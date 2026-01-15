สร้างวิดีโอไมโครเลิร์นนิงที่พนักงานเรียนจบจริง
คอร์สเทรนนิง 60 นาทีของคุณมีอัตราการเรียนจบแค่ 35% พนักงานบอกว่าไม่มีเวลา และสุดท้ายก็ลืมทุกอย่างภายในหนึ่งสัปดาห์อยู่ดี แบ่งการเทรนนิงออกเป็นวิดีโอสั้นแบบโฟกัส 3-5 นาที อัตราการเรียนจบจะพุ่งขึ้นถึง 90% ความรู้ถูกจดจำได้จริง
คอขวดคอนเทนต์ L&D
ปัญหาการเทรนโมเดลที่ใช้เวลานาน
พนักงานมักไม่เรียนจบโปรแกรมอบรมที่ยาวเกินไป คอร์สอบรมด้านกฎระเบียบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้เวลาชั่วโมงเต็มมักมีอัตราการเรียนจบต่ำเพียง 35% โดยผู้เรียนส่วนใหญ่เลิกเรียนภายใน 10–15 นาทีแรก ไม่ได้เป็นเพราะขาดแรงจูงใจ แต่เพราะไม่มีเวลา หรือมีงานประจำวันรัดตัวจนเหลือช่วงเวลาสั้นๆ สำหรับการเรียนรู้ แม้จะเรียนคอร์สยาวๆ จบแล้ว ปริมาณข้อมูลที่มากเกินไปก็ทำให้ความเข้าใจและการจดจำลดลง ช่วงสมาธิของคนส่วนใหญ่จะพีคที่ประมาณ 8–10 นาที ทำให้การอบรมแบบมาราธอนไม่ได้ผล ส่งผลให้การมีส่วนร่วมลดลง ทักษะสำคัญตกหล่น และการอบรมไม่สามารถขับเคลื่อนผลงานได้ งานวิจัยชี้ว่าพนักงานเรียนรู้ได้ดีกว่าผ่านการอบรมสั้นๆ แบบโฟกัส ที่ถูกออกแบบให้เว้นช่วงและส่งมอบในจังหวะที่ต้องใช้จริง
โซลูชันของ HeyGen
ไมโครเลิร์นนิงช่วยส่งมอบการอบรมผ่านวิดีโอสั้นแบบโฟกัสความยาว 2–10 นาที โดยแต่ละโมดูลมีเพียงหนึ่งหัวข้อ ทักษะ หรือกระบวนการ แทนคอร์สยาวๆ ทีมสามารถเรียนรู้เฉพาะสิ่งที่ต้องใช้ ในเวลาที่ต้องการได้ ตัวแทนฝ่ายขายสามารถทบทวนวิดีโอการรับมือข้อโต้แย้งความยาว 3–5 นาทีก่อนคุยกับลูกค้า แล้วนำเทคนิคไปใช้ได้ทันที ช่วยให้จดจำได้ดีขึ้นผ่านการใช้งานจริงแบบเรียลไทม์ ไมโครเลิร์นนิงผสานเข้ากับวันทำงานที่ยุ่งได้อย่างเป็นธรรมชาติ ให้พนักงานเรียนรู้ได้ระหว่างประชุม ช่วงพัก หรือระหว่างเดินทาง HeyGen ทำให้ไมโครเลิร์นนิงเป็นเรื่องง่ายด้วยการเปลี่ยนคอนเทนต์ที่มีอยู่ให้กลายเป็นวิดีโอสั้นระดับมืออาชีพที่เหมาะกับการรับชมบนมือถือ พร้อมระบบติดตามการเรียนจบในตัวและอัตราการมีส่วนร่วมที่สูงขึ้น
หลายทีมใช้ไมโครเลิร์นนิงเพื่อเสริมวิดีโออบรมพนักงานใหม่แบบมีโครงสร้างช่วยตอกย้ำแนวคิดสำคัญอย่างต่อเนื่อง แทนการให้ข้อมูลถาโถมใส่พนักงานใหม่ตั้งแต่สัปดาห์แรก
ทุกสิ่งที่ทีม L&D ต้องการเพื่อการฝึกอบรมในระดับองค์กร
เหมาะสำหรับวิดีโอเน้นเนื้อหา ความยาว 2-10 นาที
