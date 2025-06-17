พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี

เครื่องสร้างการ์ดเชิญ AI สำหรับคำเชิญพร้อมใช้ทันที

สร้างวิดีโอคำเชิญสุดสวยพร้อมแชร์จากสคริปต์ รูปภาพ หรือ ลิงก์อีเวนต์ได้ง่ายๆ ด้วยเครื่องมือสร้างคำเชิญด้วยวิดีโอ AI ฟรีของ HeyGen เพียงวางข้อความงานอีเวนต์ เลือกสไตล์ภาพ แล้วสร้างคำเชิญแบบมืออาชีพได้ทันทีพร้อมฉากแอนิเมชัน เสียงบรรยาย คำบรรยาย และไฟล์พร้อมส่งออก โดยไม่ต้องใช้กล้องหรือทักษะตัดต่อวิดีโอ

136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต

การ์ดเชิญงานแต่งงานและโอกาสสำคัญ

Generate elegant, animated wedding invites that highlight names, dates, venue details, and RSVP links. Localize versions for guests in different languages and produce both short teaser clips and full announcement videos.

พื้นหลังสีดำ

อีเวนต์องค์กรและเว็บบินาร์

Convert agendas, speaker bios, and registration links into professional video invites for partners or internal teams. Apply corporate templates and export versions for email, intranet, and LinkedIn campaigns.

พื้นหลังสีดำใช้เป็นตัวเว้นระยะภาพบนเว็บไซต์แพลตฟอร์มวิดีโอ AI ของ HeyGen

งานปาร์ตี้และงานสังสรรค์ส่วนตัว

Create playful birthday, housewarming, or holiday video invites with themed motion, music, and instant share links—perfect for group chats and social posts.

พื้นหลังสีดำใช้เป็นตัวเว้นระยะภาพบนเว็บไซต์แพลตฟอร์มวิดีโอ AI ของ HeyGen

การระดมทุนและการประชาสัมพันธ์สำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไร

Design persuasive video invitations that explain purpose, schedule, and donation options. Produce tailored versions for partner segments and track engagement after distribution using AI.

พื้นหลังสีดำใช้เป็นตัวเว้นระยะภาพบนเว็บไซต์แพลตฟอร์มวิดีโอ AI ของ HeyGen

เปิดตัวสินค้าและเชิญสื่อมวลชน

Send cinematic launch invites that include teaser visuals, event run-of-show, and RSVP CTAs. Regenerate updates as details evolve without re-shoots.

พื้นหลังสีดำใช้เป็นพื้นที่ว่างสำหรับเนื้อหาวิดีโอ AI ของ HeyGen

ประสบการณ์เฉพาะบุคคลสำหรับแขกแต่ละคน

Use guest name variables or uploaded photos to produce individualized video invites at scale. HeyGen helps craft a personal touch while automating mass personalization for creating invitations.

ทำไม HeyGen จึงเป็นเครื่องมือสร้างการ์ดเชิญด้วย AI ที่ดีที่สุด

HeyGen แปลงข้อความเชิญให้กลายเป็นวิดีโอเชิญแบบ AI เต็มรูปแบบด้วยภาพระดับโปรดักชัน จังหวะการนำเสนอที่ชาญฉลาด และการส่งมอบได้หลายภาษา ทีมสามารถสร้างวิดีโอเชิญที่คงเอกลักษณ์แบรนด์ได้อย่างรวดเร็ว แปลและปรับให้เข้ากับแต่ละพื้นที่ได้ง่าย และขยายการส่งคำเชิญไปยังแขก พาร์ทเนอร์ และผู้เข้าร่วมได้ในวงกว้างโดยใช้ความพยายามน้อยที่สุด

เริ่มต้นใช้งานฟรี
วิดีโอเชิญเข้าร่วมแบบทันที

เปลี่ยนรายละเอียดอีเวนต์ของคุณให้กลายเป็นวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ได้ในไม่กี่นาที HeyGen ช่วยอัตโนมัติทั้งการจัดลำดับซีน แอนิเมชัน และจังหวะเวลาให้คุณโฟกัสที่เนื้อหา ไม่ใช่งานโปรดักชัน

