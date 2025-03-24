작성한 개요나 전체 스크립트만 준비하면 HeyGen이 자동으로 애니메이션 프레젠테이션을 생성합니다. 시스템이 장면을 구성하고, 모션을 적용하며, 시각 요소를 메시지에 맞게 정렬해 주기 때문에 슬라이드 구성 방식이 아니라 콘텐츠에만 집중할 수 있습니다.