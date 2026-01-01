Запис екрана

Крок 1: відкрийте записувач екрана

Увійдіть до HeyGen і перейдіть до запису екрана у головному меню.

Крок 2: почніть новий запис

Натисніть, щоб створити новий запис. Коли з’явиться запит, виберіть, що саме Ви хочете захопити:

увесь Ваш екран

конкретне вікно

вкладку браузера

Виберіть варіант, який відповідає Вашому контенту, а потім підтвердьте.

Крок 3: почніть запис

Натисніть почати запис. З’явиться невелика панель керування, яка вказуватиме, що запис активний.

Проведіть свою демо, покроковий огляд чи презентацію так, як Ви зазвичай це робите. Зосередьтеся на чіткому поясненні матеріалу. Не зупиняйтеся через дрібні помилки чи слова-паразити.

Крок 4: зупиніть запис

Коли Ви закінчите, натисніть зупинити запис.

Крок 5: зачекайте на обробку

Після зупинки дозвольте HeyGen обробити запис. Система виконає такі дії:

розбийте свій контент на логічні сцени

видаліть слова-паразити та незручні паузи

Це відбувається автоматично.

Крок 6: перегляньте створені сцени

Після завершення обробки перегляньте своє відео на таймлайні.

Ви побачите, що Ваш запис поділено на окремі сцени. Програйте кожну, щоб підтвердити структуру та послідовність.

Крок 7: за потреби відкоригуйте переходи між сценами

За потреби клацніть будь-яку сцену, щоб:

налаштуйте початкову або кінцеву точку

розділити сцену ще більше

об’єднати сцени разом

Залиште автоматичну структуру або змініть її відповідно до Ваших уподобань.

Крок 8: перевірте очищене аудіо

Прослухайте весь запис, щоб переконатися, що звук відтворюється плавно. Переконайтеся, що слова-паразити та довгі паузи видалені, як і очікувалося.

Якщо Вам потрібен доступ до оригінальної версії, знайдіть параметр сирого файлу. Інакше продовжуйте працювати з обробленою версією.

Крок 9: фіналізуйте та поділіться

Коли Ви будете задоволені, оберіть, як використовувати відео. Ви можете:

експортуйте його

поділіться ним безпосередньо

додайте його до навчальної бібліотеки

продовжуйте редагування в HeyGen

Крок 10: застосовуйте найкращі практики для майбутніх записів

Щоб надалі отримувати ще кращі результати:

окресліть свої ключові тези перед записом

продовжуйте запис навіть якщо Ви робите паузу чи обмовляєтеся

швидко переглядайте поділ на сцени перед експортом

використовуйте запис екрана для багаторазових демонстрацій і навчального контенту

Запишіть один раз, швидко перегляньте та поділіться без ручного доопрацювання.