ปรับแต่งให้ตรงกับแบรนด์ได้

ปรับใช้สีประจำแบรนด์ ฟอนต์ โลโก้ และเทมเพลต แก้ไขซีน สลับแอสเซ็ต หรือปรับข้อความเล็กน้อยโดยยังคงเอกลักษณ์ของแบรนด์ให้สม่ำเสมอในทุกคำเชิญและทุกฟอร์แมต

คำเชิญพร้อมใช้งานทั่วโลก

แปลข้อความงานอีเวนต์และสร้างวิดีโอใหม่เป็นหลายภาษา พร้อมเสียงพากย์และคำบรรยายซับไตเติล HeyGen’s video translator ปรับจังหวะเวลาและความต่อเนื่องของวิดีโอให้เป็นธรรมชาติสำหรับคำเชิญของคุณด้วย AI

จัดองค์ประกอบฉากและกำหนดจังหวะด้วยสคริปต์

วางข้อความคำเชิญของคุณหรืออัปโหลดรายชื่อแขกแล้ว HeyGen จะสร้างวิดีโอแบบฉากต่อฉากที่ทำตามข้อความของคุณ เอนจินจะตรวจจับหัวข้อ รายละเอียด RSVP และบล็อกกำหนดการเพื่อสร้างฉากที่ชัดเจนอ่านง่ายพร้อมทรานซิชันที่ลื่นไหล ข้อความแอนิเมชัน และการเน้นรายละเอียดสำคัญอย่างชัดเจน ใช้ Image to video เพื่อยกระดับประสบการณ์คำเชิญออนไลน์ของคุณ ป้อนข้อมูลเพื่อแปลงรูปภาพให้เป็นฉากหลังแบบแอนิเมชันและทำให้ฉากมีภาพที่สอดคล้องกันในทุกเวอร์ชัน

script to video

ระบบดีไซน์แบบแอนิเมชันพร้อมการควบคุมแบรนด์

เลือกใช้เทมเพลตที่คัดสรรไว้หรือปรับแต่งเองทั้งหมดทั้งพาเลตสี ฟอนต์ ทิศทางการเคลื่อนไหว และกราฟิกแถบล่าง วิดีโอของคุณ HeyGen จะใช้ชุดแบรนด์ของคุณกับทุกคำเชิญโดยอัตโนมัติ รักษาความชัดเจนบนหน้าจอขนาดเล็ก และควบคุมจังหวะการเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับโทนของงานไม่ว่าจะเป็นทางการ สนุกสนาน หรือสไตล์ภาพยนตร์

brand control

รองรับเสียงบรรยายธรรมชาติ เพลง และลิปซิงก์

เพิ่มเสียงบรรยายวิดีโอ AI คุณภาพสตูดิโอได้หลายสิบภาษา เลือกเพลงประกอบให้เข้ากับอารมณ์ และใช้การโคลนเสียงสำหรับข้อความแบบส่วนตัว เมื่อต้องการใช้ผู้บรรยายบนหน้าจอหรืออวตาร HeyGen จะลิปซิงก์อย่างแม่นยำเพื่อให้คำพูดตรงกับการเคลื่อนไหวที่สร้างขึ้นอย่างลื่นไหล

Voice cloning

การส่งออกและระบบอัตโนมัติที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์ม

เรนเดอร์คำเชิญเป็นไฟล์ MP4 วิดีโอแนวตั้งแบบ Shorts หรือ GIF พร้อมใช้งานบนแชท โซเชียล อีเมล หรือหน้ากิจกรรมด้วยดีไซน์ที่ปรับแต่งได้ ใช้การสร้างแบบจำนวนมากหรือ API เพื่อสร้างคำเชิญแบบปรับให้เป็นส่วนตัวหลายร้อยรายการจากสเปรดชีตและทำให้การส่งอัตโนมัติด้วย webhooks และการเชื่อมต่อ cloud storage

motion graphics photos to video

มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีระดับความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้เท่ากับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลาที่วิเศษสำหรับฉันคือตอนที่เรามีรายการวิดีโอที่ฉันทำทุกสัปดาห์ อยู่ๆ เราก็รู้ขึ้นมาว่าฉันสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือฉันไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราได้ขยายศักยภาพทีมของเรา ทำงานได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรเท่าเดิม"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
วิธีการทำงาน

