Malecare เป็นองค์กรระดับชาติด้านการสนับสนุนและผลักดันเชิงนโยบายสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง นำโดย Darryl Mitteldorf แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งและนักสังคมสงเคราะห์ที่อุทิศตนมาหลายสิบปีเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขมากขึ้น สิ่งที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อ 30 ปีก่อนในฐานะการตอบสนองต่อการวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมากของบิดาของเขา ได้เติบโตขึ้นจนกลายเป็นหนึ่งในองค์กรด้านมะเร็งที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา “ผมมองว่านี่เป็นโอกาสในการล้างแค้นโรคร้ายนี้” Darryl กล่าว
หัวใจสำคัญของงาน Malecare คือ Cancer Academy แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่สร้างขึ้นเพื่อมอบคำแนะนำที่ชัดเจนและใช้งานได้จริงให้กับผู้ป่วยมะเร็งและคนใกล้ชิด “Cancer Academy เป็นแพลตฟอร์มสำหรับผู้ป่วยมะเร็งทุกคนและทุกคนที่รักผู้ป่วยมะเร็ง” ดาร์ริลกล่าว ผ่านวิดีโอสั้นแบบเน้นเนื้อหา แพลตฟอร์มนี้มุ่งช่วยให้ผู้ใช้กลับมามั่นใจ ลดความกลัว และรับมือกับการรักษา อาการ และความท้าทายในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น
เมื่อเวลาผ่านไป Malecare ตระหนักว่าวิสัยทัศน์ด้านการให้ความรู้ของตนต้องการวิดีโอจำนวนหลายพันรายการ โดยแต่ละวิดีอต้องถูกสร้างขึ้นอย่างประณีต ให้การสนับสนุนด้านอารมณ์ และถูกต้องแม่นยำทางการแพทย์ แต่ด้วยทีมงานที่ประกอบด้วยนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาทั้งหมด การผลิตคอนเทนต์คุณภาพสูงในปริมาณมากขนาดนั้นจึงดูแทบเป็นไปไม่ได้
“แพลตฟอร์ม Cancer Academy ของ Malecare ต้องใช้วิดีโอจำนวนหลายพันคลิป” ดาร์ริลกล่าว “ก่อนใช้ HeyGen ความท้าทายคือการสร้างวิดีโอจำนวนมหาศาลในระดับที่ขยายได้โดยทีมงานเพียง 6 คนซึ่งทั้งหมดเป็นนักสังคมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยาและไม่มีใครมีพื้นฐานด้านการผลิตวิดีโอเลย”
ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อทีมค้นพบ HeyGen แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้พวกเขาสร้างวิดีโอการศึกษาเชิงให้ความเข้าใจและแม่นยำในปริมาณมากได้ โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการถ่ายทำเฉพาะทางหรือใช้ทรัพยากรการโปรดักชันราคาแพง
ก้าวข้ามข้อจำกัดด้านการผลิตเพื่อเข้าถึงผู้ป่วยนับล้านคน
ก่อนใช้ HeyGen องค์กร Malecare ประสบปัญหาในการเข้าถึงผู้ป่วยทั้งหมดที่ต้องการข้อมูล “เรามีผู้เข้าร่วมกลุ่มสนับสนุน 120,000 คน แต่มีผู้คนอีกนับล้านที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง ดังนั้นเราจึงยังเข้าไม่ถึงผู้คนจำนวนมาก” ดาร์ริลกล่าว
