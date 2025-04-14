Turn your photos, video clips, and music into a polished slideshow video online in minutes. No filming, no editing software, no design skills. Pick a template, add your media, and share anywhere.
Features of the Video Slideshow Maker
사진과 동영상 클립 결합하기
사진과 동영상 클립을 업로드한 뒤, 하나의 타임라인에서 원하는 순서로 끌어다 놓기만 하면 자연스럽게 이어지는 슬라이드쇼를 만들 수 있습니다. 에디터가 정지 이미지와 영상을 하나의 시각적 스토리로 매끄럽게 합쳐 주며, 정지 사진도 image to video 기능으로 움직이는 영상처럼 애니메이션 효과를 줄 수 있습니다.
Add Music and AI Voiceover Narration
스톡 음악 라이브러리에서 트랙을 선택하거나 직접 배경 음악을 업로드해 분위기를 연출하세요. 내레이션이 들어간 슬라이드쇼의 경우, 에디터가 작성한 스크립트만으로 몇 초 안에 AI 보이스오버를 생성해 주어, 직접 음성을 녹음할 필요가 전혀 없습니다.
Templates, Transitions, and Effects
결혼식, 생일, 여행, 비즈니스용으로 제작된 다양한 슬라이드쇼 영상 템플릿 중에서 선택한 뒤, 한 번의 클릭으로 전환 효과와 모션 효과를 적용해 스타일을 마음대로 커스터마이즈하세요. 정적인 자료를 애니메이션 프레젠테이션으로 바꾸고, 재생 속도를 조절하며, 고급 타이틀 카드와 텍스트를 추가할 수 있습니다.
워터마크 없이 크기 조정 및 내보내기
Switch your slideshow between vertical, square, and widescreen to fit TikTok, Instagram Reels, YouTube, or a big-screen event. When the cut looks right, export a complete MP4 in HD with no watermark, a professional result ready to post, email, or play at a gathering.
Narrate Slideshows in 175+ Languages
슬라이드쇼 하나만 만들면 전 세계 모든 시청자에게 도달할 수 있습니다. AI 비디오 번역기는 175개 이상의 언어로 음성과 자막을 정확한 타이밍에 맞춰 다시 생성해 주어, 전체 프로젝트를 다시 만들 필요 없이 각 시장에 맞는 AI 내레이션 영상으로 손쉽게 공유할 수 있습니다.
결혼식에서 찍은 사진과 영상들을 모아 음악에 맞춰 편집하고, 하객들이 보고 싶어 할 만한 인상적인 몽타주를 만들어 보세요. 피로연에서 링크를 공유하거나 멀리 있는 친척들에게 보내 줄 수도 있습니다.
평생 동안 쌓아 온 사진들로 고인의 삶을 존중하는 추모 영상을 만들어 보세요. 잔잔한 배경 음악과 AI 음성 생성기를 활용한 추모 메시지를 더한 뒤, 장례식장에서 빠르게 공유하거나 가까운 이들과 비공개로 나눌 수 있습니다.
파티 사진, 자연스러운 영상 클립, 좋아하는 음악을 모아 몇 분 만에 슬라이드쇼를 만들어 보세요. 휴대폰 화면이나 TV에 맞게 크기를 조정한 뒤, 그날 바로 단체 채팅방에 공유할 수 있습니다.
여행 사진과 최고의 영상 클립이 가득한 카메라 롤을, 계속 다시 보고 싶어지는 하이라이트 영상으로 바꿔 보세요. 템플릿을 고르고, 미디어를 넣고, 음악만 더하면, 소셜에 올리기 딱 좋은 완성도 높은 여행 영상을 만들 수 있습니다.
Use slideshow videos to showcase a product launch, retail collection, or property listing without a film crew. Drop a slide deck into the PPT To video flow, add narration, then publish a sales-ready promo.
Create one slideshow, then publish videos using AI voiceover in every market you serve. Regenerate the captions in each language, resize for Reels or Shorts, and reach followers worldwide without rebuilding the video each time.
How video slideshow maker works
간단한 가이드를 따라 네 단계만에 슬라이드쇼 영상을 만들어 보세요. 원본 사진에서 시작해 어디에나 올릴 수 있는 완성된 공유용 영상으로 손쉽게 제작할 수 있습니다.
Drag in your photos, video clips, and any music or audio you want to use in the slideshow.
순서를 정하고, 각 사진이 표시될 시간을 선택한 뒤, 클릭 한 번으로 슬라이드 사이에 전환 효과를 추가하세요.
사운드트랙을 고르고, 스크립트로 AI 보이스오버를 생성한 뒤, 제목이나 자막을 입혀 보세요.
플랫폼에 맞게 크기를 조정하고 워터마크 없는 HD MP4로 내보낸 뒤, 어디에서든 슬라이드쇼를 게시하거나 공유하세요.
비디오 슬라이드쇼 메이커는 사진과 동영상 클립을 활용해 음악, 전환 효과, 재생 시간 등을 넣어 몰입감 있는 슬라이드쇼 영상을 만들 수 있게 해주는 도구입니다. 미디어 파일을 업로드한 뒤 순서를 정하고, 배경 음악이나 보이스오버를 추가한 다음, 공유할 수 있는 최종 MP4 파일로 내보내면 됩니다.
네. 슬라이드를 드래그해서 정확한 순서를 직접 정할 수 있고, 각 사진이나 클립이 화면에 머무는 시간을 몇 초로 할지 선택할 수 있습니다. 어떤 것도 고정되어 있지 않아서, 내보내기 전에 음악이나 내레이션과 딱 맞도록 재생 속도를 세밀하게 조정할 수 있습니다.