HeyGen สร้างวิดีโอไมโครเลิร์นนิงความยาวเหมาะสมได้โดยอัตโนมัติ อวตาร AI ถ่ายทอดเนื้อหากระชับตรงประเด็นไม่มีส่วนเกิน 3 นาทีสำหรับเทคนิคการฟังอย่างตั้งใจ 5 นาทีสำหรับขั้นตอนการส่งรายงานค่าใช้จ่าย 7 นาทีสำหรับภาพรวมฟีเจอร์ใหม่ เนื้อหาโฟกัส ครบถ้วน นำไปใช้ได้จริง เลือกใช้เทมเพลตและสไตล์ระดับมืออาชีพที่เข้ากับแบรนด์ของคุณ
ไม่มีการพูดวกวน ไม่มีเนื้อหาไร้สาระ มีแต่เนื้อหาสำคัญที่พนักงานเรียนรู้และนำไปใช้ได้ทันที รูปแบบเหมาะกับสมาธิของคนยุคใหม่และการรับชมบนมือถือ
ความยาวเหมาะสม 2-10 นาทีตามธรรมชาติ
เนื้อหาเข้าประเด็น ไม่มีส่วนเกิน
หนึ่งหัวข้อต่อหนึ่งวิดีโอ ชัดเจนเข้าใจง่าย
สร้างคอนเซ็ปต์วิดีโอให้เสร็จในไม่กี่นาที
เทมเพลตมืออาชีพที่ปรับแต่งได้
สร้างโมดูลได้เร็วกว่าที่พนักงานจะดูจบ
การสร้างคลังไมโครเลิร์นนิงทำได้รวดเร็ว สร้างวิดีโอความยาว 5 นาทีได้ภายใน 10 นาที สร้างโมดูลเน้นเนื้อหา 10 โมดูลให้เสร็จในช่วงบ่าย คอร์สแบบยาวที่เคยใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการผลิต? แยกออกมาเป็นไมโครโมดูล 15 โมดูล สร้างทั้งหมดให้เสร็จได้ภายในวันเดียว ความเร็วคือสิ่งสำคัญเมื่อกำลังสร้างคลังวิดีโอเน้นเนื้อหาจำนวนหลายสิบหรือหลายร้อยวิดีโอ
สร้างวิดีโอความยาว 5 นาทีได้ใน 10 นาที
สร้างไลบรารีโมดูลทั้งชุดได้อย่างรวดเร็ว
ไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตวิดีโอ
คุณภาพระดับมืออาชีพในทุกขนาดการใช้งาน
ปรับใช้ให้ถึงผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว
ปรับให้เหมาะกับมือถือสำหรับการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา
ทีมขายของคุณรับชมการเทรนระหว่างการพบลูกค้าผ่านโทรศัพท์ของตัวเอง ช่างบริการเรียนรู้หน้างานผ่านแท็บเล็ต พนักงานหน้าร้านเรียนจบโมดูลระหว่างพักผ่านอุปกรณ์ของตัวเอง ไมโครเลิร์นนิงคือการเรียนรู้บนมือถือ วิดีโอสั้นโหลดได้รวดเร็ว ไฟล์ขนาดเล็กประหยัดดาต้า หยุดและเล่นต่อได้อย่างลื่นไหล เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา บนอุปกรณ์ใดก็ได้
รูปแบบวิดีโอที่ออกแบบเพื่อมือถือเป็นหลัก
โหลดเร็ว ใช้ดาต้าน้อย
รับชมได้บนทุกอุปกรณ์
หยุดชั่วคราวและเล่นต่อได้จากทุกที่
เหมาะสำหรับพนักงานภาคสนาม
สร้างคลังไมโครเลิร์นนิงแบบค้นหาได้
แทนที่จะต้องไล่หาคำตอบเดียวในวิดีโอความยาว 90 นาที พนักงานสามารถเจอโมดูลความยาว 4 นาทีที่ต้องการได้ทันที คอนเทนต์ถูกจัดเป็นคลังความรู้ที่เป็นระบบและโฟกัสชัด แยกตามหัวข้อ ค้นหาได้ด้วยคีย์เวิร์ด เข้าถึงสิ่งที่ต้องใช้ได้ตรงเวลาเป๊ะ ต้องการทบทวนวิธีรับมือเมื่อลูกค้าโกรธใช่ไหม แค่ค้นหา แล้วก็จะเจอวิดีโอ 3 นาที เปิดดู แล้วนำไปใช้ได้เลย
จัดระเบียบคอนเทนต์แบบโฟกัส
ค้นหาได้ตามหัวข้อ
