене та якого результату хочете досягти. Додайте контекст, наприклад:
- Мета: що саме слухач має вміти робити або розуміти?
- Профіль учня: хто вони (новий співробітник, менеджер із продажу, керівник команди) і який у них базовий рівень знань?
- Розповсюдження: де буде розміщене відео (LMS, Slack, онбординг-флоу)?
- Залучення: бажаний тон і подача (розмовний, сценарний, прямі інструкції)
Зразок промпту:
«Напишіть 2-хвилинний навчальний сценарій про те, як заповнювати звіти про витрати в Workday. Авдиторія — нові співробітники фінансового відділу без попереднього досвіду роботи з Workday. Тон має бути зрозумілим і підтримувальним. Сценарій буде озвучений аватаром у нашій LMS.»
Крок 2: Додайте ключові тези
Допоможіть ШІ залишатися точним і зосередженим, додавши короткий список того, що має охоплювати відео
Приклад:
- Завдання або інструмент, який пояснюється
- Ключові кроки або політики
- Поширені помилки, яких варто уникати
- Будь-які примітки щодо відповідності або процесів
- Бажаний результат
Зразок промпту:
"Охопіть: де знайти інструмент для витрат у Workday, як завантажити квитанцію, як подати на затвердження. Примітка: зробіть акцент на строках політики подання."
Крок 3: Попросіть надати правильний формат
Дайте ШІ зрозуміти, як буде подано контент. Це впливає на тон, темп і добір слів.
Приклад:
- Озвучений сценарій, який читає аватар
- Створено для озвучування з візуальними елементами на екрані
- Модульний формат, щоб органічно вписуватися в мікронавчальну послідовність
Зразок промпту:
"Напишіть це як сценарій для аватара, що говорить у кадрі, з короткими, чіткими реченнями та паузами для візуальних виділень."
Крок 4: Перегляньте та відкоригуйте
Вставте свій сценарій у HeyGen і скористайтеся інструментом попереднього перегляду, щоб побачити, як він оживає. Потім за потреби відкоригуйте його. Використовуйте додаткові промпти на кшталт:
- Зробіть це лаконічнішим для 60-секундної версії.
- Додайте запитання, щоб спонукати до роздумів.
- Використовуйте менш формальну мову й зробіть текст більш розмовним.
- Додайте приклад поширеної помилки та поясніть, як її виправити.
Підніміть свій сценарій на новий рівень
Найкращі практики: створення високоякісних індивідуальних голосів зі ШІ
HeyGen має велику бібліотеку стандартних голосів, створених ШІ, більш ніж 175 мовами, діалектами та з різними емоційними відтінками, але інколи для ідеального відео потрібен щось унікальний голос. Нижче наведено три способи створення Кастомних голосів.
Тип користувацького голосу
Спосіб створення
Результат
Найкраще підходить для
Автоматично під час створення гіперреалістичного аватараабо
Реалістичний клон голосу на основі Вашого справжнього голосу та інтонацій. Підтримує кілька емоцій.
Клон голосу, який звучить так само, як Ви
Текстовий промпт, що задає атрибути (вік, акцент, гендер, тон, висота голосу, емоція)
Повністю створений ШІ голос на основі промпту.
Вигаданий голос або голоси з яскраво вираженим характером
Обов'язково до прочитання: документація від стороннього сервісу
Зовнішній сервіс голосу зі ШІ (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Реалістичний клон голосу, натренований на Вашому справжньому голосі та інтонаціях. Можливості тонкого налаштування відрізняються залежно від сервісу. Чудовий варіант для цифрового двійника, але зазвичай потребує додаткової оплати.
Клон голосу, який звучить так само, як Ви
Щоб отримати найкращу якість голосу, почніть із якісного вихідного аудіо. Ось як зробити чудовий запис:
• Використовуйте якісний мікрофон або смартфон, тримаючи його на відстані 6–8" від рота
• Записуйте в тихому приміщенні без сторонніх шумів
• Говоріть чітко, з природними паузами та легкою емоційною виразністю
• Завантажте кілька зразків із різними емоційними відтінками для більшої гнучкості (для HeyGen Custom Voice Clones лише)
Хочете зануритися глибше?
