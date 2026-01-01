Ви можете отримати доступ до Voice Doctor з двох місць: у AI Studio, коли працюєте над проєктом, або з сторінки Avatars, коли керуєте налаштуваннями голосу аватара. В обох випадках Voice Doctor дає змогу вдосконалити наявний голос, не створюючи його заново з нуля.

Відкрийте наявний проєкт або створіть новий у AI Studio. Виберіть свій аватар, потім відкрийте вкладку Voice. Із переліку доступних голосів оберіть голос, який Ви хочете покращити. Голоси, що підтримують Voice Doctor, позначені піктограмою Покращити голос .

Voice Doctor працює як із завантаженими, так і з голосами, створеними за допомогою ШІ.

Покращуйте та вдосконалюйте свій голос

Після вибору Enhance Voice, відкривається інтерфейс Voice Doctor. На лівій панелі Ви можете налаштувати технічні параметри, такі як акцент, або перемикатися між голосовими рушіями, щоб дослідити різні вокальні характеристики.

На правій панелі опишіть, як саме Ви хочете змінити голос. Наприклад, Ви можете попросити чіткішу вимову, м’якший тембр або природніший темп мовлення. Цей опис допомагає спрямувати, як саме буде вдосконалено голос.

На основі Вашого запиту HeyGen створює кілька покращених варіантів голосу. Ви можете переглянути кожен варіант і порівняти результати.

Перегляньте та збережіть Ваші зміни

Якщо Ви знайдете варіант, який підходить, Ви можете зберегти його як новий голос або застосувати, щоб замінити наявний. Якщо результат усе ще не зовсім влаштовує, виберіть «Спробувати виправити інакше», щоб створити додаткові варіації й продовжити вдосконалення.

Voice Doctor створено для швидких, точкових покращень. Лише за допомогою кількох налаштувань Ви можете зробити голос природнішим, більш вишуканим і таким, що краще відповідає Вашому задуму, перш ніж переходити до створення відео.