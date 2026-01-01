Якщо Ви працюєте над відео разом із колегами й хочете спільно писати сценарії, разом переглядати сцени або передавати одне одному завдання з редагування, режим Single Editor робить співпрацю простою та безшовною.

Режим Single Editor дає змогу учасникам тарифних планів Team та Enterprise працювати разом над одним і тим самим чернетковим відео безпосередньо в AI Studio від HeyGen. Немає потреби перемикатися між вкладками, керувати дубльованими файлами чи хвилюватися, яка версія є найновішою.

Що таке режим Single Editor

Режим Single Editor — це функція спільної роботи в реальному часі, яка дозволяє кільком учасникам команди одночасно відкривати й переглядати один і той самий чернетковий варіант відео. Активно редагувати в будь-який момент може лише одна людина, тоді як усі інші миттєво бачать зміни в міру їх внесення.

Щойно двоє або більше учасників команди відкривають один і той самий проєкт, їх автоматично переводять у спільний робочий простір. Цей режим ідеально підходить для командних переглядів, спільної роботи над сценарієм, погодження креативів і сесій з живим фідбеком, навіть коли учасники команди працюють у різних локаціях або часових поясах.

Підготуйте свій робочий простір до спільної роботи

Перш ніж розпочати співпрацю, переконайтеся, що Ваш робочий простір налаштований правильно. Перейдіть до Settings, далі відкрийте розділ Members and Workspaces. Там натисніть Invite Members і надішліть запрошення електронною поштою або поділіться посиланням-запрошенням.

Переконайтеся, що кожен учасник команди має відповідні дозволи для доступу до проєктів і функцій редагування.

Далі перейдіть на вкладку Projects і створіть теку для спільної роботи. Дайте цій теці назву та виберіть спосіб спільного доступу. Ви можете надати доступ до теки окремим колегам або зробити її доступною для всіх у робочому просторі.

Щойно папку буде налаштовано, учасники команди зможуть отримати доступ до проєкту за прямим посиланням або з вкладки Projects після приєднання до робочого простору.

Працюйте разом у відеочернетці

Коли кілька користувачів відкривають одне й те саме відео, режим Single Editor вмикається автоматично. Ви можете поділитися посиланням на проєкт із колегами, або вони можуть відкрити чернетку безпосередньо з вкладки Projects.

Угорі редактора Ви побачите індикатор присутності, який показує, хто зараз працює з файлом. Коли Ви переходите між сценами, колеги бачитимуть Вашу навігацію в режимі реального часу, і Ви бачитимете їхню. Це спрощує спільний перегляд змін і обговорення правок у момент, коли вони відбуваються.

Перемкніть елемент керування редагуванням

Одночасно редагувати може лише одна людина. Перша людина, яка відкриває чернетку, стає редактором, а інші приєднуються як глядачі. Глядачі можуть у реальному часі стежити за змінами, переглядати чернетку, залишати коментарі та надсилати запит на доступ до редагування.

Щоб перебрати редагування на себе, натисніть «Request Access» на панелі інструментів. Поточний редактор отримає промпт із пропозицією схвалити або відхилити запит. Після схвалення Ви миттєво станете редактором, а попередній редактор перейде в режим перегляду.

Такий плавний перехід дає змогу командам ефективно співпрацювати, не перериваючи творчий процес.