ШІ, що поєднує, адаптується та надихає
У HeyGen наші дослідження у сфері ШІ спрямовані місією зробити візуальне сторітелінг доступним для кожного.
Познайомтеся з нашими лідерами у сфері ШІ
Інновації на перетині креативності, комунікації та технологій.
Чарлі Хонг, керівник досліджень у сфері ШІ
Чарлі Хон має понад десятирічний досвід у галузі комп’ютерного зору та ШІ, з фокусом на моделюванні людини, розпізнаванні та створенні відео. Він є автором понад 60 публікацій і патентів, що підкреслює його відданість інноваціям і створенню рішень із реальним впливом. У HeyGen Чарлі просуває розвиток технологій ШІ, які органічно поєднують наукові дослідження та продукт.
Rong Yan, технічний директор (CTO)
Ронг Ян — CTO компанії HeyGen, який прагне зробити візуальне сторітелінг доступним для всіх. Раніше він обіймав посаду віцепрезидента з інженерії в HubSpot, де очолював напрями Data та Intelligence, а також мав керівні ролі в Snapchat, Square і Facebook. Ронг здобув ступінь магістра наук (M.Sc., 2004) та доктора філософії (Ph.D., 2006) в Університеті Карнегі-Меллона. Як плідний дослідник, він є автором понад 60 публікацій, має 35 патентів і глибоку експертизу в галузях ШІ, data mining та комп’ютерного зору.
Joshua Xu, CEO
Joshua Xu — співзасновник і CEO HeyGen, який веде компанію до реалізації місії з трансформації візуального сторітелінгу завдяки створенню контенту на основі ШІ. Раніше він був провідним інженером у Snapchat (2014–2020), де очолював інновації в ранжуванні реклами, машинному навчанні та комп’ютерній фотографії. Маючи ступінь магістра з інформатики Університету Карнегі-Меллона, Joshua має глибоку експертизу в машинному навчанні, комп’ютерному баченні та генеративному ШІ.
Джун-Ян Чжу, радник
Цзюнь-Янь Чжу — доцент комп’ютерних наук і робототехніки імені Майкла Б. Доног’ю в Університеті Карнегі-Меллона, де він очолює лабораторію Generative Intelligence Lab. Його дослідження зосереджені на генеративних моделях, комп’ютерному баченні та графіці, а його місія — надати творцям більше можливостей завдяки генеративним моделям. Він отримав нагороду Samsung AI Researcher of the Year, стипендію Паккарда, премію NSF CAREER та інші відзнаки.
Наші дослідницькі напрями: формуємо ШІ завтрашнього дня
Переосмислюємо цифрову ідентичність із бездоганною точністю та якістю
Наш підхід до створення аватарів зосереджений на керованості, стабільності та неперевершеній якості. Розвиваючи створення контенту на основі ШІ, ми даємо змогу аватарам природно відтворювати людські емоції та поведінку, стираючи межу між реальністю та цифровим світом.
Мультимодальні мовні моделі, що забезпечують інтелектуальний аналіз відео
We build multimodal language models that jointly reason over text, audio, and visual signals to better understand intent and context. This foundation powers video translation with improved semantic fidelity, enables avatar modeling that stays consistent across scenes, and unlocks video agents that can interpret goals and generate end-to-end content with higher reliability.
Подолання мовних бар’єрів за допомогою мультимодальних рішень
Використовуючи ШІ для створення мультимодальних рішень з перекладу відео, ми прагнемо зробити глобальну комунікацію доступнішою. Завдяки безшовній інтеграції тексту, голосу та візуального ряду ми перетворюємо відео на контент, зрозумілий у всьому світі, посилюючи міжкультурні зв’язки.
Залучення в реальному часі завдяки мультимодальним інноваціям
Завдяки рендерингу в реальному часі та передовим мультимодальним рішенням наші інтерактивні аватари оживляють розмови. Ці аватари не лише динамічно реагують, а й переосмислюють взаємодію з користувачем, роблячи технології більш захопливими та схожими на спілкування з людиною.
Емоційний ШІ для виразних, реалістичних цифрових людей
Emotion AI helps our systems go beyond “talking” to truly communicating — by aligning what the script means with how it should feel. By coordinating tone and prosody in voice with on-point gestures and facial expressions, we generate avatars that maintain emotional coherence over time, closing the realism gap and pushing the frontier of human-like presence.
Агентні системи, що дають змогу масштабувати відеоагентів
We develop agentic systems that turn video creation into a goal-driven workflow: planning, tool use, iteration, and verification. These capabilities power our video agent, allowing it to break down user intent into steps, make informed decisions along the way, and produce more controllable, consistent outcomes—while supporting safety and quality constraints in real production settings.
Ронг Ян, технічний директор HeyGen
"Ми створюємо ШІ, який не лише потужний, а й надійний та простий у використанні. Наша мета — переосмислити можливості створення відео зі ШІ, зробивши його незамінним для бізнесу й приємним у використанні для користувачів."
Працюймо разом.
Це може стати початком чогось особливого. Дізнайтеся більше про кар'єрні можливості в HeyGen.