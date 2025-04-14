상황에 맞게 분량을 정하세요. 보통 5분짜리 슬라이드쇼에는 사진 45~60장과 몇 개의 짧은 클립이 들어가며, 정지 사진 한 장당 3~5초 정도가 적당합니다. 다만 전하고 싶은 스토리에 따라 길이는 자유롭게 조절할 수 있습니다. 언제든지 미디어를 추가하거나 삭제하면 재생 시간이 자동으로 업데이트됩니다.