คลังข้อมูลอ้างอิงแบบรวดเร็ว
เข้าถึงได้ทันเวลา
ค้นหาคำตอบได้ในไม่กี่นาที
อัปเดตโมดูลแต่ละส่วนได้โดยไม่ต้องทำใหม่ทั้งหมด
คอร์สยาวต้องอัปเดตใหม่? ทำใหม่ทั้ง 60 นาที โมดูล microlearning ต้องอัปเดต? สร้างวิดีโอใหม่แค่คลิปเดียวความยาว 4 นาที วิธีแบบโมดูลาร์ช่วยให้ปรับแก้ได้แบบเฉพาะจุด ขั้นตอนการทำงานเปลี่ยน? อัปเดตแค่วิดีโอเดียวที่อธิบายขั้นตอนนั้น ฟีเจอร์สินค้าอัปเดต? รีเฟรชแค่โมดูล 5 นาทีของฟีเจอร์นั้น
อัปเดตแต่ละโมดูลได้อย่างอิสระ
ไม่ต้องปรับโครงสร้างคอร์สใหม่ทั้งหมด
อัปเดตเนื้อหาแบบรวดเร็วตรงจุด
การดูแลรักษาแบบโมดูลาร์
คลังคอนเทนต์ที่อัปเดตอยู่เสมอ
Spaced Repetition เพื่อการจดจำที่ดียิ่งขึ้น
Microlearning ช่วยให้การทบทวนแบบเว้นระยะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติ แทนที่จะเรียนครั้งเดียว 60 นาที พนักงานจะดูวิดีโอที่เกี่ยวข้องความยาว 5 นาทีต่อคลิป กระจายไปในหลายวันหรือหลายสัปดาห์ การเว้นระยะช่วยให้จดจำได้ดีขึ้น 200-300% สัปดาห์ที่ 1: บทนำสู่การเจรจาต่อรอง (5 นาที) สัปดาห์ที่ 2: กลยุทธ์การเตรียมตัว (4 นาที) สัปดาห์ที่ 3: ขั้นตอนเปิดการเจรจา (6 นาที) การเรียนแบบเว้นระยะที่จำได้จริง แทนการอัดเนื้อหาในครั้งเดียวแล้วลืมไป
การทบทวนแบบเว้นระยะตามธรรมชาติ
จดจำได้ดียิ่งขึ้นด้วยการเว้นระยะการทบทวน
หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลมากเกินไป
เสริมสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ความรู้ที่จำได้ไม่ลืม
จากความต้องการฝึกอบรมสู่คอร์สออนไลน์ที่เผยแพร่แล้วใน 3 ขั้นตอน
แบ่งคอนเทนต์ออกเป็นหัวข้อที่ชัดเจน
นำคอร์สเทรนนิงที่มีอยู่มาใช้ ระบุหัวข้อย่อยที่ชัดเจน เทรนนิงสินค้าแบบยาว 1 ชั่วโมง? แยกออกเป็น 12 ฟีเจอร์ของสินค้า แต่ละฟีเจอร์กลายเป็นวิดีโอความยาว 5 นาที เน้นเนื้อหา จบได้ง่าย ค้นหาเจอ หรือเริ่มใหม่ทั้งหมดก็ได้ ลิสต์ทักษะที่พนักงานต้องมี สร้างวิดีโอแบบโฟกัส 1 คลิปต่อ 1 ทักษะ สร้างคลังความรู้ของคุณทีละหัวข้อ
สร้างวิดีโอความยาว 2-10 นาที
เลือกอวตารมืออาชีพ วางสคริปต์เน้นเนื้อหาของคุณ วิดีโอ 3 นาทีเรื่องเทคนิคการบริหารเวลา 5 นาทีเรื่องการใช้งาน CRM 7 นาทีเรื่องเทคนิคการลดความตึงเครียด สร้างไมโครเลิร์นนิงแบบมืออาชีพที่เคารพต่อช่วงสมาธิของผู้เรียน จำกัดแต่ละวิดีโอให้มีเพียงหนึ่งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจน พนักงานควรดูจบแล้วคิดว่า “ฉันได้เรียนรู้เรื่องเฉพาะนี้”
ปรับใช้ไลบรารีที่รองรับการใช้งานบนมือถือ