→ Найповніший гід з гіперреалістичного клонування голосу на замовлення
Найкращі практики: як створювати промпти на професійному рівні
Промптинг — це практика ретельного створення й багаторазового доопрацювання текстових інструкцій (промптів), які використовують для спрямування інструментів ШІ на створення контенту з нуля, зокрема зображень, анімації чи аудіо.
Промптинг — це потужна навичка для кожного, хто створює відео зі ШІ. У поєднанні з HeyGen промпти відкривають безліч способів створювати відео з потужним ефектом, де єдиним обмеженням є Ваша уява! Будьте готові тестувати, адаптувати й застосовувати промпти в HeyGen, щоб налаштовувати свої відео відповідно до Ваших цілей.
Функція
Функція
Використовуйте для
Змініть позу, оточення або вбрання користувацького аватара
Оживіть фотоаватари жестами та мімікою
Створення кастомних аватарів (реалістичних або анімованих)
Створення власних голосів
Найкращі практики роботи з промптами
Будьте конкретними
Що чіткіше Ви опишете, чого саме хочете (тон, вигляд, жести, емоції), то краще ШІ зможе втілити Ваше бачення.
Почніть зі структури
Використовуйте послідовну структуру: що, хто, де, як. Це стосується візуалів, тону голосу та напрямку руху.
Додавайте контекст і намір
Дайте ШІ зрозуміти мету: це демо продукту, рекламне оголошення для соцмереж чи навчальний туторіал? Контекст допомагає краще налаштувати результат.
Використовуйте описову мову
Використовуйте прикметники, які передають емоцію, стиль або чіткість (наприклад, «впевнений», «мінімалістичний», «енергійний», «спокійний темп»).
Ітеруйте й удосконалюйте
Не зупиняйтеся на першій спробі. Невеликі зміни в промпті можуть дати значно кращі результати в усіх типах медіа!
Найкращі практики роботи з промптами можуть дещо відрізнятися залежно від того, що Ви створюєте
Ознайомтеся з наведеними нижче матеріалами, щоб глибше зануритися в кожен тип і отримати максимум від своїх промптів!
Крок 5: Створіть і відшліфуйте свої сцени в AI Studio
Тепер, коли Ваш сценарій та аватар готові, настав час оживити Ваше повідомлення в редакторі AI Studio від HeyGen, де Ви легко зможете налаштувати, покращити й відшліфувати кожну частину свого відео — жодного досвіду монтажу не потрібно!
- Створюйте свої сцени за лічені хвилини за допомогою Brand Kit або шаблонів , які Ви налаштували на кроці 1.
- Підсилюйте Ваше повідомлення текстом або візуальними елементами на екрані та налаштуйте їхню появу й зникнення за допомогою анімацій.
- Переглядайте стокову медіатеку HeyGen з високоякісним b-roll відео без роялті.
- Скористайтеся Premium Scene Transitions, щоб надати Вашому відео плавного, професійного вигляду.
- Додайте та налаштуйте субтитри, щоб зробити Ваші відео цікавішими та доступнішими.
- Перекладіть Ваші відео, щоб охопити глобальних учнів, колег і авдиторії.
- Використовуєте LMS із підтримкою SCORM? Користувачі тарифу Enterprise спрощують свої робочі процеси за допомогою експорту SCORM.
Порада від експертів
Створюйте й порівнюйте кілька версій Ваших навчальних відео, щоб побачити, що покращує залученість, запам’ятовування знань і результати навчання.
Готові редагувати як професіонал?
Відвідайте HeyGen Academy: AI Studio, поглиблений відеокурс, що охоплює всі можливості редагування в HeyGen.
