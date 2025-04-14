สร้างวิดีโอ Save the Date สุดเนี้ยบได้จากสคริปต์ รูปภาพ หรือไอเดียง่ายๆ ไม่ต้องใช้กล้อง ไม่ต้องมีทีมงาน และไม่ต้องมีประสบการณ์ตัดต่อ เลือกสไตล์ ใส่ข้อความของคุณ แล้ว HeyGen จะเปลี่ยนวิดีโอของคุณให้เป็นคลิปพร้อมแชร์ได้ในไม่กี่นาที
ทำไมแบรนด์ต่างๆ ถึงเลือกใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอ Save the Date ของ HeyGen
สร้างวิดีโอจากสคริปต์งานอีเวนต์ของคุณ
เขียนรายละเอียดงานของคุณ เลือกเทมเพลตวิดีโอ Save the Date แล้วเริ่มโปรเจกต์วิดีโอของคุณ แพลตฟอร์มจะสร้างแอนิเมชันสำเร็จรูปพร้อมเสียงบรรยาย ทรานซิชัน และจังหวะของแต่ละซีนให้อัตโนมัติ เครื่องมือ AI จัดการจังหวะและลำดับฉากให้ประกาศของคุณพร้อมใช้งานได้ทันที ไม่ว่าคุณจะประกาศงานแต่งงานหรืองานครบรอบวันเกิดครั้งสำคัญ ระบบ text to video จะเปลี่ยนสคริปต์ของคุณให้เป็นวิดีโอคลิปที่ดูมืออาชีพโดยไม่ต้องตัดต่อเอง
ออกแบบเทมเพลตวิดีโอ Save the Date ของคุณ
เลือกเทมเพลตธีมงานแต่งงานที่ดูหรูหราหรือเลือกจากดีไซน์สำหรับทุกโอกาส เทมเพลตวิดีโอการ์ดเชิญล่วงหน้าทุกแบบมาพร้อมกราฟิก ทรานซิชัน และตัวเลือกเลย์เอาต์ที่จัดคู่มาให้เรียบร้อย ปรับแต่งให้เข้ากับธีมของคุณได้อย่างยืดหยุ่น ด้วยตัวแก้ไขแบบลากแล้ววางที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับมือใหม่และไม่ต้องมีพื้นฐานด้านดีไซน์ จะเริ่มจากศูนย์หรือปรับจากสไตล์ที่มีอยู่แล้วก็ได้ AI วิดีโอเจเนอเรเตอร์ ช่วยให้เข้าถึงไลบรารีเทมเพลตทั้งหมดได้ทันที
บรรยายเสียงด้วยเสียงที่เหมือนตัวคุณจริงๆ
อัดตัวอย่างเสียงสั้นๆ แล้วแพลตฟอร์มจะโคลนเสียงของคุณเพื่อส่งต่อข้อความสุดซึ้งในน้ำเสียงของคุณเอง ทุกคำในประกาศสุดโรแมนติกจึงฟังเป็นธรรมชาติ เพราะเสียงที่ได้ตรงกับโทนและสไตล์การพูดของคุณอย่างแม่นยำ แขกของคุณจะได้ยินเสียงคุณจริงๆ แม้คุณจะไม่เคยอัดสคริปต์ฉบับสุดท้ายไว้ก็ตาม หรือจะเลือกจากเสียงสำเร็จรูปหลายสิบแบบที่มีให้ เพื่อหาเสียงที่เหมาะที่สุดสำหรับงานของคุณ ใช้ การโคลนเสียง AI เพื่อใส่เสียงของคุณเองลงในทุกๆ การ์ดแจ้งวันจัดงาน
แปลงภาพถ่ายและฟุตเทจให้เคลื่อนไหวเป็นวิดีโอ
อัปโหลดฟุตเทจของคุณเองหรือเลือกจากไลบรารีวิดีโอสต็อกเพื่อสร้างวิดีโอประกาศหลายซีน เพิ่มแอนิเมชันให้รูปภาพด้วยทรานซิชัน ครอบตัดภาพให้พอดีกับทุกเฟรม และตัดต่อแต่ละซีนให้ได้ความยาวที่ต้องการโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ตัดต่อที่ซับซ้อน ภาพจากการถ่ายงานจริง ภาพสถานที่ หรือฟุตเทจสต็อกทั้งหมดจะถูกแปลงเป็นวิดีโอคุณภาพสูงโดยอัตโนมัติ เครื่องมือ image to video จะจัดการสร้างซีน จังหวะภาพ และไฟล์เอาต์พุตให้ครบ คุณจึงได้คลิปพร้อมใช้โดยไม่ต้องตัดต่อเอง
แก้ไข ใส่คำบรรยาย และแชร์ได้ทุกฟอร์แมต
วิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ของคุณจะถูกส่งออกเป็นความละเอียดระดับ HD พร้อมใช้งานบนทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นข้อความ อีเมล Instagram WhatsApp หรือดาวน์โหลดไฟล์โดยตรง ใช้เครื่องมือสำคัญในตัวแก้ไขออนไลน์เพื่อปรับแต่งคำบรรยาย ปรับเวลา และทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์หรือแพลนเนอร์ของคุณก่อนสรุปผลงาน เครื่องมือแก้ไขจะช่วยสร้างคำบรรยายให้อัตโนมัติ ทำให้ประกาศของคุณอ่านได้แม้ปิดเสียง ใช้ตัวสร้างซับไตเติลเพื่อเพิ่มคำบรรยายที่แม่นยำได้ในไม่กี่วินาที หรือแปลคำบรรยายสำหรับแขกในประเทศต่างๆ
