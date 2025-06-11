HeyGen의 AI 자막 생성기를 선택하는 이유

비디오의 모든 순간을 정확하고 브랜드에 맞으며 어떤 채널에서도 준비된 자막으로 가치 있게 만드세요. HeyGen은 한 번의 간단한 작업 흐름으로 대본 작성, 타이밍 조정, 번역, 스타일링을 처리합니다.



기존 콘텐츠를 재활용하든 HeyGen에서 새로운 비디오를 만들든, 자막은 한 번의 클릭으로 생성되고 맞춰집니다. 프레임별 편집이 아닌 스토리와 전략에 시간을 할애하세요. 우리의 무료 AI 자막 생성기를 사용해보세요.