Найкращі практики: налаштуйте вимову, емоції та інтонації
Потрібно, щоб Ваш аватар звучав саме так, як слід? HeyGen надає Вам потужні інструменти для тонкого налаштування озвучування, щоб голос звучав природно, точно й максимально наближено до реального.
Функція
Функція
Використовуйте це для
Додавайте паузи та коригуйте вимову окремих слів безпосередньо в панелі Script
Завантажте або запишіть аудіо з потрібними тоном, темпом і вимовою — і дозвольте будь-якому аватару відтворити його власним голосом
Формуйте емоцію та тон сценарію одним натисканням кнопки
Розширте можливості Вашого Custom Voice, завантаживши додаткові записи з різними емоційними відтінками. Оберіть той, який найкраще підходить до кожного моменту
Хочете побачити, як це працює на практиці?
Перегляньте HeyGen Academy: AI Studio - модуль вимови, щоб побачити ці функції в дії та дізнатися, як використовувати їх у власних проєктах.
Стратегії масштабування Вашого впливу
Незалежно від того, чи виходите Ви на нові ринки, тестуєте ефективність підходів або адаптуєте контент для різних авдиторій, ці просунуті найкращі практики та інструменти допоможуть Вам масштабувати свій вплив з максимальною точністю.
Виходьте на глобальний ринок завдяки перекладу
Дізнайтеся, як перекладати та локалізувати Ваші відео на 175+ мов і діалектів — без дубляжу та без залучення акторів озвучування.
Використовуйте функцію HeyGen Brand Voice, щоб зберігати послідовність у перекладених відео, налаштовуючи, як обробляються окремі слова (наприклад, вимова назв брендів, примусовий переклад або блокування перекладу певних термінів).
Користувачі тарифних планів Enterprise та Team також можуть редагувати перекладені сценарії безпосередньо за допомогою нашої функції Proofread.
Потрібне натхнення? Перегляньте, як Trivago використовував HeyGen, щоб одночасно локалізувати телерекламу в 30 ринках.
Підтримуйте управління змінами за допомогою гнучкого, оновлюваного контенту
Зміни відбуваються постійно, і Ваші навчальні матеріали мають встигати за ними. Чи оновлюєте Ви цілий модуль курсу, чи лише одне навчальне відео, традиційне виробництво контенту з повторними зйомками та монтажем може перетворити навіть невелике оновлення на масштабний проєкт.
З HeyGen оновлення відео займає хвилини, а не дні. Замінюйте сценарії, редагуйте текст, змінюйте візуальні елементи та створюйте нові версії всього за кілька кліків. Жодних вузьких місць у процесі. Лише швидке, гнучке відео, яке допомагає Вашим слухачам адаптуватися так само швидко, як розвивається Ваша організація. Дізнайтеся більше про використання HeyGen для управління змінами.
Доступність та інклюзивне навчання у масштабах
У сучасних навчальних середовищах доступність — це не опція, а необхідність. Навчальні матеріали мають враховувати широкий спектр можливостей, уподобань і рівнів цифрової грамотності, які приносять із собою Ваші слухачі.
Зануртеся в наш посібник про те, як створювати доступні навчальні відео, що відповідають потребам різних типів учнів, щоб дізнатися більше про те, як легко адаптуватися до візуальних і слухових потреб доступності, створювати мікронавчальні модулі та враховувати культурні відмінності.
Інтерактивний аватар
Незалежно від того, чи Ви проводите навчання з комплаєнсу, чи онбординг нових співробітників, Interactive Avatars перетворюють пасивні відео на динамічний, двосторонній навчальний досвід, який підвищує залученість, персоналізує контент і спонукає слухачів до дій.
Потрібне натхнення? Завітайте на нашу сторінку демо Interactive Avatar і поспілкуйтеся з Judy, експерткою HeyGen з навчання з HR-комплаєнсу, яка працює 24/7!
Випадок використання №1: навчальні курси
Незалежно від того, чи Ви виходите на нові ринки, тестуєте ефективні підходи або адаптуєте контент для різних авдиторій, ці розширені найкращі практики та інструменти допоможуть Вам масштабувати свій вплив з максимальною точністю.
