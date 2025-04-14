เปลี่ยนหน้าเว็บใดๆ ให้กลายเป็นวิดีโอมืออาชีพพร้อมเสียงบรรยายได้ในไม่กี่นาทีด้วยเครื่องมือ url to video ของ HeyGen วางลิงก์ของคุณ เลือกสไตล์ภาพ แล้วรับวิดีโอสมบูรณ์พร้อมคำบรรยาย เสียงบรรยาย และแอนิเมชัน
ทำไมแบรนด์ต่างๆ ถึงเลือกใช้ HeyGen
แปลงหน้าเว็บเป็นวิดีโอได้ทันที
วางลิงก์ใดก็ได้แล้วเครื่องมือจะอ่านหน้าเว็บ ดึงเนื้อหาสำคัญ รูปภาพ และเมทาดาทั้งหมด จากนั้นสร้างสตอรีบอร์ดแบบฉากต่อฉากให้อัตโนมัติ ไม่ต้องคัดลอกวางเอง คุณจะได้โครงร่างวิดีโอพร้อมรีวิวที่มีสคริปต์ ภาพประกอบ และไทม์มิ่งตั้งค่าไว้เรียบร้อยในไม่กี่วินาที สำหรับทีมที่ต้องแปลงหน้าสินค้าและบทความจำนวนมาก ขั้นตอนนี้ช่วยแทนที่งานตัดต่อหลายชั่วโมงให้เหลือเพียงขั้นตอนเดียว เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI คือจุดเริ่มต้นสำหรับสคริปต์ พรอมต์ และคอนเทนต์แบบสไลด์ควบคู่ไปกับการใส่ URL
สคริปต์ที่สร้างด้วย AI แก้ไขได้อย่างอิสระ
หลังจากระบบวิเคราะห์หน้าเพจแล้ว เครื่องมือจะร่างสคริปต์บรรยายที่สร้างขึ้นจากข้อความสำคัญ หัวข้อหลัก และรายละเอียดสินค้าในหน้าเพจ จากนั้นคุณสามารถตรวจทานในตัวแก้ไขที่ใช้งานง่ายก่อนสร้างวิดีโอ พร้อมอิสระเต็มที่ในการเขียนใหม่ ตัดทอน หรือขยายเนื้อหาใดๆ ช่วยให้คุณคุมทิศทางเนื้อเรื่องได้เต็มที่โดยไม่ต้องเริ่มจากหน้าว่าง สำหรับคอนเทนต์ที่เริ่มจากข้อความล้วนtext to video จะข้ามขั้นตอนใส่ URL แล้วสร้างจากสคริปต์โดยตรง
บรรยาย คำบรรยาย และเพลงในตัว
วิดีโอที่สร้างทุกชิ้นมาพร้อมเสียงบรรยาย AI ที่ชัดเจนซิงก์กับคอนเทนต์บนหน้าจอโดยอัตโนมัติ มีซับไตเติลอัตโนมัติ และดนตรีประกอบที่เข้ากับจังหวะของคอนเทนต์บนหน้า ไม่ต้องใช้โปรแกรมอัดเสียงหรือทำซับไตเติลแยกต่างหาก เสียงบรรยายฟังเป็นธรรมชาติและสามารถเปลี่ยนเป็นสไตล์เสียง ภาษา หรือโทนเสียงอื่นได้ภายในตัวแก้ไข สำหรับเวิร์กโฟลว์การซิงก์เสียงขั้นสูงที่รองรับฟุตเทจอัปโหลดด้วย AI Lip Sync จะจับคู่ออดิโอใหม่ให้ตรงกับทุกเฟรมของวิดีโอที่มีอยู่
วิดีโอหลายภาษามากกว่า 175 ภาษา
วิดีโอใดๆ ที่สร้างจาก URL สามารถแปลได้มากกว่า 175 ภาษา พร้อมเสียงบรรยายที่เป็นธรรมชาติและการลิปซิงก์ที่แม่นยำ โดยไม่ต้องตัดต่อใหม่หรืออัดวิดีโอซ้ำ ทีมงานระดับโลกใช้วิธีนี้เพื่อสร้างวิดีโอต้นฉบับเพียงชุดเดียว แล้วกระจายเวอร์ชันภาษาท้องถิ่นไปยังทุกตลาดเป้าหมายในเวิร์กโฟลว์เดียวกัน AI Video Translator จัดการงานโลคัลไลซ์แบบครบวงจร ตั้งแต่การจับคู่เสียงไปจนถึงการทำคำบรรยาย สำหรับทุกภาษาที่รองรับ
การประมวลผลแบบแบตช์และการทำงานอัตโนมัติด้วย API
ส่งรายการ URL แล้วรับวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์กลับมาโดยไม่ต้องเข้าไปแก้ในตัวแก้ไขทีละรายการ API ช่วยให้ทีมกำหนดเทมเพลต สไตล์เสียง และอัตราส่วนภาพเพียงครั้งเดียว แล้วนำไปใช้กับลิงก์นับร้อยได้อัตโนมัติ ทีมมาร์เก็ตติ้งตั้งเวลาการส่งเพื่อให้ทริกเกอร์ทำงานเมื่อเพจใหม่ออนไลน์ สำหรับทีมที่ต้องการแปลงเอกสารควบคู่ไปกับ URL ด้วยแปลง PDF เป็นวิดีโอจะประมวลผลไฟล์สแตติกผ่านแพลตฟอร์มเดียวกัน
กรณีการใช้งานของเครื่องมือสร้างวิดีโอจาก URL
A blog post stops working the moment readers close the tab. Converting the URL into a short video immediately extends the content to social platforms without additional writing. The headline, key argument, and supporting points become a clip ready for LinkedIn, Instagram Reels, or YouTube Shorts. For full scene-by-scene treatment of long articles, article to video handles extended written content.
