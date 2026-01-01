안톤 보로니우크는 HeyGen 관련 강의를 처음으로 Udemy와 Coursera에 선보인 디지털 마케팅 교육자입니다. 선도적인 교육 브랜드의 창립자로서 안톤은 명확하고 매력적이며 확장 가능한 동영상 콘텐츠를 중심으로 비즈니스를 구축했습니다. 그러나 끊임없는 콘텐츠 제작에 대한 요구는 지속 가능하지 않았습니다.

“HeyGen을 사용하기 전에는, 전문적인 퀄리티의 영상을 제작하는 과정이 길고 복잡했습니다.”라고 Anton은 말했습니다. “스크립트 작성과 녹화부터 편집과 후반 작업까지, 모든 것을 완벽하게 만들기 위해서는 몇 시간, 길게는 며칠까지도 걸릴 수 있었죠.”

그 모든 것이 HeyGen으로 바뀌었습니다. 고급 AI 아바타와 직관적인 영상 제작 도구 덕분에, Anton은 품질이나 일관성을 희생하지 않으면서도 제작 시간을 획기적으로 줄이고 자신의 교육 영향력을 확장할 수 있는 방법을 찾았습니다.

수동 영상 제작에서 AI 기반 효율성으로 전환하기

예전에는 교육 콘텐츠를 만드는 일이 모두 손이 많이 가는 작업이었습니다. 모든 강의, 인스타그램 릴스, 웨비나, 프로모션 영상마다 안톤이 직접 카메라 앞에 서야 했죠. 조명을 세팅하고, 헤어와 메이크업을 하고, 촬영을 한 뒤에는 몇 시간씩 편집까지 해야 했습니다.

“저는 강의 제작과 영상 전략에 깊이 관여해 온 사람입니다.” 안톤은 말했습니다. “하지만 HeyGen 덕분에 제 일하는 방식이 완전히 바뀌었어요. 이제 저는 제 아이디어와 스크립트에만 집중하고, 나머지는 HeyGen에 맡길 수 있습니다.”

HeyGen의 디지털 아바타를 사용하면서, Anton은 계속해서 카메라 앞에 설 필요가 없어졌습니다. 그는 재촬영이나 다시 찍는 과정 없이도 몇 초 만에 완성도 높은 영상을 만들어낼 수 있었습니다. “정말 생명의 은인 같은 존재였어요.”라고 Anton은 말했습니다. “특히 대량으로 콘텐츠를 제작할 때 더욱 그렇습니다.”

플랫폼과 다양한 시청자층 전반으로 영상 콘텐츠 확장하기

Anton은 이제 Udemy 강의와 소셜 미디어 게시물부터 웨비나, 온라인 컨퍼런스 인트로에 이르기까지 콘텐츠 전략의 거의 모든 부분에 HeyGen을 활용하고 있습니다. 그는 각기 다른 톤과 활용 목적을 가진 여러 아바타를 만들었는데, 하나는 포멀한 스타일, 하나는 역동적인 스타일, 그리고 모든 콘텐츠 전반에 등장하는 메인 아바타입니다.

“그래서 저는 완전히 처음부터 몇 초 만에 콘텐츠를 만들어냅니다.”라고 Anton은 말했다. “이 덕분에 강의든 클라이언트 작업이든 빠르고 고품질의 콘텐츠를 제작할 수 있게 되었죠.”

그는 HeyGen의 다국어 동영상 제작 기능을 활용해 자신의 강의가 전 세계 시청자들에게 더 널리 도달하도록 하고 있습니다. “저는 여러 언어로 수업을 진행하는 AI 생성 강사를 사용해 왔습니다.”라고 Anton은 말했습니다. “그 덕분에 제 콘텐츠가 훨씬 더 쉽게 접근할 수 있게 되었어요.”

Anton이 가장 좋아하는 기능 중 하나는 HeyGen을 활용해 짧은 형식의 프로모션 영상을 만들 수 있다는 점입니다. URL-to-video 도구를 사용하면 강의 페이지나 팟캐스트 일부를 빠르게 깔끔하고 전문적인 하이라이트 영상으로 변환할 수 있어, 소셜 미디어와 이메일 캠페인에 안성맞춤입니다.