กรณีการใช้งานของเครื่องมือสร้างวิดีโอ Save the Date
Skip the printed card and create a personalized save the date that arrives as a polished wedding save the date video in every guest's inbox. Write your details, choose a style that fits your wedding theme, and produce an announcement that feels as special as your big day. Guests open it, watch it, and remember the date. The invitation video format drives faster RSVPs than a save the date invitation sent by mail.
Planning an engagement party on a short timeline means every communication counts. Whether you want to start from scratch or build from a template, drop in the event details, add music, and produce a polished clip in minutes. Filming a proper announcement takes too much time for a spontaneous celebration. Use the AI video editor to fine-tune pacing and style before sharing with your guests.
Organizing a 40th, 50th, or 60th birthday means coordinating guests months in advance. Craft a video save the date that sets the tone, makes the event feel unforgettable, and leaves guests counting down to your special day. Add photos, venue details, and a heartfelt note so every guest knows what to expect. The birthday video format turns a simple announcement into something truly memorable.
A calendar invite or PDF flyer for a corporate event gets lost in overloaded inboxes. If you want to create genuine anticipation before launch, a video communicates the event value, agenda highlights, and date in a format that stuns your audience. Produce a branded announcement with your company's tone and messaging in minutes. Use a promo video to build pre-event excitement and drive registrations.
Sharing baby news deserves a gorgeous, timeless moment that feels bigger than a group text. A video announcement created from a single photo delivers the excitement with music, narration, and the parents' voice. Upload your photo and create a talking announcement using AI photo avatar so guests receive something personal without any filming required. Ready in minutes to share with family and friends.
When guests are spread across countries, a destination wedding requires communication that feels exciting and urgent. A video save the date shows the venue, conveys the mood, and makes the trip worth booking. Use our video tools to produce an announcement with endless customization options. For multilingual guest lists, the AI video translator localizes your clip into 175+ languages automatically.