Product pages are built to convert, but most buyers skip text and want to see the product in action. Paste the URL and get a narrated walkthrough covering key features, differentiators, and outcomes in under two minutes. This is faster than a screen recording and more polished for sales emails or demo embeds. Sales teams that need a structured, purpose-built format can use the product demo video generator.
Landing pages are filled with conversion-optimized copy and proof points that translate directly into video. Pull the URL and generate a short clip carrying the same message in motion. Use it as a paid ad, social embed, or email creative without writing a separate brief. Teams scaling this into full campaigns can build on that foundation with marketing videos templates.
Internal knowledge base pages and HR wikis contain content employees rarely engage with in text form. Converting those URLs into narrated clips makes it more accessible and memorable. An entire onboarding library can be built from existing documentation without writing new scripts. For instructional video with SCORM and LMS support, training video covers the full L&D workflow.
Agencies managing multiple client accounts need to produce video without expanding production hours. A URL-based workflow allows one person to process an entire website, blog section, or press archive into a video library within a single working session. Branded and localized variants can be rendered through the same pipeline with minor template adjustments. Teams producing high-volume paid content can pair url to video with the AI ad maker for direct delivery in paid ad dimensions.
A webpage in English does not reach an international audience on its own. Convert the URL into a video, then translate it into any of 175+ languages with matching narration and captions in one additional step. What once required separate production runs for each market now happens from a single source URL. The AI dubbing tool covers audio localization, voice matching, and dialect selection across all supported languages.
การทำงานของเครื่องมือสร้างวิดีโอจาก URL
เปลี่ยนลิงก์เว็บเพจให้เป็นวิดีโอพร้อมแชร์ได้ใน 4 ขั้นตอน โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ตัดต่อหรือมีประสบการณ์มาก่อน
ใส่ลิงก์ของหน้าเว็บใดก็ได้ เครื่องมือจะอ่านหน้าเว็บและดึงเนื้อหาสำคัญออกมาให้อัตโนมัติ
เลือกเทมเพลต อัตราส่วนวิดีโอ และโทนที่เหมาะกับประเภทคอนเทนต์ ช่องทาง และแบรนด์ของคุณ
อ่านสคริปต์ที่ระบบสร้างให้อัตโนมัติ ปรับเนื้อหาและโทนการเล่าเรื่อง แล้วปรับจุดเน้นให้เรียบร้อยก่อนสร้างวิดีโอ
เรนเดอร์วิดีโอสุดท้ายและดาวน์โหลดในฟอร์แมตที่ต้องการ พร้อมแชร์ ฝังบนเว็บ หรือจัดตารางเผยแพร่
