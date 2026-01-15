สร้างวิดีโออบรมภายในที่ช่วยขยายศักยภาพทีม L&D ของคุณ
ทีม L&D ของคุณมีแค่ 3 คนแต่ต้องดูแลพนักงาน 2,000 คน ทุกแผนกต้องการการอบรม ทั้งภาวะผู้นำ การต้อนรับผู้จัดการใหม่ การอบรมระบบ การอัปเดตกระบวนการทำงาน และทักษะการสื่อสาร ขยายศักยภาพการอบรมโดยไม่ต้องขยายทีม
คอขวดคอนเทนต์ L&D
ความท้าทายด้านขีดความสามารถในการฝึกอบรม
ส่งมอบการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อกำหนด การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และการปฏิบัติงานในภาษาที่พนักงานเข้าใจ ตอบโจทย์ข้อกำหนดด้านภาษาของ OSHA เพิ่มความเข้าใจ และลดความเสี่ยงด้วยการปล่อยคอร์สฝึกอบรมเป็นภาษาอังกฤษ สเปน จีนกลาง เวียดนาม และภาษาอื่นๆ อีกมากมาย ทีมงานทั่วโลกใช้โปรแกรมหลายภาษา รวมถึง วิดีโอปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อรักษามาตรฐานการฝึกอบรมให้สอดคล้องกันทุกภูมิภาคโดยไม่ต้องผลิตงานแยกกัน องค์กรต่างๆ รายงานว่าความเข้าใจเนื้อหาสูงขึ้นกว่า 85% และอุบัติเหตุด้านความปลอดภัยลดลง เมื่อการฝึกอบรมถูกส่งมอบเป็นภาษาหลักของพนักงาน
โซลูชันของ HeyGen
HeyGen เปลี่ยนทีม L&D ขนาดเล็กของคุณให้กลายเป็นทีมผลิตคอนเทนต์การอบรมทรงพลัง แปลงไฟล์ PowerPoint เอกสาร และองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่แล้วให้กลายเป็น วิดีโอเทรนนิงระดับมืออาชีพ อัปโหลดสไลด์จากเวิร์กช็อปผู้นำปีที่แล้ว วางสคริปต์จากคู่มือกระบวนการทำงาน บันทึกวิดีโอพนักงานดาวเด่นอธิบายแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด แล้วสร้างวิดีโอการอบรมคุณภาพระดับออกอากาศได้ภายในไม่กี่นาที
โคลนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคุณเป็นอวตาร AI ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของคุณอัดวิดีโอเพียงครั้งเดียว แต่สามารถเทรนพนักงานได้ไม่จำกัดเรื่องทักษะการพรีเซนต์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการของคุณเปลี่ยนความเชี่ยวชาญให้กลายเป็นคอร์สฝึกอบรมกระบวนการที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ หัวหน้า IT ของคุณส่งมอบการอบรมระบบต่างๆ ได้โดยไม่ต้องลุกจากโต๊ะ ความรู้ของ SME ขยายสเกลได้โดยไม่ต้องใช้เวลาเพิ่มจาก SME
อัปเดตการฝึกอบรมได้ทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงกระบวนการใหม่? แก้ไขสคริปต์แล้วสร้างวิดีโอใหม่ใน 5 นาที เปิดตัวระบบใหม่? อัปเดตการฝึกอบรมได้ในวันเดียวกัน คลังการฝึกอบรมของคุณ ทันสมัยอยู่เสมอโดยไม่ต้องสร้างทุกอย่างใหม่ตั้งแต่ต้น
ทุกอย่างที่ทีม L&D ต้องการเพื่อการฝึกอบรมในระดับองค์กร
แปลงคอนเทนต์ที่มีอยู่ให้เป็นวิดีโอ
