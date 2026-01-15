สร้างวิดีโออบรมผลิตภัณฑ์ที่เร่งประสิทธิภาพการขาย

โคลนผู้จัดการผลิตภัณฑ์และวิศวกรขายของคุณให้กลายเป็นอวตาร AI เพื่อเทรนทีมได้ไม่จำกัด อัปเดตการเทรนผลิตภัณฑ์ได้ทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงฟีเจอร์ ขยายความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมทีมขาย ทีมซัพพอร์ต และพาร์ทเนอร์ โดยไม่ต้องนัดจัดเซสชันสดเพิ่มอีก

136,951,208วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,528,755อวตารที่สร้างแล้ว
18,864,306วิดีโอที่แปลแล้ว
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต
คอขวดคอนเทนต์ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (L&D)

คอขวดคอนเทนต์ L&D

คอขวดคอนเทนต์ L&D

ทีมผลิตภัณฑ์ของคุณติดอยู่กับการต้องสอนเรื่องเดิมซ้ำๆ ขณะที่ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กลับล้าหลัง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการอธิบายฟีเจอร์เดิมซ้ำๆ พนักงานขายใหม่ต้องรอการเทรนนิ่ง ทีมซัพพอร์ตและ Customer Success ก็พยายามอย่างหนักที่จะตามให้ทันกับการอัปเดตล่าสุด และพาร์ทเนอร์ก็เดโมผลิตภัณฑ์ผิดวิธี ด้วยการอัปเดตนับสิบรายการที่ปล่อยทุกไตรมาส การเทรนนิ่งแบบไลฟ์ไม่สามารถขยายให้รองรับได้ ทีมขายใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะพร้อมลงสนาม คุณภาพเดโมก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคน และผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ที่เก่งที่สุดของคุณต้องเสียเวลาพัฒนาฟีเจอร์ไปกับการเทรนนิ่ง เอกสารถูกปล่อยทิ้งไม่อ่าน ไฟล์บันทึก Zoom คุณภาพต่ำก็แก้ไขยาก และทีมขายของคุณต้องเสียดีลให้คู่แข่งที่มีเซลส์เข้าใจผลิตภัณฑ์ดีกว่า

โซลูชันของ HeyGen

โซลูชันของ HeyGen

HeyGen โคลนผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาของคุณให้กลายเป็นอวตาร AI ที่ส่งมอบการเทรนผลิตภัณฑ์ได้ไม่จำกัดโดยไม่ต้องใช้เวลาของพวกเขา อัดวิดีโอผู้จัดการผลิตภัณฑ์ วิศวกรโซลูชัน หรือเซลส์ท็อปฟอร์มของคุณเพียงครั้งเดียว แล้วดิจิทัลทวินของพวกเขาจะเทรนพนักงานใหม่ทุกคน อธิบายทุกฟีเจอร์ และสาธิตทุกกรณีการใช้งาน เมื่อผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลง เพียงอัปเดตสคริปต์แล้วสร้างคอนเทนต์การเทรนใหม่ได้ในไม่กี่นาทีเพื่อให้ทีมขายเรียนรู้ฟีเจอร์ใหม่ได้ในวันเดียวกับที่เปิดตัว มาตรฐานเดโมที่ทำผลงานดีที่สุดของคุณให้เหมือนกันทั้งทีม มั่นใจได้ว่าทุกเดโมมีคุณภาพสูงและสม่ำเสมอ แทนผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไปตามเซลส์แต่ละคน

ทุกอย่างที่ทีม L&D ต้องการเพื่อการฝึกอบรมในระดับองค์กร

โคลนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของคุณคือคอขวดของทีม โคลนพวกเขาให้กลายเป็น อวตาร AI เวอร์ชันดิจิทัลของพวกเขาจะช่วยนำเสนอภาพรวมผลิตภัณฑ์ เจาะลึกฟีเจอร์ วางตำแหน่งเทียบคู่แข่ง และอธิบายสถาปัตยกรรมเชิงเทคนิค บันทึกครั้งเดียว เทรนแล้วใช้ได้ยาว วิศวกรฝ่ายขายยุ่งเกินไปสำหรับการเทรนนิงพาร์ทเนอร์ใช่ไหม? โคลนพวกเขาเลย ท็อปเพอร์ฟอร์เมอร์มีเดโมที่ดีที่สุดใช่ไหม? โคลนพวกเขาเลย

