แปลงโครงร่าง สไลด์ หรือบทความให้กลายเป็นวิดีโอสไลด์โชว์ระดับมืออาชีพด้วย HeyGen เครื่องมือสร้างสไลด์โชว์ด้วย AI ที่ผสานเลย์เอาต์สไลด์ที่ดูสะอาดตา เสียงบรรยายสมจริง และคำบรรยายอัตโนมัติเข้าด้วยกัน เพื่อให้คุณเผยแพร่คอนเทนต์ด้านการเทรนนิง การขาย และคอร์สเรียนได้โดยไม่ต้องถ่ายทำหรือใช้การตัดต่อที่ซับซ้อน สร้างวิดีโอตามแบรนด์ที่ให้ข้อมูล โน้มน้าว และขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Convert pitch decks into short videos that explain value, features, and next steps for prospects to watch on demand.
Turn SOPs and training slides into narrated lessons that new hires can watch and rewatch, improving retention and consistency.
Publish quick feature walk throughs with callouts, screenshots, and voiceover to reduce support questions and speed adoption.
Create promo videos or recorded talks from slide decks to reach attendees before, during, and after events.
Repurpose lesson slides into concise video modules ideal for LMS platforms, microlearning, and flipped classrooms.
Share leadership updates as narrated slideshows that feel personal, clear, and easy to distribute across teams.
ทำไม HeyGen จึงเป็นเครื่องมือสร้างสไลด์โชว์ AI ที่ดีที่สุด
HeyGen เปลี่ยนสไลด์นิ่งๆ ให้กลายเป็นวิดีโอนำเสนอที่น่าติดตามและสื่อสารได้ชัดเจน เริ่มจากไฟล์ PPT โครงร่าง หรือบล็อกโพสต์ แล้วให้ AI สร้างซีน เพิ่มเสียงบรรยาย และใส่แบรนด์ดิ้งให้สอดคล้องกัน เพื่อให้สารของคุณส่งถึงผู้ชมทุกครั้ง
ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการทำสไลด์โชว์แทนที่จะเป็นหลายวัน HeyGen ช่วยอัตโนมัติทั้งจังหวะของแต่ละซีน ทรานซิชัน และคำบรรยาย โดยยังคงเนื้อหาหลักของคุณไว้ครบถ้วน
เลือกผู้นำเสนอหรือเสียงบรรยายที่สมจริงให้ตรงกับโทนของคุณ เพิ่มบันทึกผู้พูดหรือสคริปต์ แล้วสร้างสไลด์โชว์พูดได้พร้อมแชร์
ทำซ้ำโปรเจกต์ แปลเสียงพากย์และคำบรรยาย หรือสลับภาพประกอบ เพื่อสร้างเวอร์ชันโลคัลไลซ์โดยไม่ต้องสร้างใหม่ตั้งแต่ต้น
นำเข้าไฟล์สไลด์ เค้าโครง หรือ URL
เริ่มต้นจากไฟล์ PPTX ที่มีอยู่แล้ว Google Slides โครงร่างที่เขียนไว้ หรือแม้แต่ URL ของบล็อกแบบไลฟ์ HeyGen จะดึงหัวข้อ โครงสร้าง และประเด็นสำคัญออกมาให้อัตโนมัติ จากนั้นแมปให้เป็นซีนภาพพร้อมสำหรับการบรรยาย
การสร้างสคริปต์ด้วย AI และคำแนะนำจังหวะเวลา
เปลี่ยนเนื้อหาสไลด์ให้เป็นสคริปต์ที่พูดฟังง่ายด้วยการสรุปอัตโนมัติและคำแนะนำจังหวะการพูด AI จะแนะนำความยาวแต่ละซีนและการเปลี่ยนฉากให้แต่ละไอเดียมีเวลาสื่อสารได้ชัดเจน แก้ไขข้อความ ปรับโทน หรือวางโน้ตสำหรับผู้พูดของคุณเองได้ง่าย เพื่อควบคุมงานสร้างสรรค์ได้เต็มที่
ผู้นำเสนอเสมือนจริงและเสียงบรรยายหลายภาษา
เลือกใช้อวตารผู้บรรยายที่ดูเป็นธรรมชาติหรือสร้างเสียงบรรยายในหลายภาษาและหลายสำเนียง จังหวะการพูด การเน้นคำ และช่วงหยุดถูกปรับให้เหมาะสมเพื่อความชัดเจน ทำให้เนื้อหาที่ซับซ้อนเข้าใจและติดตามได้ง่ายขึ้น
เทมเพลตแบรนด์ คำบรรยาย และไฮไลต์ภาพบนหน้าจอ