Історії клієнтів та приклади
Komatsu оптимізує глобальне навчання та розвиток співробітників за допомогою багатомовних відео зі ШІ
Miro масштабує навчальний контент завдяки простому перекладу та керуванню змінами
AI Smart Ventures навчила тисячі людей за допомогою захопливих навчальних курсів
Ідеально підходить для
Ідеально підходить для: інструкційних дизайнерів, фахівців з навчання та розвитку, HR, підрозділів з розвитку продажів
Найкращі практики
Розбийте контент на модульні блоки
Структуруйте свій курс на короткі, сфокусовані сегменти тривалістю ідеально 3–7 хвилин кожен. Це підтримує розподілене навчання, спрощує оновлення та підсилює запам’ятовування.
Пишіть сценарій заради зрозумілості, а не лише заради контенту
Пишіть у розмовному тоні, спрощуйте складні ідеї та уникайте професійного жаргону. Використовуйте сторітелінг, аналогії та реальні життєві ситуації, щоб оживити свій контент.
Створюйте візуальний контент свідомо
Використовуйте візуальні елементи, щоб підсилити Ваше повідомлення. Поєднуйте аватарів-ведучих із доречною графікою, записами екрана, анімаціями або b-roll, щоб підтримати різні стилі навчання.
Залучайте авдиторію за допомогою багаторівневої інтерактивності
Доповніть свій курс захопливими відео, які спонукають до роздумів, перевірки знань або виконання подальших вправ.
Тестуйте й удосконалюйте
Постійно збирайте й інтегруйте відгуки, використовуючи HeyGen для зручного управління змінами.
Найкращі можливості
- Ресурси: покращуйте навчальний досвід за допомогою наочних матеріалів, як-от записів екрана та графіки, що підсилюють Ваше повідомлення
- Шаблони: Підтримуйте послідовний візуальний стиль Вашого курсу, використовуючи або створюючи шаблони, щоб заощадити час і підвищити якість контенту
- Generate Looks: використовуйте текстові промпти, щоб змінювати вбрання, оточення або позу аватара-інструктора відповідно до теми чи авдиторії
Готові вийти на новий рівень?
→ Пориньте глибше з нашим Практичним посібником для фахівців з L&D у форматі eBook
→ Перейдіть до нашого покрокового посібника зі створення захопливих навчальних курсів
Сценарій використання №2: навчання та онбординг
Історії клієнтів та приклади
Lattice привітала сотні нових співробітників персоналізованими відео для онбордингу, створеними за лічені хвилини
Copient.ai задає новий рівень навчання продажам завдяки інтерактивній технології аватарів
Sibelco модернізувала внутрішні комунікації та проходження навчання за допомогою відео зі ШІ
Ідеально підходить для
Інструкційні дизайнери, навчання та розвиток, підтримка продажів, HR, комплаєнс, внутрішні комунікації
Найкращі практики
Почніть з основного
Зосередьтеся на інформації, яка потрібна тим, хто навчається, просто зараз: цінності компанії, інструменти, робочі процеси та протоколи безпеки. На початкових етапах навчання віддавайте перевагу зрозумілості й практичній користі, а не повноті матеріалу.
Робіть це коротко й по суті
Створюйте короткі, орієнтовані на результат відео (2–5 хвилин), у яких розкривається одна тема за раз. Так учням легше засвоювати інформацію й повертатися до потрібних розділів за потреби.
Зробіть його привітним і персоналізованим
Використовуйте аватари, щоб створити дружній, орієнтований на людину тон. Персоналізуйте відео, додаючи імена, ролі або відділи там, де це можливо, щоб адаптація нових користувачів здавалася доречною та індивідуальною.
Створюйте контент для різної тривалості уваги
Використовуйте субтитри, анімацію та виразні візуальні елементи, щоб покращити розуміння, особливо на мобільних пристроях або коли відео переглядають без звуку.
