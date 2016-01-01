인공 지능으로 고효율 비디오 광고를 만드세요. HeyGen의 AI 비디오 광고 생성기는 귀하의 제품 데이터, 광고 문안 또는 스크립트를 몇 분 안에 게시 준비가 된 비디오로 변환합니다. 카메라, 배우, 편집 기술이 필요 없습니다. 그저 빠르고 효과적인 비디오 광고로 결과를 얻을 수 있습니다.
이 도구를 사용하면 단일 사진을 실제 표정, 움직임, 조명을 반영하는 생생한 AI 아바타로 변환할 수 있습니다. 카메라, 크루, 편집 기술 없이도 소셜 콘텐츠, 교육 또는 스토리텔링을 위한 전문가 수준의 클립을 즉시 생성할 수 있습니다.
HeyGen으로 AI 비디오 광고를 만드는 방법은?
HeyGen이 광고 문안부터 최종 비디오까지 자동으로 비디오 광고를 제작합니다. 몇 분 안에 아이디어에서 실제 캠페인으로 진행할 수 있습니다.
제품 사진/비디오, 짧은 설명, 또는 광고 문안을 업로드하세요. AI가 핵심 포인트, 톤, 그리고 대상 고객의 의도를 찾아냅니다.
HeyGen은 시각 자료, 자막, 배경 오디오가 포함된 전체 광고 스크립트를 만듭니다. 검증된 광고 구조를 사용하며 주의를 끌기 위해 페이싱을 최적화합니다.
UGC, 라이프스타일, 설명형 등 광고 형식을 선택하세요. 몇 번의 클릭만으로 아바타, 텍스트, 음성, 색상을 브랜드에 맞게 조정할 수 있습니다.
동영상이 몇 분 안에 준비됩니다. 미리보기, 편집 또는 빠른 변형을 만든 후 TikTok, Meta, YouTube, Shopify용 광고 준비 포맷으로 내보낼 수 있습니다.
우리의 AI 비디오 광고 생성기를 돋보이게 하는 강력한 기능들
AI 스크립트 빌더
제품 URL이나 몇 줄의 카피와 같은 짧은 입력을 완성된 광고 스크립트로 변환하세요. HeyGen의 AI는 귀하의 주요 이점을 식별하고 주목을 끌고 클릭을 유도하는 구조를 만듭니다.
스크립트를 즉시 편집하거나 다양한 훅과 CTA를 테스트해 볼 수 있는 몇 가지 빠른 변형을 만들 수 있습니다.
AI 시각 및 음성 생성
HeyGen generates visuals, voiceovers, and avatars automatically.
Voices sound real, pacing feels natural, and every scene is timed for strong viewer engagement.
175개 이상의 언어와 방언 중에서 선택하거나 일관성을 위해 자신의 복제된 목소리를 사용할 수 있습니다.
광고 변형 생성기
하나의 입력으로 여러 광고 버전을 만드세요. HeyGen은 다양한 헤드라인, 시각적 요소, 그리고 행동 촉구 문구의 고유한 조합을 여러 개 생성할 수 있습니다.
이것은 여러분이 창의적인 아이디어를 더 빠르게 테스트하고 여러분의 관객에게 가장 잘 어울리는 것을 찾는 데 도움이 됩니다.
크로스-플랫폼 출력
Each ad is automatically formatted for TikTok, YouTube, Meta, and more.
You can export in vertical, square, or landscape formats without worrying about resizing or cropping. Every file is ready to upload or share right away.
브랜드 일관성
로고, 글꼴, 색상을 한 번만 업로드하세요. HeyGen이 자동으로 모든 비디오에 적용하여 캠페인 전반에 걸쳐 브랜드의 일관된 모습을 유지합니다.
반복적으로 사용할 사용자 정의 템플릿도 저장할 수 있습니다.
HeyGen의 AI 비디오 에이전트는 제품, 대상 고객, 목표를 분석한 후, 스크립트를 작성하고 시각적 요소를 추가하며 음성과 동작을 생성하여 자동으로 전체 광고를 제작합니다.
UGC 스타일, 라이프스타일, 설명형, 또는 제품 데모 광고를 만들 수 있습니다. AI는 각 형식을 캠페인 목표와 대상 플랫폼에 맞게 조정합니다.
네. 제품 정보를 가져와서 HeyGen이 각 제품에 대한 광고 비디오를 자동으로 생성합니다. 비주얼, 카피, 그리고 보이스오버가 완비된 상태로 말이죠.
HeyGen을 사용하면 목소리, 톤, 레이아웃, 캡션 및 브랜딩을 즉시 수정하여 테스트 또는 타겟팅을 위한 개인화된 변형을 만들 수 있습니다.
HeyGen은 월 $24부터 시작하는 저렴한 AI 비디오 광고를 제공하며, 현실적인 아바타, 다국어 음성 오버, 그리고 빠른 제작을 통해 전통적인 비디오 제작 및 스튜디오에 비해 강력하고 비용 효율적인 대안을 제시합니다
네. AI 비디오 광고 생성기는 각 비디오의 여러 버전을 다양한 훅, CTA 또는 제안으로 생성하여 어떤 것이 가장 잘 수행되는지 쉽게 테스트할 수 있게 해줍니다.
네. 비디오는 TikTok, Meta, YouTube 등의 플랫폼별 형식으로 렌더링되며, 모바일 재생, 자막 배치, 재생 시간 제한에 최적화되어 있습니다.
네. 브랜드 키트를 한 번 업로드하면 HeyGen이 자동으로 로고, 글꼴, 색상을 모든 비디오에 적용하여 일관된 브랜드 이미지를 제공합니다.
대부분의 광고는 5분 이내에 제작됩니다. 이 과정은 완전히 자동화되어 있어 팀이 한 세션에서 수십 가지의 광고 변형을 만들 수 있습니다.