การจะเข้าถึงผู้ป่วยกลุ่มนั้นต้องใช้การผลิตวิดีโอในระดับที่ทีมไม่สามารถทำได้เอง พวกเขาต้องการผู้นำเสนอที่ใช้ซ้ำได้ การสื่อสารที่ชัดเจน และการผลิตปริมาณมาก แต่การถ่ายทำจริงทั้งช้า มีค่าใช้จ่ายสูง และต้องพึ่งพาผู้ร่วมงานจากภายนอก “เราไม่ต้องรอคิวสตูดิโอหรือรอให้วิทยากรตัวจริงมาอีกต่อไป ไม่ต้องจ้างคนที่มีทักษะสูงมากๆ” ดาร์ริลกล่าว “ผมเป็นนักสังคมสงเคราะห์ แต่ผมกำลังสร้างวิดีโอที่มีคุณภาพระดับเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับมืออาชีพที่มีประสบการณ์ 20 หรือ 30 ปี”
เมื่อไม่สามารถผลิตวิดีโอได้อย่างสม่ำเสมอและรวดเร็ว ผู้ป่วยจำนวนมากจึงขาดโอกาสเข้าถึงคำตอบที่เชื่อถือได้ ทีมงานมักได้รับข้อความจากผู้คนที่ดูวิดีโอในช่วงดึกดื่น รู้สึกหวาดกลัวและไม่แน่ใจว่าอาการของตัวเองเป็นเรื่องปกติหรือไม่
“ทุกครั้งที่มีเหงื่อออกตอนกลางคืนแล้วคิดกังวลว่า ฉันจะบอกหมอว่ายังไงดี หรือฉันจะรอดคืนนี้ไหม พวกเขาสามารถเปิดวิดีโอที่สร้างด้วย HeyGen แล้วรู้ได้ว่ายาที่กำลังกินอยู่นั้นจริงๆ แล้วมีผลข้างเคียง คุณจะผ่านคืนนี้ไปได้ และคุณจะมีวันพรุ่งนี้ที่ดี”
สำหรับ Malecare การช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกมั่นใจและสบายใจในช่วงเวลาเหล่านั้นได้กลายเป็นหัวใจของพันธกิจของพวกเขา และเป็นเหตุผลที่ต้องการโซลูชันที่ปรับขนาดได้และเชื่อถือได้
ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อขยายการให้ความรู้ให้ชัดเจน มั่นใจ และใส่ใจมากยิ่งขึ้น
ประสบการณ์ครั้งแรกของทีมกับ HeyGen คือสิ่งที่ Darryl เรียกว่า “ช่วงเวลามหัศจรรย์” ภายในวันเดียว ขณะทำงานจากห้องนั่งเล่นที่บ้าน พวกเขาก็ทำสิ่งที่ก่อนหน้านี้ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นจริงได้
“พวกเราสามคนนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นที่บ้านผม แล้วพอหมดวันเราสร้างวิดีโอได้ 15 วิดีโอ มันแบบว่า ‘เราทำได้ยังไงเนี่ย?’” ดาร์ริลเล่า “สิบห้าวิดีโอที่ดีมากและพร้อมเผยแพร่ได้จริงๆ”
ช่วงเวลานั้นทำให้พวกเขาเห็นว่ามีอะไรเป็นไปได้บ้าง HeyGen ช่วยให้พวกเขาขยายการผลิตจากแค่ผู้สร้างไม่กี่คนไปสู่การให้อำนาจสมาชิกทุกคนในทีมในการสร้างคอนเทนต์วิดีโอที่แข็งแรงและสม่ำเสมอ “เราได้ส่งต่อเวิร์กโฟลว์นั้นให้แต่ละคนใช้แล้ว” ดาร์ริลอธิบาย “นักจิตวิทยาสามารถทำวิดีโอได้สบายๆ วันละ 5 ถึง 10 วิดีโอ”
การหาโทนและเสียงที่ใช่ก็สำคัญไม่แพ้กัน Malecare พบว่าผู้ป่วยมะเร็งตอบสนองได้ดีที่สุดต่อผู้บรรยายที่เข้าถึงง่าย โดยเฉพาะคนที่ให้ความรู้สึกเหมือนครูวิทย์มัธยมปลาย หลังจากทดสอบผู้บรรยายตัวจริงหลายสิบคน HeyGen ก็ช่วยให้ทีมสามารถจำลองเสียงที่อบอุ่นและสร้างความมั่นใจเหล่านั้นในรูปแบบดิจิทัลได้
“เราสามารถใส่บุคลิกให้กับอวตารแต่ละตัวได้จริงๆ” ดาร์ริลกล่าว “เราสามารถเลียนแบบครูวิทย์มัธยมปลายคนเดียวกันกับที่เราใช้เป็นผู้บรรยายตัวจริงได้”
