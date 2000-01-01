실제로 응답을 이끌어내는 맞춤형 영업 영상
잠재 고객 발굴 아웃리치, 데모 후속 연락, 딜룸 콘텐츠까지—각 영상을 일일이 녹화하지 않고도 모든 잠재 고객에게 개인화된 영상을 제공하세요. 영업팀 전체가 최고 실적자와 같은 참여율을 얻을 수 있도록 만드세요.
- 신용카드 정보는 필요하지 않습니다
- HubSpot 연동 포함
영업 아웃리치 문제
당신과 비슷한 기업들이 가장 혁신적인 텍스트 기반 AI 영상 플랫폼으로 어떻게 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이끌어 내는지 확인해 보세요.
영업 아웃리치의 문제
당신의 콘텐츠 캘린더는 한시도 숨 돌릴 틈이 없습니다. 제품 출시에는 영상이 필요하고, 소셜 채널은 매일 새로운 콘텐츠를 요구합니다. 캠페인은 각 시장마다 현지화된 크리에이티브를 필요로 합니다. 하지만 전통적인 영상 제작 방식은 스튜디오 예약, 출연진 조율, 몇 주씩 걸리는 편집 대기, 그리고 한 번의 촬영에 예산을 다 써버리는 일을 의미합니다. 콘텐츠가 준비될 즈음이면 이미 타이밍을 놓친 뒤죠. 경쟁사들은 매일 영상을 내보내는데, 당신은 아직 프리 프로덕션 단계에 머물러 있습니다. 게다가 리더십에게 카메라 앞에 서 달라고 요청하는 일은 어떨까요? 그 일정 조율 악몽은 말할 것도 없겠죠.
HeyGen 솔루션
HeyGen은 모든 영업 담당자를 최고의 퍼포머로 만들어 줍니다. 하나의 영상 템플릿만 만들면, 잠재 고객의 이름, 회사, 그리고 구체적인 페인 포인트까지 반영된 수천 개의 개인화된 버전을 추가 촬영 없이 자동으로 생성할 수 있습니다. 개인화된 영업 아웃리치를 1:1 소통 수준의 높은 몰입도는 유지하면서도 자동화 수준의 규모로 확장하세요. 제품이 발전함에 따라 항상 최신 상태를 유지하는 세일즈 이네이블먼트 라이브러리를 구축하고, 일관된 메시지로 신규 영업 담당자를 교육하세요. 전 세계 잠재 고객에게 그들의 언어로 다가가고, 팀 전체가 최고의 영업 사원처럼 판매할 수 있는 도구를 제공하세요.
영업팀이 더 많은 거래를 성사시키는 데 필요한 모든 것
대규모 개인 맞춤형 동영상
하나의 녹화본으로 수천 개의 맞춤형 아웃리치 영상을 만들어 보세요. 동적 변수로 잠재 고객 이름, 회사명, 업계의 주요 pain point, 그리고 맞춤형 세부 정보를 자동으로 삽입합니다. 각 영상은 개별적으로 촬영한 것처럼 느껴질 만큼 실제로 개인화되어 있지만, 여러분은 한 번만 제작해서 전체 파이프라인에 배포하면 됩니다.
• 동적 개인화 필드
• 캠페인용 일괄 생성
• 개별 잠재 고객 타기팅
CRM 통합
영상은 이미 사용 중인 영업 워크플로우에 자연스럽게 녹아듭니다. HubSpot 연동을 통해 개인화된 영상이 자동으로 발송됩니다. 새로운 리드가 생성되면 환영 영상이 만들어지고, 미팅이 예약되면 사전 소개 영상이 전송되며, 거래 단계가 변경되면 그에 맞는 관련 사례 영상이 전달됩니다. Zapier, Make, n8n을 사용하면 HeyGen을 사실상 모든 CRM과 연결할 수 있습니다.
• HubSpot 네이티브 연동
• Zapier/Make 자동화
• 거래 단계에서 동영상 트리거
영업 지원 라이브러리
모든 영업 담당자가 성사에 필요한 콘텐츠를 갖출 수 있도록 지원하세요. 제품 데모, 경쟁 포지셔닝, 반대 의견 처리, 고객 사례까지—제품과 메시지가 발전함에 따라 항상 최신 상태를 유지하는 세일즈 자산 라이브러리입니다.
• 중앙화된 콘텐츠 라이브러리
• 메시지를 즉시 업데이트
• 모든 영업 담당자에게 일관되게 적용
영업 담당자 온보딩 및 교육
신입 사원의 온보딩 기간을 단축하세요. 교육 영상을 통해 귀사의 방법론, 제품, 그리고 세일즈 대화 스크립트를 체계적으로 전달할 수 있습니다. 누가 교육하든, 언제 입사하든 모든 영업 담당자가 동일한 수준의 온보딩을 받게 됩니다.
• 방법론 및 프로세스 교육
• 제품 지식 동영상
• 일관된 영업 담당자 온보딩
다국어 홍보
잠재 고객들은 서로 다른 언어를 사용합니다. 당신의 아웃리치도 그래야 합니다. AI 동영상 번역은 음성 클로닝과 립싱크를 통해 영업용 동영상을 175개 이상의 언어로 현지화합니다. EMEA, APAC, LATAM 지역의 잠재 고객에게 그들의 모국어로 다가가세요.
• 음성 클로닝으로 진정성을 유지하세요
• 립싱크가 얼굴 움직임과 일치합니다
• 하나의 템플릿으로 전 세계 파이프라인 운영
동영상 분석
어떤 동영상이 참여를 이끌어내고 어떤 잠재 고객이 구매할 준비가 되었는지 파악하세요. 조회 수, 시청 시간, 참여도를 추적해 후속 조치의 우선순위를 정하고 어떤 메시지가 공감을 얻는지 이해할 수 있습니다.