องค์กรของคุณมีคอนเทนต์การฝึกอบรมอยู่แล้วซ่อนอยู่ในไฟล์ PowerPoint, PDF, เอกสาร Word และอยู่ในหัวของผู้เชี่ยวชาญ เพียงอัปโหลดสไลด์นำเสนอแล้ว HeyGen จะเปลี่ยนให้เป็นวิดีโอเทรนนิงแบบมืออาชีพ คัดลอกสคริปต์จากคู่มือแล้วสร้างวิดีโอการฝึกอบรมแบบบรรยาย งานที่คุณมีอยู่แล้วจะกลายเป็นวิดีโอคอนเทนต์ที่น่าสนใจ
นำเข้า PowerPoint, Google Slides, PDF
เปลี่ยนเอกสารคู่มือให้กลายเป็นวิดีโอเทรนนิ่ง
เพิ่มผู้บรรยายอวตารระดับมืออาชีพ
สร้างแบรนด์ด้วยสีประจำบริษัทและโลโก้ของคุณ
โคลนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เจ้าหน้าที่กำกับดูแลของคุณคือคนเดียวที่เข้าใจนโยบายของคุณอย่างแท้จริง เซลส์ที่เก่งที่สุดของคุณมีเทคนิคที่ควรส่งต่อ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการรู้ขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โคลนพวกเขาเป็นอวตาร AI บันทึกเพียงครั้งเดียว แล้วนำความเชี่ยวชาญของพวกเขาไปใช้ได้ไม่จำกัด โดยไม่ต้องนัดหมายซ้ำแล้วซ้ำเล่า
บันทึกผู้เชี่ยวชาญหนึ่งครั้ง ใช้ฝึกอบรมได้ไม่จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญดิจิทัลพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
ส่งมอบผลงานสม่ำเสมอทุกครั้ง
ปลดล็อกธุรกิจ SME จากการทำเซสชันซ้ำๆ
คุณภาพระดับมืออาชีพโดยไม่ต้องมีทักษะการโปรดักชัน
คอนเทนต์เทรนนิ่งของคุณควรดูมืออาชีพไม่แพ้ภาพลักษณ์ของบริษัท ไม่ต้องใช้กล้อง ไฟ สตูดิโอ หรือทักษะตัดต่อวิดีโอ เลือกใช้อวตารมืออาชีพกว่า 120 แบบหรือสร้างอวตารโคลนแบบกำหนดเอง เลือกฉากหลัง ใส่แบรนด์ดิ้ง สร้างวิดีโอเทรนนิ่งคุณภาพระดับออกอากาศที่สะท้อนภาพลักษณ์องค์กรของคุณได้อย่างมืออาชีพ
ผู้บรรยายมืออาชีพสำหรับทุกหัวข้อ
คุณภาพสม่ำเสมอในทุกการฝึกอบรม
ไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตวิดีโอ
คุณภาพระดับสตูดิโอโดยไม่ต้องใช้สตูดิโอ
อัปเดตการเทรนได้ในไม่กี่นาที
บริษัทเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กระบวนการทำงานดีขึ้น ระบบได้รับการอัปเกรด นโยบายได้รับการปรับปรุง องค์กรมีการปรับโครงสร้างใหม่ เมื่อถึงเวลาต้องอัปเดตการเทรนนิ่ง เพียงแก้ไขสคริปต์แล้วสร้างวิดีโอใหม่ ใช้เวลาแค่ 5 นาที แทนที่จะรอ 5 สัปดาห์ ไลบรารีการเทรนนิ่งของคุณจึงอัปเดตทันกับธุรกิจตลอดเวลา
อัปเดตสคริปต์แล้วเผยแพร่ได้ทันที
ไม่ต้องถ่ายทำใหม่
การควบคุมเวอร์ชันสำหรับบันทึกการตรวจสอบ
ทำให้การเทรนนิ่งแม่นยำและตรงประเด็นอยู่เสมอ
ปรับใช้ได้ทุกสาขา
5 สำนักงาน 3 กะทำงาน พนักงานรีโมต ทีมงานนานาชาติ ทุกคนต้องการการเทรนแบบเดียวกันแต่เข้าถึงไม่เหมือนกัน สร้างครั้งเดียว ใช้งานได้ทุกที่ การเข้าถึงแบบออนดีมานด์ทำให้กะดึกดูได้ตอนตี 2 ทีมรีโมตเรียนจากที่บ้าน สำนักงานต่างประเทศได้รับการเทรนตามโซนเวลาของตัวเอง
