กลุ่มWürth Groupเป็นผู้นำตลาดระดับโลกด้านการพัฒนา การผลิต และการจำหน่ายวัสดุยึดติดและวัสดุสำหรับงานประกอบ บริษัทมากกว่า 400 แห่งที่มีสาขาและร้านค้ากว่า 2,800 แห่งทั่วโลกเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจครอบครัวระดับโลกแห่งนี้ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเมืองคึนเซลเซา ประเทศเยอรมนี วัฒนธรรมองค์กรของ Würth โดดเด่นด้วยคุณค่าอย่างเช่นความเปิดกว้าง ความกตัญญู ความเคารพ ความใฝ่รู้ ความรับผิดชอบ ความอ่อนน้อมถ่อมตน และความเรียบง่าย คุณค่าเหล่านี้คือรากฐานแห่งความสำเร็จของ Würth และเป็นพื้นฐานของการทำงานร่วมกันทั้งหมด
ด้วยจำนวนพนักงาน 88,000 คนกระจายอยู่ในมากกว่า 80 ประเทศ ทำให้มีทีมงานหลายภาษาและความต้องการในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย เพื่ออุดช่องว่างด้านการสื่อสารและการฝึกอบรม Würth จึงต้องการโซลูชันที่ช่วยทำให้กระบวนการสื่อสารมีความคล่องตัวมากขึ้น คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ นั่นคือเหตุผลที่ Würth เลือกใช้ HeyGen
การสื่อสารกับพนักงานทั่วโลก
ในฐานะธุรกิจระดับโลกที่ดำเนินกิจการโดยครอบครัว Würth ต้องเผชิญกับความท้าทายในการทำให้การสื่อสารกับพนักงานหลากหลายชาติสัญชาติมีความสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารรวมถึง CEO และคณะกรรมการจำเป็นต้องส่งต่ออัปเดตและกลยุทธ์สำคัญในหลายภาษาเพื่อเข้าถึงพนักงานในภูมิภาคต่างๆ เช่น APAC ยุโรป และอเมริกา กระบวนการเดิมต้องพึ่งพาการพากย์เสียงที่ผลิตในสตูดิโอซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงหรือคำบรรยายที่ไม่แม่นยำ ซึ่งทั้งสองทางเลือกไม่สามารถขยายการใช้งานได้ดีและไม่คุ้มค่าใช้จ่าย
“เราต้องการเครื่องมือแบบ HeyGen อย่างมาก เพราะถ้าคุณเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตัวอย่างเช่น ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คุณจะต้องรับผิดชอบดูแลบริษัทของเราในญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และกัมพูชา” แอนเดรียส เฮนเชล หัวหน้ากลุ่มฝ่ายสื่อสารองค์กรของ Würth กล่าว
ความท้าทายเหล่านี้ยิ่งซับซ้อนขึ้นด้วยต้นทุนและเวลาในการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ วิธีการผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมที่ต้องถอดความ แปล และทำซับไตเติล ใช้ทรัพยากรสูงมาก การสร้างเสียงพากย์ในสตูดิโอภายนอกมีค่าใช้จ่ายระหว่าง €800 ถึง €1,200 สำหรับเสียงยาว 10 นาที ขึ้นอยู่กับภาษาที่ต้องการ
“เมื่อค่าจ้างนักพากย์เสียงแพงเกินไปสำหรับโปรเจกต์เดี่ยว เราจะพยายามเพิ่มซับไตเติลหลายภาษาจากเวอร์ชันภาษาอังกฤษแทน” อันเดรียสกล่าว “แต่นั่นก็ยังเป็นวิธีที่ไม่ตอบโจทย์และยังค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายสูง เพราะคนที่ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษก็ยังลำบากอยู่ดีกับการต้องดูวิดีโอภาษาอังกฤษที่มีแค่ซับไตเติลเป็นภาษาของตัวเอง”
เริ่มใช้งาน HeyGen และขยายกรณีการใช้งาน
HeyGen ช่วยให้ Würth ผลิตวิดีโอหลายภาษาได้อย่างง่ายดาย รองประธานบริหารประจำภูมิภาคใช้ HeyGen เพื่อสร้างอัปเดตรายเดือนในมากถึง 10 ภาษา ทำให้ทีมงานทั่วเอเชียแปซิฟิก ยุโรป และอเมริกาได้รับข้อความที่ตรงเวลาและปรับให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่ วิดีโอเหล่านี้ถูกแชร์ผ่านระบบอินทราเน็ตของ Würth ซึ่งจัดเรียงเนื้อหาให้ตรงกับการตั้งค่าภาษาโปรดของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มการเข้าถึงและการมีส่วนร่วม