사진을 업로드한 뒤 스크립트를 붙여넣으면 텍스트를 영상으로 변환하는 엔진이 각 이미지에 맞춰 내레이션이 있는 장면을 자동으로 만들어 줍니다. 순서와 타이밍을 조정하고 음악을 추가하면, 슬라이드쇼가 제작 과정을 대신 처리해 주어 완성된 영상을 빠르게 만들 수 있습니다.
대부분의 도구는 사진, 음악, 전환 효과까지만 제공합니다. 음악과 AI 보이스오버를 지원하는 슬라이드쇼 메이커인 HeyGen은 여기에 더해 전체 영상을 175개가 넘는 언어로 다시 생성하며, 모든 내보내기 영상에 워터마크가 없어 하나의 프로젝트로 전 세계 시청자에게 도달할 수 있습니다.
네. 크리에이터들은 촬영과 편집 과정을 없앴을 때 큰 시간 절약 효과가 있다고 말하며, 그 덕분에 정기적인 콘텐츠 제작이 훨씬 수월해졌다고 보고합니다. 교육자 Anton Voroniuk은 HeyGen으로 전환한 후 주당 15.5시간을 절약하고 제작 비용을 40배 절감했으며, 100만 명이 넘는 학생들에게 도달했습니다.
무료 슬라이드쇼 메이커인 HeyGen을 사용하면 비용 없이 슬라이드쇼 영상을 만들고 내보낼 수 있으며, 다운로드한 영상에는 워터마크가 표시되지 않습니다. 또한 유료 요금제도 제공되어, 필요에 따라 영상 길이, 해상도, 지원 언어 수를 늘릴 수 있습니다.
둘 다 가능합니다. 내장 라이브러리에서 완벽한 트랙을 선택하거나 직접 곡을 업로드한 뒤, 오디오 트랙 길이를 잘라내고 내레이션과의 음량을 조절하세요. 슬라이드를 재배치하거나 타이밍을 조정해도 오디오는 항상 정확히 동기화된 상태로 유지됩니다.
네. 정지 사진과 동영상 클립을 같은 타임라인에 추가하면, 편집기가 이를 하나의 연속된 슬라이드쇼로 자연스럽게 합쳐 줍니다. 세로와 가로 화면 비율의 미디어를 자유롭게 섞고, 전환 효과로 강화한 뒤, 내보내기를 하면 선택한 어떤 화면 비율에도 깔끔하게 맞춰 리사이즈됩니다.
두 슬라이드 사이의 간격을 선택한 다음 페이드나 슬라이드와 같은 전환 효과를 골라 전체 프로젝트에 한 번에 적용하거나 슬라이드별로 개별 적용하세요. 정지 사진에 패닝과 줌 동작을 추가해 각 장면의 스타일을 원하는 대로 연출할 수 있습니다.
TikTok, 릴스, 쇼츠용 세로 9:16, 피드 게시물용 정사각형 1:1, YouTube와 프레젠테이션용 와이드 16:9로 내보내세요. 언제든지 비율을 바꾸면 슬라이드쇼가 자동으로 다시 프레이밍되어, 처음부터 다시 만들 필요 없이 전문가가 만든 것처럼 보입니다.
네. 한 사람의 인생 전반에 걸친 사진들을 모아 잔잔한 배경 음악과 선택 사항인 추모 음성을 더한 뒤, 장례식에서 상영하거나 비공개로 공유할 수 있는 영상으로 내보낼 수 있습니다. 이후 더 많은 사진이 생기면 언제든지 프로젝트에 다시 접속해 내용을 업데이트할 수 있습니다.
상황에 맞게 분량을 정하세요. 보통 5분짜리 슬라이드쇼에는 사진 45~60장과 몇 개의 짧은 클립이 들어가며, 정지 사진 한 장당 3~5초 정도가 적당합니다. 다만 전하고 싶은 스토리에 따라 길이는 자유롭게 조절할 수 있습니다. 언제든지 미디어를 추가하거나 삭제하면 재생 시간이 자동으로 업데이트됩니다.
에디터는 모든 브라우저에서 실행되므로 휴대폰, 태블릿, 컴퓨터 어디에서나 작업할 수 있습니다. JPG, PNG, HEIC, MP4와 같은 일반적인 형식을 업로드하고, 완성된 MP4 영상과 접근성을 위한 SRT 자막 파일을 함께 내보낼 수 있습니다.
아니요. 슬라이드쇼 메이커는 브라우저에서 실행되므로 별도의 다운로드나 설치가 필요하지 않습니다. 게스트로 바로 시작할 수 있으며, 무료 계정을 만들면 모든 사용자가 프로젝트를 저장하고, 영상 제작 과정을 다시 확인하며, 중단했던 지점부터 이어서 작업할 수 있습니다.
네. 다양한 디자이너 템플릿, 부드러운 전환 효과, 그리고 AI 보이스오버를 통해 AI 슬라이드쇼 영상이 시선을 사로잡고 유지하도록 도와줍니다. 브랜드에 맞는 스타일로 연출하면, 완성된 결과물은 대충 만든 것이 아니라 제대로 제작된 영상처럼 느껴집니다.
네. 프로젝트를 다시 열어 AI 비디오 편집기에서 사진을 교체하고, 음악을 바꾸고, 내레이션을 다시 쓰거나 타이밍을 수정한 뒤 다시 내보내세요. 저장된 버전 덕분에 편집 과정이 빠르게 유지되어, 슬라이드쇼를 처음부터 다시 만들 필요 없이 몇 분 만에 업데이트할 수 있습니다.
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