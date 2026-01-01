ตลอดกว่า 150 ปีที่ผ่านมา Sibelco เป็นบริษัทโซลูชันวัสดุระดับโลก เชี่ยวชาญด้านการสกัดและการแปรรูปแร่ธาตุอุตสาหกรรม มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศเบลเยียมและมีการดำเนินงานทั่วโลก ครอบคลุมยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และเอเชีย Sibelco มุ่งมั่นด้านความยั่งยืนและนวัตกรรม พัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ พร้อมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
ฌอง-มารี เปอตีต์ Digital Learning Manager ที่ Sibelco เล่าว่ากระบวนการดั้งเดิมในการสร้างวิดีโออบรมภายในมักใช้เวลาผลิตหลายเดือน อย่างไรก็ตามด้วย HeyGen ทีมของเขาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมาก ทำให้การทำงานสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทในการส่งมอบสื่อการอบรมที่ปลอดภัยและให้ข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้กระบวนการในสายการผลิตซัพพลายเชนเป็นไปได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
ความท้าทาย
ในอดีตการสร้างวิดีโอเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับทีมฝึกอบรมของ Sibelco การจัดหานักแสดงการเดินทางไปถ่ายทำตามสถานที่ต่างๆ ทั่วโลกการตัดต่อและปรับแต่งวิดีโอแต่ละชิ้นให้เหมาะกับหลายภาษาใช้ทั้งเวลาและทรัพยากรจำนวนมาก วิธีการแบบดั้งเดิมนี้ไม่เพียงทำให้ใช้งบประมาณสูงขึ้นแต่ยังทำให้ทีมไม่สามารถผลิตวิดีโอได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
ทีม Learning & Development ของ Jean-Marie ที่กำลังมองหาเครื่องมือ AI เพื่อลดต้นทุนและทำให้การผลิตรวดเร็วขึ้นได้ค้นพบ HeyGen ซึ่งเข้ามาปรับเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์ของพวกเขาอย่างสิ้นเชิง ทีมงานไม่จำเป็นต้องพานักแสดงเข้าสตูดิโอเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันเพื่อถ่ายทำวิดีโออีกต่อไป ช่วยประหยัดทั้งเวลาและพลังงาน ด้วย HeyGen การอัปเดตคอนเทนต์สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สื่อการฝึกอบรมสอดคล้องกับนโยบายและกระบวนการล่าสุดอยู่เสมอ
โซลูชัน
การผสานรวมอวตาร AI สมจริงและฟีเจอร์แปลงข้อความเป็นเสียงของ HeyGen ได้เปลี่ยนกระบวนการฝึกอบรมของ Sibelco ไปอย่างมาก ลดการพึ่งพาผู้ให้บริการภายนอกลงอย่างชัดเจน ด้วยการผลิตและเผยแพร่วิดีโอภายในองค์กร ทีมงานจึงควบคุมคอนเทนต์ได้มากขึ้น ช่วยประหยัดต้นทุนอย่างมีนัยสำคัญและเสริมศักยภาพให้ทีมโปรดักชันสามารถสร้างวิดีโอได้ด้วยตัวเอง
เวิร์กโฟลว์ใหม่นี้ไม่เพียงช่วยปรับกระบวนการของ Sibelco ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ยังทำให้สามารถผลิตวิดีโอฝึกอบรมคุณภาพระดับสตูดิโอในปริมาณที่มากขึ้น พร้อมมอบความรู้และทักษะที่จำเป็นให้พนักงานทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการปรับขั้นตอนการผลิตให้กระชับ ทีม L&D ของ Jean-Marie สามารถพัฒนาคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ความต้องการฝึกอบรมเฉพาะด้านได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้พนักงานได้รับคำแนะนำที่ชัดเจนและสม่ำเสมอ ลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดและยกระดับประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม ส่งผลให้ไม่เพียงตอบโจทย์ข้อกำหนดด้านการฝึกอบรม แต่ยังช่วยสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร
ผลลัพธ์
ในเวลาไม่ถึง 6 เดือน Sibelco ได้พลิกโฉมระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตวิดีโออบรมภายใน อัตราค่าใช้จ่ายในการผลิตวิดีโอลดลงอย่างมาก ทำให้ทีมสามารถประหยัดต้นทุนได้ถึง 1,000 ยูโรต่อวิดีโออบรมความยาวเพียง 1 นาที นอกจากนี้ทีมงานยังใช้ HeyGen เพื่อสาธิตศักยภาพของ AI ให้กับทีมภายใน ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วย AI ภายใน Sibelco
นอกจากนี้ การใช้ HeyGen ยังช่วยให้พวกเขาเพิ่มจำนวนวิดีโอที่ผลิตและเผยแพร่ได้อย่างก้าวกระโดด การเปลี่ยนแปลงนี้เปิดโอกาสให้คนกลุ่มกว้างขึ้นสามารถทดลอง สร้างสรรค์ และลงมือทำได้เอง แม้จะไม่มีความเชี่ยวชาญด้านวิดีโอมาก่อน ตอนนี้ทีมของพวกเขาสามารถอัปเดตคอนเทนต์ที่มีอยู่และสร้างสื่อการสอนคุณภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องเพิ่มงบประมาณ
“ด้วย HeyGen ทุกอย่างซับซ้อนน้อยลงและใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น แม้การใช้ AI อาจดูน่ากังวล แต่โฟลว์ของ HeyGen ทำให้ใช้งานได้ง่าย ช่วยให้ทีมของเราประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยให้พนักงาน Sibelco ไปพร้อมกัน”
ฌอง-มารี เปอตีต์
ผู้จัดการฝ่ายการเรียนรู้ดิจิทัลที่ Sibelco