วิธีใช้ AI Invitation Maker

สร้างวิดีโอเชิญชวนจาก AI ได้ใน 4 ขั้นตอนชัดเจน ตั้งแต่เขียนข้อความจนถึงวิดีโอพร้อมแชร์

ขั้นตอนที่ 1

กรอกรายละเอียดอีเวนต์หรือวางสคริปต์ของคุณ

เพิ่มชื่อ วันที่ เวลา สถานที่ ลิงก์ RSVP และบันทึกอื่นๆ HeyGen จะวิเคราะห์ข้อความ ระบุข้อมูลสำคัญ และเตรียมสคริปต์ให้พร้อม

ขั้นตอนที่ 2

เลือกธีมภาพและเสียงพูด

เลือกเทมเพลตที่ปรับแต่งได้พร้อมโทนสีและเพลงประกอบสำหรับการ์ดเชิญ จากนั้นเลือกเสียงสำหรับประกาศหรืออัปโหลดคลิปเสียงสั้นๆ เพื่อสร้างโคลนเสียงแบบกำหนดเอง

ขั้นตอนที่ 3

ปรับแต่งฉากและการ personalize อย่างละเอียด

แก้ไขข้อความ เปลี่ยนรูปภาพ หรือเพิ่มตัวแปรสำหรับผู้รับแต่ละคนเพื่อสร้างเวอร์ชันแบบเฉพาะบุคคล ปรับเวลา ระดับการเคลื่อนไหว หรือสไตล์คำบรรยายได้ง่ายๆ ด้วยคอนโทรลแบบใช้งานง่าย

ขั้นตอนที่ 4

สร้าง ส่งออก และกระจาย

เรนเดอร์ไฟล์ที่ปรับแต่งสำหรับโซเชียล อีเมล และหน้ากิจกรรมด้วยเครื่องมือสร้างการ์ดเชิญฟรี ใช้โหมดแบตช์หรือ API เพื่อสร้างการ์ดเชิญแบบปรับให้เป็นส่วนตัวนับพันใบและทริกเกอร์การส่งผ่าน webhooks หรือการเชื่อมต่อระบบ

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

AI invitation maker คืออะไร และแตกต่างจากตัวแก้ไขเทมเพลตอย่างไร

เครื่องมือสร้างคำเชิญด้วย AI จะเปลี่ยนข้อความงาน รูปภาพ หรือ ลิงก์ของคุณให้กลายเป็นวิดีโอที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์โดยใช้ภาพสร้างจาก AI งานโมชั่นดีไซน์ เสียงบรรยาย และระบบจัดจังหวะอัตโนมัติ แตกต่างจากตัวแก้ไขเทมเพลตแบบภาพนิ่ง HeyGen จะสร้างซีนแอนิเมชัน ปรับจังหวะอัตโนมัติ และผลิตวิดีโอรูปแบบพร้อมแชร์ได้โดยไม่ต้องทำคีย์เฟรมหรือใช้ทักษะตัดต่อที่ซับซ้อน

สามารถปรับแต่งดีไซน์การ์ดเชิญให้ตรงกับแบรนด์ได้ไหม

ได้ HeyGen รองรับชุดแบรนด์ที่ช่วยปรับใช้สี ฟอนต์ โลโก้ และกฎการจัดวางให้เหมือนกันทุกอินไวต์ สามารถปรับแต่งเส้นโค้งการเคลื่อนไหว สไตล์ซับไตเติล และองค์ประกอบฉากอย่างละเอียด เพื่อให้ทุกเวอร์ชันสอดคล้องกับมาตรฐานแบรนด์ของคุณ

การปรับให้เป็นแบบเฉพาะบุคคลและคำเชิญเฉพาะสำหรับแขกทำงานอย่างไร?

