สร้างวิดีโอปฐมนิเทศพนักงานที่พนักงานใหม่อยากดูจริงๆ
เปลี่ยนสไลด์ PowerPoint และเอกสาร onboarding ให้กลายเป็นวิดีโอเทรนนิ่งสุดน่าสนใจที่ขยายการใช้งานได้กับพนักงานทุกคน ทุกสาขา และทุกภาษา ไม่ต้องจัดตารางอบรมสด ไม่ต้องถ่ายทำวิดีโอ และไม่ต้องรอเมื่อมีการเปลี่ยนนโยบาย
คอขวดคอนเทนต์ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (L&D)
คอขวดในการออนบอร์ด
ทีมของคุณกำลังขยายอย่างรวดเร็วแต่การออนบอร์ดแบบไลฟ์ขยายต่อไม่ได้ การนัดหมายเซสชันดึงผู้จัดการออกจากงาน พนักงานรีโมตต้องนั่งฟัง Zoom ยาวข้ามโซนเวลา และข้อมูลก็เปลี่ยนไปตามแต่ละคนที่นำเสนอ เด็กออนบอร์ดต้องใช้เด็คเก่าล้าสมัย เทรนนิ่งที่มีแต่ภาษาอังกฤษทำให้พนักงานต่างประเทศตามไม่ทัน และ HR ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงไปกับการจัดการเรื่องโลจิสติกส์ ผลลัพธ์คือพนักงานใหม่ยังสับสน ไม่อินกับองค์กร และใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ขณะที่สไลด์นิ่งๆ และเซสชันไลฟ์ไม่สามารถรองรับการเติบโตของคุณได้
โซลูชันของ HeyGen
HeyGen เปลี่ยนเนื้อหาการปฐมนิเทศที่คุณมีอยู่แล้วให้กลายเป็น วิดีโอเทรนนิ่งแบบมืออาชีพ ที่พนักงานใหม่อยากดูจนจบ อัปโหลดสไลด์ PowerPoint วางเนื้อหาจากคู่มือพนักงาน หรือให้ AI สร้างสคริปต์ให้ จากนั้นเลือกผู้นำเสนอแบบอวตารแล้วสร้างวิดีโอปฐมนิเทศที่ดูเนี้ยบได้ภายในไม่กี่นาที พนักงานใหม่เรียนรู้ได้ตามเวลาของตัวเอง หยุดและย้อนดูได้ ช่วยให้จำเนื้อหาได้ดีขึ้น เมื่อนโยบายเปลี่ยน แก้ไขแค่สคริปต์แล้วสร้างวิดีโอใหม่ได้ทันที รับพนักงานทั่วโลกอยู่หรือเปล่า แปลโปรแกรมปฐมนิเทศทั้งหมดของคุณเป็นมากกว่า 175 ภาษาได้ด้วยการโคลนเสียงที่เป็นธรรมชาติและการลิปซิงก์ ทีม HR สร้างครั้งเดียว อัปเดตได้ทันที และขยายการปฐมนิเทศให้ทันกับความเร็วในการจ้างงานได้อย่างง่ายดาย
ทุกสิ่งที่ทีม L&D ต้องการเพื่อการฝึกอบรมในระดับองค์กร
PowerPoint เป็นวิดีโอต้อนรับพนักงานใหม่
เลิกให้พนักงานใหม่ต้องอ่านสไลด์เด็คยาว 80 หน้า อัปโหลดงานพรีเซนเทชันที่มีอยู่ แล้ว HeyGen จะเปลี่ยนให้เป็นการเทรนแบบมีอวตารนำเสนอวิดีโอเทรนนิงพร้อมเสียงบรรยาย ทรานซิชัน และงานโปรดักชันระดับมืออาชีพ ไลบรารีสไลด์ของคุณจะกลายเป็นวิดีโอคอนเทนต์ได้โดยไม่ต้องเริ่มทำใหม่ทั้งหมด
นำเข้า PowerPoint, Google Slides หรือ PDF
อวตารนำเสนอคอนเทนต์อย่างมืออาชีพ
เพิ่มโลโก้และสีประจำแบรนด์ของคุณโดยอัตโนมัติ
โคลนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
หัวหน้าฝ่ายขายของคุณถ่ายทอดการเทรนนิงผลิตภัณฑ์ได้ดีที่สุด ผู้จัดการวิศวกรรมของคุณอธิบายการออนบอร์ดด้านเทคนิคได้อย่างสมบูรณ์แบบ สร้างเวอร์ชันดิจิทัลของพวกเขา จากวิดีโอบันทึกสั้นๆ บันทึกครั้งเดียว ใช้ออนบอร์ดได้ตลอดไป ส่งมอบเนื้อหาได้สม่ำเสมอ ไม่มีปัญหาเรื่องตารางเวลา และไม่ต้องรอผู้เชี่ยวชาญที่ยุ่งอีกต่อไป