ผู้ป่วยมักจะแยกไม่ออกว่าวิดีโอไหนมีผู้นำเสนอจริงและวิดีโอไหนใช้อวตาร และในหลายกรณีผู้คนกลับรู้สึกเชื่อมโยงกับเวอร์ชันดิจิทัลมากยิ่งขึ้น หนึ่งในผู้เข้าร่วมโฟกัสกรุ๊ปได้แบ่งปันมุมมองหนึ่งที่ติดอยู่ในใจของ Darryl มาตลอดว่า:
“ฉันรู้ว่านั่นคืออวตาร คุณบอกฉันแล้วว่านั่นคืออวตาร แต่ฉันรู้สึกว่าฉันสามารถสนทนาลึกซึ้งกับพวกเขาได้มากขึ้นเกี่ยวกับหัวข้อที่พวกเขากำลังนำเสนอให้ฉัน และแม้ตอนนี้ฉันยังรู้สึกได้ว่าน้ำตากำลังจะไหลเมื่อคิดถึงวิธีที่เรารู้ว่าเราประสบความสำเร็จในการเชื่อมต่อกับผู้คน ทำให้พวกเขารู้สึกสบายใจ ลดความกังวล และช่วยให้พวกเขาได้ยินและรับมือกับข้อมูลที่ยากมากๆ เหล่านี้ได้จริงๆ”
สำหรับ Darryl ปฏิกิริยาทางอารมณ์นี้แสดงให้เห็นว่า HeyGen ไม่ได้แค่ช่วยให้ขยายการทำงานในวงกว้างเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างความเข้าอกเข้าใจอีกด้วย “ถ้าจะให้พูดถึง HeyGen เพียงอย่างเดียว ก็คือคุณจะไม่ได้แค่มีการควบคุมเท่านั้น แต่คุณจะมีความสามารถในการใช้ความคิดสร้างสรรค์และใช้หัวใจของคุณในการสร้างบทสนทนากับผู้คนที่คุณไม่เคยพบมาก่อน”
สร้างผลลัพธ์ที่วัดได้และฟื้นความเชื่อมั่นของผู้ป่วย
HeyGen ได้กลายเป็นส่วนสำคัญในเวิร์กโฟลว์ของ Malecare ช่วยให้ทีมสร้างคอนเทนต์ได้อย่างแม่นยำและคล่องตัว
“ผมสามารถสร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่วัดผลได้ รู้เลยว่าส่วนไหนของวิดีโอต้องปรับ แล้วก็แก้ไขตัดต่อใหม่ได้ คุณจะทำแบบนั้นได้ก็ต่อเมื่อคุณควบคุมการแสดงของอวตารได้แบบดิจิทัลเท่านั้น” ดาร์ริลกล่าว
HeyGen ยังช่วยให้การทำงานยั่งยืนทั้งในด้านอารมณ์และความคิดสร้างสรรค์ แทนที่จะรู้สึกว่าการตัดต่อเป็นเรื่องหนักหนา Darryl กลับอธิบายว่ารู้สึกสบายขึ้น “สตูดิโอตัดต่อทำให้ฉันไม่ต้องมาคิดถึงขั้นตอนการตัดต่อ ฉันไม่ได้แค่ตัดต่อ ฉันกำลังสร้างสรรค์ผลงาน” Darryl กล่าว “มันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมากที่ได้มีแบบนั้น”
ที่สำคัญที่สุดคือผลลัพธ์ของผู้ป่วยกำลังดีขึ้น Malecare ใช้เครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบแล้วในการวัดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ความพร้อม และการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย “ตัวเลขทั้งหมดของเราสูงกว่าที่คาดไว้” ดาร์ริลกล่าว “มีไม่กี่อย่างมากที่พูดได้ว่าสร้างผลลัพธ์ได้รวดเร็วเท่าที่เราสามารถแสดงให้เห็นได้”
สำหรับดาร์ริลและทีมของเขา HeyGen ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือ แต่เป็นวิธีเข้าถึงผู้ป่วยด้วยความชัดเจน ความสบายใจ และความหวังในช่วงเวลาที่พวกเขาต้องการมากที่สุด “มันเหมือนมีนางฟ้าลงมาผ่าน iPhone ของพวกเขาแล้วเข้าไปในหัว” ดาร์ริลกล่าว “และนั่นช่างยอดเยี่ยมจริงๆ”