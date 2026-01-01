Добре написаний сценарій — це основа будь-якого якісного відео. Він надає структуру, допомагає зберегти чіткість Вашого повідомлення та забезпечує природний перебіг історії для авдиторії. У HeyGen написати сценарій так само просто, як розпочати новий проєкт. Ви можете почати з нуля або застосувати шаблон, щоб отримати фору. Щойно Ваш текст з’являється на таймлайні, він одразу керує озвученням і субтитрами, формуючи ритм і подачу Вашого відео.

Де зберігається Ваш сценарій

Щоб розпочати, відкрийте HeyGen і створіть новий проєкт. Коли Ви опинитеся в AI Studio, Ваш сценарій буде в панелі сценарію. Тут Ви писатимете, редагуватимете й удосконалюватимете все, що говоритиме Ваш аватар.

Typing a forward slash “/” opens a menu with additional options. From here, you can upload an existing script, upload or record audio, or generate a new script using AI.

Створіть сценарій за допомогою ШІ

Якщо у Вас ще немає сценарію, виберіть у меню AI Script Writer. Вас попросять описати, про що Ваше відео.

Додайте деталі, як-от тему, бажаний тон, ключові пункти, які потрібно висвітлити, та приблизну тривалість. Наприклад, Ви можете сказати: «Напиши сценарій про те, як ШІ змінює банківську індустрію, зокрема клієнтську підтримку, прогнозування та передбачення трендів».

Press Enter, and HeyGen will generate a draft script for you.

Review and edit your script

Once the script is generated, read through it carefully. If it doesn’t feel quite right, you can regenerate the script to see a new version or accept it and begin editing.

You can edit the text directly, just like any document. To control pacing, you can add pauses. Place your cursor where you want the pause, type a forward slash, and select Add Pause. You can then set the pause length in seconds for precise timing.

Improve pacing and pronunciation

Розділові знаки відіграють важливу роль у тому, як звучить Ваш сценарій. Коми створюють короткі паузи, крапки додають довші зупинки з природним зниженням тону, а дефіси допомагають розділяти склади для чіткішої вимови.

If a word isn’t being pronounced correctly, you can fix it manually. Double-click the word, select Pronunciation, and type how you want it spoken.