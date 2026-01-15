สร้างวิดีโอเทรนนิงหลายภาษาที่ทุกคนเข้าใจ
พนักงานที่พูดภาษาสเปนของคุณไม่เข้าใจการฝึกอบรมความปลอดภัยภาษาอังกฤษ คุณถูก OSHA ออกใบ citation เรื่องการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม บริษัทแปลแบบดั้งเดิมเสนอราคากว่า $50,000 สำหรับโปรแกรมฝึกอบรมของคุณ สร้างคอร์สฝึกอบรมได้กว่า 175+ ภาษา ด้วยการโคลนเสียงธรรมชาติและลิปซิงก์ วิดีโอเดียวขยายเป็นได้ไม่จำกัดภาษา เป็นไปตามข้อกำหนด OSHA ประหยัดกว่าถึง 90%
คอขวดคอนเทนต์ L&D
ความท้าทายในการฝึกอบรมหลายภาษา
พนักงานของคุณใช้หลายภาษา แต่การอบรมด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดกลับมีเฉพาะภาษาอังกฤษ พนักงานจำนวนมากจึงไม่เข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้ ทำให้องค์กรเสี่ยงต่อการละเมิดข้อกำหนดด้านภาษาของ OSHA และถูกปรับได้สูงถึง $15,000 ต่อกรณี การแปลคอร์สอบรมแบบดั้งเดิมทั้งล่าช้าและมีต้นทุนสูง มักต้องใช้เงินหลายพันดอลลาร์ต่อหนึ่งภาษา และได้งานพากย์เสียงคุณภาพต่ำที่ทำให้การมีส่วนร่วมลดลง ซับไตเติลก็ไม่ช่วยแก้ปัญหา เพราะถือว่าผู้ชมต้องอ่านเก่งและเปิดเสียงดู ผลลัพธ์คือความเข้าใจต่ำ อัตราการเรียนจบคอร์สต่ำ และความเสี่ยงทางกฎหมายที่ยังคงอยู่ ในขณะที่องค์กรที่มีโปรแกรมอบรมหลายภาษาสามารถดำเนินงานได้อย่างปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนดในทุกกลุ่มภาษา
โซลูชัน HeyGen
HeyGen เปลี่ยนคอนเทนต์เทรนนิงที่คุณมีอยู่แล้วให้กลายเป็นวิดีโอหลายภาษามากกว่า 175 ภาษา อัปโหลดเทรนนิงภาษาอังกฤษแล้วสร้างคำแปลเสียงธรรมชาติได้ทันทีด้วยการโคลนเสียง AI และการซิงก์ปากที่แม่นยำ มอบคุณภาพระดับมืออาชีพโดยไม่ต้องพากย์เสียงแบบฝืนๆ แตกต่างจากการแปลแบบดั้งเดิมที่มีค่าใช้จ่ายหลักพันดอลลาร์ต่อภาษา แพ็กเกจแบบเหมาจ่ายของ HeyGen ครอบคลุมวิดีโอไม่จำกัดในทุกภาษาไม่จำกัด ช่วยลดต้นทุนได้สูงสุดถึง 90% เมื่อมีการอัปเดตเทรนนิง เพียงอัปเดตสคริปต์ครั้งเดียวแล้วสร้างเวอร์ชันทุกภาษาใหม่ได้ภายในไม่กี่นาที ทำให้คลังเทรนนิงของคุณแม่นยำ ปฏิบัติตามข้อกำหนด และอัปเดตอยู่เสมอ
ทุกสิ่งที่ทีม L&D ต้องการเพื่อการฝึกอบรมในระดับองค์กร
รองรับมากกว่า 175 ภาษา พร้อมการโคลนเสียง
แปลคอร์สฝึกอบรมเป็นทุกภาษาที่ทีมของคุณใช้ ไม่ว่าจะเป็นสเปน (ละตินอเมริกา + ยุโรป) จีนกลาง เวียดนาม ตากาล็อก อาหรับ ฮินดี โปรตุเกส โปแลนด์ เกาหลี ญี่ปุ่น และอีกกว่า 165 ภาษา ด้วย การโคลนเสียงด้วย AI ที่ให้เสียงฝึกอบรมสมจริงในแต่ละภาษา ไม่ใช่เสียงหุ่นยนต์จากระบบแปลงข้อความเป็นเสียง แต่เป็นเสียงคุณภาพระดับมืออาชีพที่ถ่ายทอดอารมณ์และโทนเสียงได้ครบถ้วน
