자동으로 자막을 생성하는 자막 생성기를 사용해 HD 또는 4K MP4와 함께 SRT 파일을 내보내세요. 자막은 소리 없이 시청하는 소셜 피드 이용자의 시선을 붙잡고, 모든 대사를 자막에 의존해 따라가는 시청자들에게도 당신의 콘텐츠를 열어 줍니다.