บันทึกวิดีโอผู้เชี่ยวชาญเพียงครั้งเดียว ใช้เทรนนิ่งได้ไม่จำกัด

โคลนผู้จัดการผลิตภัณฑ์ วิศวกรฝ่ายขาย และพนักงานผลงานยอดเยี่ยม

ผู้เชี่ยวชาญดิจิทัลพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

ปลดล็อกทีม SME จากงานเทรนนิ่งซ้ำๆ

A presentation editing software interface displaying a "Weekly Report" slide on "Team Performance" with a video of a woman, text, and a carousel of other slides.

เทรนนิ่งการใช้งานฟีเจอร์ใหม่ได้ทันที

บริษัท SaaS ปล่อยฟีเจอร์ใหม่ทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน สร้างการเทรนฟีเจอร์ได้ในวันเดียวกับที่ปล่อยฟีเจอร์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อัดอัปเดตสั้นๆ 10 นาที สร้างวิดีโอจากนั้นแล้วส่งต่อให้ทีมขาย ทีมซัพพอร์ต และทีม Customer Success ใช้งานได้ทันที ทุกคนรู้ฟีเจอร์ใหม่ก่อนที่ลูกค้าจะเริ่มถาม รีลีสของเดือนหน้า? แก้สคริปต์แล้วสร้างใหม่ได้เลย

เทรนนิงฟีเจอร์ใหม่ในวันปล่อยใช้งาน

อัปเดตการเทรนนิ่งได้ในไม่กี่นาที

อัปเดตให้ทันกับความเร็วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ไม่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญอัดวิดีโอใหม่ทุกครั้งที่มีการอัปเดต

Three cards feature women in video settings with text descriptions, primarily "Corporate Communications," and a name tag for Sophie Park, Marketing Director.

คุณภาพเดโมสม่ำเสมอ

เซลส์ตัวท็อปของคุณปิดดีลได้มากกว่าค่าเฉลี่ย 3 เท่า เพราะเดโมของเขา เปลี่ยนเดโมของเขาให้กลายเป็นมาตรฐานที่ทุกคนต้องเรียนรู้ บันทึกเดโมที่ดีที่สุดของเขา ทั้งลำดับการนำเสนอ สคริปต์การพูด และวิธีรับมือข้อโต้แย้ง พนักงานใหม่ทุกคนจะได้เรียนรู้วิธีที่พิสูจน์แล้วนี้ คุณภาพเดโมจะกลายเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของคุณ

บันทึกเดโมที่ดีที่สุดเป็นมาตรฐานการฝึกอบรม

คุณภาพเดโมสม่ำเสมอทั่วทั้งทีม

สคริปต์การพูดที่พิสูจน์แล้วสำหรับทุกเซลส์

ชุดคำถามค้นหามาตรฐาน

Multilingual video interface with presenters for Spanish and Chinese content, and English highlighted in a language list.

เร่งสปีดการเพิ่มยอดขายอย่างรวดเร็ว

พนักงานใหม่ใช้เวลา 6 เดือนกว่าจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาปรับตัวด้วยคอร์สเทรนนิ่งผลิตภัณฑ์แบบครบถ้วนที่เรียนจบได้ตามตารางเวลาของตัวเอง วันแรกเริ่มดูคอนเทนต์เทรนนิ่งจากผู้เชี่ยวชาญที่คุณโคลนไว้ สัปดาห์ที่สองเข้าใจฟีเจอร์หลัก เดือนแรกสามารถเดโมได้อย่างมั่นใจ ระยะเวลาเฉลี่ยในการปิดดีลแรกลดจาก 6 เดือนเหลือ 3 เดือน

ลดระยะเวลาการเรียนรู้งานลง 40-60%

การเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับพนักงานใหม่

องค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แบบออนดีมานด์

ปิดดีลแรกได้เร็วขึ้น

A stack of blue, semi-transparent cards angled downwards, labeled with "Content Library," "content.pdf," "Voice," "Voice Clone," "Avatar," and "Digital Twin."