เทคโนโลยีลิปซิงก์ระดับมืออาชีพ
การขยับปากสอดคล้องกับภาษาที่พูด การเทรนนิงภาษาสเปนจะแสดงการขยับริมฝีปากแบบภาษาสเปน การเทรนนิงภาษาจีนกลางจะแสดงการออกเสียงแบบภาษาจีนกลาง ช่วยลดเอฟเฟกต์พากย์เสียงที่ดูฝืนเมื่อเสียงไม่ตรงกับภาพ คุณภาพการนำเสนอระดับมืออาชีพช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจกับผู้เรียน พนักงานมีส่วนร่วมกับคอนเทนต์ที่ดูและฟังเป็นธรรมชาติ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษา OSHA
OSHA กำหนดให้มีการฝึกอบรมเป็นภาษาที่พนักงานเข้าใจ HeyGen ช่วยส่งมอบการฝึกอบรมที่สอดคล้องตามข้อกำหนดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยหลายภาษา การสื่อสารอันตราย การล็อกเอาต์แท็กเอาต์ PPE ขั้นตอนฉุกเฉินเป็นภาษาหลักของพนักงาน บันทึกหลักฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยระบบติดตามการเรียนจบ ลดความเสี่ยงการถูกตักเตือนและปรับ ด้วยการฝึกอบรมที่พนักงานเข้าใจจริง
ลดต้นทุนได้ 90% เมื่อเทียบกับการแปลแบบดั้งเดิม
เอเจนซี่แบบดั้งเดิม: $3,000-$8,000 ต่อภาษา ต่อวิดีโอ HeyGen: สมัครสมาชิกแบบเหมาจ่ายใช้ได้ไม่จำกัดภาษา ต้นทุนเท่ากันไม่ว่าจะ 1 ภาษา หรือ 50 ภาษา วิดีโอหลายภาษาชุดแรกๆ ก็คืนทุนแล้ว ผลตอบแทนสูงมากสำหรับโปรแกรมเทรนนิ่งระดับโลก เลิกเลือกแค่ภาษาที่พอจ่ายไหว เทรนทุกคนด้วยภาษาหลักของแต่ละคน
อัปเดตทุกภาษาได้พร้อมกัน
ต้องอัปเดตคอร์สเทรนนิ่ง? แก้ไขสคริปต์ภาษาอังกฤษ แล้วสร้างทุกภาษาใหม่ได้ในไม่กี่นาที ไม่ต้องประสานงานโปรเจกต์แปล 8 ภาษาทีละงาน ไม่ต้องรออัปเดตเป็นเดือน เวอร์ชันทุกภาษาซิงก์และอัปเดตให้ตรงกันอัตโนมัติ กระบวนการทำงานด้านความปลอดภัยมีการเปลี่ยนแปลง? อัปเดตทุกภาษาให้เรียบร้อยได้ในวันเดียว
สร้างคอร์สเทรนนิงภาษาอังกฤษในวันจันทร์ แล้วดีพลอยเป็น 12 ภาษาในวันอังคาร การแปลแบบดั้งเดิมใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน HeyGen ช่วยให้ดีพลอยหลายภาษาได้ภายในวันเดียว เปิดตัวการเทรนนิงทั่วโลกได้โดยไม่ต้องรอการแปล ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบได้ทันทีในทุกกลุ่มภาษาของพนักงาน
จากการเทรนนิ่งภาษาอังกฤษสู่กว่า 175+ ภาษาใน 3 ขั้นตอน
สร้างในภาษาหลักของคุณ
พัฒนาคอร์สฝึกอบรมเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาหลักของคุณ อัปโหลดไฟล์ PowerPoint ที่มีอยู่ บันทึกวิดีโอผู้เชี่ยวชาญ หรือสร้างคอนเทนต์ใหม่ เนื้อหาเหล่านี้จะกลายเป็นต้นฉบับสำหรับทุกเวอร์ชันที่แปลสื่อการฝึกอบรมใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ต้องสร้างคอนเทนต์ใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้น