ปรับใช้สี แฟนต์ โลโก้ และสไตล์เลย์เอาต์ของแบรนด์เพื่อให้ทุกสไลด์โชว์มีความสม่ำเสมอและดูเป็นมืออาชีพ เพิ่มคำบรรยาย ข้อความล่างจอ และคอลเอาต์แบบแอนิเมชันเพื่อเน้นประเด็นหรือข้อมูลสำคัญ องค์ประกอบภาพเหล่านี้ช่วยโฟกัสสายตาและทำให้ข้อมูลเข้าใจได้ง่ายขึ้น
วิธีใช้ AI Slideshow Maker
สร้างวิดีโอสไลด์โชว์ที่เสร็จสมบูรณ์ได้ใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ พร้อมเครื่องมือควบคุมที่ช่วยให้กระบวนการรวดเร็วและคาดเดาได้
นำเข้าไฟล์สไลด์ อัปโหลดเอกสาร หรือวาง URL บล็อกหรือโครงร่าง เพื่อเริ่มต้นการแปลงเนื้อหา
HeyGen จะเสนอสคริปต์สั้นๆ พร้อมระยะเวลาของแต่ละฉาก จากนั้นปรับแก้ประโยคหรือโน้ตสำหรับผู้พูดให้เข้ากับเสียงและกลุ่มเป้าหมายของคุณ
เลือกผู้นำเสนอหรือเสียงที่ต้องการ ใช้ชุดแบรนด์ของคุณ และเพิ่มสกรีนช็อต ไอคอน หรือภาพสต็อกในตำแหน่งที่ต้องการ
เรนเดอร์วิดีโอสไลด์โชว์ของคุณ ดาวน์โหลดไฟล์พร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์ม หรือสร้างเวอร์ชันโลคัลไลซ์ด้วยเสียงพากย์และคำบรรยายที่แปลแล้ว
เครื่องมือสร้างสไลด์โชว์ด้วย AI คือเครื่องมือสร้างวิดีโอ AIที่แปลงสไลด์เด็ค โครงร่าง หรือบทความให้กลายเป็นวิดีโอพรีเซนเทชันแบบบรรยายเสียง รวมสคริปต์เสียง ภาพ และคำบรรยายไว้ในวิดีโอเดียวที่สามารถส่งออกได้
ไม่จำเป็น HeyGen ช่วยจัดการเลย์เอาต์ จังหวะเวลา และการบรรยายให้อัตโนมัติ คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ PPTX ที่มีอยู่แล้ว หรือวางข้อความแล้วให้ AI สร้างสไลด์โชว์แบบมีโครงสร้างให้ได้เลย
ได้ ปรับใช้โลโก้ สี ฟอนต์ และเทมเพลตของคุณเพื่อให้วิดีโอที่สร้างทั้งหมดสอดคล้องกับคู่มือแบรนด์ของคุณ แพลตฟอร์ม AI ของเราได้แปลวิดีโอ 18,814,906 วิดีโอในหลายภาษาแล้ว
รูปแบบไฟล์ที่รองรับทั่วไปได้แก่ PPTX, Google Slides, DOCX, PDF และข้อความธรรมดาหรือ URL นอกจากนี้ยังสามารถอัปโหลดรูปภาพและภาพหน้าจอเพื่อใช้เป็นภาพประกอบได้ด้วย
ได้ HeyGen มีสคริปต์และการ์ดฉากที่แก้ไขได้ให้ปรับคำ เน้นจุดสำคัญ และข้อความกระตุ้นให้ดำเนินการก่อนเรนเดอร์วิดีโอ
HeyGen รองรับหลายภาษาสำหรับการบรรยายและคำบรรยาย คุณสามารถสร้างเวอร์ชันท้องถิ่นได้โดยสลับการตั้งค่าภาษาและสร้างเสียงบรรยายใหม่โดยใช้ฟีเจอร์ video translator feature.
ได้ ระบบจะสร้างคำบรรยายอัตโนมัติจากสคริปต์และซิงก์ให้ตรงกับจังหวะเสียงพูด และสามารถส่งออกไฟล์ SRT ไปใช้กับเครื่องมืออื่นได้
ได้ เลือกอวตารผู้นำเสนอหรืออัปโหลดคลิปสั้นๆ ของผู้นำเสนอเพื่อให้ปรากฏคู่กับเนื้อหาสไลด์ สร้างประสบการณ์แบบผสมระหว่างผู้พูดบนวิดีโอและสไลด์โชว์
วิดีโอแบบสไลด์โชว์ส่วนใหญ่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุดเมื่อมีความยาวประมาณ 1-10 นาที ขึ้นอยู่กับความลึกของเนื้อหา HeyGen ช่วยแบ่งคอนเทนต์ที่ยาวออกเป็นโมดูลสั้นๆ ได้อย่างง่ายดาย
ได้แน่นอน เพียงเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาอีกครั้ง แก้ไขสคริปต์หรือสไลด์ แล้วสร้างวิดีโอใหม่ ระบบจะเก็บเวอร์ชันไว้ให้ อัปเดตได้รวดเร็วและควบคุมได้ง่าย
ส่งออกไฟล์ MP4 ที่ปรับแต่งสำหรับเว็บและโซเชียล เลือกอัตราส่วนแนวตั้งหรือแนวนอน พร้อมไฟล์ซับไตเติลอย่าง SRT เพื่อการเข้าถึงและการกระจายคอนเทนต์
ใช่ ไฟล์ที่อัปโหลด สคริปต์ที่สร้างขึ้น และวิดีโอที่เรนเดอร์ทั้งหมดจะถูกประมวลผลอย่างปลอดภัย และคุณยังคงควบคุมการแชร์และการจัดเก็บได้เอง