วิธีการทำงานของเครื่องมือสร้างวิดีโอ Save the Date
สร้างวิดีโอ Save the Date ของคุณได้ง่ายๆ ใน 4 ขั้นตอนชัดเจน ตั้งแต่เลือกสไตล์ไปจนถึงส่งให้แขกทุกคนในลิสต์ของคุณ
เลือกดูเทมเพลตงานอีเวนต์และเลือกสไตล์ที่เข้ากับบรรยากาศและธีมงานฉลองของคุณ
พิมพ์ชื่ออีเวนต์ วันที่ สถานที่จัดงาน และรายละเอียดสำคัญที่ต้องการให้แขกจดจำ
เพิ่มเสียงของคุณ ปรับภาพให้เหมาะสม และอัปโหลดรูปภาพใดๆ เพื่อปรับวิดีโอให้เป็นสไตล์ของคุณ
ดาวน์โหลดวิดีโอของคุณแล้วส่งผ่านข้อความ อีเมล หรือโซเชียลมีเดียไปยังรายชื่อแขกของคุณ
เครื่องมือสร้างวิดีโอ Save the Date ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอประกาศงานได้โดยไม่ต้องถ่ายทำหรือแก้ไขวิดีโอ เพียงพิมพ์รายละเอียดงานของคุณ เลือกเทมเพลตวิดีโอ Save the Date เพิ่มเสียงบรรยาย แล้วแพลตฟอร์มจะสร้างวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ให้ทันที ใช้ script to video เพื่อแปลงข้อความที่เขียนไว้ให้กลายเป็นคลิปพร้อมแชร์ได้ในไม่กี่นาที ส่งผ่านข้อความ อีเมล หรือโซเชียลมีเดียให้กับรายชื่อแขกทั้งหมดของคุณ
ใช่ วิดีโอประกาศที่มีรูปภาพ เสียง และรายละเอียดงานของคุณจะให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวมากกว่าการ์ดพิมพ์ทั่วไป เมื่อคุณสร้างวิดีโอแจ้งวันจัดงานแต่ง ทุกองค์ประกอบสามารถควบคุมได้เองทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ เสียงบรรยาย เพลง และข้อความการสลับใบหน้าด้วย AIจะนำรูปของคุณไปใส่ในทุกเฟรม เพิ่มเสียงของตัวเองเพื่อให้ฟังดูเหมือนคุณจริงๆ
บันทึกตัวอย่างเสียงสั้นๆ แล้วแพลตฟอร์มจะโคลนเสียงของคุณเพื่อบรรยายวิดีโอด้วยโทนเสียงของคุณเอง ระบบจะใช้เสียงบรรยายนี้กับทุกซีนโดยอัตโนมัติ หากไม่ต้องการบันทึกเสียงเอง สามารถใช้ AI voice generator เพื่อเลือกเสียงพูดที่ฟังเป็นธรรมชาติแทนได้ ไม่ว่าทางไหน วิดีโอสุดท้ายก็ยังให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวโดยไม่ต้องทำโพสต์โปรดักชันเพิ่มเติม
วิดีโอของคุณควรระบุชื่ออีเวนต์ วันที่ สถานที่จัดงาน และลิงก์สำหรับตอบรับเข้าร่วม (RSVP) หรือเว็บไซต์งานแต่งงาน ใส่ข้อความส่วนตัวสั้นๆ รูปคู่บ่าวสาวหรือสถานที่จัดงาน รวมถึงธีมงานหรือลักษณะการแต่งกายที่ต้องการก็ช่วยได้เช่นกัน หากคุณมีสไลด์เด็คที่มีรายละเอียดครบอยู่แล้ว ให้ใช้ PPT To video เพื่อแปลงเป็นวิดีโอได้โดยตรง ควรทำให้วิดีโอสุดท้ายมีความยาวไม่เกิน 60 วินาที
ได้ วิดีโอที่เสร็จแล้วของคุณจะถูกส่งออกเป็นไฟล์มาตรฐาน MP4 ซึ่งเล่นได้บนทุกอุปกรณ์ และส่งต่อผ่าน WhatsApp, iMessage, อีเมล และโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆ ได้ คุณยังสามารถสร้างเวอร์ชันแนวตั้งแบบสั้นสำหรับ Reels หรือ Stories ได้ด้วยreel generatorทุกฟอร์แมตได้รับการปรับให้เหมาะกับการใช้งานบนมือถือ เพื่อให้แขกเปิดดูและบันทึกวันสำคัญได้ทันทีโดยไม่ต้องสลับอุปกรณ์