เลือกภาษาปลายทาง
เลือกภาษาที่ทีมงานของคุณต้องใช้ Spanish สำหรับโรงงานใน Texas Vietnamese สำหรับคลังสินค้าใน California Mandarin สำหรับออฟฟิศที่ Shanghai Portuguese สำหรับทีมใน Brazil จะเลือกแค่ 1 ภาษา หรือ 50 ภาษาก็ได้ HeyGen สร้างเสียงโคลนธรรมชาติและลิปซิงก์ให้ครบทุกภาษาที่เลือกโดยอัตโนมัติ
ปรับใช้ให้ทีมทั่วโลก
กระจายคอร์สฝึกอบรมหลายภาษาไปยังสาขาที่เหมาะสม เวอร์ชันภาษาสเปนสำหรับพนักงานที่ใช้ภาษาสเปน เวอร์ชันภาษาเวียดนามสำหรับพนักงานที่ใช้ภาษาเวียดนาม ติดตามการเรียนจบตามภาษา ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีเอกสารด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดครบถ้วนสำหรับพนักงานทุกกลุ่มภาษา LMS ของคุณจัดการคอนเทนต์หลายภาษาได้เหมือนกับคอร์สฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
รองรับทุกความต้องการด้านการเทรนนิง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดการอบรมความปลอดภัยของ OSHA
ตอบโจทย์ข้อกำหนดด้านภาษาของ OSHA ด้วยการอบรมความปลอดภัยที่พนักงานเข้าใจได้จริง สร้างคอร์สอบรมเรื่องการสื่อสารอันตราย การล็อกเอาต์แท็กเอาต์ และการใช้ PPE เป็นภาษาอังกฤษ สเปน เวียดนาม จีนกลาง และภาษาอื่นๆ องค์กรรายงานว่าไม่มีใบสั่งปรับที่เกี่ยวกับภาษาอีกต่อไปหลังจากใช้การอบรมหลายภาษา
การฝึกอบรมองค์กรระดับโลก
เผยแพร่โปรแกรมผู้นำ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการปฐมนิเทศพนักงานอย่างสม่ำเสมอในทุกสำนักงานทั่วโลก แปลโปรแกรมหลักเป็นภาษาท้องถิ่นได้โดยไม่ต้องผลิตแยกกันด้วยวิดีโอปฐมนิเทศพนักงานเพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกันทั่วโลกและเปิดตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
การฝึกอบรมพนักงานที่หลากหลายในสหรัฐอเมริกา
รองรับพนักงานหลายภาษาสำหรับธุรกิจค้าปลีก โรงแรม และงานบริการ ด้วยการอบรมด้านความปลอดภัยอาหาร การป้องกันการคุกคาม และการบริการลูกค้าในหลายภาษา การส่งมอบคอนเทนต์แบบหลายภาษาช่วยเพิ่มอัตราการเรียนจบจากประมาณ 50% เป็นมากกว่า 90% และสอดคล้องตามข้อกำหนดด้านภาษาของแต่ละรัฐ
บุคลากรด้านสุขภาพหลายภาษา
ส่งมอบการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย การปฏิบัติตาม HIPAA และการควบคุมการติดเชื้อเป็นภาษาหลักของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ความเข้าใจที่ชัดเจนช่วยลดเหตุการณ์สื่อสารคลาดเคลื่อนและยกระดับผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย
ความปลอดภัยในไซต์ก่อสร้าง
จัดการอบรมความปลอดภัยเฉพาะไซต์งานเป็นภาษาของทีมงาน ครอบคลุมการป้องกันการตกจากที่สูง การใช้งานอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการขุดเจาะ การอบรมที่เหมาะสมกับภาษา ช่วยลดอุบัติเหตุและผ่านการตรวจจาก OSHA โดยไม่มีข้อพบเจอ
ผลลัพธ์ที่ยืนยันแล้ว
องค์กรต่างๆ พบว่าพนักงานเข้าใจเนื้อหาการอบรมมากขึ้นกว่า 85% เมื่อจัดอบรมเป็นภาษาหลักของพนักงาน แทนการใช้เนื้อหาภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียวหรือมีแค่คำบรรยายใต้ภาพ
ผลิตภัณฑ์ที่เติบโตเร็วที่สุดบน G2 ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ
ไม่ว่าจะเป็นการเทรนนิ่งระดับโลกหรือวิดีโอโฆษณา HeyGen ช่วยให้ทุกคน (รวมถึงคุณ) สร้างคอนเทนต์วิดีโอคุณภาพสูงที่ขยายการใช้งานได้สำหรับทุกความต้องการ ต่อไปนี้คือประโยชน์ที่ลูกค้าของเราชื่นชอบมากที่สุด:
มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว
ดูว่าธุรกิจที่คล้ายคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด
มีคำถามใช่ไหม เรามีคำตอบให้
มีภาษาอะไรให้ใช้งานบ้าง?
รองรับมากกว่า 175 ภาษา รวมถึงภาษาสเปน (ลาตินอเมริกาและยุโรป) ภาษาจีนแมนดาริน ภาษาเวียดนาม ภาษาตากาล็อก ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาโปรตุเกส (บราซิลและยุโรป) ภาษาอาหรับ ภาษาฮินดี ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาโปแลนด์ ภาษารัสเซีย ภาษาอิตาลี ภาษาไทย และภาษาอื่นๆ อีกกว่า 160 ภาษา พร้อมสำเนียงและรูปแบบภาษาท้องถิ่นสำหรับภาษาหลัก เพื่อให้เหมาะสมทั้งด้านวัฒนธรรมและภาษา
สิ่งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านภาษาของ OSHA หรือไม่?
ใช่ OSHA กำหนดให้มีการฝึกอบรมเป็นภาษาที่พนักงานเข้าใจ HeyGen มอบการฝึกอบรมด้วยเสียงพูดธรรมชาติพร้อมบันทึกการเรียนจบ รองรับการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด หลายทีมใช้สิ่งนี้ร่วมกับวิดีโอฝึกอบรมภายในองค์กรเพื่อเสริมความเข้าใจด้านความปลอดภัยและขั้นตอนการทำงานในระยะยาว
การอบรมหลายภาษามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?
การแปลแบบดั้งเดิม: $3,000-$8,000 ต่อภาษา ต่อวิดีโอ แพ็กเกจสมัครใช้งานแบบเหมาจ่ายของ HeyGen ครอบคลุมวิดีโอไม่จำกัดในจำนวนภาษาที่ไม่จำกัด ต้นทุนเท่ากันไม่ว่าจะใช้ 1 ภาษา หรือ 50 ภาษา โดยทั่วไปประหยัดได้ประมาณ 90% เมื่อเทียบกับบริการแปลแบบดั้งเดิม วิดีโอไม่กี่ชิ้นแรกก็มักจะคุ้มค่ากับค่าสมัครรายปีแล้ว
การโคลนเสียงแตกต่างจากการพากย์เสียงอย่างไร?