เข้าถึงได้ตามต้องการตลอด 24/7
การติดตั้งใช้งานหลายสาขา
ใช้งานได้ครอบคลุมทุกกะการทำงาน
การเรียนรู้บนมือถือใช้งานสะดวก
รองรับหลายภาษาสำหรับทีมระดับโลก
สำนักงานต่างประเทศต้องการการฝึกอบรมเป็นภาษาของตนเอง สร้างคอนเทนต์เป็นภาษาอังกฤษแล้วแปลเป็นมากกว่า 175 ภาษา พร้อมโคลนเสียง สำนักงานเยอรมนีได้คอร์สเยอรมัน ทีมเซี่ยงไฮ้ได้ภาษาจีนกลาง เซาเปาลูได้ภาษาโปรตุเกส ทั้งหมดนี้สร้างจากคอนเทนต์ต้นฉบับชุดเดียวของคุณ
รองรับมากกว่า 175 ภาษา จากวิดีโอเพียงหนึ่งเดียว
โคลนเสียงธรรมชาติแยกตามแต่ละภาษา
ลิปซิงก์ซิงก์ปากให้ตรงกับการขยับปาก
การฝึกอบรมพนักงานทั่วโลก
จากความต้องการอบรมสู่คอร์สออนไลน์ที่เผยแพร่ได้ใน 3 ขั้นตอน
เริ่มต้นจากสิ่งที่มีอยู่
อัปโหลดสื่อการสอนที่มีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นสไลด์ PowerPoint จากเวิร์กช็อป คู่มือ PDF เอกสารกระบวนการทำงาน สคริปต์จากการอบรมแบบสด หรือบันทึกวิดีโอผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาขณะอธิบายหัวข้อที่ต้องสอนซ้ำๆ เนื้อหาการอบรมของคุณมีอยู่แล้วในหลายรูปแบบ HeyGen แปลงทั้งหมดให้กลายเป็นวิดีโอระดับมืออาชีพ
สร้างวิดีโอเทรนนิงแบบมืออาชีพ
เลือกอวตาร AI ให้ตรงกับหัวข้อของคุณ พิธีกรมืออาชีพสำหรับการอบรมผู้นำ ใบหน้าที่เป็นมิตรสำหรับทักษะด้าน soft skills ผู้เชี่ยวชาญสายเทคนิคสำหรับการอบรมระบบ ปรับแต่งให้เข้ากับแบรนด์ของคุณ เพิ่มโลโก้บริษัท สี และฟอนต์ที่อนุมัติแล้ว สร้างวิดีโอที่ดูราวกับออกจากสตูดิโอโปรดักชันมืออาชีพ
ปรับใช้ให้พร้อมใช้งานในองค์กรของคุณ
ส่งออกไปยัง LMS ของคุณด้วยแพ็กเกจ SCORM ดาวน์โหลดสำหรับอินทราเน็ตหรือคลังความรู้ ฝังในพอร์ทัลพนักงาน แชร์ผ่านลิงก์ ทำให้คอร์สฝึกอบรมของคุณเข้าถึงพนักงานได้ทุกที่ที่พวกเขาเรียนรู้ ติดตามการเรียนจบ ตรวจสอบความคืบหน้า และวัดประสิทธิผลผ่านระบบที่คุณใช้งานอยู่แล้ว
รองรับทุกความต้องการด้านการเทรนนิง
ภาวะผู้นำและการจัดการ
การฝึกอบรม พัฒนาผู้นำในทุกระดับด้วยหลักสูตรสำหรับผู้จัดการมือใหม่ การโค้ช การตัดสินใจ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง องค์กรต่างๆ รายงานว่าประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีขึ้นได้สูงสุดถึง 40% หลังจากมีโปรแกรมพัฒนาภาวะผู้นำอย่างเป็นระบบ
โปรแกรมพัฒนาทักษะ
พัฒนาทักษะวิชาชีพหลัก เช่น การสื่อสาร การแก้ปัญหา การเจรจาต่อรอง และการบริหารเวลา การฝึกอบรมแบบเรียนรู้ด้วยตนเองช่วยยกระดับศักยภาพทีมงานและสร้างผลลัพธ์ที่วัดได้ด้านความพึงพอใจของลูกค้า
การฝึกอบรมกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน
มาตรฐานขั้นตอนการทำงานและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้วยการเทรนนิง SOP ที่สอดคล้องกัน ทีมที่ใช้การเทรนนิงขั้นตอนการทำงานผ่านวิดีโอช่วยลดข้อผิดพลาดและเพิ่มคุณภาพได้มากกว่า 30%