Формуйте впевненість, а не лише дотримання вимог
Будуйте контент навколо реальних ситуацій, з якими можуть зіткнутися учні. Покажіть, як процеси та політики допомагають їм досягати успіху, а не лише що вони мають робити.
Плануйте оновлення
Політики компанії, інструменти та організаційні структури змінюються. Використовуйте швидкі інструменти редагування HeyGen, щоб оперативно оновлювати окремі сцени або відео без повного перезапису.
Найкращі можливості
- Кастомні аватари: Надайте онбордингу людського виміру за допомогою цифрового двійника або ведучих для окремих відділів, які проводитимуть навчання у знайомому, впізнаваному голосі бренду.
- Персоналізоване відео: Створюйте персоналізовані відео, які вітають нових співробітників на ім’я та налаштовують інші змінні, як-от відділ чи регіон, щоб спростити онбординг і підвищити залученість.
- Brand Kit: Підтримуйте візуальну цілісність бренду, налаштувавши Brand Kit із затвердженими логотипами, шрифтами, кольорами та іншими матеріалами.
Готові зануритися глибше?
→ Пориньте глибше з нашим Практичним посібником для фахівців з навчання та розвитку (L&D) у форматі eBook
→ Перегляньте наші покрокові інструкції зі створення відео для: загального навчання, корпоративного навчання, онбордингу HR, безпеки та відповідності вимогам.
Випадок використання №3: переклад і доступність
Історії клієнтів та приклади
Würth Group зменшила витрати на переклад відео на 80% і скоротила час виробництва на 50%
Rosetta Stone скоротила час перекладу відео на 75 %
Спікер Всесвітнього економічного форуму та президент Аргентини привітав гостей п’ятьма мовами
Ідеально підходить для
Інструкційні дизайнери, комунікації, навчання та розвиток, HR, комплаєнс
Найкращі практики
Локалізуйте з урахуванням мови та культури
Підвищуйте залученість тих, хто навчається, докладаючи додаткових зусиль, щоб пропонувати контент їхньою мовою та з аватарами, акцентами й візуальними елементами, релевантними для їхнього регіону.
Підтримуйте аудіодоступність
створюючи кілька версій Вашого відео з титрами, субтитрами, текстовими підказками на екрані, письмовими транскриптами або налаштовуючи швидкість голосу для чіткішого темпу.
Оптимізуйте візуальну доступність
створивши додаткову версію Вашого відео з висококонтрастними палітрами, більшими шрифтами та чистим, ненавантаженим візуальним дизайном.
Створюйте мікронавчальні модулі
розбиваючи довші відео на короткі, орієнтовані на окремі поняття фрагменти, щоб спростити навігацію й оновлення.
Підвищуйте цифрову грамотність
почавши з ознайомчого відео з покроковою інструкцією для Вашої LMS або на початку нового курсу.
Найкращі можливості
- Переклад: Охоплюйте глобальну авдиторію без повторних зйомок, перекладаючи або локалізуючи Ваш наявний контент різними мовами чи під регіональні акценти.
- Глосарій бренду: Підтримуйте послідовну вимову та переклад в усіх Ваших відео
- Публічні аватари: Оберіть серед 700+ різноманітних стокових аватарів, щоб знайти ідеального спікера для Вашого цільового регіону та авдиторії
- Субтитри: Автоматично додавайте субтитри до будь-якого відео, щоб підвищити його доступність
Порада від експертів
Якщо для Вашого відео потрібні візуальні матеріали, наприклад запис екрана, переконайтеся, що вони узгоджені з Вашим сценарієм. Спочатку напишіть сценарій, а потім скористайтеся кнопкою попереднього перегляду, щоб відтворювати аудіо, одночасно записуючи екран у синхроні з озвученням для найкращого таймінгу.
Готові зануритися глибше?
Перегляньте наш посібник зі створення доступних навчальних відео, які відповідають різним потребам учнів.