AI Smart Ventures는 AI 기반 솔루션 분야의 선두주자로, 2015년부터 AI 도입을 선도해왔습니다. 그들의 미션은 기술 중심의 세계에서 선도적인 위치를 차지하기 위해 기업들이 내부 AI 전문성을 갖추고 향상시킬 수 있도록 지원하는 것입니다. 맞춤형 AI 교육, 심층적인 구현 서비스, 통찰력 있는 전략 컨설팅을 통해 AI Smart Ventures는 기업들이 기업 환경 내에서 AI를 도입하는 복잡성을 헤쳐나가도록 안내하며 최첨단 AI 솔루션을 제공합니다.

AI 스마트 마케팅과 AI 스마트 인사이더스라는 부서를 두고 있는 AI 스마트 벤처스는 다양한 고객들을 위한 확장 가능한 다국어 비디오 콘텐츠를 제작하는 도전에 직면했습니다. 기업 고객들은 교육 자료의 신속한 현지화를 필요로 했지만, 전통적인 비디오 제작 방법은 자원 집약적이고 시간이 많이 소요되며 이러한 요구를 충족시키는 데 필요한 유연성이 부족했습니다.

AI 비디오의 힘에 대해 차세대를 교육시키기

AI 도구를 기업 전반에 걸쳐 효과적으로 사용하는 방법을 사업주와 그 팀에게 권한을 부여하기 위해 AI Smart Ventures는 10주간의 AI Smart Insiders 교육 프로그램을 제공합니다. 사용의 용이성, 아바타 품질, 그리고 다재다능함으로 인해 HeyGen은 필수 AI 비디오 도구 세 가지 중 하나로 소개되고 있습니다.

“우리는 회사 전반에 걸쳐 AI를 어떻게 사용하는지에 대한 실용적인 AI 교육을 하고, 그 다음 특정 도구들에 대한 고급 교육을 진행합니다,”라고 AI Smart Ventures의 창립자인 니콜 도널리가 말했습니다. “우리는 AI Smart Insiders 교육의 모든 코호트에게 HeyGen을 어떻게 사용하는지 가르칩니다.”

HeyGen은 AI Smart Ventures와 그 고객들에게 직관적인 플랫폼을 제공하여 다국어 비디오를 현실감 있는 아바타와 음성으로 만들 수 있는 완벽한 솔루션을 제공했습니다. 이 플랫폼은 AI Smart Ventures의 운영에 원활하게 통합되어 팀이 다양한 플랫폼에 비디오 콘텐츠를 신속하게 제작, 현지화 및 배포할 수 있게 해줍니다.

“많은 사람들이 비디오를 두려워합니다. 우리가 받는 피드백은 ‘비디오 녹화를 하기 싫어요. 제 자신이 너무 의식되거든요’라고 해요,”라고 니콜이 말했습니다. “HeyGen에서 첫 번째를 하고 나면, 그들은 훨씬 나아진다고 느낍니다. 왜냐하면 더 이상 녹화할 필요가 없고 새로운 비디오를 만들 수 있는 소스가 있기 때문이죠.”

you.com을 위한 비디오 번역 간소화

HeyGen을 활용함으로써 AI Smart Ventures는 다국어 비디오 제작에서 새로운 가능성을 열었으며, 더 빠르고 더 강력한 교육 및 마케팅 솔루션을 가능하게 했습니다. HeyGen의 플랫폼은 AI Smart Ventures가 혁신을 주도하고 고객에게 가치를 창출하는 미션에 있어 필수적이 되었습니다.

수백만 명의 사람들이 사용하는 you.com은 심층 검색을 수행하고, 코드를 실행하며, 이미지를 생성하고, 생산성을 향상시키는 도구를 사용하는 AI 생산성 엔진입니다. 비디오 번역 과정을 간소화하기 위해 you.com은 AI Smart Ventures를 고용하여 기업 교육 및 방법 영상을 신속하고 효율적으로 독일어로 번역하도록 했습니다.

“you.com 계약을 따내는 큰 부분은 기업 교육 과정을 정말 빠르게 독일어로 번역할 수 있다는 것이었습니다. 매우 빠르게요. HeyGen을 사용하면 그들이 영어로 과정을 만드는 당일에 독일어로 전환할 수 있습니다,”라고 니콜이 말했습니다.

전 세계에 생명을 구하는 훈련을 확대하다