โคลนสมาชิกทีมตัวจริงจากการบันทึกวิดีโอสั้นๆ
ถ่ายทอดความเชี่ยวชาญของพวกเขาไปยังพนักงานใหม่ได้ไม่จำกัด
อัปเดตสคริปต์การเทรนได้โดยไม่ต้องอัดวิดีโอใหม่
การปรับแต่งการเริ่มต้นใช้งานให้เหมาะกับแต่ละภูมิภาคทั่วโลก
วิดีโอออนบอร์ดดิ้งเดียว รองรับทุกภาษาที่ทีมของคุณใช้การแปลวิดีโอ AI พร้อมการโคลนเสียงทำให้คอนเทนต์การเทรนนิงฟังเป็นเจ้าของภาษาจริงทั้งใน Spanish, Portuguese, Mandarin และอีกกว่า 175 ภาษา ไม่ใช่แค่การพากย์เสียงแบบฝืนๆ ออนบอร์ดทุกคนด้วยภาษาที่ต้องการได้จากวิดีโอต้นฉบับเพียงไฟล์เดียว
การโคลนเสียงช่วยรักษาความเป็นตัวตนของผู้นำเสนอ
ลิปซิงก์ซิงก์การเคลื่อนไหวใบหน้าให้ตรงกับแต่ละภาษา
เผยแพร่ทั่วโลกจากวิดีโอต้นฉบับเพียงไฟล์เดียว
การเชื่อมต่อกับ LMS
ส่งออกวิดีโอต้อนรับพนักงานใหม่ไปยังระบบจัดการการเรียนรู้ของคุณได้โดยตรง แพ็กเกจ SCORM 1.2 และ 2004 ใช้งานร่วมกับ Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors, BambooHR และแพลตฟอร์มอื่นๆ ติดตามการเรียนจบ กำหนดเงื่อนไขการผ่าน และเชื่อมต่อเข้ากับระบบ HR ที่คุณใช้งานอยู่ได้อย่างราบรื่น
ส่งออก SCORM 1.2 และ SCORM 2004
กำหนดเกณฑ์การจบคอร์สได้ตามต้องการ
รองรับการอัปโหลดไปยัง LMS โดยตรง
อัปเดตคอนเทนต์ได้ทันที
นโยบายเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ขั้นตอนการทำงานพัฒนาไปเรื่อยๆ เครื่องมือก็ถูกเปลี่ยนใหม่ เมื่อคอนเทนต์การใช้งานสำหรับพนักงานใหม่ของคุณต้องอัปเดต แก้ไขสคริปต์แล้วสร้างใหม่ได้ในไม่กี่นาที ไม่ต้องรอเป็นเดือน ไม่ต้องถ่ายทำซ้ำ ไม่ต้องเจอปัญหาดีเลย์การโปรดักชัน หรือคอร์สเทรนนิ่งที่ล้าสมัย คอนเทนต์ onboarding ของคุณจะอัปเดตให้ทันกับบริษัทจริงของคุณตลอดเวลา
อัปเดตสคริปต์และเผยแพร่ได้ภายในไม่กี่นาที
ไม่ต้องถ่ายทำใหม่
การจัดการเวอร์ชันสำหรับติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด
เรียนรู้ด้วยตัวเองสำหรับทีมรีโมต
พนักงานรีโมตในหลากหลายโซนเวลาสามารถดูเมื่อสะดวกสำหรับพวกเขา ไม่ต้องเสียเวลานัดหมายปฏิทินเพื่อเทรนแบบไลฟ์ หยุด ย้อนกลับ และดูซ้ำเฉพาะส่วนที่ต้องการ ออนบอร์ดดิ้งเกิดขึ้นตามตารางเวลาของพวกเขา ไม่ใช่ของคุณ
ใช้งานได้ครอบคลุมทุกโซนเวลา
เข้าถึงได้ทุกเวลาตามต้องการ
รองรับการใช้งานบนมือถือเพื่อความยืดหยุ่น
จากความต้องการอบรมสู่คอร์สออนไลน์พร้อมเผยแพร่ใน 3 ขั้นตอน
ใช้สิ่งที่คุณมีอยู่แล้ว
อัปโหลดเด็ค PowerPoint ที่มีอยู่ วางสคริปต์จากคู่มือพนักงานของคุณ หรือให้ AI สร้างคอนเทนต์จากเอกสารการปฐมนิเทศของคุณเอง หมดปัญหาหน้าเปล่า คุณรู้แล้วว่าพนักงานใหม่ต้องรู้อะไร HeyGen แค่ทำให้ทุกอย่างกลายเป็นวิดีโอที่ดูเพลิน