ทีมระดับโลกหลายภาษา

ทีมขาย ฝ่ายซัพพอร์ต และพาร์ทเนอร์ระดับนานาชาติต้องการการเทรนผลิตภัณฑ์เป็นภาษาของตัวเอง สร้างคอร์สเทรนครั้งเดียวเป็นภาษาอังกฤษ แล้วแปลเป็นภาษาเยอรมัน โปรตุเกส ญี่ปุ่น จีนกลาง การโคลนเสียงช่วยให้การเทรนเป็นภาษาธรรมชาติ ไม่ใช่การพากย์เสียงที่ฝืนหู ทีมงานทั่วโลกจึงเข้าใจผลิตภัณฑ์ได้ลึกซึ้งไม่ต่างจากสำนักงานใหญ่

รองรับมากกว่า 175 ภาษา จากแหล่งเนื้อหาเดียว

โคลนเสียงธรรมชาติแยกตามแต่ละภาษา

เสริมศักยภาพทีมระดับโลก

การเทรนนิงระดับนานาชาติภายในวันเดียวกัน

A woman in a video frame next to a chat interface describing easy AI-powered video creation with custom voices.

ขยายการเติบโตโดยไม่ต้องจ้างทีมเพิ่ม

ทีม Enablement ขนาด 2 คนของคุณดูแลพนักงาน 200 คนและกำลังจะขยายเป็น 400 คน โคลนผู้เชี่ยวชาญ SMEs ของคุณให้อยู่ในรูปอวตาร อวตารเหล่านี้รองรับปริมาณการเทรนได้ไม่จำกัด คลาสพนักงานใหม่ชุดละ 50 คนก็ไม่ใช่ปัญหา ความสามารถในการเทรนของคุณขยายได้ไม่รู้จบโดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน

ขยายขีดความสามารถในการฝึกอบรมได้ไม่จำกัด

ไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน

รองรับองค์กรที่กำลังเติบโต

ขยายการเติบโตได้เร็วกว่าการจ้างทีมเพิ่ม

Digital presentation screens showcasing recruitment data, a brand kit with font samples and color swatches, and a partially visible sales achievement card.

จากความต้องการฝึกอบรมสู่คอร์สพร้อมเผยแพร่ใน 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1

เก็บรวบรวมความรู้เกี่ยวกับสินค้า

เริ่มจากผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ วิศวกรโซลูชัน หรือเซลส์ท็อปฟอร์ม บันทึกวิดีโอให้พวกเขาอธิบายผลิตภัณฑ์ของคุณ สาธิตฟีเจอร์ และทำเดโม หรืออัปโหลดพรีเซนเทชันที่มีอยู่แล้ว ความเชี่ยวชาญมีพร้อมอยู่แล้ว HeyGen ทำให้เนื้อหาเหล่านี้นำกลับมาใช้ซ้ำได้


A woman in a green track jacket appears within a video recording frame, showing a red stop button, timer, and a blue-green play icon.
ขั้นตอนที่ 2

สร้างอวตารผู้เชี่ยวชาญ SME

เปลี่ยนวิดีโอบันทึกเป็นอวตาร AI ให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของคุณกลายเป็นผู้นำเสนอแบบดิจิทัลสำหรับเทรนนิงแบบออนดีมานด์ เลือกใช้อวตารมืออาชีพหรือสร้างโคลนอวตารแบบกำหนดเองจากวิดีโอ ขยายการเข้าถึงความเชี่ยวชาญของ SME โดยไม่ต้องใช้เวลาเพิ่ม

A blonde woman in a green top next to an "Edit Look" button and a "FaceSwap" panel displaying an upload option and multiple female faces.
ขั้นตอนที่ 3

ปรับใช้และอัปเดตอย่างต่อเนื่อง

นำไปใช้กับทีมขาย ทีม customer success ทีมซัพพอร์ต และพาร์ทเนอร์ โฮสต์ใน LMS ของคุณ ฝังใน knowledge base แชร์ผ่านลิงก์ เมื่อผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลง เพียงอัปเดตสคริปต์แล้วสร้างวิดีโอใหม่ได้ในไม่กี่นาที โปรแกรมเทรนนิ่งของคุณจะพัฒนาไปพร้อมกับผลิตภัณฑ์


A portrait of a woman in a green jacket against a blue background, with a cartoon cursor pointing to a "Save as New" button.

