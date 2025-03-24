즉석 프레젠테이션 영상을 위한 애니메이션 프레젠테이션 생성기

HeyGen의 AI 동영상 생성 플랫폼을 사용해 텍스트로부터 애니메이션 프레젠테이션을 만들어 보세요. 슬라이드 디자인, 촬영, 수동 편집 없이도 글로 적은 아이디어를 움직임, 음성, 시각 요소, 그리고 자연스러운 전개가 어우러진 매력적인 프레젠테이션으로 손쉽게 변환할 수 있습니다.

115,822,233생성된 동영상
89,720,239생성된 아바타
15,982,222번역된 동영상
세계 최고의 기업들이 HeyGen을 신뢰합니다
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전 세계 수백만 명이 자신의 이야기를 생생하게 표현하기 위해 신뢰합니다.

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비즈니스 피치

비즈니스 피치

Traditional animated presentations require heavy design work and rehearsal. With AI video generation, teams convert pitch scripts into clear, animated presentations that highlight key points and keep investors focused.

영업 역량 강화

영업 역량 강화

Sales teams often struggle to keep decks updated. Animated presentations generated from text make it easy to refresh messaging, personalize outreach, and deliver consistent stories to prospects.

교육 세션

교육 세션

Manual slide animation slows training creation. An animated presentation built from written procedures delivers step-by-step clarity with motion and narration that improves understanding.

교육용 강의

교육용 강의

Educators can turn lesson plans into animated presentations that guide learners visually. Motion, pacing, and voice help explain complex topics more clearly than static slides.

제품 사용 가이드

제품 사용 가이드

Instead of recording demos repeatedly, teams generate animated presentations from product scripts using the presentation maker. Updates are simple, and explanations stay consistent across releases.

사내 커뮤니케이션

사내 커뮤니케이션

Company updates often get ignored as static decks. Animated presentations transform written announcements into engaging videos employees are more likely to watch and remember.

HeyGen이 최고의 애니메이션 프레젠테이션 생성기인 이유

HeyGen은 스크립트를 자동으로 완성된 영상으로 변환하여 팀이 애니메이션 프레젠테이션을 더 빠르게 제작할 수 있도록 도와줍니다. 내장된 음성, 비주얼, 모션, 그리고 다국어 지원을 통해 프레젠테이션을 명확하고 일관되게 유지하며, 대규모로 손쉽게 공유할 수 있습니다.

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더 빠른 프레젠테이션 제작

몇 분 만에 텍스트만으로 애니메이션 프레젠테이션을 만들어 보세요. 수동으로 슬라이드를 디자인하고 애니메이션 타임라인을 설정하는 수고는 줄이면서도, 우리 프레젠테이션 메이커로 세련되고 전문적인 결과물을 손쉽게 완성할 수 있습니다.

일관된 시각적 스토리텔링

모든 애니메이션 프레젠테이션은 명확한 구조, 부드러운 모션, 균형 잡힌 속도를 따르기 때문에 어떤 청중에게도 아이디어를 쉽게 이해시키고 오래 기억에 남게 합니다.

여러 팀에 걸쳐 확장됨

애니메이션 프레젠테이션 템플릿을 하나만 만들 수도 있고, 한 번에 수백 개까지 만들 수도 있습니다. 부서 전반에 걸쳐 메시지를 표준화하면서도, 서로 다른 시청자나 지역에 맞게 콘텐츠를 조정하세요.

스크립트 기반 애니메이션 엔진

작성한 개요나 전체 스크립트만 준비하면 HeyGen이 자동으로 애니메이션 프레젠테이션을 생성합니다. 시스템이 장면을 구성하고, 모션을 적용하며, 시각 요소를 메시지에 맞게 정렬해 주기 때문에 슬라이드 구성 방식이 아니라 콘텐츠에만 집중할 수 있습니다.

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Three smiling people in video frames with a 'Video Agent' interface.

음성 및 내레이션 제어

텍스트 기반 내레이션을 사용해 애니메이션 프레젠테이션에 자연스러운 보이스오버를 추가하세요. 음성 톤, 속도, 언어를 조절해 정식 피치, 교육용 트레이닝, 강의 등 다양한 상황에 맞출 수 있으며, 오디오를 다시 녹음할 필요가 없습니다.

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An app interface for voice cloning, featuring three smiling women and a cursor selecting 'Christine Voice Clone'.

슬라이드를 편집하지 않고도 시각적 모션 구현

HeyGen은 복잡한 타임라인 없이도 애니메이션, 전환 효과, 강조 효과를 적용합니다. 텍스트만 수정해도 쉽게 업데이트할 수 있어, 애니메이션 프레젠테이션이 역동적이고 현대적인 느낌을 유지합니다.

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A smiling woman looking at the camera, with a "Create more slides" and "Sales deck 2025" interface overlay.

다국어 프레젠테이션 출력

하나의 스크립트로 전 세계 시청자를 위한 애니메이션 프레젠테이션을 제작하세요. 콘텐츠를 번역하고, 내레이션을 다시 생성하며, 언어별로 시각적 타이밍을 일관되게 유지해 어디서나 명확하게 소통할 수 있습니다.