เลือกผู้นำเสนอของคุณ
เลือกจากอวตาร AI ระดับมืออาชีพกว่า 120 แบบหรือสร้างโคลนดิจิทัลของ CEO, CHRO หรือผู้จัดการฝ่ายสรรหาของคุณ เลือกเสียงที่เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร ปรับแต่งหน้าตาและสไตล์ให้ตรงกับแบรนด์ของคุณ วิดีโอต้อนรับพนักงานใหม่ของคุณจะดูเหมือนโปรดักชันมืออาชีพโดยไม่ต้องจองทีมถ่ายทำวิดีโอ
สร้าง แปล เผยแพร่
คลิกสร้าง ภายในไม่กี่นาทีคุณจะได้วิดีโอ onboarding ระดับมืออาชีพ ส่งออกเป็นไฟล์ SCORM สำหรับ LMS ของคุณ ดาวน์โหลดไฟล์ MP4 สำหรับพอร์ทัล onboarding หรือฝังบนอินทราเน็ต ต้องการภาษาอื่น? สร้างได้มากกว่า 175 ภาษา จากต้นฉบับเดียวด้วยการคลิกครั้งเดียว พนักงานใหม่เข้าถึงได้จากแล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์
รองรับทุกความต้องการด้านการเทรนนิง
การออนบอร์ดทั้งองค์กร
ให้พนักงานใหม่ทุกคนได้รับการแนะนำองค์กรคุณอย่างมีคุณภาพในมาตรฐานเดียวกัน ข้อความต้อนรับจากผู้บริหาร ประวัติและพันธกิจของบริษัท วัฒนธรรมและค่านิยม โครงสร้างองค์กร สวัสดิการ และนโยบายการทำงาน พื้นฐานสำคัญที่ทุกคนควรรู้ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด
กรณีการใช้งาน: บริษัท SaaS ที่กำลังเติบโตสร้างซีรีส์วิดีโอหลักสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่จำนวน 8 วิดีโอ ครอบคลุมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัท พนักงานใหม่ทุกคนตั้งแต่คนที่ 50 ถึง 500 รับชมวิดีโอแนะนำแบบมืออาชีพชุดเดียวกัน
การอบรมเฉพาะบทบาท
แนวทางการขายสำหรับผู้จัดการบัญชี มาตรฐานด้านวิศวกรรมสำหรับนักพัฒนา เวิร์กโฟลว์งาน Customer Success สำหรับทีมซัพพอร์ต ข้อกำหนดด้านคอมพลายแอนซ์สำหรับฝ่ายการเงิน การฝึกอบรมแบบเจาะจงแต่ละแผนกโดยไม่ต้องจัดเซสชันสดแยกสำหรับแต่ละบทบาท
กรณีการใช้งาน: บริษัทเทคโนโลยีจัดการเส้นทางการอบรมพนักงานใหม่แยกตามทีม Engineering, Sales, Marketing และ Customer Success พนักงานใหม่จะเรียนคอร์สภาพรวมของทั้งบริษัทควบคู่กับโมดูลเฉพาะสำหรับแต่ละแผนกของตน
การปฐมนิเทศพนักงานระยะไกล
แนวทางสำหรับทีมแบบกระจายตัว เครื่องมือสื่อสารและวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด การสร้างความสัมพันธ์กันแบบเสมือนจริง แนวทางการตั้งค่าพื้นที่ทำงานที่บ้าน นโยบายการทำงานระยะไกล ช่วยให้พนักงานรีโมตใหม่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่วันแรก โดยไม่ต้องเข้าประชุมสาย 6 โมงเช้ากับสำนักงานใหญ่
กรณีการใช้งาน: บริษัทที่ทำงานแบบรีโมตเต็มรูปแบบรับพนักงานใหม่มากกว่า 40 คนต่อไตรมาสใน 15 ประเทศ การฝึกอบรมผ่านวิดีโอช่วยมอบประสบการณ์ที่สม่ำเสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรืออยู่ในเขตเวลาใด
การออนบอร์ดทีมทั่วโลก
