여성 음성 합성
어떤 스크립트든 몇 분 만에 자연스러운 여성 보이스오버와 완성된 영상으로 만들어 보세요. 175개 이상의 언어로 제공되는 300개 이상의 여성 AI 보이스 중에서 선택하고, 입 모양까지 정확히 맞는 프레젠터를 추가한 뒤, 카메라·마이크·편집 소프트웨어 없이 바로 게시할 수 있습니다.
오디오를 뛰어넘는 여성 음성 합성 기능
자연스러운 여성 AI 음성
스크립트를 입력하거나 붙여넣으면 AI 음성 생성기가 예전 도구들의 평평하고 로봇 같은 말투 대신 따뜻하고 자연스러운 여성 억양으로 읽어 줍니다. 175개 이상의 언어로 제공되는 300개+ 여성 음성을 온라인에서 무료로 미리 들어보고, 렌더링 전에 톤을 비교해 보세요.
당신의 여성 목소리를 복제하세요
짧은 샘플을 녹음하면 AI 음성 클로닝이(가) 당신의 고유한 톤은 그대로 유지한 채 어떤 스크립트든 읽어 주는 여성 음성을 생성합니다. 팀은 한 번 클로닝한 단일 음성을 사용해 모든 영상에서 일관된 브랜드 사운드를 유지할 수 있으며, 새 프로젝트마다 성우를 섭외할 필요가 없습니다.
립싱크 여성 AI 프레젠터
여성 보이스오버를 1,100개가 넘는 아바타 중 하나와 매칭하고, 음소 단위의 AI 립싱크가 발표자의 입 모양에 모든 단어를 정확히 맞춰 줍니다. 오디오 전용 도구는 단순히 파일만 제공하지만, HeyGen은 어떤 채널에도 바로 올릴 수 있는 완성된 시청용 영상을 제공합니다.
톤, 속도 및 감정 제어
AI Studio의 텍스트 기반 편집기에서 문서를 편집하듯이 톤, 속도, 감정을 조절해 각 여성 음성을 원하는 대로 만들어 보세요. 잘못 발음된 이름을 바로잡거나, 따뜻한 느낌의 낭독을 에너지 넘치는 스타일로 바꾸고 싶다면 스크립트만 수정한 뒤 다시 생성하면 됩니다. 별도의 재녹음 세션은 필요하지 않습니다.
자막 및 SRT 내보내기
자동으로 자막을 생성하는 자막 생성기를 사용해 HD 또는 4K MP4와 함께 SRT 파일을 내보내세요. 자막은 소리 없이 시청하는 소셜 피드 이용자의 시선을 붙잡고, 모든 대사를 자막에 의존해 따라가는 시청자들에게도 당신의 콘텐츠를 열어 줍니다.
콘텐츠 팀을 위한 여성 AI 보이스 활용 사례
YouTube용 여성 보이스오버
나레이션을 여러 번 다시 녹음하느라 업로드가 계속 지연되고 있나요? 스크립트를 붙여넣고, 여성 목소리를 선택한 뒤, 당신의 청중에게 어울리는 어떤 톤이든 골라 같은 날 바로 채널에 올릴 수 있는 설명 영상과 쇼츠를 제작하세요.
e러닝 및 교육 나레이션
코스 내레이션에는 보통 스튜디오 사용료나 에이전시 비용이 듭니다. 대신 명료하고 친근한 여성 목소리로 스크립트만으로 교육 모듈을 제작하고, 스크립트를 수정해 오디오를 다시 생성하는 방식으로 언제든지 강의를 업데이트하세요.
마케팅 및 소셜 클립
모든 광고 버전마다 새 음성 녹음이 필요하면 캠페인이 멈춰 버립니다. 하나의 스크립트로 여러 여성 보이스오버 버전을 생성하고, 다양한 톤을 테스트한 뒤, 모든 게재 위치에 맞는 현지화된 클립을 오후 한나절 만에 제작해 보세요.
제품 데모 내레이션
제품 워크스루에는 모든 릴리스에서 일관된 여성 음성이 필요합니다. 데모 스크립트를 한 번만 작성하고 보이스오버를 생성한 뒤, 인터페이스가 변경될 때마다 새 녹음 시간을 잡을 필요 없이 다시 렌더링하세요.
오디오북 및 장편 내레이션
긴 스크립트를 직접 녹음하면 비용이 많이 듭니다. 한결같은 여성 음성으로 챕터마다 자연스럽게 생성하고, 프로젝트 전체에서 발음을 일관되게 유지하며, 텍스트만 수정해 다시 생성하면 어떤 대사든 손쉽게 고칠 수 있습니다.
여성 음성으로 동영상 현지화하기
새로운 시장을 위한 콘텐츠를 다시 촬영하려면 몇 달이 걸리고, 추가 촬영팀도 필요합니다. 대신 완성된 영상을 AI 비디오 번역기에 한 번만 돌리면, 현지화된 여성 음성, 복제된 말투, 그리고 입 모양까지 정확히 맞춘 영상으로 한 번에 변환할 수 있습니다.
HeyGen에서 여성 음성 합성 비디오를 만드는 방법
스크립트를 붙여넣고, 여성 목소리를 선택한 뒤, 프레젠터를 추가하고, 브라우저 안에서 네 단계만에 완성된 HD 영상을 내보내세요.
스크립트를 붙여넣으세요
텍스트 편집기에 스크립트를 입력하거나 붙여넣고, 필요에 따라 장면별로 나누세요.