품질을 희생하지 않고 시간을 절약하기

HeyGen이 시각적인 부분을 담당하는 동안, Anton은 크리에이티브를 이끌어 갑니다. 그는 자신의 강의 톤에 맞도록 직접 스크립트를 작성하고 다듬습니다. 그런 다음 몇 번의 클릭만으로 자신의 디지털 트윈을 활용해 완성된 영상을 만들어 냅니다.

무대 뒤에서는 Anton과 그의 팀이 HeyGen을 활용해 인터랙티브 아바타와 자동화에 최적화된 동영상 포맷을 만드는 작업도 진행하고 있습니다. “우리는 이 도구를 사용해 팟캐스트 콘텐츠를 잘게 나누고, 그것을 더 짧은 동영상으로 재가공합니다.”라고 Anton은 말했습니다. “이 정도의 유연성은 정말 엄청난 장점이죠.”

그는 여전히 마무리 작업을 위해 인간 편집자들과 함께 일하지만, 이제 전체 제작의 대부분은 AI가 담당하고 있다. “HeyGen 덕분에 저는 전략, 리서치, 아이디어에 집중할 수 있어요.”라고 Anton은 말했다. “창의성을 열어주는 도구죠.”

HeyGen을 도입한 이후, Anton은 생산성과 확장성 모두에서 눈에 띄는 향상을 경험했습니다:

주당 15.5시간 절감 : 자동화된 영상 제작으로 수작업에 소요되던 시간이 크게 줄었습니다.

: 자동화된 영상 제작으로 수작업에 소요되던 시간이 크게 줄었습니다. 100만 명 이상의 학생에게 도달 : AI 아바타는 Anton이 Udemy, Coursera 등 다양한 플랫폼에서 자신의 강의를 확장할 수 있도록 도와줍니다.

: AI 아바타는 Anton이 Udemy, Coursera 등 다양한 플랫폼에서 자신의 강의를 확장할 수 있도록 도와줍니다. 다국어 지원, 플랫폼 최적화 콘텐츠 : 이제 동영상이 다양한 언어와 시청자에 맞게 맞춤 제작됩니다.

: 이제 동영상이 다양한 언어와 시청자에 맞게 맞춤 제작됩니다. 확장된 크리에이티브 범위 : 강의, 인스타그램 릴스, 콘퍼런스, 클라이언트 프로모션을 위한 빠르고 완성도 높은 콘텐츠.

: 강의, 인스타그램 릴스, 콘퍼런스, 클라이언트 프로모션을 위한 빠르고 완성도 높은 콘텐츠. 학생들이 창작할 수 있도록 역량 강화: Anton의 HeyGen Udemy 강의를 활용한 학습자들은 동영상 콘텐츠를 제작하는 데 드는 비용을 40배 절감하고, 속도는 8배 향상되었다고 보고했습니다.

“이건 단순한 도구가 아니라 완전히 판을 바꾸는 존재예요.” 안톤이 말했다. “최소한의 노력으로도 전문적인 결과물을 낼 수 있게 해줍니다.”

이제 Anton은 교육과 비즈니스에서 AI 영상 활용을 적극적으로 옹호하며, 다른 크리에이터들도 그 잠재력을 받아들이도록 독려하고 있습니다. “HeyGen은 AI 아바타의 미래를 만들어 가는 데 앞장서고 있습니다.”라고 Anton은 말했습니다. “저는 그 어느 때보다도 기대가 큽니다.”

당신이 교육자이든, 콘텐츠 크리에이터이든, 비즈니스 오너이든, Anton은 HeyGen이 당신의 업무 방식을 완전히 바꿀 수 있다고 믿습니다. “시간을 절약하고, 메시지를 확장하며, 콘텐츠의 전문성을 유지하고 싶다면, 이것이 앞으로 나아가야 할 길입니다.”