ปรับใช้กระบวนการปฐมนิเทศพนักงานที่สอดคล้องกันทั่วโลกด้วยวิดีโอฝึกอบรมหลายภาษาเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้เรียนรู้ในภาษาที่ถนัดของตนเอง
กรณีการใช้งาน: องค์กรข้ามชาติสร้างคอนเทนต์การปฐมนิเทศหลักเพียงครั้งเดียว แล้วนำไปใช้ได้ใน 8 ภาษา การจ้างงานระดับนานาชาติเติบโตเร็วขึ้นโดยไม่ต้องมีงบโปรดักชันแยกตามแต่ละประเทศ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดและการอบรมภาคบังคับ
ตอบโจทย์ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบด้วยหลักสูตรอบรมที่มีมาตรฐานสม่ำเสมอและติดตามผลได้ ป้องกันการคุกคาม ความปลอดภัยในที่ทำงาน ความปลอดภัยของข้อมูล และจรรยาบรรณองค์กร ช่วยให้พนักงานใหม่เรียนจบข้อบังคับ นโยบายด้านความปลอดภัย และหลักสูตรด้านกฎระเบียบที่จำเป็นผ่าน วิดีโออบรมด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด พร้อมระบบติดตามผลตามมาตรฐาน SCORM และรายงานพร้อมตรวจสอบ
กรณีการใช้งาน: บริษัทด้านการดูแลสุขภาพทำให้มั่นใจว่า 100% ของพนักงานใหม่ผ่านการอบรม HIPAA ก่อนเข้าถึงระบบ รูปแบบวิดีโอร่วมกับการติดตามแบบ SCORM ช่วยจัดเตรียมเอกสารประกอบสำหรับการตรวจสอบด้านกฎระเบียบ
การเริ่มต้นใช้งานสำหรับผู้จัดการใหม่
ความคาดหวังด้านภาวะผู้นำ พื้นฐานการบริหารคน กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการคุยตัวต่อตัว ความรับผิดชอบด้านการสรรหาและสัมภาษณ์ เตรียมพนักงานสายปฏิบัติการที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการให้พร้อมสำหรับบทบาทและความรับผิดชอบใหม่
กรณีการใช้งาน: บริษัทเลื่อนตำแหน่งพนักงาน 20 คนขึ้นเป็นผู้จัดการในแต่ละปี โปรแกรม Onboarding สำหรับผู้จัดการช่วยให้เข้าใจความคาดหวังก่อนเริ่มบริหารทีม
ผลิตภัณฑ์ที่เติบโตเร็วที่สุดบน G2 ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
ตั้งแต่การเทรนนิ่งระดับโลกไปจนถึงวิดีโอโฆษณา HeyGen ช่วยให้ทุกคน (รวมถึงคุณ) สร้างคอนเทนต์วิดีโอคุณภาพสูงที่ขยายการใช้งานได้สำหรับทุกความต้องการ นี่คือประโยชน์บางส่วนที่ลูกค้าของเราชื่นชอบมากที่สุด:
มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว
ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด
มีคำถามใช่ไหม เรามีคำตอบให้
คอนเทนต์ออนบอร์ดดิงแบบไหนบ้างที่เหมาะทำเป็นวิดีโอ?
เนื้อหาส่วนใหญ่ในการออนบอร์ดเหมาะกับการทำเป็นวิดีโอ ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำบริษัท วัฒนธรรมองค์กร สวัสดิการ การสอนใช้ระบบต่างๆ นโยบาย และความคาดหวังในบทบาทงาน หลายทีมยังขยายการออนบอร์ดต่อเนื่องไปเป็น วิดีโอเทรนนิ่งภายในองค์กร เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการพัฒนาทักษะเพิ่มเติม
วิดีโอออนบอร์ดดิงควรมีความยาวเท่าไหร่?