ไม่มีการจำกัดจำนวนคนที่คุณจะแชร์วิดีโอด้วย เมื่อวิดีโอพร้อมแล้วให้ดาวน์โหลดไฟล์ MP4 แล้วส่งให้แขกทุกคนผ่านข้อความ อีเมล หรือแพลตฟอร์มแชทใดก็ได้ สำหรับรายชื่อแขกจำนวนมากให้วางลิงก์ลงในแชทกลุ่มหรืออีเมลแบบส่งครั้งเดียวถึงหลายคน คุณยังสามารถใช้ url to video เพื่อสร้างเวอร์ชันแบบโฮสต์และแชร์เป็นลิงก์แทนการส่งไฟล์ได้
วิดีโอถ่ายทอดข้อมูลในรูปแบบที่ผู้คนมีแนวโน้มจะเปิดดูและจดจำได้มากกว่าการ์ดหรือเว็บเพจ เพราะผสานภาพ เสียงบรรยาย ดนตรี และการเคลื่อนไหวเข้าไว้ในประสบการณ์สั้นๆ ที่สร้างความตื่นเต้นจริงก่อนถึงงานอีเวนต์ และต่างจากเว็บไซต์ วิดีโอสามารถเล่นได้ในทุกแอปแชตการลิปซิงก์ด้วย AIช่วยให้เสียงบรรยายและจังหวะภาพตรงกันอย่างแม่นยำเพื่อผลงานที่ดูเนี้ยบ
คุณสามารถสร้างวิดีโอ Save the Date ได้ฟรีโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต แผนฟรีให้คุณสร้างวิดีโอออนไลน์ได้ฟรี ดูตัวอย่างผลงาน และส่งออกวิดีโอได้ก่อนตัดสินใจอัปเกรด แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือน จะปลดล็อกการโคลนเสียง ความยาววิดีโอที่มากขึ้น และคลังสไตล์แบบครบถ้วน เริ่มต้นด้วยวิดีโอฟรีแล้วค่อยอัปเกรดเมื่อพร้อม
ได้แน่นอน อัปโหลดรูปถ่ายงานหมั้นของคุณแล้วแพลตฟอร์มจะสร้างวิดีโอหลายฉากจากรูปของคุณ พร้อมทรานซิชัน เสียงบรรยาย และเพลงโดยอัตโนมัติ จัดเรียงรูปในลำดับใดก็ได้และเพิ่มคำบรรยายหรือรายละเอียดงานในแต่ละฉากได้ หากต้องการไอเดียข้อความให้ใช้ตัวสร้างสคริปต์วิดีโอเพื่อร่างข้อความประกาศก่อนนำไปใส่ในวิดีโอ
ได้เลย ฟอร์แมตสไลด์โชว์เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับวิดีโอ Save the Date โดยเฉพาะเมื่อใช้ภาพจากการถ่ายพรีเวดดิ้ง แต่ละภาพจะกลายเป็นหนึ่งซีนพร้อมทรานซิชันลื่นไหล คำบรรยายเสียง และดนตรีประกอบ ใช้ slideshow maker เพื่อสร้างสไลด์โชว์จากรูปภาพที่ดูมืออาชีพได้โดยไม่ต้องมีทักษะด้านดีไซน์ ผลลัพธ์สุดท้ายจะถูกส่งออกเป็นไฟล์ MP4 พร้อมแชร์ผ่านข้อความหรืออีเมล
ได้แน่นอน ส่งออกการ์ด Save the Date ของคุณเป็นไฟล์ GIF หรือไฟล์วิดีโอมาตรฐานก็ได้ GIF แบบเคลื่อนไหวใช้งานได้ดีในอีเมลและโซเชียลฟีดที่อาจไม่เล่นวิดีโออัตโนมัติ สร้างลูปสั้นๆ แบบเคลื่อนไหวจากคลิปประกาศของคุณด้วยเครื่องมือตัดต่อในตัว GIF จะเล่นอัตโนมัติในโปรแกรมอีเมลส่วนใหญ่ จึงเป็นฟอร์แมตยอดนิยมสำหรับ Save the Date เลือกส่งออกเป็น GIF หรือ MP4 ตามช่องทางที่คุณต้องการแชร์
ไม่ต้องมีทักษะมาก่อน แพลตฟอร์มใช้งานง่ายตั้งแต่ครั้งแรก มีเทมเพลตและเครื่องมือตัดต่อที่จัดการงานดีไซน์ให้อัตโนมัติ แค่นำไอเดียของคุณมา ที่เหลือให้เครื่องมือจัดการ เลือกสไตล์ กรอกรายละเอียด แล้วสร้างประกาศหรือการ์ดเชิญแบบเรียบง่ายให้ดูเนี้ยบได้ตามขั้นตอนที่ระบบแนะนำ ผู้ใช้ส่วนใหญ่สร้างวิดีโอ save the date แรกเสร็จภายในไม่ถึง 10 นาที โดยไม่ต้องมีพื้นฐานการตัดต่อมาก่อน