จัดระเบียบโมดูลตามหมวดหมู่ ทักษะ กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ ระบบ พนักงานค้นหาตามความต้องการ เจอวิดีโอความยาว 4 นาทีที่ต้องการได้ทันที รับชมบนมือถือ นำไปใช้ได้ทันที การเรียนรู้กลายเป็นแบบทันเวลา ไม่ใช่แค่เตรียมไว้เผื่อ Track ได้ว่าโมดูลไหนถูกเปิดดูมากที่สุด ระบุช่องว่างความรู้ แล้วสร้างไมโครคอนเทนต์แบบเจาะจงเพื่อเติมเต็ม
รองรับทุกความต้องการด้านการเทรนนิง
การประยุกต์ใช้ทักษะแบบ Just-in-Time
พนักงานเรียนรู้สิ่งที่จำเป็นได้ตรงจังหวะก่อนใช้งานจริง ตัวแทนฝ่ายขายดูวิดีโอการรับมือข้อโต้แย้งความยาว 3–4 นาทีก่อนโทรหาลูกค้าแล้วนำไปใช้ได้ทันที ช่วยเพิ่มอัตราการปิดการขายได้ 28%
การอบรมพนักงานภาคสนามบนมือถือ
วิดีโอแก้ปัญหาระยะสั้นเหมาะกับการแทรกในช่วงว่างระหว่างงาน ช่างภาคสนามสามารถดูโมดูลความยาว 3–5 นาทีบนอุปกรณ์ของตัวเองที่หน้างาน ช่วยเพิ่มอัตราการแก้ปัญหาได้ตั้งแต่ครั้งแรกขึ้น 35% และลดจำนวนการเข้าหน้างานซ้ำ
ทบทวนแบบเว้นระยะเพื่อเพิ่มการจดจำ
แทนที่เวิร์กช็อปยาวๆ ด้วยวิดีโอสั้นที่ส่งให้ตามช่วงเวลา แบ่งการเทรนเป็นโมดูลความยาว 5–7 นาทีปล่อยทุกสัปดาห์ ช่วยให้จดจำได้ยาวนานขึ้นมากกว่าเซสชันมาราธอนกว่า 2 เท่า
อัปเดตกระบวนการและระบบ
Microlearning ช่วยให้ปรับเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วเมื่อฟีเจอร์ ขั้นตอน หรือข้อกำหนดเปลี่ยนแปลง ทีมจะได้รับวิดีโออัปเดตความยาว 3–6 นาทีในวันเดียวกับที่มีการปล่อยการเปลี่ยนแปลง ช่วยให้การนำไปใช้เกิดขึ้นได้เร็วขึ้น
เสริมความเข้าใจช่วงเริ่มต้นใช้งาน
ขยายการอบรมพนักงานใหม่ให้ต่อเนื่องหลังสัปดาห์แรกด้วยโมดูลไมโครเลิร์นนิงรายสัปดาห์ที่สอดคล้องกับงานจริง วิธีการแบบเป็นเฟสนี้ช่วยลดความรู้สึกท่วมท้นและย่นระยะเวลาสู่ความพร้อมในการทำงานจาก 87 วันเหลือ 52 วัน
ผลิตภัณฑ์ที่เติบโตเร็วที่สุดบน G2 ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว
มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว
ดูว่าธุรกิจที่คล้ายคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด
มีคำถามใช่ไหม เรามีคำตอบให้
วิดีโอไมโครเลิร์นนิงควรมีความยาวเท่าไหร่?
ช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดคือ 2-10 นาที ใช้ 3-5 นาทีสำหรับคอนเซ็ปต์ง่ายๆ หรืออัปเดตสั้นๆ ใช้ 5-7 นาทีสำหรับขั้นตอนการทำงานหรือทักษะ ใช้ 7-10 นาทีสำหรับหัวข้อที่ซับซ้อนซึ่งต้องใช้เวลาอธิบายมากขึ้น ถ้าเกิน 10 นาทีก็ไม่ถือเป็นไมโครเลิร์นนิงอีกต่อไป ถ้าหัวข้อไหนใช้เวลามากกว่า 10 นาทีให้แบ่งออกเป็นหลายโมดูลย่อยที่โฟกัสชัดเจน
ไมโครเลิร์นนิงช่วยเพิ่มอัตราการเรียนจบคอร์สได้จริงหรือไม่?