ควรให้วิดีโอแต่ละคลิปยาวประมาณ 5-15 นาที แยกหัวข้อที่ยาวออกเป็นหลายบท โปรแกรม onboarding ทั้งหมดอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงกระจายเป็นหลายโมดูลสั้นๆ ความสนใจของผู้ชมจะลดลงอย่างมากหลัง 15 นาที ดังนั้นวิดีโอสั้นแบบโฟกัสชัดจะช่วยให้ผู้ชมดูจบได้มากกว่าคลิปยาวต่อเนื่อง
ต้องมีทักษะการผลิตวิดีโอไหม?
ไม่จำเป็น หากคุณสร้าง PowerPoint หรือเขียนสคริปต์ได้ ก็สามารถสร้างวิดีโอต้อนรับพนักงานมืออาชีพได้ HeyGen จะจัดการด้านการผลิตทั้งหมดให้ ทีม HR ส่วนใหญ่สามารถสร้างวิดีโอแรกได้ภายในเวลาไม่ถึง 30 นาทีโดยไม่ต้องมีประสบการณ์ด้านวิดีโอมาก่อน
การส่งออกแบบ SCORM ทำงานอย่างไร?
ส่งออกวิดีโอต้อนรับพนักงานของคุณเป็นแพ็กเกจ SCORM (รูปแบบ 1.2 หรือ 2004) อัปโหลดไปยัง LMS ของคุณได้เหมือนโมดูลการฝึกอบรมอื่นๆ ตั้งค่าเงื่อนไขการเรียนจบ ระบบ LMS ของคุณจะติดตามว่าใครรับชมแล้ว ความคืบหน้า และสถานะการเรียนจบ ใช้งานร่วมกับ Workday, Cornerstone, SAP SuccessFactors และแพลตฟอร์มการเรียนรู้อื่นๆ ชั้นนำได้ทั้งหมด
สามารถอัปเดตวิดีโอได้โดยไม่ต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดไหม
ได้แน่นอน แก้ไขสคริปต์ของคุณด้วยข้อมูลล่าสุดแล้วสร้างวิดีโอใหม่ ใช้เวลาเพียง 5-10 นาที ไม่ต้องอัดวิดีโอใหม่ ไม่ต้องอัปเดต LMS ที่ซับซ้อน ไม่มีปัญหาสับสนเรื่องเวอร์ชัน สำคัญมากเมื่อมีการเปลี่ยนนโยบายหรือพบว่าต้องอธิบายเพิ่มเติมจากคำถามของพนักงานใหม่
รองรับหลายภาษาอย่างไรบ้าง
สร้างคอนเทนต์ออนบอร์ดดิงในภาษาหลักของคุณ จากนั้นคลิกแปล เลือก Spanish, French, Portuguese, Mandarin, Hindi หรือผสมได้จากกว่า 175+ ภาษา HeyGen สร้างเวอร์ชันโลคัลไลซ์ด้วยการโคลนเสียงธรรมชาติและลิปซิงก์ อวตารตัวเดิมพูดได้คล่องทั้ง Spanish, French หรือ Japanese
ใช้งานได้กับพนักงานรีโมตไหม
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพนักงานรีโมต พวกเขาสามารถดูตามเวลาที่สะดวกในแต่ละโซนเวลา หยุดพักไปกินข้าวกลางวัน ย้อนดูช่วงที่อยากทำความเข้าใจเพิ่มเติม จะดูบนแล็ปท็อปหรือมือถือก็ได้ ไม่ต้องบังคับให้ทีมโตเกียวต้องมาประชุมสาย 3 โมงเช้ากับสำนักงานใหญ่
ค่าใช้จ่ายเทียบกับการจัดอบรมแบบสดแล้วเป็นอย่างไร
การปฐมนิเทศพนักงานแบบสดมีต้นทุนแฝงทั้งเวลาของผู้ประสานงาน HR เวลาของผู้จัดการ สถานที่ และการเดินทางสำหรับบริษัทที่มีหลายสำนักงาน โดยทั่วไปบริษัทจะใช้เวลา 15-25 ชั่วโมงของคนทำงานต่อกลุ่มพนักงานใหม่แต่ละรอบ การปฐมนิเทศผ่านวิดีโอช่วยตัดค่าใช้จ่ายส่วนเกินเหล่านี้ได้เกือบทั้งหมด ลงแรงสร้างครั้งเดียวใช้ซ้ำได้ไม่จำกัด ทีม HR ส่วนใหญ่เห็นผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นบวกภายในไตรมาสแรก