รองรับทุกความต้องการด้านการเทรนนิง

การอบรมผลิตภัณฑ์สำหรับทีมขาย

เสริมความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้ทีมขาย ครอบคลุมภาพรวมฟีเจอร์ การวางตำแหน่งเทียบคู่แข่ง เคสการใช้งานตามอุตสาหกรรม ราคา ข้อกำหนดด้านเทคนิค และการรับมือข้อโต้แย้ง พนักงานขายใหม่ผ่านการอบรมแบบครบถ้วนก่อนโทรหาลูกค้ารายแรก

ให้ทีมขายมีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนโทรหาลูกค้ารายแรก

การเสริมศักยภาพทีม Customer Success

ฝึกอบรม CSM เกี่ยวกับความสามารถของผลิตภัณฑ์ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้งานฟีเจอร์ กลยุทธ์การกระตุ้นการใช้งาน และโอกาสในการขยายการใช้งาน เพื่อให้ CSM เข้าใจผลิตภัณฑ์อย่างลึกซึ้ง สามารถขับเคลื่อนคุณค่าที่ลูกค้าได้รับและมองหาโอกาสในการขายเพิ่มได้

กรณีการใช้งาน: ทีม CSM จำนวน 40 คนดูแลบัญชีลูกค้า 2,000 บัญชี ผลิตภัณฑ์ออกฟีเจอร์ใหม่ทุกเดือน ผู้จัดการ CSM สร้างเทรนนิงฟีเจอร์ในวันเดียวกับที่ปล่อยฟีเจอร์ การใช้งานฟีเจอร์ของลูกค้าดีขึ้น 60%


การฝึกอบรมฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

เสริมศักยภาพทีมซัพพอร์ตด้วยความรู้เชิงเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมฟีเจอร์ วิธีใช้งาน คู่มือแก้ปัญหา ปัญหาที่พบบ่อย รายละเอียดการเชื่อมต่อระบบ และแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาด ทำให้เจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตปิดทิกเก็ตได้เร็วขึ้นด้วยความเข้าใจผลิตภัณฑ์อย่างรอบด้าน

กรณีการใช้งาน: ทีมซัพพอร์ตระดับโลกทำงานครอบคลุม 3 เขตเวลา ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ถูกโคลนเป็นอวตารเพื่อใช้สอนเทคนิค ทำให้เวลาในการปิดทิกเก็ตซัพพอร์ตลดลง 35%


การเสริมศักยภาพพาร์ทเนอร์และช่องทางจัดจำหน่าย

อบรมตัวแทนจำหน่ายและพาร์ทเนอร์ด้านการติดตั้งเกี่ยวกับพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ของคุณ สร้างโปรแกรมฝึกอบรมพาร์ทเนอร์ที่ขยายได้ครอบคลุมทุกองค์กรพาร์ทเนอร์โดยไม่ต้องมีทีมดูแลการพัฒนาพาร์ทเนอร์เฉพาะ

กรณีการใช้งาน: ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ที่มีพาร์ทเนอร์ช่องทางจำหน่าย 200 ราย ผู้จัดการพาร์ทเนอร์สร้างคอร์สฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ พาร์ทเนอร์เรียนจบหลักสูตรและได้รับการรับรอง รายได้จากพาร์ทเนอร์เพิ่มขึ้น 45%

ผลลัพธ์ที่ยืนยันแล้ว: องค์กรต่างๆ รายงานว่าสามารถลดระยะเวลาเตรียมความพร้อมทีมขายได้ 50% เมื่อใช้การอบรมผลิตภัณฑ์ผ่านวิดีโอ เทียบกับการใช้เอกสารประกอบเพียงอย่างเดียว


การอบรมการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่

อบรมทีมเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ได้ในวันเดียวกับที่ปล่อยใช้งาน ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สร้างคอร์สเทรนนิงสำหรับแต่ละรีลีสได้อย่างรวดเร็ว ทีมขาย ทีมลูกค้าสัมพันธ์ และทีมซัพพอร์ตอัปเดตความรู้ให้ทันกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

กรณีการใช้งาน: แพลตฟอร์ม SaaS ปล่อยฟีเจอร์ใหม่ทุกสัปดาห์ ทีมการตลาดผลิตภัณฑ์สร้างวิดีโอเทรนนิ่งสรุปการอัปเดตความยาว 5-10 นาที ทีมงานด้านรายได้สามารถอ้างอิงฟีเจอร์ใหม่ได้ภายในไม่กี่วันแทนที่จะต้องรอเป็นสัปดาห์


