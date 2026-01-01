Крок 1: Перейдіть до PDF to Video

Увійдіть до HeyGen і перейдіть на вкладку Avatar на головній сторінці. Натисніть PDF to Video.

Крок 2: Оберіть, з чого почати

Ви побачите два варіанти:

Завантажити презентацію — скористайтеся цим, якщо у Вас уже є готовий файл PowerPoint або PDF

— скористайтеся цим, якщо у Вас уже є готовий файл PowerPoint або PDF Створити нову презентацію — скористайтеся цим, якщо у Вас немає файлу або наявна презентація потребує оновлення візуального оформлення

Якщо Ви завантажуєте наявний файл, виконайте кроки 3–4. Якщо створюєте нову презентацію, перейдіть одразу до кроку 5.

Крок 3: Завантажте свій файл

Виберіть «Upload a Presentation» і оберіть свій файл. Врахуйте таке:

Максимальний розмір файлу — 50 МБ. Якщо Ваш файл перевищує цей розмір, Ви побачите повідомлення про помилку з проханням зменшити його

Нотатки доповідача як сценарій і імпорт вмісту слайдів як редагованих елементів доступні лише для файлів PPT або PPTX, а не PDF

Виберіть свій аватар заздалегідь. Він з’явиться як кругла накладка у Ваших сценах. Ви також можете замінити свій файл з цього екрана.

Крок 4: Налаштуйте параметри презентації та сценарію

Виберіть налаштування презентації та сценарію, а потім натисніть «Create Video», щоб перейти до редагування.

Крок 5: Створіть нову презентацію

Виберіть Створити презентацію. Ви можете:

Опишіть свою презентацію за допомогою текстового промпту

Завантажте документ (лише PDF або DOCX)

Щоб отримати найкращий результат, сформулюйте промпт якомога конкретніше. Вкажіть:

Про що ця презентація

Для кого ця презентація

Бажаний тон

Наскільки детальним це має бути

Який результат Ви хочете, щоб глядачі винесли для себе

Скористайтеся прикладами промптів на екрані для натхнення.

Крок 6: Виберіть свій аватар

Після натискання «Продовжити» виберіть свій аватар. Він з’явиться як кругла накладка в нижньому правому куті кожної сцени. Ви можете будь-коли повернутися, змінити аватар або уточнити свій промпт.

Крок 7: Налаштуйте параметри створення

Перш ніж розпочати створення, відкоригуйте такі налаштування, щоб сформувати свою презентацію:

Використання тексту — виберіть, як оброблятиметься текст з Вашого файлу: створити, скоротити або зберегти без змін

— виберіть, як оброблятиметься текст з Вашого файлу: створити, скоротити або зберегти без змін Зображення — вирішіть, чи зберегти наявні зображення або створити нові

— вирішіть, чи зберегти наявні зображення або створити нові Кількість слайдів — оберіть, скільки слайдів має створити HeyGen

— оберіть, скільки слайдів має створити HeyGen AI-скрипт — увімкніть «Generate Script with AI», щоб автоматично створити текст озвучення

— увімкніть «Generate Script with AI», щоб автоматично створити текст озвучення Щільність тексту — контролюйте, скільки тексту з’являється на кожному слайді

— контролюйте, скільки тексту з’являється на кожному слайді Авдиторія — адаптуйте презентацію для конкретної групи

— адаптуйте презентацію для конкретної групи Тон — задайте загальний тон і стиль подачі

— задайте загальний тон і стиль подачі Мова — оберіть мову вихідного результату

Коли все Вас влаштовує, натисніть Продовжити. HeyGen витратить кілька хвилин, щоб створити Вашу презентацію.

Крок 8: Відкрийте в AI Studio

Коли створення буде завершено, натисніть «Edit in AI Studio».

Крок 9: Вдоскональте свої слайди

У AI Studio налаштуйте кожен слайд перед експортом:

Переміщуйте або змінюйте розмір тексту, зображень, фігур чи графіки

Замінюйте фони, редагуйте заголовки та налаштовуйте форматування

За потреби замініть фони зображень на інші

Примітка: повне редагування слайдів доступне лише, якщо Ви використали редагований шаблон.

Крок 10: Відредагуйте свій сценарій

Кожен слайд має власний сегмент сценарію. Сегмент сценарію 1 відповідає слайду 1, сегмент 2 — слайду 2 і так далі. Для кожного сегмента Ви можете:

Перепишіть озвучення

Відкоригуйте темп або виправте тон

Додайте паузи

Завантажте або запишіть власне аудіо

Повністю змініть голос

Крок 11: Налаштуйте свій аватар

У будь-який момент Ви можете:

Перейдіть на власний або публічний аватар

Змінюйте аватари в середині проєкту

Налаштуйте розташування аватара відповідно до свого макета

Крок 12: Експортуйте Ваше відео

Коли Ви будете задоволені своїми слайдами, сценарієм та аватаром, експортуйте своє відео. Ваша презентація тепер перетворена на професійне відео, готове донести Ваше повідомлення з максимальним ефектом.