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motion graphics photos to video

품질, 편의성, 속도를 중시하는 10만 개 이상의 팀이 사용합니다

귀사와 유사한 기업들이 가장 혁신적인 이미지-투-비디오 플랫폼을 통해 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이끌어 내는 방법을 확인해 보세요.

Miro
"이 도구 덕분에 우리 작가들도 시각적 스토리텔링 매체를 다룰 때 제가 누리는 것과 같은 수준의 창의성을 작업 과정에서 발휘할 수 있게 되었습니다."

스티브 소리, 러닝 미디어 디자이너
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비전 크리에이티브 랩스
"저에게 마법 같은 순간은, 매주 찍고 있던 영화가 하나 있었는데, 어느 순간 우리가 깨달은 거예요. 내가 직접 대본을 써서 보내기만 하면 다시는 카메라 앞에 서지 않아도 된다는 사실을 말이죠."

로저 허스트, 공동 창업자
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워크데이
"HeyGen에서 제가 가장 좋아하는 점은 더 이상 프로젝트를 거절할 필요가 없다는 거예요. 마치 우리 팀이 확장된 것 같아요. 지금 가진 자원만으로도 훨씬 더 많은 일을 해낼 수 있습니다."

저스틴 마이징어, 프로그램 매니저
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1,300+ reviews
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작동 방식

애니메이션 프레젠테이션 생성기 사용 방법

프레젠테이션 템플릿을 활용해 전통적인 슬라이드 디자인 없이도 글로 된 아이디어를 공유 가능한 영상으로 바꾸는, 네 단계의 간단한 애니메이션 프레젠테이션 제작 방법입니다.

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1단계

스크립트를 추가하세요

아웃라인이나 전체 스크립트를 HeyGen에 붙여넣으세요. 플랫폼이 구조, 흐름, 강조 포인트를 분석해 애니메이션 프레젠테이션을 준비합니다.

2단계

발표 스타일 선택

시각 스타일, 레이아웃, 그리고 속도를 선택하세요. HeyGen이 콘텐츠에 맞는 모션과 전환 효과를 자동으로 적용합니다.

3단계

음성과 시각 요소 사용자 지정

내레이션, 언어, 브랜딩, 타이밍을 조정하세요. 슬라이드가 아니라 텍스트를 편집해 애니메이션 프레젠테이션을 정교하게 다듬을 수 있습니다.

4단계

생성하고 공유하기

최종 애니메이션 프레젠테이션을 다양한 플랫폼에서 공유, 발표 또는 임베드할 수 있는 동영상 파일로 렌더링합니다.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

자주 묻는 질문 (FAQ)

애니메이션 프레젠테이션 생성기란 무엇인가요?

애니메이션 프레젠테이션 생성기는 작성된 텍스트 콘텐츠를 동작, 내레이션, 시각 요소가 포함된 동영상 기반 프레젠테이션으로 변환해 줍니다. 슬라이드를 일일이 직접 디자인하는 대신, AI 영상 생성이 구조, 애니메이션, 타이밍을 자동으로 처리합니다.

이것은 슬라이드 애니메이션 도구와 어떻게 다른가요?

기존 도구들은 슬라이드마다 일일이 애니메이션을 넣어야 합니다. HeyGen은 스크립트만으로 애니메이션 프레젠테이션을 생성하여, 시각 요소와 모션, 음성을 한 번에 만들어 주기 때문에 어떤 프레젠테이션 제작 도구를 쓰더라도 업데이트를 더 빠르고 일관되게 할 수 있습니다.

애니메이션 스타일을 제가 직접 조절할 수 있나요?

네. 시각적 테마, 진행 속도, 그리고 발표 톤을 선택할 수 있습니다. 이 애니메이션 프레젠테이션은 복잡한 편집 없이도 전문, 교육, 마케팅 등 다양한 환경에 맞게 자동으로 조정됩니다.

여러 언어를 지원하나요?

애니메이션 프레젠테이션은 비디오 번역기를 사용해 다양한 언어로 생성할 수 있습니다. 스크립트를 번역한 뒤, 동작, 구조, 그리고 명확성을 그대로 유지한 채 영상을 다시 제작하세요.

나중에 애니메이션 프레젠테이션을 수정할 수 있나요?

물론입니다. 텍스트를 수정하고, 시각 요소나 내레이션을 조정한 뒤 프레젠테이션 템플릿을 사용해 애니메이션 프레젠테이션을 다시 생성할 수 있습니다. 슬라이드나 애니메이션을 처음부터 다시 만들 필요는 없습니다.

어떤 형식으로 내보낼 수 있나요?

애니메이션이 포함된 프레젠테이션을 회의, 학습 플랫폼, 웹사이트 또는 사내 커뮤니케이션 도구에 적합한 표준 동영상 파일로 내보낼 수 있습니다.

브랜드 일관성을 지원하나요?

네. 로고, 색상, 스타일을 적용해 모든 애니메이션 프레젠테이션이 팀과 프로젝트 전반에서 브랜드 아이덴티티를 유지하도록 하세요.

애니메이션 프레젠테이션은 누가 가장 큰 혜택을 얻나요?

영업, 교육, 트레이닝, 컨설팅, 사내 커뮤니케이션 조직 등 대규모로 명확한 소통이 필요한 팀들이 가장 큰 혜택을 얻습니다.

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