ผลิตภัณฑ์ที่เติบโตเร็วที่สุดบน G2 ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ

ไม่ว่าจะเป็นการเทรนนิ่งระดับโลกหรือวิดีโอโฆษณา HeyGen ช่วยให้ทุกคน (รวมถึงคุณ) สร้างคอนเทนต์วิดีโอคุณภาพสูงที่ขยายการใช้งานได้สำหรับทุกความต้องการ ต่อไปนี้คือประโยชน์ที่ลูกค้าของเราชื่นชอบมากที่สุด:

10 เท่าความเร็วในการผลิตวิดีโอเพิ่มขึ้น
5Xอัตราการสร้างวิดีโอเพิ่มขึ้น
40%เพิ่มเวลาในการรับชมวิดีโอ
5Xผลตอบแทนจากค่าโฆษณา
มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีระดับความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้เท่ากับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อการเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลามหัศจรรย์สำหรับผมคือ ตอนที่เรามีรายการวิดีโอที่ผมทำทุกสัปดาห์ อยู่ๆ เราก็รู้ตัวว่าผมสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราเพิ่มศักยภาพให้ทีม สามารถทำงานได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่มีอยู่"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
มีคำถามใช่ไหม เรามีคำตอบให้

SME cloning สำหรับการอบรมผลิตภัณฑ์คืออะไร?

การโคลน SME จะสร้างอวตาร AI ของผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อถ่ายทอดการเทรนในน้ำเสียงและสไตล์ของพวกเขา หลายทีมต่อยอดจากการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไปสู่การสร้างวิดีโอเทรนนิ่งภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมศักยภาพการทำงานในทุกบทบาท

จะอัปเดตการเทรนนิงให้ทันเมื่อฟีเจอร์เปลี่ยนตลอดเวลาได้อย่างไร?

แก้ไขสคริปต์ด้วยข้อมูลล่าสุดแล้วสร้างวิดีโอใหม่ได้ในไม่กี่นาที อวตาร SME ของคุณอธิบายฟีเจอร์ใหม่โดยไม่ต้องให้เจ้าของความรู้ตัวจริงอัดวิดีโอซ้ำ คอนเทนต์เทรนนิ่งจึงอัปเดตสอดคล้องกับการปล่อยผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงการเทรนนิ่งได้เร็วเท่ากับที่คุณปล่อยโค้ด

โซลูชันนี้สามารถใช้แทนการอบรมผลิตภัณฑ์แบบสดได้ทั้งหมดเลยหรือไม่?

สำหรับการถ่ายทอดความรู้และการเทรนนิ่งแบบเดโม ใช่ วิดีโอเหมาะมากสำหรับอธิบายฟีเจอร์และสอนเรื่องข้อความที่ต้องการสื่อสาร สำหรับการเล่นบทบาทสมมติแบบโต้ตอบ แนะนำให้ใช้วิดีโอเพื่อให้ความรู้ควบคู่กับเซสชันสดสำหรับการฝึกปฏิบัติ องค์กรส่วนใหญ่ใช้วิดีโอสำหรับการเทรนนิ่งผลิตภัณฑ์ประมาณ 80%

ใช้เวลานานแค่ไหนในการสร้างคอร์สอบรมผลิตภัณฑ์แบบครบถ้วน?

สำหรับผลิตภัณฑ์ SaaS ทั่วไป การมีคอนเทนต์ที่อัดไว้ 2-4 ชั่วโมงก็เพียงพอที่จะครอบคลุมฟีเจอร์หลัก เคสการใช้งาน และการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์แล้ว เพียงอัดวิดีโอให้ผู้เชี่ยวชาญของคุณอธิบายหัวข้อต่างๆ จากนั้นสร้างวิดีโอ AI องค์กรส่วนใหญ่สามารถสร้างคอร์สเทรนนิ่งหลักให้เสร็จได้ภายในหนึ่งสัปดาห์

การฝึกอบรมด้วยวิดีโอช่วยลดระยะเวลาปั้นยอดขายได้จริงหรือไม่?

