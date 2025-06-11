AI 자막을 통해 모든 비디오를 끝까지 시청하는 경험으로 만드세요. HeyGen은 자동으로 대본을 작성하고, 시간을 맞추며, 자막을 스타일링하여 소리 없이도 더 많은 시청자들이 따라갈 수 있게 해줍니다. 수동 타이핑이나 불편한 도구 없이, 브랜드에 어울리는 명확하고 매력적인 자막을 제공합니다.
무료 이미지에서 비디오 생성기를 사용해 보세요
모바일에 맞춰 크고 애니메이션된 자막으로 빠른 클립을 눈길을 끄는 콘텐츠로 만드세요. 소리가 꺼져 있을 때에도 메시지가 돋보일 수 있도록 핵심 문구를 강조하세요.
장편 콘텐츠에 자동으로 자막을 생성하고 한 번에 캡션 클립으로 잘라내세요. 명확하고 검색 가능한 화면 텍스트로 유지 시간, 시청 시간 및 검색 가능성을 높이세요.
글로벌 팀과 시끄러운 환경에서 내부 비디오를 더 쉽게 따라갈 수 있도록 합니다. 모두가 자신의 속도와 선호하는 언어로 학습할 수 있도록 여러 언어로 자막을 추가하세요.
TikTok 비디오에 강력한 시각적 요소와 고감도의 동적 캡션을 조합하세요. 강조하고자 하는 훅, 제안, 그리고 행동 요구에 두드러지게 표현하기 위해 굵은 글꼴, 색상 블록, 그리고 단어별로 나타나는 애니메이션을 사용하세요.
몇 번의 클릭으로 녹음 파일을 업로드하고 자막을 생성하세요. 자막이 포함된 버전을 내보내거나 웹사이트, LMS, 또는 비디오 플랫폼에 삽입할 자막 파일을 다운로드하세요.
수업과 설명 동영상을 소화하기 쉬운, 자막이 있는 학습 경험으로 전환하세요. 자막은 학생들이 집중하고, 노트를 취하며, 핵심 개념을 빠르게 다시 볼 수 있도록 도와줍니다.
HeyGen의 AI 자막 생성기를 선택하는 이유
비디오의 모든 순간을 정확하고 브랜드에 맞으며 어떤 채널에서도 준비된 자막으로 가치 있게 만드세요. HeyGen은 한 번의 간단한 작업 흐름으로 대본 작성, 타이밍 조정, 번역, 스타일링을 처리합니다.
기존 콘텐츠를 재활용하든 HeyGen에서 새로운 비디오를 만들든, 자막은 한 번의 클릭으로 생성되고 맞춰집니다. 프레임별 편집이 아닌 스토리와 전략에 시간을 할애하세요. 우리의 무료 AI 자막 생성기를 사용해보세요.
비디오를 업로드하거나 만들고, 생성 버튼을 누른 후 AI가 자동으로 대본과 타이밍을 생성하게 하세요. 깔끔한 편집기에서 빠르게 스캔하고 원하는 대로 라인을 조정하여 최종 결과물에 대한 완전한 통제를 유지하세요.
몇 초 안에 소셜 미디어 우선의 굵은 캡션, 깔끔한 기업 자막, 또는 노래방 스타일의 단어 강조를 적용하세요. 좋아하는 자막 프리셋을 저장하여 모든 비디오가 일관된 느낌을 유지하도록 하세요.
자동 자막 생성기를 사용하여 하나의 작업 공간에서 여러 언어로 자막과 번역을 생성하세요. 청각 장애인 및 난청자, 비모국어 사용자, 그리고 음소거로 시청하는 모든 사람들에게 콘텐츠를 접근 가능하게 만드세요.
원클릭 자동 자막
음성을 감지하고, 오디오를 받아쓰며, 모든 장면에 자동으로 자막을 동기화하세요. 수동으로 시간 코드를 매기거나 별도의 받아쓰기 도구에서 복사하여 붙여넣을 필요가 없습니다.
고급 스타일링 및 애니메이션
깔끔한 로워 서드 자막, 대담한 소셜 스타일 캡션, '토킹 헤드' 형식, 노래방 스타일 단어 강조 중에서 선택하세요. 몇 번의 클릭으로 글꼴, 크기, 색상, 배경 및 타이밍을 조정하세요.
다국어 번역
자동 자막 생성기를 사용하여 기본 언어로 자막을 생성한 다음, 50개 이상의 언어로 즉시 번역하세요. 글로벌 브랜드, 국제 팀, 그리고 대규모로 콘텐츠를 현지화하는 창작자들에게 이상적입니다.
유연한 내보내기 옵션
소셜 플랫폼용으로 비디오에 자막을 직접 구워 넣거나, 호스팅하는 곳에 업로드할 수 있는 캡션 파일(예: SRT)을 다운로드하세요. 비디오를 다시 편집하지 않고도 다른 언어 버전을 만들 수 있습니다.