ตัวแปลง URL เป็นวิดีโอจะอ่านเนื้อหา รูปภาพ และข้อมูลเมตาจากหน้าเว็บเพจใดๆ แล้วสร้างวิดีโอเล่าเรื่องให้อัตโนมัติ เพียงวาง URL ระบบจะเขียนสคริปต์ เลือกภาพประกอบ และใส่เสียงบรรยายให้ครบ โดยไม่ต้องทำงานโปรดักชันเองสคริปต์เป็นวิดีโอจะสร้างวิดีโอคุณภาพระดับเดียวกันโดยเริ่มจากเอกสารเปล่าแทนการใช้ URL
บล็อกโพสต์ หน้าสินค้า แลนดิ้งเพจ ข่าวประชาสัมพันธ์ และหน้า About สามารถนำมาแปลงได้ดี หน้าที่มีหัวข้อชัดเจนและย่อหน้าที่จัดโครงสร้างดีจะสร้างสคริปต์ได้แม่นยำที่สุด หน้าเว็บที่มีรูปภาพเป็นหลักและมีข้อความน้อยอาจต้องแก้ไขสคริปต์มากขึ้นก่อนสร้างวิดีโอ สำหรับการแปลงไฟล์สไลด์ควบคู่ไปกับ URLPPT To videoจะประมวลผลคอนเทนต์จากสไลด์ผ่านระบบอัตโนมัติเดียวกัน
ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น ปรับจังหวะ เทมเพลต เพลงประกอบ สไตล์เสียงบรรยาย คำบรรยายภาพ ภาพประกอบ และองค์ประกอบวิดีโอออนไลน์ ใช้การแก้ไขจากข้อความเป็นวิดีโอเพื่อปรับข้อความ ใช้ภาพเป็นวิดีโอเพื่อให้ภาพสวยและหลากหลายขึ้น หรือปรับจูนจังหวะและทรานซิชันอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความเป็นภาพยนตร์มากขึ้น
ได้ ใช้ video translator เพื่อสร้างเวอร์ชันท้องถิ่นพร้อมคำบรรยายและเสียงพากย์ที่แปลแล้ว HeyGen รักษาจังหวะเวลาและความลื่นไหลของเนื้อหาไว้ขณะสร้างเสียงบรรยายธรรมชาติในภาษาปลายทางเพื่อให้สอดคล้องกันในทุกตลาด
ตัวเลือกการส่งออกประกอบด้วยไฟล์ MP4 ที่ปรับแต่งสำหรับเว็บและโซเชียล คลิปแนวตั้งสำหรับ Reels/TikTok แอสเซตแบบวนลูปสำหรับ Canvas และไฟล์บิตเรตสูงสำหรับงานออกอากาศ เลือกพรีเซ็ตตามแพลตฟอร์มเพื่อให้ได้อัตราส่วนภาพ ความละเอียด และขนาดไฟล์ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละช่องทางปลายทาง
ได้ HeyGen มี REST endpoints สำหรับสร้าง ตรวจสอบ และดึงไฟล์วิดีโอที่บันทึกไว้ การประมวลผลแบบแบตช์ การแจ้งเตือนผ่าน webhook และการเชื่อมต่อกับระบบจัดเก็บข้อมูล ช่วยให้สร้างเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติสำหรับคอลเลกชันวิดีโอขนาดใหญ่และการอัปเดตบ่อยครั้งได้
นักการตลาด ทีมผลิตภัณฑ์ ผู้จัดการอีคอมเมิร์ซ ครู อาจารย์ ผู้จัดพิมพ์ และครีเอเตอร์ล้วนได้รับประโยชน์ ทุกคนที่ต้องการผลิตวิดีโออย่างรวดเร็วและขยายขนาดได้จากคอนเทนต์บนเว็บที่มีอยู่เดิมจะประหยัดเวลาและต้นทุนได้อย่างมากเมื่อเทียบกับการผลิตแบบดั้งเดิม
คุณยังคงมีสิทธิ์เต็มรูปแบบในวิดีโอที่คุณส่งออก HeyGen จะไม่อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ทางกฎหมายในสื่อของบุคคลที่สามหรือเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ใดๆ ที่รวมอยู่ในเพจที่แปลงแล้ว โดยคุณยังคงเป็นผู้รับผิดชอบต่อทรัพย์สินเหล่านั้น
ได้ HeyGen สร้างครีเอทีฟพร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มที่ปรับแต่งมาเพื่อโซเชียลและโฆษณาแบบโปรแกรมแมติกโดยเฉพาะ ใช้การสร้างแบบแบตช์เพื่อทำแอดหลายเวอร์ชันสำหรับทดสอบ A/B และแคมเปญเพิ่มประสิทธิภาพ
ไฟล์อัปโหลดและวิดีโอที่สร้างทั้งหมดถูกเข้ารหัสทั้งระหว่างส่งและขณะจัดเก็บ HeyGen ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับอุตสาหกรรมและมีตัวเลือกการตั้งค่าการจัดเก็บและการควบคุมการเข้าถึง สำหรับคอนเทนต์ที่มีความอ่อนไหว แนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อพื้นที่จัดเก็บแบบส่วนตัวและตั้งค่าข้อจำกัดการเข้าถึงเพื่อปกป้องไฟล์วิดีโอของคุณ
