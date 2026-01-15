สร้างวิดีโอเทรนนิ่งสำหรับองค์กรที่ทีมของคุณอยากดูจริงๆ
แปลง PowerPoint, PDF และความรู้ภายในทีมให้กลายเป็นวิดีโอเทรนนิ่งที่น่าสนใจและขยายการใช้งานได้ทั่วทั้งทุกทีม ทุกสาขา และทุกภาษา โดยไม่ต้องใช้สตูดิโอ ทีมถ่ายทำ หรือรอผู้เชี่ยวชาญภายใน
- ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
- รวมการส่งออกเป็น SCORM แล้ว
คอขวดคอนเทนต์ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (L&D)
คอขวดคอนเทนต์ L&D
งานเทรนนิงที่ต้องทำมีแต่เพิ่มขึ้น พนักงานใหม่ต้องการการออนบอร์ด อัปเดตผลิตภัณฑ์ก็ต้องมีคอนเทนต์อัปสกิล ฝ่ายบริหารก็อยากได้โปรแกรมพัฒนาทักษะ แต่การสร้างวิดีโอเทรนนิงต้องประสานงานกับ SME ที่ไม่ค่อยมีเวลา จองสตูดิโอ จ้างทีมโปรดักชัน แล้วก็ต้องรอเป็นเดือนกว่าคอนเทนต์จะเสร็จ ซึ่งมักจะล้าสมัยตั้งแต่ก่อนปล่อยใช้งาน ขณะเดียวกันพนักงานทั่วโลกของคุณต้องการคอนเทนต์หลายภาษา แต่ในงบไม่มีค่าพากย์เสียงสำหรับทุกตลาด สไลด์นิ่งๆ ดึงดูดผู้เรียนไม่ได้ เซสชันสดก็ขยายสเกลยาก และทีมเล็กๆ แค่ 2 คนไม่อาจรองรับองค์กรที่มีพนักงานนับพันได้
โซลูชันของ HeyGen
HeyGen เปลี่ยนสื่อการสอนที่คุณมีอยู่แล้วให้กลายเป็นวิดีโอระดับมืออาชีพที่ผู้เรียนดูจบจริง อัปโหลด PowerPoint วางสคริปต์ หรือให้ AI สร้างคอนเทนต์จากเอกสารของคุณ เลือกอวตาร AI หรือ โคลนเสียงของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคุณ แล้วสร้างวิดีโอเทรนนิ่งที่ดูเนี้ยบได้ภายในไม่กี่นาที ต้องการเข้าถึงพนักงานทั่วโลกของคุณใช่ไหม แค่คลิกเดียวก็แปลวิดีโอของคุณได้มากกว่า 175 ภาษา พร้อมโคลนเสียงและลิปซิงก์ อัปเดตได้ทันที แก้ไขสคริปต์ กดสร้างใหม่ แล้ว LMS ของคุณก็อัปเดตเสมอโดยไม่ต้องถ่ายทำซ้ำ
ทุกสิ่งที่ทีม L&D ต้องการเพื่อการฝึกอบรมในระดับองค์กร
PowerPoint เป็นวิดีโอ
เลิกให้ผู้เรียนแค่อ่านสไลด์ อัปโหลดเด็คที่มีอยู่ แล้ว HeyGen จะเปลี่ยนให้เป็นวิดีโอโมดูลแบบมีอวตารนำเสนอ พร้อมเสียงบรรยาย ทรานซิชัน และงานโปรดักชันระดับมืออาชีพ ไลบรารีเนื้อหาของคุณจะกลายเป็นไลบรารีวิดีโอได้ทันทีโดยไม่ต้องเริ่มทำใหม่ทั้งหมด
• นำเข้า PowerPoint, Google Slides หรือ PDF
• รักษาโครงสร้างและลำดับการนำเสนอที่มีอยู่ของคุณไว้
• เพิ่มผู้นำเสนออวตารโดยอัตโนมัติ
โคลนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เทรนเนอร์ที่เก่งที่สุดของคุณไม่สามารถอยู่ได้ทุกที่ สร้างดิจิทัลทวิน จากวิดีโอบันทึกสั้นๆ แล้วนำความเชี่ยวชาญของพวกเขาไปใช้ในโมดูลการฝึกอบรมได้ไม่จำกัด ส่งมอบคอนเทนต์ได้สม่ำเสมอ ไม่ต้องกังวลเรื่องตารางเวลา และหมดปัญหา “ต้องรอ SME ก่อน” อีกต่อไป