การฝึกอบรมระบบและเครื่องมือ
เร่งการใช้งานระบบภายในอย่าง CRM, ERP และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การฝึกอบรมผ่านวิดีโอช่วยให้เรียนรู้ได้คล่องตัวและใช้งานบ่อยขึ้นเมื่อเทียบกับการอ่านเอกสารเพียงอย่างเดียว
การอบรมเฉพาะแผนก
ส่งมอบการเทรนนิงแบบตรงกลุ่มสำหรับทีมขาย การตลาด ปฏิบัติการ ทรัพยากรบุคคล และบริการลูกค้า ทีมสามารถปล่อยอัปเดตได้ภายในไม่กี่วันแทนที่จะเป็นหลายสัปดาห์ พร้อมการส่งมอบที่สม่ำเสมอและขยายขนาดได้
ผลลัพธ์ที่ยืนยันแล้ว
องค์กรสามารถเพิ่มปริมาณการฝึกอบรมได้มากขึ้นถึง 10 เท่าเมื่อใช้การฝึกอบรมด้วยวิดีโอเมื่อเทียบกับวิธีดั้งเดิม
ผลิตภัณฑ์ที่เติบโตเร็วที่สุดบน G2 ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
ไม่ว่าจะเป็นการเทรนนิ่งระดับโลกหรือวิดีโอโฆษณา HeyGen ช่วยให้ทุกคน (รวมถึงคุณ) สร้างคอนเทนต์วิดีโอคุณภาพสูงที่ขยายการใช้งานได้สำหรับทุกความต้องการ ต่อไปนี้คือประโยชน์ที่ลูกค้าของเราชื่นชอบมากที่สุด:
มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว
ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด
มีคำถามใช่ไหม เรามีคำตอบให้
สามารถสร้างการอบรมภายในรูปแบบใดได้บ้าง?
การฝึกอบรมพนักงานทุกรูปแบบ: การพัฒนาภาวะผู้นำ ทักษะการบริหารจัดการ ทักษะด้าน soft skills การอบรมทักษะเชิงเทคนิค ขั้นตอนกระบวนการทำงาน การอบรมการใช้ระบบ การทบทวนด้านกฎระเบียบ การอบรมเฉพาะแผนก การพัฒนาวิชาชีพ ทักษะการสื่อสาร การบริหารโครงการ การบริหารเวลา หากต้องการอบรมพนักงานในเรื่องใด HeyGen ช่วยจัดการให้ได้ทั้งหมด
สิ่งนี้แตกต่างจากคอร์สฝึกอบรมสำเร็จรูปทั่วไปอย่างไร?
คอร์สสำเร็จรูปมีเนื้อหาทั่วไป องค์กรของคุณมีขั้นตอน ระบบ วัฒนธรรม และคำศัพท์เฉพาะของตัวเอง HeyGen สร้างการอบรมที่ออกแบบเฉพาะสำหรับองค์กรของคุณจากคอนเทนต์ ผู้เชี่ยวชาญ และตัวอย่างของคุณเอง พนักงานจึงได้เรียนรู้สิ่งที่จำเป็นจริงๆ สำหรับองค์กรของคุณ
ใช้เวลานานแค่ไหนในการสร้างคอร์สฝึกอบรม?
การเทรนนิงขั้นตอนการทำงานแบบง่าย: 30 นาที โปรแกรมพัฒนาภาวะผู้นำแบบครบถ้วน: 1 สัปดาห์ เร็วกว่าการผลิตคอนเทนต์แบบดั้งเดิมอย่างมาก (ใช้เวลาหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน) หรือการจ้างเอเจนซีภายนอก (ใช้เวลาหลายเดือน) องค์กรส่วนใหญ่สร้างไลบรารีคอร์สเทรนนิงครบชุดได้ภายในไตรมาสแรก
ถ้าเนื้อหาการเทรนนิ่งของเราต้องการอัปเดตล่ะ
แก้ไขสคริปต์แล้วสร้างใหม่ ใช้เวลาแค่ 5 นาที แทนการจ้างซัพพลายเออร์หรือถ่ายทำใหม่ กระบวนการเปลี่ยน? อัปเดตคอร์สเทรนนิ่งได้ในวันเดียวกัน ระบบอัปเกรด? รีเฟรชการเทรนนิ่งได้ทันที
การฝึกอบรมด้วยวิดีโอช่วยเพิ่มอัตราการเรียนจบได้จริงหรือไม่?