ได้แน่นอน องค์กรต่างๆ รายงานว่าลดเวลาในการทำให้พนักงานใหม่ทำงานได้จริงลง 40-60% วิดีโอแบบเรียนรู้ด้วยตัวเองช่วยให้พนักงานใหม่เรียนรู้ได้เร็วเท่าที่จะรับข้อมูลไหว แทนการต้องรอรอบการเทรนนิ่งที่กำหนดไว้ การมีความรู้ผลิตภัณฑ์แบบครบถ้วนภายในเดือนแรกช่วยเร่งให้พวกเขาปิดดีลแรกได้เร็วขึ้น

โซลูชันนี้ช่วยด้านการเสริมศักยภาพพาร์ทเนอร์ได้อย่างไร

สร้างหลักสูตรอบรมรับรองพาร์ทเนอร์ ให้พาร์ทเนอร์เรียนจบได้ตามตารางเวลาของตัวเอง ติดตามการเรียนจบเพื่อยืนยันความรู้ ซอฟต์แวร์หลายเจ้ากำหนดให้ต้องมีการรับรองพาร์ทเนอร์ก่อนอนุมัติการลงทะเบียนดีล

วิดีโอสำหรับการเทรนนิงควรมีความยาวเท่าไหร่?

HeyGen รองรับวิดีโอได้หลายความยาว การเทรนนิ่งที่มีประสิทธิภาพที่สุดมักใช้หลักการ microlearning คือโมดูลความยาว 3-10 นาทีที่โฟกัสเป้าหมายการเรียนรู้เฉพาะเรื่อง อย่างไรก็ตามคุณยังสามารถสร้างคอนเทนต์ที่ยาวขึ้นสำหรับหัวข้อเชิงลึกได้ สำหรับการเทรนนิ่งแบบยาว (20 นาทีขึ้นไป) แนะนำให้แบ่งคอนเทนต์ออกเป็นบทหรือตอนย่อยๆ เพื่อช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและอัตราการเรียนจบของผู้เรียน

สมาชิกหลายคนในทีม L&D ใช้ HeyGen ร่วมกันได้ไหม

ได้HeyGen สำหรับธุรกิจ มีพื้นที่ทำงานสำหรับทีมที่ช่วยให้นักออกแบบการเรียนรู้ ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทำงานร่วมกันได้ ไลบรารีทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันช่วยให้ทั้งทีมเข้าถึงอวตาร องค์ประกอบแบรนด์ และเทมเพลตที่ได้รับอนุมัติแล้วได้อย่างสะดวก เครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบช่วยให้จัดการสิทธิ์การเข้าถึงและติดตามการใช้งานได้

HeyGen แตกต่างจากการผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมอย่างไร

การผลิตวิดีโอเทรนนิงแบบดั้งเดิมต้องนัดหมายวิทยากร จองสตูดิโอ ประสานงานทีมถ่ายทำ และตัดต่อหลังถ่ายทำ ซึ่งมักใช้เวลา 2-3 เดือน และมีค่าใช้จ่าย $5,000-$15,000+ ต่อวิดีโอหนึ่งชิ้น HeyGen สามารถสร้างวิดีโอคุณภาพเทียบเท่าได้ภายในไม่กี่นาทีถึงไม่กี่ชั่วโมง พร้อมแก้ไขได้ไม่จำกัด Advantive รายงานว่าลดเวลาในการสร้างคอนเทนต์ได้ 50% กลุ่มบริษัท Würth ลดเวลาในการผลิตลง 50% และลดต้นทุนการแปลได้ 80%

ถ้าผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของเราไม่ต้องการให้บันทึกวิดีโอทำอย่างไร

ใช้อวตาร AI ระดับมืออาชีพแทนการโคลนใบหน้า ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณผ่านผู้บรรยายมืออาชีพ เนื้อหาที่เชี่ยวชาญสำคัญกว่าตัวผู้พูด

เริ่มสร้างวิดีโอเทรนนิ่งวันนี้เลย

ไม่ต้องรอคอนเทนต์เป็นเดือนๆ จนล้าสมัยก่อนปล่อยใช้งานอีกต่อไป สร้างวิดีโอเทรนนิงมืออาชีพได้ภายในไม่กี่นาที แปลเป็นทุกภาษาได้ทันที และอัปเดตได้ทุกครั้งที่ธุรกิจเปลี่ยน โดยไม่ต้องถ่ายทำใหม่ เข้าร่วมกับทีม L&D ที่ Workday, Advantive และ Würth Group ที่เปลี่ยนวิธีการเทรนนิงไปแล้ว