• โคลน SME จากการบันทึกสั้นๆ
• นำกลับมาใช้ซ้ำได้ในทุกจำนวนโมดูลโดยไม่จำกัด
• อัปเดตสคริปต์ได้โดยไม่ต้องอัดใหม่
การโลคัลไลซ์การฝึกอบรมทั่วโลก
วิดีโอเทรนนิ่งเพียงหนึ่งเดียว รองรับทุกภาษาที่ทีมงานของคุณใช้การแปลวิดีโอ AI พร้อมการโคลนเสียงทำให้คอนเทนต์ออนบอร์ดดิงฟังดูเป็นเจ้าของภาษาจริงใน Spanish Mandarin German และอีกกว่า 175 ภาษา ไม่ใช่แค่เสียงพากย์ทั่วไป เทรนนิ่งทุกคนด้วยภาษาที่แต่ละคนถนัดได้จากวิดีโอต้นฉบับเพียงชุดเดียว
• การโคลนเสียงช่วยรักษาความเป็นตัวตนของผู้นำเสนอ
• ลิปซิงก์ให้การขยับใบหน้าและปากตรงกัน
• ปล่อยใช้งานทั่วโลกได้จากวิดีโอต้นฉบับเพียงไฟล์เดียว
การเชื่อมต่อกับ LMS
ส่งออกโมดูลการอบรมไปยังระบบจัดการการเรียนรู้ของคุณได้โดยตรง แพ็กเกจ SCORM 1.2 และ 2004 ใช้งานร่วมกับ Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors และแพลตฟอร์มอื่นๆ ได้ ติดตามการเรียนจบ กำหนดเกณฑ์ผ่าน และเชื่อมต่อเข้ากับระบบการเรียนรู้ที่คุณใช้อยู่ได้อย่างราบรื่น
• ส่งออก SCORM 1.2 และ SCORM 2004
• กำหนดเกณฑ์การทำคอร์สให้สำเร็จได้ตามต้องการ
• รองรับการอัปโหลดไปยัง LMS ได้โดยตรง
อัปเดตคอนเทนต์ได้รวดเร็ว
ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กระบวนการพัฒนาไปข้างหน้า นโยบายมีการอัปเดต เมื่อถึงเวลาต้องรีเฟรชคอนเทนต์การเทรนนิ่ง แก้ไขสคริปต์แล้วสร้างวิดีโอใหม่ได้ในไม่กี่นาที ไม่ต้องถ่ายทำซ้ำ ไม่ต้องใช้สตูดิโอ ไม่ต้องรอคิวโปรดักชัน การเทรนนิ่งของคุณจะอัปเดตทันธุรกิจของคุณเสมอ
• อัปเดตสคริปต์และเผยแพร่ได้ภายในไม่กี่นาที
• ไม่ต้องถ่ายทำใหม่
• การจัดการเวอร์ชันสำหรับติดตามประวัติการแก้ไข
ความสม่ำเสมอของแบรนด์
ยึดเอกลักษณ์ภาพลักษณ์ขององค์กรให้ชัดเจนด้วย Brand Kit สี ฟอนต์ โลโก้ และอวตารที่ผ่านการอนุมัติช่วยให้วิดีโอเทรนนิ่งทุกชิ้นดูเหมือนมาจากทีมมืออาชีพทีมเดียวกัน แม้จะมีหลายคนเป็นผู้สร้างBrand Glossaryช่วยให้ชื่อผลิตภัณฑ์และคำศัพท์เฉพาะถูกออกเสียงอย่างถูกต้องทุกครั้ง
• ควบคุมมาตรฐานแบรนด์ให้เหมือนกันในทุกวิดีโอ
• ควบคุมการออกเสียงคำสำคัญ
• ไลบรารีอวตารที่อนุมัติแล้วสำหรับทีมของคุณ
จากความต้องการฝึกอบรมสู่คอร์สออนไลน์ที่เผยแพร่แล้วใน 3 ขั้นตอน
เริ่มต้นจากสิ่งที่มีอยู่
อัปโหลดไฟล์ PowerPoint ที่มีอยู่ วางสคริปต์จากเอกสารของคุณ หรือให้ตัวสร้างสคริปต์ด้วย AI สร้างคอนเทนต์จากวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของคุณ หมดปัญหาหน้าเปล่า เริ่มต้นจากองค์ความรู้ที่คุณมีอยู่แล้ว
เลือกผู้บรรยายของคุณ
