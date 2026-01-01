PPT/PDF у відео

Крок 1: Перейдіть до PDF to Video

Увійдіть до HeyGen і перейдіть на вкладку Avatar на головній сторінці. Натисніть PDF to Video.

Крок 2: Оберіть, з чого почати

Ви побачите два варіанти:

  • Завантажити презентацію — скористайтеся цим, якщо у Вас уже є готовий файл PowerPoint або PDF
  • Створити нову презентацію — скористайтеся цим, якщо у Вас немає файлу або наявна презентація потребує оновлення візуального оформлення

Якщо Ви завантажуєте наявний файл, виконайте кроки 3–4. Якщо створюєте нову презентацію, перейдіть одразу до кроку 5.

Крок 3: Завантажте свій файл

Виберіть «Upload a Presentation» і оберіть свій файл. Врахуйте таке:

  • Максимальний розмір файлу — 50 МБ. Якщо Ваш файл перевищує цей розмір, Ви побачите повідомлення про помилку з проханням зменшити його
  • Нотатки доповідача як сценарій і імпорт вмісту слайдів як редагованих елементів доступні лише для файлів PPT або PPTX, а не PDF

Виберіть свій аватар заздалегідь. Він з’явиться як кругла накладка у Ваших сценах. Ви також можете замінити свій файл з цього екрана.

Крок 4: Налаштуйте параметри презентації та сценарію

Виберіть налаштування презентації та сценарію, а потім натисніть «Create Video», щоб перейти до редагування.

Крок 5: Створіть нову презентацію

Виберіть Створити презентацію. Ви можете:

  • Опишіть свою презентацію за допомогою текстового промпту
  • Завантажте документ (лише PDF або DOCX)

Щоб отримати найкращий результат, сформулюйте промпт якомога конкретніше. Вкажіть:

  • Про що ця презентація
  • Для кого ця презентація
  • Бажаний тон
  • Наскільки детальним це має бути
  • Який результат Ви хочете, щоб глядачі винесли для себе

Скористайтеся прикладами промптів на екрані для натхнення.

Крок 6: Виберіть свій аватар

Після натискання «Продовжити» виберіть свій аватар. Він з’явиться як кругла накладка в нижньому правому куті кожної сцени. Ви можете будь-коли повернутися, змінити аватар або уточнити свій промпт.

Крок 7: Налаштуйте параметри створення

Перш ніж розпочати створення, відкоригуйте такі налаштування, щоб сформувати свою презентацію:

  • Використання тексту — виберіть, як оброблятиметься текст з Вашого файлу: створити, скоротити або зберегти без змін
  • Зображення — вирішіть, чи зберегти наявні зображення або створити нові
  • Кількість слайдів — оберіть, скільки слайдів має створити HeyGen
  • AI-скрипт — увімкніть «Generate Script with AI», щоб автоматично створити текст озвучення
  • Щільність тексту — контролюйте, скільки тексту з’являється на кожному слайді
  • Авдиторія — адаптуйте презентацію для конкретної групи
  • Тон — задайте загальний тон і стиль подачі
  • Мова — оберіть мову вихідного результату

Коли все Вас влаштовує, натисніть Продовжити. HeyGen витратить кілька хвилин, щоб створити Вашу презентацію.

Крок 8: Відкрийте в AI Studio

Коли створення буде завершено, натисніть «Edit in AI Studio».

Крок 9: Вдоскональте свої слайди

У AI Studio налаштуйте кожен слайд перед експортом:

  • Переміщуйте або змінюйте розмір тексту, зображень, фігур чи графіки
  • Замінюйте фони, редагуйте заголовки та налаштовуйте форматування
  • За потреби замініть фони зображень на інші

Примітка: повне редагування слайдів доступне лише, якщо Ви використали редагований шаблон.

Крок 10: Відредагуйте свій сценарій

Кожен слайд має власний сегмент сценарію. Сегмент сценарію 1 відповідає слайду 1, сегмент 2 — слайду 2 і так далі. Для кожного сегмента Ви можете:

  • Перепишіть озвучення
  • Відкоригуйте темп або виправте тон
  • Додайте паузи
  • Завантажте або запишіть власне аудіо
  • Повністю змініть голос

Крок 11: Налаштуйте свій аватар

У будь-який момент Ви можете:

  • Перейдіть на власний або публічний аватар
  • Змінюйте аватари в середині проєкту
  • Налаштуйте розташування аватара відповідно до свого макета

Крок 12: Експортуйте Ваше відео

Коли Ви будете задоволені своїми слайдами, сценарієм та аватаром, експортуйте своє відео. Ваша презентація тепер перетворена на професійне відео, готове донести Ваше повідомлення з максимальним ефектом.