ใช่ องค์กรมักรายงานอย่างต่อเนื่องว่าอัตราการเรียนจบคอร์สด้วยวิดีโอสูงกว่าการอบรมแบบเอกสาร 2-3 เท่า วิดีโอดึงดูดความสนใจมากกว่า ดูและทำความเข้าใจได้ง่ายกว่า และผสานเข้ากับเวิร์กโฟลว์ได้ดีกว่า พนักงานจึงเรียนคอร์สวิดีโอจบจริง
ใช้งานร่วมกับ LMS ของเราได้อย่างไร
ส่งออกวิดีโอเป็นแพ็กเกจ SCORM ที่รองรับระบบบริหารการเรียนรู้หลักทุกราย หรือดาวน์โหลดไฟล์ MP4 สำหรับพอร์ทัลภายใน ฐานความรู้ อินทราเน็ต ใช้งานร่วมกับ Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors หรือ LMS ใดๆ ที่รองรับ SCORM ได้
วิดีโอสำหรับการเทรนนิงควรมีความยาวเท่าไหร่?
สร้างคอร์สเทรนนิ่งในภาษาหลักของคุณ แปลเป็นมากกว่า 175 ภาษา พร้อมโคลนเสียงและลิปซิงก์ เทรนนิ่งเดียวกัน ถ่ายทอดอย่างเป็นธรรมชาติในแต่ละภาษา พนักงานทั่วโลกได้รับการเทรนนิ่งที่สอดคล้องกันในภาษาที่ถนัด จากทีม L&D เพียงทีมเดียวของคุณ
สมาชิกหลายคนในทีม L&D ของฉันใช้ HeyGen ร่วมกันได้ไหม
ได้HeyGen for Business มีเวิร์กสเปซสำหรับทีมที่ช่วยให้นักออกแบบการเรียนรู้ ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทำงานร่วมกันได้ ไลบรารีทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันช่วยให้ทีมเข้าถึงอวตารที่อนุมัติแล้ว องค์ประกอบแบรนด์ และเทมเพลตต่างๆ ได้อย่างสะดวก เครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบช่วยให้จัดการสิทธิ์การเข้าถึงและติดตามการใช้งานได้
HeyGen แตกต่างจากการผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมอย่างไร?
การผลิตวิดีโอเทรนนิงแบบดั้งเดิมต้องนัดหมายวิทยากร จองสตูดิโอ ประสานงานทีมถ่ายทำ และตัดต่อโพสต์โปรดักชัน ซึ่งมักใช้เวลา 2-3 เดือน และมีค่าใช้จ่าย $5,000-$15,000+ ต่อวิดีโอหนึ่งชิ้น HeyGen สามารถสร้างวิดีโอคุณภาพเทียบเท่าได้ภายในไม่กี่นาทีถึงไม่กี่ชั่วโมง พร้อมแก้ไขได้ไม่จำกัด Advantive รายงานว่าลดเวลาในการสร้างคอนเทนต์ได้ 50% กลุ่มบริษัท Würth ลดเวลาโปรดักชันลง 50% และลดต้นทุนการแปลได้ 80%
แล้วการเทรนนิ่งสำหรับทีมงานทั่วโลกทำอย่างไร
รองรับรูปแบบไฟล์วิดีโอและความละเอียดระดับใดบ้าง?
HeyGen ส่งออกไฟล์เป็นรูปแบบ MP4 ได้สูงสุดที่ความละเอียด 4K โดยส่วนใหญ่ทีม L&D จะใช้ 1080p (Full HD) ซึ่งให้สมดุลที่ดีระหว่างคุณภาพกับขนาดไฟล์สำหรับการใช้งานบน LMS และข้อจำกัดด้านแบนด์วิดท์ นอกจากนี้ยังสามารถส่งออกที่ 720p สำหรับการใช้งานแบบ mobile-first หรือสภาพแวดล้อมที่มีแบนด์วิดท์จำกัดได้ด้วย
ไม่ต้องรอคอนเทนต์เป็นเดือนๆ จนล้าสมัยก่อนปล่อยใช้งาน สร้างวิดีโอเทรนนิงระดับมืออาชีพได้ภายในไม่กี่นาที แปลเป็นทุกภาษาได้ทันที และอัปเดตได้ทุกครั้งที่ธุรกิจเปลี่ยน โดยไม่ต้องถ่ายทำใหม่ เข้าร่วมกับทีม L&D ที่ Workday, Advantive และ Würth Group ที่เปลี่ยนวิธีการเทรนนิงไปแล้ว