เลือกจากอวตาร AI หลากหลายกว่า 200 แบบหรือสร้างดิจิทัลทวินของเทรนเนอร์ของคุณ เลือกเสียงที่ตรงกับแบรนด์หรือโคลนเสียงของผู้เชี่ยวชาญภายในเพื่อความสมจริง ปรับแต่งรูปลักษณ์และสไตล์ให้สอดคล้องกับองค์กรของคุณ
เลือกผู้บรรยายของคุณ
เลือกจากอวตาร AI หลากหลายกว่า 200 แบบหรือสร้างดิจิทัลทวินของเทรนเนอร์ของคุณ เลือกเสียงที่ตรงกับแบรนด์หรือโคลนเสียงผู้เชี่ยวชาญของคุณเพื่อความสมจริง ปรับแต่งหน้าตาและสไตล์ให้สอดคล้องกับองค์กรของคุณ
รองรับทุกความต้องการด้านการเทรนนิง
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
ทำให้พนักงานใหม่เริ่มทำงานได้เร็วขึ้นด้วยการออนบอร์ดที่มีมาตรฐานเดียวกันโดยไม่ต้องพึ่งตารางเวลาของผู้สอน วิดีโอออนบอร์ด ครอบคลุมวัฒนธรรมองค์กร การสอนระบบงาน และความคาดหวังในบทบาท ส่งมอบในรูปแบบเดียวกันทุกครั้ง ทุกที่
กรณีการใช้งาน: มาตรฐานการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ให้เหมือนกันทุกสาขาด้วยวิดีโอโมดูลที่ใช้แทนการอบรมแบบสด
การฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
เสริมศักยภาพให้ทั้งองค์กรด้วย การฝึกอบรมทักษะ ที่ขยายการใช้งานได้จริง ครอบคลุมการพัฒนาภาวะผู้นำ ทักษะการสื่อสาร และการฝึกอบรมด้านเทคนิค สร้างครั้งเดียว ส่งต่อได้ถึงผู้เรียนหลายพันคน
กรณีการใช้งาน: ส่งมอบการอบรมด้านการบริหารให้หัวหน้างานใหม่ทุกคนโดยไม่ต้องจัดเวิร์กช็อปสด
การฝึกอบรมผลิตภัณฑ์และระบบ
อัปเดตทีมให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และเครื่องมือใหม่ๆ วิดีโอสอนใช้งาน แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าระบบทำงานอย่างไร และอัปเดตทันทีเมื่ออินเทอร์เฟซมีการเปลี่ยนแปลง
กรณีการใช้งาน: สร้างวิดีโอเทรนนิ่ง CRM ที่อัปเดตอัตโนมัติเมื่อมีการปล่อยฟีเจอร์ใหม่
การฝึกอบรมพนักงานทั่วโลก
อบรมทีมงานต่างประเทศของคุณด้วยภาษาท้องถิ่นของแต่ละคนโดยไม่ต้องผลิตคอนเทนต์แยกตามแต่ละตลาด เนื้อหาเดียวกัน คุณภาพเท่าเดิม รองรับมากกว่า 175 ภาษา
กรณีการใช้งาน: ส่งมอบการฝึกอบรมความปลอดภัยในคลังสินค้าใน 12 ภาษาให้กับศูนย์กระจายสินค้าทั่วโลก
ผลลัพธ์ที่ยืนยันแล้ว: Würth Group ผลิตพรีเซนเทชันการฝึกอบรมความยาว 65 นาทีใน 8 ภาษาได้ภายในเวลาเพียง 4 วัน ลดต้นทุนการแปลลงได้ 80%
การฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความปลอดภัย
ตอบโจทย์ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบด้วย การอบรมด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด ที่มีมาตรฐานและติดตามผลได้ การส่งออกเป็น SCORM ช่วยให้ LMS ของคุณบันทึกการเรียนจบสำหรับใช้เป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบ
กรณีการใช้งาน: กระจายแบบทดสอบรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดประจำปี พร้อมติดตามการทำแบบทดสอบให้ครบถ้วนในทุกแผนก
การเสริมศักยภาพพาร์ทเนอร์และช่องทางจัดจำหน่าย
ขยายการฝึกอบรมจากพนักงานไปสู่พาร์ทเนอร์ ผู้จัดจำหน่าย และทีมช่องทางต่างๆ สื่อสารข้อความให้สอดคล้องกันในทุกที่โดยไม่ต้องส่งวิทยากรเดินทางไปทุกสถานที่
กรณีการใช้งาน: เพิ่มศักยภาพทีมขายของตัวแทนจำหน่ายสำหรับการเปิดตัวสินค้าใหม่ด้วยวิดีโอเทรนนิ่งที่สามารถเรียนจบได้ตามเวลาที่สะดวก
ผลิตภัณฑ์ที่เติบโตเร็วที่สุดบน G2 ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ
ไม่ว่าจะเป็นการเทรนนิ่งระดับโลกไปจนถึงวิดีโอโฆษณา HeyGen ช่วยให้ทุกคน (รวมถึงคุณ) สร้างคอนเทนต์วิดีโอคุณภาพสูงที่ขยายการใช้งานได้สำหรับทุกความต้องการ นี่คือประโยชน์บางส่วนที่ลูกค้าของเราชื่นชอบมากที่สุด:
มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว
ดูว่าธุรกิจที่คล้ายคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด
มีคำถามใช่ไหม เรามีคำตอบให้
ซอฟต์แวร์สำหรับสร้างวิดีโออบรมคืออะไร?
ซอฟต์แวร์วิดีโอสำหรับการฝึกอบรมช่วยให้ทีม L&D สร้าง จัดการ และเผยแพร่คอนเทนต์การเรียนรู้ในรูปแบบวิดีโอ HeyGen ใช้อวตาร AI และการสังเคราะห์เสียงเพื่อสร้างวิดีโอฝึกอบรมระดับมืออาชีพจากสคริปต์ สไลด์ หรือเอกสาร โดยไม่ต้องใช้กล้อง สตูดิโอ หรือทีมโปรดักชัน ผลลัพธ์คือวิดีโอเทรนนิงที่ขยายการใช้งานได้ง่าย อัปเดตได้รวดเร็ว และแปลได้ทุกภาษา
จะสร้างวิดีโออบรมพนักงานแบบมืออาชีพโดยไม่ต้องมีสตูดิโอได้อย่างไร
อัปโหลดไฟล์ PowerPoint หรือสคริปต์การเทรนนิงที่มีอยู่ของคุณขึ้นไปยัง HeyGen เลือกอวตาร AI ให้เป็นผู้นำเสนอบนหน้าจอ เลือกเสียง แล้วสร้างวิดีโอของคุณ กระบวนการทั้งหมดใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที ไม่ต้องรอเป็นเดือน สำหรับประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น โคลนเสียงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคุณ เพื่อให้ดิจิทัลทวินของพวกเขาเป็นผู้ถ่ายทอดการเทรนนิงแทน
สามารถแปลงไฟล์ PowerPoint ที่มีอยู่ให้เป็นวิดีโอเทรนนิ่งได้ไหม
ใช่ นี่เป็นหนึ่งในเวิร์กโฟลว์ L&D ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ HeyGen เพียงอัปโหลดไฟล์ PowerPoint หรือชุดสไลด์ Google Slides แล้ว HeyGen จะเปลี่ยนแต่ละสไลด์ให้กลายเป็นซีนวิดีโอพร้อมอวตารบรรยาย โดยยังคงโครงสร้าง เนื้อหา และลำดับเดิมของคุณไว้ครบถ้วน จากนั้นสามารถแก้ไขสคริปต์ ปรับเวลา และใส่ทรานซิชันได้ก่อนสร้างวิดีโอฉบับสมบูรณ์
การฝึกอบรมหลายภาษาทำงานอย่างไร?
