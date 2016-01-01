제품 URL이나 몇 줄의 카피와 같은 짧은 입력을 완성된 광고 스크립트로 변환하세요. HeyGen의 AI는 귀하의 주요 이점을 식별하고 주목을 끌고 클릭을 유도하는 구조를 만듭니다.

스크립트를 즉시 편집하거나 다양한 훅과 CTA를 테스트해 볼 수 있는 몇 가지 빠른 변형을 만들 수 있습니다.