ใช่ ข้อมูลในอุตสาหกรรมแสดงให้เห็นว่าอัตราการเรียนจบของ microlearning สูงกว่า 90% เทียบกับเพียง 30-40% สำหรับ e-learning แบบคอร์สยาวดั้งเดิม พนักงานเรียนจบวิดีโอสั้นเพราะสามารถจัดลงในตารางเวลางานได้ แต่จะทิ้งคอร์สยาวเพราะแทบไม่มีโอกาสหาเวลาเรียนต่อเนื่อง 60 นาทีได้เลย
หัวข้อแบบไหนที่เหมาะที่สุดสำหรับไมโครเลิร์นนิง?
ทักษะ ขั้นตอน ฟีเจอร์ของผลิตภัณฑ์ การสาธิตการใช้งานระบบ และการอัปเดตนโยบายล้วนเหมาะกับรูปแบบนี้ สำหรับความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ทีมงานมักผสมผสานไมโครเลิร์นนิงเข้ากับวิดีโออบรมผลิตภัณฑ์แบบมีโครงสร้าง.
จัดการวิดีโอสั้นจำนวนมากอย่างไร?
สร้างคลังข้อมูลที่ค้นหาได้และจัดหมวดหมู่ชัดเจน ทั้งทักษะ ขั้นตอนการทำงาน ผลิตภัณฑ์ การปฏิบัติตามข้อกำหนด และระบบต่างๆ ใส่แท็กวิดีโอด้วยคีย์เวิร์ด สร้างเพลย์ลิสต์สำหรับเส้นทางการเรียนรู้ ให้พนักงานค้นหาสิ่งที่ต้องการหรือเรียนตามลำดับเนื้อหาที่คัดสรรไว้
สามารถใช้ไมโครเลิร์นนิงสำหรับการอบรมเนื้อหาซับซ้อนได้หรือไม่?
ได้ แต่ควรออกแบบให้เป็นลำดับเนื้อหา หัวข้อที่ซับซ้อนต้องใช้เวลา 60 นาที? ให้แบ่งเป็นวิดีโอ 12 ตอน ตอนละ 5 นาที พนักงานสามารถเรียนให้จบภายในหลายวันหรือหลายสัปดาห์แทนการนั่งดูครั้งเดียว การทบทวนแบบเว้นระยะช่วยให้จดจำเนื้อหาซับซ้อนได้ดีขึ้นจริงๆ
การเทรนสั้นลงแปลว่าเรียนรู้น้อยลงหรือไม่?
ไม่จำเป็น เนื้อหาที่โฟกัสดีกว่าการครอบคลุมทุกอย่าง พนักงานจดจำได้มากกว่าจากวิดีโอแบบโฟกัส 5 คลิป คลิปละ 5 นาที มากกว่าจากวิดีโอ 1 คลิปยาว 25 นาทีที่รวม 5 หัวข้อไว้ด้วยกัน ยิ่งกระชับยิ่งดีเมื่อพูดถึงภาระทางความคิดและสมาธิของผู้เรียน
ไมโครเลิร์นนิงทำงานร่วมกับ LMS แบบดั้งเดิมอย่างไร?
เหมือนกับการเทรนนิ่งวิดีโอทั่วไป อัปโหลดขึ้น LMS ใส่แท็กสำหรับการค้นหา ติดตามการเรียนจบ วิดีโอที่รองรับมาตรฐาน SCORM ใช้งานได้กับทุก LMS วิดีโอสั้นจัดการและค้นหาได้ง่ายกว่าวิดีโอยาว
แล้วการฝึกอบรมแบบลงมือปฏิบัติที่ต้องมีการฝึกซ้อมล่ะ
ไมโครเลิร์นนิงเหมาะมากสำหรับการให้ความรู้และการสาธิต สำหรับการฝึกปฏิบัติจริงให้ผสมผสานหลายวิธีเข้าด้วยกัน: วิดีโอไมโครเลิร์นนิงใช้สอนวิธีทำ (5 นาที) จากนั้นจึงตามด้วยช่วงฝึกปฏิบัติ วิดีโอใช้สอนทักษะ ส่วนการฝึกปฏิบัติช่วยพัฒนาความชำนาญ
ไม่ต้องรอคอนเทนต์เป็นเดือนๆ จนล้าสมัยก่อนปล่อยใช้งาน สร้างวิดีโอเทรนนิงระดับมืออาชีพได้ในไม่กี่นาที แปลเป็นทุกภาษาได้ทันที และอัปเดตได้ทุกครั้งที่ธุรกิจเปลี่ยน โดยไม่ต้องถ่ายทำใหม่ เข้าร่วมกับทีม L&D ที่ Workday, Advantive และ Würth Group ที่เปลี่ยนวิธีการเทรนนิงไปแล้ว