สร้างวิดีโอเทรนนิ่งของคุณเพียงครั้งเดียวในภาษาหลักของคุณ จากนั้นใช้ translation feature ของ HeyGen เพื่อสร้างเวอร์ชันในภาษาต่างๆ กว่า 175 ภาษา การแปลครอบคลุมทั้งการโคลนเสียง (ทำให้ผู้บรรยายฟังเป็นธรรมชาติในแต่ละภาษา) และลิปซิงก์ (ให้การขยับปากตรงกับเสียงที่แปลแล้ว) วิดีโอต้นฉบับเดียว เข้าถึงผู้ชมทั่วโลก
HeyGen สามารถเชื่อมต่อกับ LMS ของเราได้ไหม
ได้ HeyGen ส่งออกแพ็กเกจ SCORM 1.2 และ SCORM 2004 ที่ใช้งานร่วมกับระบบจัดการการเรียนรู้ (LMS) ชั้นนำได้ เช่น Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors, Docebo, Absorb และอื่นๆ กำหนดเกณฑ์การจบหลักสูตร ติดตามความคืบหน้าของผู้เรียน และเชื่อมต่อกับระบบการเรียนรู้ที่คุณใช้งานอยู่ได้อย่างราบรื่น
จะสร้างโคลนดิจิทัลของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาของเราได้อย่างไร
HeyGen ฟีเจอร์โคลน AI สร้างดิจิทัลทวินจากการบันทึกวิดีโอสั้นๆ ผู้เชี่ยวชาญของคุณอัดวิดีโอเพียงครั้งเดียวตามคำแนะนำง่ายๆ เรื่องแสงและมุมกล้อง จากนั้นอวตารของพวกเขาก็สามารถนำเสนอคอนเทนต์การฝึกอบรมได้ไม่จำกัด แม้พวกเขาจะไม่ว่างหรือออกจากองค์กรไปแล้ว คุณก็ยังคงมีความเชี่ยวชาญของพวกเขาเก็บไว้ในรูปแบบวิดีโอ
วิดีโอสำหรับการเทรนนิงควรมีความยาวเท่าไหร่?
HeyGen รองรับวิดีโอได้หลายความยาว การเทรนนิงที่มีประสิทธิภาพที่สุดมักใช้หลักการ microlearning คือโมดูลความยาว 3-10 นาทีที่โฟกัสเป้าหมายการเรียนรู้เฉพาะเรื่อง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างคอนเทนต์ที่ยาวขึ้นสำหรับหัวข้อเชิงลึกได้ สำหรับการเทรนนิงแบบยาว (20 นาทีขึ้นไป) แนะนำให้แบ่งคอนเทนต์ออกเป็นตอนหรือบท เพื่อช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและอัตราการเรียนจบของผู้เรียน
ทีม L&D ของฉันให้หลายคนใช้ HeyGen ร่วมกันได้ไหม
ได้HeyGen สำหรับธุรกิจ มีพื้นที่ทำงานสำหรับทีมที่ให้นักออกแบบสื่อการสอน ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทำงานร่วมกันได้ ไลบรารีทรัพย์สินที่ใช้ร่วมกันช่วยให้ทีมเข้าถึงอวตาร องค์ประกอบแบรนด์ และเทมเพลตที่ได้รับอนุมัติได้ทั้งหมด เครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบช่วยจัดการสิทธิ์การเข้าถึงและติดตามการใช้งาน
HeyGen แตกต่างจากการผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมอย่างไร?
