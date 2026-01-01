Крок 1: Перейдіть до PDF to Video
Увійдіть до HeyGen і перейдіть на вкладку Avatar на головній сторінці. Натисніть PDF to Video.
Крок 2: Оберіть, з чого почати
Ви побачите два варіанти:
Якщо Ви завантажуєте наявний файл, виконайте кроки 3–4. Якщо створюєте нову презентацію, перейдіть одразу до кроку 5.
Крок 3: Завантажте свій файл
Виберіть «Upload a Presentation» і оберіть свій файл. Врахуйте таке:
Виберіть свій аватар заздалегідь. Він з’явиться як кругла накладка у Ваших сценах. Ви також можете замінити свій файл з цього екрана.
Крок 4: Налаштуйте параметри презентації та сценарію
Виберіть налаштування презентації та сценарію, а потім натисніть «Create Video», щоб перейти до редагування.
Крок 5: Створіть нову презентацію
Виберіть Створити презентацію. Ви можете:
Щоб отримати найкращий результат, сформулюйте промпт якомога конкретніше. Вкажіть:
Скористайтеся прикладами промптів на екрані для натхнення.
Крок 6: Виберіть свій аватар
Після натискання «Продовжити» виберіть свій аватар. Він з’явиться як кругла накладка в нижньому правому куті кожної сцени. Ви можете будь-коли повернутися, змінити аватар або уточнити свій промпт.
Крок 7: Налаштуйте параметри створення
Перш ніж розпочати створення, відкоригуйте такі налаштування, щоб сформувати свою презентацію:
Коли все Вас влаштовує, натисніть Продовжити. HeyGen витратить кілька хвилин, щоб створити Вашу презентацію.
Крок 8: Відкрийте в AI Studio
Коли створення буде завершено, натисніть «Edit in AI Studio».
Крок 9: Вдоскональте свої слайди
У AI Studio налаштуйте кожен слайд перед експортом:
Примітка: повне редагування слайдів доступне лише, якщо Ви використали редагований шаблон.
Крок 10: Відредагуйте свій сценарій
Кожен слайд має власний сегмент сценарію. Сегмент сценарію 1 відповідає слайду 1, сегмент 2 — слайду 2 і так далі. Для кожного сегмента Ви можете:
Крок 11: Налаштуйте свій аватар
У будь-який момент Ви можете:
Крок 12: Експортуйте Ваше відео
Коли Ви будете задоволені своїми слайдами, сценарієм та аватаром, експортуйте своє відео. Ваша презентація тепер перетворена на професійне відео, готове донести Ваше повідомлення з максимальним ефектом.