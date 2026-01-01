Крок 1: Перейдіть до дубляжу відео

На панелі керування натисніть «Translate», а потім виберіть «Video Dubbing».

Крок 2: Завантажте своє відео

Звідси Ви можете:

завантажте свій відеофайл безпосередньо

скористайтеся посиланням з YouTube або Google Drive

Крок 3: Налаштуйте свої параметри

Виберіть або Speed, або Precision. Щоб отримати більше параметрів, перейдіть на вкладку Advanced. Тут Ви можете налаштувати такі параметри, як:

Глосарій бренду

інші розширені параметри

Для максимальної точності Ви також можете завантажити власний файл субтитрів у форматі SRT або ASS.

Крок 4: Відкрийте перевірку тексту

Коли все виглядає добре, натисніть «Review and Edit». Відкриється Proofreader, де Ви зможете перевірити й доопрацювати свій переклад перед створенням фінального відео.

Обробка може тривати кілька хвилин залежно від тривалості Вашого відео.

Важливо: Ви не можете вичитувати або редагувати перекладене відео після того, як воно повністю створене. Інструмент Proofreader потрібно використовувати як частину робочого процесу перекладу, до того, як Ви створите фінальний результат.

Якщо Ви вже завершили переклад і Вам потрібно внести зміни, у Вас є такі варіанти:



почніть новий переклад з увімкненим Proofreader

завантажте субтитри окремо та відредагуйте їх у сторонньому інструменті

повністю перекласти відео з нуля

Крок 5: Перевірте перекладений сценарій

Коли обробку буде завершено, Ваше відео з’явиться у Вашій бібліотеці. Відкрийте його, щоб розпочати перегляд. Поруч із відео Ви побачите перекладений сценарій. Тут Ви можете:

редагувати текст і коригувати формулювання

оберіть новий голос для озвучування

створіть власний клон голосу

Рекомендуємо попередньо переглянути Ваше відео, щоб перевірити вимову та плавність.

Крок 6: Скористайтеся додатковими інструментами для сценарію

Натисніть піктограму «гамбургер» над сценарієм, щоб отримати доступ до додаткових інструментів. Ви можете:

завантажити свій сценарій у форматі Excel, Translation SRT або Original Transcript SRT

редагуйте сценарій офлайн і повторно завантажте його, коли будете готові

виділіть будь-яке слово, щоб побачити його фонетичну транскрипцію для точної вимови

Крок 7: Створіть фінальний результат

Коли Ви будете задоволені своїм сценарієм і перекладом, натисніть Generate Result. Перед створенням результату Ви також можете обрати:

додати субтитри

перекласти лише аудіо, якщо Ви не хочете вмикати lip-sync

Крок 8: запросіть коректора (необов'язково)

Якщо Ви хочете, щоб носій мови перевірив Вашу роботу, Ви можете найняти сертифікованого коректора HeyGen безпосередньо через Contra.com.

Щоб надати доступ, у Вас є два варіанти:

Варіант A — пряме запрошення: Натисніть «Invite Proofreaders», потім додайте їхню електронну адресу або скопіюйте посилання для вичитування.

Варіант B — через вкладку Projects: Перейдіть до вкладки Projects, переконайтеся, що Ваше відео знаходиться в папці, натисніть на три крапки поруч із цією папкою та виберіть Share. Введіть email коректора й запросіть його як коректора.

Коректору потрібен лише акаунт HeyGen будь-якого типу плану, щоб отримати доступ до Вашого проєкту. Вони бачитимуть тільки ту папку, до якої Ви їх запросили, — нічого більше.