การผลิตวิดีโอเทรนนิงแบบดั้งเดิมต้องนัดหมายวิทยากร จองสตูดิโอ ประสานงานทีมถ่ายทำ และตัดต่อหลังถ่ายทำ ซึ่งมักใช้เวลา 2-3 เดือน และมีค่าใช้จ่าย $5,000-$15,000+ ต่อวิดีโอหนึ่งชิ้น HeyGen สามารถสร้างวิดีโอคุณภาพเทียบเท่าได้ภายในไม่กี่นาทีถึงไม่กี่ชั่วโมง พร้อมแก้ไขได้ไม่จำกัด Advantive รายงานว่าลดเวลาในการสร้างคอนเทนต์ได้ 50% กลุ่มบริษัท Würth ลดเวลาในการผลิตลง 50% และลดต้นทุนการแปลได้ 80%
สามารถเพิ่มแบบทดสอบหรือความโต้ตอบลงในวิดีโอเทรนนิ่งได้ไหม
HeyGen รองรับองค์ประกอบแบบอินเทอร์แอกทีฟรวมถึงแบบทดสอบ การตรวจสอบความรู้ และเส้นทางการเรียนรู้แบบแตกแขนง เพิ่มคำถามแบบปรนัย ฝังลิงก์ และสร้างจุดตัดสินใจเพื่อปรับประสบการณ์การเรียนรู้ให้เหมาะกับแต่ละคน ฟีเจอร์แบบอินเทอร์แอกทีฟจะถูกส่งออกไปพร้อมกับแพ็กเกจ SCORM สำหรับการติดตามผลใน LMS
คอนเทนต์การเทรนนิงของฉันปลอดภัยหรือไม่?
HeyGen ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย SOC 2 Type II และเป็นไปตามข้อกำหนด GDPR เนื้อหาของคุณถูกเข้ารหัสทั้งระหว่างส่งและขณะจัดเก็บ สำหรับทีม L&D ระดับองค์กรที่ดูแลเนื้อหาการฝึกอบรมที่มีความอ่อนไหว HeyGen มีเวิร์กสเปซเฉพาะพร้อมการเชื่อมต่อ SSO และการจัดการผู้ใช้แบบรวมศูนย์ เราไม่ใช้เนื้อหาของคุณในการเทรนโมเดล AI ของเรา
รองรับรูปแบบไฟล์วิดีโอและความละเอียดระดับใดบ้าง?
HeyGen ส่งออกไฟล์เป็นรูปแบบ MP4 ได้สูงสุดที่ความละเอียด 4K โดยทีม L&D ส่วนใหญ่มักใช้ 1080p (Full HD) ซึ่งให้สมดุลที่ดีระหว่างคุณภาพกับขนาดไฟล์สำหรับการใช้งานบน LMS และข้อจำกัดด้านแบนด์วิดท์ นอกจากนี้ยังสามารถส่งออกที่ 720p สำหรับการใช้งานแบบ mobile-first หรือสภาพแวดล้อมที่มีแบนด์วิดท์จำกัดได้ด้วย
ดูโซลูชันเพิ่มเติม
กรณีการใช้งาน
เครื่องมือ
เรื่องราวจากลูกค้า
เริ่มสร้างวิดีโอเทรนนิ่งวันนี้เลย
ไม่ต้องรอคอนเทนต์เป็นเดือนจนล้าสมัยก่อนปล่อยใช้งาน สร้างวิดีโอเทรนนิงระดับมืออาชีพได้ในไม่กี่นาที แปลเป็นทุกภาษาได้ทันที และอัปเดตตามการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจได้โดยไม่ต้องถ่ายทำใหม่ เข้าร่วมกับทีม L&D ที่ Workday, Advantive และ Würth Group ที่พลิกโฉมวิธีการเทรนนิงไปแล้ว
- ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
- รวมการส่งออกเป็น SCORM แล้ว
- ยกเลิกได้ทุกเมื่อ