귀하의 비즈니스가 시장에서 가장 혁신적인 이미지에서 비디오로의 플랫폼을 사용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인하세요.
AI 자막 생성기 사용 방법
음향 엔지니어나 전문 자막 제작자가 아니더라도 고품질의 자막을 얻을 수 있습니다. HeyGen이 번거로운 작업을 자동화하면서 세부 사항을 다듬을 수 있는 간단한 컨트롤을 제공합니다.
HeyGen에서 녹화를 시작하거나 기존 파일을 업로드하거나 이미 만든 비디오를 가져올 수 있습니다. 우리 엔진은 음성을 감지하고 자막을 준비하기 위해 트랙을 준비합니다.
자막 패널을 열고 자동 생성을 클릭하세요. HeyGen이 오디오를 받아쓰고, 말하는 구절을 읽기 쉬운 덩어리로 나누며, 캡션을 타임라인과 맞춥니다.
대본을 검토하고, 워딩을 조정한 다음, 자막 스타일을 선택하세요. 글꼴, 색상, 효과를 조정하거나 저장된 프리셋을 적용하여 캡션을 나머지 브랜드와 일치시키세요.
필요한 경우 번역된 자막 트랙을 추가하고, 내장된 캡션과 함께 비디오를 내보내거나 자막 파일을 다운로드하세요. 좋아하는 플랫폼에 게시하고 관객이 어디에서 보든지 관심을 유지하세요.
AI 자막 생성기는 비디오의 오디오를 자동으로 받아 적고, 읽을 수 있는 캡션으로 변환한 다음, 올바른 타임스탬프에 텍스트를 동기화합니다. 모든 줄을 수동으로 입력하는 대신, 몇 분 안에 완성된 자막 트랙을 자동으로 생성할 수 있습니다.
HeyGen은 다양한 녹음 환경에서 매우 정확한 대본을 생산하기 위해 고급 음성 인식 기술을 사용합니다. 자막 편집기 내에서 빠르게 스캔하고 편집할 수 있어 최종 캡션을 귀하의 브랜드 목소리와 용어에 맞게 조정할 수 있습니다.
네, 자막의 스타일을 완전히 사용자 정의할 수 있습니다. 글꼴, 크기, 색상, 배경 및 애니메이션을 선택한 다음, 좋아하는 조합을 프리셋으로 저장하여 모든 비디오 콘텐츠에 걸쳐 일관된 모습을 재사용하세요.
발전기는 비디오 번역기를 통해 필사 및 번역을 위한 많은 주요 언어들과 함께 작동할 수 있습니다. 한 언어로 자막을 만든 다음, 여러 다른 언어로 번역하여 전 세계 관객들과 연결할 수 있습니다.
자막을 동영상에 직접 구울 수도 있고, SRT와 같은 캡션 파일로 내보낼 수도 있습니다. 이는 폐쇄 자막을 지원하는 플랫폼에서 동일한 자막을 사용할 수 있는 유연성을 제공합니다.
자막은 일반적으로 시청 시간과 완료율을 높여주며, 특히 많은 시청자들이 음소거 상태로 모바일에서 시청할 때 그렇습니다. 명확하고 읽기 쉬운 캡션은 사람들이 따라가기 쉽게 만들어 참여도와 전반적인 콘텐츠 성능을 향상시킬 수 있습니다.
네, AI 자막 생성기는 웨비나, 교육 세션, 프레젠테이션과 같은 장편 콘텐츠에 이상적입니다. 전체 세션을 자동으로 캡션 처리한 다음에 vtt 또는 txt 형식을 사용하여 주요 순간들을 짧고 완전한 자막이 있는 클립으로 재활용할 수 있습니다.
편집 경험이 필요하지 않습니다. 자막 도구는 비기술 사용자를 위해 설계되었으며, 간단한 인터페이스와 직관적인 텍스트 편집기를 통해 쉽게 비디오 콘텐츠를 만들 수 있습니다. 문서를 편집할 수 있다면 HeyGen에서 자막을 생성하고 다듬을 수 있습니다.
자막 패널에서 개별 캡션의 타이밍을 직접 미세 조정할 수 있습니다. 복잡한 타임코드 인터페이스를 다루지 않고도, 쉬프트, 병합 또는 분할하여 원하는 정확한 시간에 표시되도록 할 수 있습니다.
자막 생성기는 스크립팅과 녹화부터 자막이 있는 내보내기까지 한 곳에서 진행할 수 있게 해주는 HeyGen 비디오 제작 경험의 일부입니다. 계정에 사용 가능한 자막 및 번역 옵션이 무엇인지 확인하려면 플랜 세부 정보를 확인하세요.