여성 AI 음성을 선택하세요
175개 이상의 언어로 제공되는 여성 음성을 미리 들어보고, 원하는 톤과 말하기 속도, 감정까지 설정해 보세요.
발표자나 시각 자료를 추가하세요
입 모양까지 자연스럽게 맞춰 내레이션을 말해 줄 아바타를 선택하거나, B-roll만 사용하는 얼굴 없는 레이아웃을 유지하세요.
HD로 생성하고 내보내세요
영상 렌더링 후 HD 또는 4K MP4 파일로 다운로드하고, 어떤 플랫폼에서든 사용할 수 있도록 SRT 자막을 추가하세요.
여성 음성 합성은 무엇이며, 어떻게 작동하나요?
여성 음성 합성은 작성된 텍스트를 자연스러운 여성 음성으로 변환하고, 필요에 따라 시각 자료나 립싱크 프레젠터와 함께 제공합니다. HeyGen에서는 스크립트를 붙여넣고 여성 음성을 선택한 뒤, 게시할 준비가 된 최종 MP4 파일을 렌더링하면 됩니다.
여성 AI 음성은 자연스럽게 들리나요, 아니면 예전 TTS 도구처럼 로봇 같나요?
최신 여성 AI 음성은 초기 TTS의 끊어지는 말투가 아니라, 자연스러운 문장 단위 억양과 부드러운 흐름으로 들립니다. HeyGen에서는 여러 여성 화자를 미리 들어본 뒤, 속도와 감정을 조절해 당신이 의도한 느낌과 최대한 가깝게 맞출 수 있습니다.
HeyGen에서는 몇 개의 여성 음성과 언어를 제공하나요?
HeyGen은 175개 이상의 언어와 다양한 지역 악센트에 걸쳐 300개 이상의 AI 보이스를 제공하며, 이 중에는 폭넓은 여성 보이스 옵션도 포함되어 있습니다. 영상에 가장 잘 어울리는 보이스를 선택하기 전에 따뜻한, 프로페셔널한, 에너제틱한, 차분한 톤을 나란히 비교해 볼 수 있습니다.
녹음 없이 동영상에 여성 보이스오버를 추가하려면 어떻게 하나요?
스크립트를 붙여넣고 여성 목소리를 선택하면, HeyGen이 자동으로 내레이션을 생성하고 아바타나 영상에 맞춰 동기화해 줍니다. 전체 과정은 브라우저에서만 진행되므로 마이크, 스튜디오, 편집 소프트웨어가 전혀 필요하지 않습니다.
왜 다른 여성 음성 합성 도구보다 HeyGen을 선택해야 하나요?
대부분의 TTS 도구는 사용자가 직접 영상에 넣어 편집해야 하는 오디오 파일까지만 제공합니다. HeyGen은 여성 보이스오버와 완성된 영상을 한 번에 생성하며, 1,100개 이상의 아바타, 립싱크, 전체 영상 번역 기능을 모두 하나의 플랫폼에서 제공합니다.
제가 직접 내 목소리를 클론해서 영상 내레이션에 사용할 수 있나요?
네. 짧은 샘플을 녹음하면 AI 음성 클로닝이(가) 사용자의 고유한 톤은 그대로 유지한 채 스크립트를 읽어 주는 여성 음성을 생성합니다. 크리에이터들은 매번 새로 녹음하지 않고도 모든 영상에서 자신의 목소리처럼 들리도록 하기 위해 이를 활용합니다.
여성 목소리의 톤과 감정을 제가 직접 조절할 수 있나요?
네. 에디터에서 톤, 말 속도, 감정을 직접 조절할 수 있어서, 같은 스크립트라도 온보딩용으로는 따뜻하고 안심되는 느낌으로, 광고용으로는 경쾌하고 에너지 넘치는 느낌으로 들리게 만들 수 있습니다. 텍스트를 수정하고 다시 생성하면, 그 변화를 바로 들어볼 수 있습니다.
AI가 생성한 다국어 오디오가 실제 프로덕션 규모에서도 제대로 작동하나요?
네. AI Smart Ventures는 AI Smart Ventures 고객 사례에서 자세히 설명된 것처럼 170개 이상의 언어에 걸친 HeyGen 콘텐츠로 10,000명 이상을 교육했습니다. 하나의 플랫폼으로 현지화한 모든 시장에서 음성과 품질을 일관되게 유지할 수 있었습니다.
HeyGen이 기존 동영상에 다른 언어의 여성 목소리를 입혀 줄 수 있나요?
네. 완성된 영상을 업로드하면 AI 비디오 번역기가 여성 음성, 복제된 말투, 그리고 입 모양까지 자연스럽게 맞춰 현지화해 주어, 마치 화자가 해당 언어로 직접 촬영한 것처럼 보이게 합니다. 동일한 워크플로우가 175개 이상의 언어에 적용됩니다.
HeyGen에서 여성 음성 합성은 무료인가요? 유료 플랜을 사용하면 어떤 기능이 추가되나요?
네, Free 플랜을 사용하면 비용을 지불하지 않고도 여성 보이스오버 영상을 생성할 수 있습니다. 유료 플랜은 월 $24부터 시작하며, 더 긴 영상 제작과 더 많은 내보내기 기능을 제공하고, 대량 제작이 필요한 팀을 위한 맞춤형 Enterprise 플랜도 제공합니다.
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AI를 활용해 어떤 스크립트든 자연스러운 여성 보이스오버와 영상으로 만들어 보세요.