การโคลนเสียงช่วยสร้างเสียงที่เป็นธรรมชาติและมีคุณภาพเหมือนมนุษย์ในทุกภาษา การพากย์เสียงแบบดั้งเดิมมักฟังดูเหมือนหุ่นยนต์และมีเสียงที่ไม่เข้ากับภาพ HeyGen มาพร้อมฟีเจอร์ลิปซิงก์ทำให้การขยับปากสอดคล้องกับภาษาที่พูดอย่างมืออาชีพ พนักงานจึงมีส่วนร่วมกับคอนเทนต์การฝึกอบรมที่ฟังดูเป็นธรรมชาติ แทนที่จะหัวเราะกับเสียงพากย์ที่ไม่สมจริง
สามารถอัปเดตการเทรนได้ทุกภาษาไหม
ได้แน่นอน แก้ไขสคริปต์ต้นฉบับของคุณเพียงครั้งเดียว สร้างเวอร์ชันทุกภาษาขึ้นมาใหม่ได้ในไม่กี่นาที ทุกภาษาจะอัปเดตพร้อมกัน ไม่ต้องประสานงานโปรเจกต์แปลหลายชุดหรือรอเป็นสัปดาห์ กระบวนการเปลี่ยน? อัปเดตทุกภาษาให้เสร็จในวันเดียวกัน
การแปลใช้เวลานานแค่ไหน?
เสร็จในวันเดียว เลือกภาษาปลายทาง สร้างคำแปลพร้อมโคลนเสียงและลิปซิงก์ เปิดใช้งานได้ทันที การแปลแบบดั้งเดิมใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนต่อหนึ่งภาษา HeyGen ช่วยให้ขยายการใช้งานได้ทั่วโลกทันที
แล้วภาษาท้องถิ่นหรือสำเนียงในแต่ละภูมิภาคล่ะ?
รองรับหลายภาษาหลัก เช่น สเปนลาตินอเมริกา เทียบกับสเปนยุโรป โปรตุเกสบราซิล เทียบกับโปรตุเกสยุโรป จีนตัวย่อ เทียบกับจีนตัวเต็ม เลือกภาษาย่อยที่เหมาะสมสำหรับทีมงานของคุณเพื่อให้การฝึกอบรมเป็นธรรมชาติและเหมาะสมตามวัฒนธรรม
เหมาะสำหรับคอนเทนต์เชิงเทคนิคไหม
ได้แน่นอน อัปโหลดกลอสซารีคำศัพท์เฉพาะได้เลย HeyGen ช่วยให้คำศัพท์เทคนิค ชื่อผลิตภัณฑ์ และคำศัพท์ด้านความปลอดภัยถูกแปลอย่างแม่นยำ รักษาความสอดคล้องของคำศัพท์ข้ามหลายภาษาในคอนเทนต์เฉพาะทาง ทำให้คุณภาพการเทรนนิงเชิงเทคนิคคงมาตรฐานสูงในทุกภาษา
HeyGen แตกต่างจากการผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมอย่างไร?
การผลิตวิดีโอเทรนนิงแบบดั้งเดิมต้องนัดวิทยากร จองสตูดิโอ ประสานงานทีมถ่ายทำ และตัดต่อโพสต์โปรดักชัน ซึ่งมักใช้เวลา 2-3 เดือน และมีค่าใช้จ่าย $5,000-$15,000+ ต่อวิดีโอหนึ่งชิ้น HeyGen สามารถสร้างวิดีโอคุณภาพเทียบเท่าได้ภายในไม่กี่นาทีถึงไม่กี่ชั่วโมง พร้อมแก้ไขได้ไม่จำกัด Advantive รายงานว่าลดเวลาในการสร้างคอนเทนต์ได้ 50% กลุ่มบริษัท Würth ลดเวลาในการผลิตลง 50% และลดต้นทุนการแปลได้ 80%
เรื่องราวจากลูกค้า
