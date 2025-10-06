การผสานการทำงานระหว่าง HeyGen และ Sora 2 ช่วยให้ครีเอเตอร์ ผู้สอน ผู้ประกอบการ และธุรกิจสามารถสร้าง B-roll ฉาก และภาพวิดีโอระดับภาพยนตร์ได้โดยตรงภายในเวิร์กโฟลว์ของตัวเอง การผสานนี้ทำให้การเล่าเรื่องรวดเร็วขึ้น สร้างสรรค์มากขึ้น และทรงพลังยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มขั้นตอนการทำงาน
ปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์
สร้าง B-roll ซีน และภาพประกอบได้ทันทีด้วยพรอมต์สั้นๆ ขยายขอบเขตความคิดสร้างสรรค์ให้ทุกโปรเจกต์วิดีโอ และเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นภาพประกอบได้ในไม่กี่วินาทีด้วยเครื่องมือสร้าง AI B-roll ในตัวของ HeyGen
ลื่นไหลในทุกเวิร์กโฟลว์
ไม่ต้องสลับแอป ไม่ต้องส่งออกไฟล์ และไม่ต้องใช้เครื่องมือเสริม ทุกอย่างทำได้ภายใน HeyGen ที่ผู้ใช้สร้างสรรค์คอนเทนต์อยู่แล้ว ทำให้เวิร์กโฟลว์เรียบง่ายขึ้น ในขณะที่ทำให้ทุกวิดีโอมีความไดนามิกมากขึ้น
ภาพและเลย์เอาต์คุณภาพสูง
ใช้ภาพประกอบที่มีให้ในระบบหรืออัปโหลดภาพหน้าจอ วิดีอบันทึกหน้าจอ หรือแอสเซ็ตแบรนด์ของคุณเอง HeyGen รักษาเลย์เอาต์ให้สะอาด การวางข้อความให้อ่านง่าย และระยะห่างที่สม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ชมโฟกัสกับคำอธิบายแทนที่จะถูกรบกวนด้วยภาพที่รกรุงรัง ทุกซีนถูกปรับให้เหมาะกับความชัดเจนและการเรียนรู้, normal
คุณค่าต่อการสื่อสาร
เพิ่มความชัดเจนด้วยภาพประกอบตามบริบทที่ช่วยเสริมข้อความของคุณ ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและทรงพลังยิ่งขึ้น พร้อมลดเวลาในการผลิตโดยไม่ต้องลดทอนความคิดสร้างสรรค์
ขับเคลื่อนด้วย OpenAI Sora 2
OpenAI Sora 2 คือโมเดลสร้างวิดีโอและเสียงขั้นสูงที่อยู่เบื้องหลังฟีเจอร์เล่าเรื่องใหม่ของ HeyGen มอบความสมจริง ฟิสิกส์ที่แม่นยำ บทสนทนาที่เป็นธรรมชาติ และการควบคุมรายละเอียดในซีเควนซ์หลายช็อต Sora 2 โดดเด่นในการสร้างภาพ AI ที่สมจริง สไตล์อนิเมะ และสไตล์ภาพยนตร์ พร้อมเอฟเฟกต์เสียงที่ซิงก์อย่างลงตัว
ด้วย HeyGen พลังนี้พร้อมให้ใช้งานได้โดยตรงในเวิร์กโฟลว์ของคุณและผ่านแอปเดสก์ท็อป Sora 2 ใหม่สำหรับผู้ใช้ระดับสูง
วิธีสร้างวิดีโอ Sora ด้วย AI
การสร้างวิดีโอด้วย AI ทำได้รวดเร็วและง่ายดาย ด้วย HeyGen คุณสามารถเปลี่ยนขั้นตอนที่เขียนไว้ให้กลายเป็นวิดีโอสอนแบบสมบูรณ์ผ่านเวิร์กโฟลว์แบบมีตัวช่วยที่ออกแบบมาเพื่อความรวดเร็วและอัปเดตได้ง่าย
เลือกกลุ่มเป้าหมาย แพลตฟอร์ม และผลลัพธ์การเรียนรู้ กำหนดให้ชัดเจนว่าผู้ชมควรเข้าใจอะไรหรือทำสิ่งใดให้สำเร็จหลังจากดูจบ
วางขั้นตอนของคุณหรือเขียนคำอธิบายสั้นๆ จากนั้น HeyGen จะสร้างวิดีโอสอนแบบครบถ้วนให้อัตโนมัติ
แก้ไขข้อความ เปลี่ยนสไตล์เสียงบรรยาย ปรับภาพประกอบ หรือแปลวิดีโอเป็นภาษาอื่นเพิ่มเติมได้
ดาวน์โหลดวิดีโอสอนของคุณแล้วเผยแพร่ได้ทุกที่ อัปเดตได้ทุกเมื่อเพียงแก้ไขข้อความแล้วสร้างวิดีโอใหม่
คือการผสานรวมโมเดลวิดีโอ Sora 2 ของ OpenAI เข้ากับ HeyGen เพื่อให้สามารถสร้าง B-roll ซีน และภาพประกอบต่างๆ ได้ทันทีภายในแพลตฟอร์ม ช่วงเวลาจำกัดนี้สามารถสร้างวิดีโอได้ไม่จำกัดจำนวนโดยไม่มีลายน้ำ Sora
OpenAI Sora คือโมเดล AI เจเนอเรชันถัดไปสำหรับการสร้างวิดีโอและเสียง แอป Sora ใช้เทคโนโลยีนี้ในการสร้าง รีมิกซ์ และแชร์วิดีโอจาก AI ที่มีความสมจริง แม่นยำด้านฟิสิกส์ และเสียงต้นฉบับในตัว
Sora 2 มอบความสมจริง ฟิสิกส์ที่แม่นยำ บทสนทนาแบบเนทีฟ และการควบคุมฉากหลายช็อตได้อย่างอิสระ
ไม่จำเป็น ทุกอย่างทำได้ภายใน HeyGen โดยไม่ต้องสลับแอปหรือส่งออกไฟล์ แอปเดสก์ท็อป Sora 2 เหมาะสำหรับครีเอเตอร์ที่ต้องการเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ประสิทธิภาพสูงพร้อมเสียงซิงก์ตรงกัน สำรวจแพ็กเกจรายปีในราคาคุ้มค่าเริ่มต้นเพียง $24 ต่อปี
ได้แน่นอน เนื่องจากเวิร์กโฟลว์นี้อิงตามสคริปต์ คุณจึงสามารถแก้ไขขั้นตอน สลับฉาก หรืออัปเดตคำศัพท์แล้วเรนเดอร์ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว เหมาะมากสำหรับทีมที่ต้องเคลื่อนไหวเร็วและต้องการวิดีโอสอนเวอร์ชันล่าสุดโดยไม่ต้องอัดใหม่ทุกครั้งที่ UI หรือข้อกำหนดเปลี่ยน
คุณยังคงมีสิทธิ์ในคอนเทนต์ที่คุณสร้าง รวมถึงสคริปต์และวิดีโอที่ส่งออก การรักษาความปลอดภัยและการควบคุมการเข้าถึงขึ้นอยู่กับแพ็กเกจและการตั้งค่าสเปซการทำงานของคุณ สำหรับการเทรนนิงข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ควรปฏิบัติตามนโยบายภายในและจำกัดการเข้าถึงเฉพาะทีมที่จำเป็นต้องใช้แอสเซ็ตเหล่านั้น แพลตฟอร์ม AI ของเราได้แปลวิดีโอ 18,814,906 รายการในหลายภาษาแล้ว