“ฟีเจอร์แปลวิดีโอและการใช้งานอินเทอร์เฟซใช้งานได้ดีมากเมื่อเทียบกับคู่แข่ง HeyGen จึงแทบไม่มีตัวเลือกอื่นมาเทียบได้” อันเดรียสกล่าว
Würth ค้นพบเคสการใช้งานใหม่ของ HeyGen เพื่อใช้ฝึกอบรมทีมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน ด้วยพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายซึ่งรวมถึงเครื่องมืออุตสาหกรรมและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ Würth จึงต้องการสื่อการฝึกอบรมหลายภาษาสำหรับทั้งทีมงานภายในและลูกค้า อย่างไรก็ตาม อุปสรรคด้านภาษาทำให้ประสิทธิภาพของเซสชันการฝึกอบรมลดลงไม่ว่าจะเป็นแบบรีโมตหรือแบบพบกันในสถานที่
“เพราะเรามีกองกำลังขายทั่วโลกที่ต้องได้รับการสอนทั้งจุดขายและการทำงานภายในของผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของเรา จึงเกิดปัญหาในการถ่ายทอดองค์ความรู้จากแผนก R&D ไปยังฝ่ายจัดการผลิตภัณฑ์ และต่อไปยังกองกำลังขายทั่วโลกของเรา” อันเดรียสกล่าว
ตอนนี้ทีมต่างๆสามารถบันทึกเวิร์กช็อปเป็นภาษาท้องถิ่นของตัวเองได้ และ HeyGen จะแปลและสร้างวิดีโอคุณภาพสูงออกมาได้หลายภาษา ความสามารถนี้ช่วยให้ทีมอัปเดตเฉพาะบางช่วงของวิดีโอได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องถ่ายทำใหม่ทั้งวิดีโอ ลดเวลาและทรัพยากรที่ต้องใช้ลงอย่างมากพร้อมทั้งยังคงความถูกต้องของเนื้อหา
“สิ่งที่ดีที่สุดคือถึงแม้จะพูดผิดหรือสะดุดกับคำไหน ก็แก้ไขได้ง่ายๆ ใน HeyGen” อันเดรียสกล่าว “ถ้ามีการอัปเดตผลิตภัณฑ์ ก็เปลี่ยนเฉพาะส่วนนั้นได้โดยไม่ต้องถ่ายวิดีโอใหม่ทั้งเรื่อง นี่คือสิ่งที่เทรนเนอร์ของเรากำลังค้นพบว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามาก”
ก้าวสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยวิดีโอเป็นหลัก
การนำ HeyGen มาใช้กำลังเปลี่ยนวิธีที่ Würth Group สื่อสารและฝึกอบรมพนักงานทั่วโลกของตน โดยเปลี่ยนจากการสื่อสารแบบตัวอักษรไปสู่การสื่อสารด้วยวิดีโอ
- ประหยัดต้นทุน: ด้วยการแทนที่การบันทึกเสียงพากย์ในสตูดิโอแบบดั้งเดิมด้วยความสามารถในการแปลภาษาด้วย AI ของ HeyGen ทำให้ Würth ประหยัดต้นทุนได้ถึง 80% การผลิตพรีเซนเทชันของผู้บริหารมีต้นทุนลดลงอย่างมาก ช่วยให้บริษัทสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีกลยุทธ์มากขึ้น
- ประสิทธิภาพด้านเวลา: HeyGen ลดเวลาที่ใช้ในการผลิตวิดีโอลงครึ่งหนึ่ง พรีเซนเทชันล่าสุดความยาว 65 นาทีจาก CEO และเจ้าของบริษัท ซึ่งถูกแปลเป็น 8 ภาษา เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลา 4 วันทำการ กระบวนการที่ตามปกติแล้วจะใช้เวลาอย่างน้อย 8 วัน
- การเข้าถึงที่ดีขึ้นด้วยวิดีโอที่มีให้เลือกมากถึง 10 ภาษา การสื่อสารของ Würth มีความครอบคลุมและทรงพลังมากขึ้น พนักงานสามารถเข้าถึงคอนเทนต์ที่ปรับให้เหมาะกับภาษาที่ตนถนัด ช่วยเพิ่มทั้งการมีส่วนร่วมและความเข้าใจ
- การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ HeyGen ช่วยลดเวลาในการเริ่มต้นใช้งานเมื่อเทียบกับ e-learning แบบดั้งเดิมหรือเครื่องมือตัดต่อวิดีโอ พนักงานสามารถเรียนรู้การใช้เครื่องมือได้ภายในเวลาเพียง 45 นาที ช่วยให้ทีมงานในสำนักงานทั่วโลกของ Würth นำเทคโนโลยีไปใช้ได้อย่างราบรื่น
“HeyGen ปฏิวัติวิธีการสร้างคอนเทนต์วิดีโอของเรา และช่วยให้เราใช้วิดีโอเป็นรูปแบบการสื่อสารได้อย่างแท้จริง” Andreas กล่าว “มันทำให้การสื่อสารเข้าถึงได้ง่ายขึ้นมาก และมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นอย่างชัดเจน”