อัปโหลดสเปรดชีตที่มีตัวแปรของแขก ชื่อ ลิงก์รูปภาพ หรือคำขึ้นต้นจดหมาย แล้ว HeyGen จะสร้างคำเชิญแบบเฉพาะบุคคลเป็นชุดโดยอัตโนมัติ แต่ละไฟล์สามารถใส่ไลน์เสียงหรือรูปภาพแบบส่วนตัว ช่วยให้ทำการสื่อสารแบบใกล้ชิดในปริมาณมากได้โดยไม่ต้องตัดต่อเอง ปลดล็อกฟีเจอร์วิดีโอ AI ระดับพรีเมียมด้วย แพลน เริ่มต้นที่ $49 ต่อเดือน

รองรับการส่งคำเชิญหลายภาษาหรือไม่

ได้ ใช้เครื่องมือสร้างคำเชิญ AI ฟรีที่มีให้ในตัวเพื่อทำให้ขั้นตอนการออกแบบของคุณลื่นไหลยิ่งขึ้น ตัวแปลวิดีโอ เพื่อสร้างเวอร์ชันท้องถิ่น HeyGen จะแปลสคริปต์ สร้างเสียงบรรยายที่ฟังเป็นธรรมชาติ และตั้งเวลาคำบรรยายกับลิปซิงก์ให้ตรงกับเสียงที่แปลแล้ว เพื่อให้ข้อความสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติกับแขกต่างชาติ

สามารถใช้เพลงของตัวเองหรือเลือกเพลงที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ได้ไหม

คุณสามารถอัปโหลดเพลงที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องหรือเลือกจากคลังเพลงที่ได้รับอนุญาตของ HeyGen เอนจินจะจับคู่เพลงให้เข้ากับจังหวะของวิดีโอและปรับการตัดต่ออัตโนมัติเพื่อซิงก์กับจังหวะดนตรีให้ได้ผลงานที่ดูมืออาชีพ

มีรูปแบบไฟล์ส่งออกและพรีเซ็ตสำหรับแพลตฟอร์มใดบ้าง?

ส่งออกไฟล์ MP4 ที่ปรับแต่งสำหรับอีเมล โซเชียล หรือหน้าอีเวนต์ รีลแนวตั้งสำหรับ Instagram และ TikTok หรือไฟล์ GIF แบบวนลูปสำหรับการส่งข้อความอย่างรวดเร็ว พรีเซ็ตช่วยให้ได้อัตราส่วนภาพ บิตเรต และการฝังซับไตเติลที่เหมาะสมสำหรับแต่ละช่องทาง

ใช้เวลานานแค่ไหนในการสร้างวิดีโอเชิญชวน?

วิดีโอเชิญส่วนใหญ่สร้างเสร็จภายในไม่กี่นาทีขึ้นอยู่กับความยาวและความซับซ้อน ระยะเวลาการสร้างแบบแบตช์จะขยายตามปริมาณ โดยมี API และ webhook รองรับการส่งแบบอะซิงโครนัสสำหรับแคตตาล็อกขนาดใหญ่

ใครเป็นเจ้าของวิดีโอและข้อมูลปลอดภัยหรือไม่?

คุณยังคงเป็นเจ้าของคำเชิญที่สร้างขึ้นทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ HeyGen จัดเก็บและส่งข้อมูลอย่างปลอดภัยด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับองค์กร สำหรับอีเวนต์ที่มีความสำคัญสูง แนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อที่จัดเก็บแบบส่วนตัวและการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทเพื่อควบคุมการกระจาย

สามารถอัปเดตคำเชิญหลังจากสร้างแล้วได้ไหม

ได้แน่นอน แก้ไขสคริปต์ของคุณ สลับภาพ หรือเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงแล้วสร้างใหม่ HeyGen จะอัปเดตเฉพาะซีนที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้การแก้ไขซ้ำทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเรนเดอร์วิดีโอใหม่ทั้งเรื่อง

HeyGen สามารถเชื่อมต่อกับระบบ RSVP หรือระบบอีเมลได้หรือไม่?

HeyGen รองรับลิงก์แชร์ที่ส่งต่อได้และการดาวน์โหลดไฟล์สำหรับทุกแพลตฟอร์มอีเมลหรือ RSVP และสามารถเชื่อมต่อผ่าน API เพื่อทำการส่งอัตโนมัติเข้าสู่ CRM ระบบอีเมลมาร์เก็ตติ้ง หรือเครื่องมือจัดการอีเวนต์

