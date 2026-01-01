HeyGen API

เสริมพลังสแต็กของคุณด้วย HeyGen API

เชื่อมต่อผ่าน MCP, Skills หรือ Direct API แล้วผสานวิดีโอ AI เข้ากับผลิตภัณฑ์ของคุณได้ตามต้องการ เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

เริ่มต้นใช้งาน API

จ่ายตามการใช้งาน

เริ่มต้นเพียง $5

ทดลองใช้ฟรี HeyGen API แบบไม่ผูกมัด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นสำรวจเทคโนโลยีการสร้างวิดีโอ AI

  • Video Agent API
  • Text-to-Speech API
  • สร้างวิดีโอ (เอนจิน Avatar III และ IV)
  • API แปลวิดีโอ
  • สร้างอวตารจากภาพถ่าย
  • สร้างวิดีโอด้วยเทมเพลต
  • เข้าถึงคลังอวตาร เสียง และเทมเพลต
  • การเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ MCP
  • การเชื่อมต่อ HeyGen Skills

สำหรับองค์กร

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานในระดับปกติและต้องการใช้แบรนด์ของตัวเอง แผน Pro ของเราตอบโจทย์ธุรกิจที่ต้องการใช้ราคา Video API ของเราอย่างคุ้มค่า

  • ทุกอย่างที่รวมอยู่ในแบบจ่ายตามการใช้งาน
  • การปรับขนาดการใช้งานได้ตามต้องการ
  • การซัพพอร์ตจากนักพัฒนาเฉพาะทาง
  • API สำหรับสร้าง Digital Twin
  • API ตรวจปรู๊ฟ
  • อัตราค่าบริการแบบลดราคา

HeyGen MCP

Connect HeyGen to AI agents like Claude, Manus, OpenAI through MCP for seamless, conversational video creation and management.

OpenClaw

Open-Source video creation framework for building and customizing HeyGen-powered video workflows with flexible integrations.

HeyGen Skills

Pre-built skill modules that extend AI agents with HeyGen video generation capabilities.

API โดยตรง

Programmatic access to HeyGen's video platform for custom integrations, automation, and advanced use cases.

136,944,840วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,528,421จำนวนอวตารที่สร้างแล้ว
18,863,971วิดีโอที่แปลแล้ว
Google
Hubspot
Workday
HP
Trivago
J.P.Morgan
Autodesk
Miro
Intel
DHL
Bosh
Komatsu
Coursera
Spring Health
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลกในการถ่ายทอดเรื่องราวให้มีชีวิต

ตั้งแต่ครีเอเตอร์เดี่ยวไปจนถึงองค์กรระดับโลก HeyGen ช่วยให้การสร้างวิดีโอรวดเร็ว ขยายขนาดได้ และง่ายดายด้วยเครื่องมือ AI ทรงพลัง

Video Agent API

Generate complete avatar videos from a single text prompt — no manual setup needed.

TTS - Starfish

Convert text into natural, expressive speech using HeyGen's advanced voice synthesis engine.

API สำหรับสร้างวิดีโอ

Programmatically create avatar videos with fine-grained control over avatars, voices, backgrounds, and layouts.

API แปลวิดีโอ

Translate and dub existing videos into multiple languages while preserving lip-sync and natural delivery.

กรณีการใช้งาน

การยืนยันตัวตน

HeyGen มีเส้นทางการเชื่อมต่อให้เลือกหลายแบบ ได้แก่ MCP, Skills และ Direct API โดยแต่ละแบบมีวิธีการยืนยันตัวตนของตัวเอง การเข้าใจว่าเวิร์กโฟลว์ใดเหมาะกับเคสการใช้งานของคุณจะเป็นตัวกำหนดวิธีการยืนยันตัวตนและรูปแบบการคิดค่าการใช้งาน

OAuth 2.0

ใช้สำหรับการเชื่อมต่อ MCP ผู้ใช้อนุญาตการเข้าถึงผ่านหน้าจอให้ความยินยอมมาตรฐาน โดยไม่ต้องใช้ API key ต้องมีแผน HeyGen บนเว็บที่ใช้งานอยู่พร้อมเครดิตพรีเมียม การใช้งานจะถูกหักจากยอดเครดิตพรีเมียมในแผนเว็บของคุณ

API Key

ใช้สำหรับ Skills และการเชื่อมต่อ Direct API ยืนยันตัวตนโดยส่ง API key ของคุณผ่าน header X-Api-Key ต้องใช้ HeyGen API key ที่สร้างจาก Settings → API ในแดชบอร์ดของคุณ การใช้งานจะถูกหักจากยอดคงเหลือใน API dashboard ซึ่งแยกจากเครดิตของแพนบนเว็บ

พาร์ทเนอร์

ใช้ HeyGen ร่วมกับแพลตฟอร์มที่คุณชื่นชอบ

เชื่อมต่อ HeyGen เข้ากับเครื่องมือที่คุณใช้งานอยู่เพื่อทำการสร้างวิดีโอให้เป็นอัตโนมัติ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับราคา API

มีวิธีเชื่อมต่อกับ HeyGen แบบไหนได้บ้าง?

HeyGen มีเส้นทางการเชื่อมต่อให้เลือก 3 แบบ: MCP สำหรับเชื่อมต่อกับ AI assistants อย่าง Claude โดยไม่ต้องจัดการ API เอง, Skills สำหรับขยายความสามารถของ AI coding agents อย่าง Claude Code และ Cursor และ Direct API สำหรับควบคุมการสร้างวิดีโอแบบโปรแกรมมิงได้อย่างเต็มรูปแบบ

การยืนยันตัวตนทำงานอย่างไรสำหรับแต่ละเส้นทางการเชื่อมต่อ?

MCP ใช้ OAuth โดยให้ผู้ใช้ยืนยันสิทธิ์ผ่านหน้าจอให้ความยินยอมโดยไม่ต้องใช้ API key ส่วน Skills และ Direct API ใช้ API key ที่ส่งผ่าน header ชื่อ X-Api-Key ซึ่งสร้างได้จากเมนู Settings → API ในแดชบอร์ด HeyGen ของคุณ

เครดิต MCP กับยอดคงเหลือ API เหมือนกันไหม?

ไม่เกี่ยวกัน การใช้งาน MCP จะถูกหักจากยอดเครดิตพรีเมียมในแพลนเว็บของคุณ ส่วนการใช้งาน Skills และ Direct API จะถูกหักจากยอดคงเหลือใน API dashboard บิลลิงทั้งสองส่วนแยกจากกันโดยสิ้นเชิง

ต้องใช้ยอดขั้นต่ำเท่าไหร่ในการเริ่มต้นใช้งานแบบจ่ายตามการใช้งาน (Pay-As-You-Go)?

เริ่มต้นได้ด้วยงบเพียง $5 แค่เติมเงินในกระเป๋า API แล้วจ่ายตามการใช้งานจริง ไม่ต้องมีสัญญารายเดือน

แพ็กเกจ Enterprise มีอะไรเพิ่มเติมจากแบบจ่ายตามการใช้งาน (Pay-As-You-Go)?

Enterprise รวมทุกอย่างใน Pay-As-You-Go พร้อมการปรับขนาดการใช้งานตามความต้องการ การซัพพอร์ตนักพัฒนาแบบเฉพาะทีม Digital Twin Creation API Proofread API และเรตราคาพิเศษ

เริ่มสร้างวิดีโอด้วย AI

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยวิดีโอ AI ที่ล้ำสมัยที่สุด