• 조회수 및 참여도 추적
• 잠재 고객 의도 신호
• 데이터 기반으로 최적화
템플릿에서 맞춤형 아웃리치까지, 3단계로 완성하기
템플릿 만들기
한 번만 녹화하거나 스크립트를 작성하세요. 잠재 고객 이름, 회사, 업종, 사용자 정의 필드용 플레이스홀더 변수를 넣어 아웃리치 메시지를 만드세요. 하나의 템플릿이 무한한 수의 개인화된 영상으로 확장됩니다.
나만의 크리에이티브 선택하기
브랜드와 타깃 고객에 잘 맞는 200개 이상의 다양한 AI 아바타 중에서 선택하세요. 목소리, 배경, 시각 스타일을 자유롭게 조합하거나, 모든 콘텐츠에서 일관된 브랜드 존재감을 유지할 수 있도록 전담 스포크스퍼슨 클론을 만들어 보세요.
보내고 추적하기
개인화된 동영상을 일괄 또는 온디맨드로 생성하세요. 이메일 시퀀스에 삽입하고, 링크로 공유하거나, CRM으로 직접 전송할 수 있습니다. 참여도를 추적하고 구매 신호를 보이는 잠재 고객을 우선순위로 관리하세요.
모든 세일즈 모션을 위한 설계
SDR 영업 발굴
혼잡한 받은편지함에서 눈에 띄세요. 잠재 고객에게 맞춘 개인화된 영업 영상으로, 잠재 고객의 회사, 직무, 그리고 구체적인 과제까지 대규모로 언급하세요. 모든 SDR이 수동으로 만든 영상에서 상위 퍼포머들이 얻는 응답률을 동일하게 얻을 수 있도록 하세요.
사용 사례: ABM 캠페인을 위해 수동으로 5개를 녹화하는 데 걸리는 시간에 500개의 개인화된 잠재 고객 발굴 영상을 생성하세요.
검증된 결과: Videoimagem은 맞춤형 영상을 통해 참여도를 3배 향상시켰으며, 엔터프라이즈 고객사를 위해 5만 개 이상의 개인화 영상을 제작했습니다.
데모 후속 조치
맞춤형 요약 영상으로 데모의 효과를 강화하세요. 핵심 내용을 정리하고, 구체적인 질문에 답변하며, 추가 미팅을 잡지 않고도 딜 진행 과정에서의 모멘텀을 유지할 수 있습니다.
사용 사례: 미팅에서 논의된 잠재 고객의 구체적인 페인 포인트를 언급하는 당일 데모 후속 영상을 보내세요.
딜 룸 콘텐츠
내부 설득에 필요한 콘텐츠로 사내 옹호자들을 무장시키세요. 제품 설명 자료, ROI 요약본, 그리고 이해관계자별 맞춤 메시지를 제공해 귀하의 담당자가 내부에서 거래를 성사시킬 수 있도록 돕습니다.
사용 사례: 복잡한 엔터프라이즈 거래에서 각 이해관계자별로 임원 요약 영상을 제작합니다.
영업 역량 강화
최신성과 일관성이 보장된 콘텐츠로 팀을 지원하세요. 제품 업데이트, 경쟁사 인텔리전스, 반대 의견 대응까지—제품과 시장의 변화에 맞춰 함께 발전하는 세일즈 이네이블먼트 라이브러리를 구축할 수 있습니다.
사용 사례: 제품 출시와 동시에 제공되는 교육 동영상과 함께 새로운 제품 메시지를 전체 영업팀에 당일 배포합니다.
신규 영업 담당자 온보딩
체계적인 온보딩 콘텐츠로 램프업 시간을 단축하세요. 방법론 교육, 제품 심층 분석, 그리고 신규 영업 담당자가 더 빠르게 성과를 낼 수 있도록 돕는 대화 스크립트 예시를 제공합니다.
사용 사례: 신규 영업 담당자가 일정한 품질로 스스로 학습할 수 있는 30일 온보딩 커리큘럼을 구축하세요.
글로벌 영업팀
각 지역별로 별도의 콘텐츠를 만들 필요 없이 모든 시장에서 판매하세요. EMEA, APAC, LATAM 영업팀을 위한 자료를 즉시 현지화할 수 있습니다.
사용 사례: 글로벌 세일즈 킥오프를 위해 세일즈 이네이블먼트 라이브러리를 10개 언어로 번역합니다.
그럴 만한 이유가 있는 G2에서 가장 빠르게 성장하는 제품
전 세계 직원 교육부터 동영상 광고까지, HeyGen은 누구나(네, 바로 당신도) 모든 니즈에 맞는 고품질의 확장 가능한 동영상 콘텐츠를 만들 수 있도록 돕습니다. 고객들이 특히 좋아하는 주요 장점은 다음과 같습니다:
품질, 편의성, 속도를 중시하는 10만 개 이상의 팀이 사용하고 있습니다
귀사와 유사한 기업들이 가장 혁신적인 이미지-투-비디오 플랫폼을 통해 어떻게 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이끌어 내는지 확인해 보세요.
궁금한 점이 있으신가요? 저희가 답해 드립니다
개인화된 영업 영상이란 무엇인가요?
개인화된 영업 영상은 잠재 고객의 이름, 회사, 업계 과제, 관련 화두 등 잠재 고객별 정보를 포함해, 각 영상이 해당 수신자를 위해 개별적으로 촬영된 것처럼 느껴지게 만드는 아웃리치 콘텐츠입니다. HeyGen은 대규모 개인화 영상을 가능하게 합니다. 동적 변수를 포함한 하나의 템플릿만 만들면, 모든 파이프라인을 위해 각 영상을 일일이 촬영하지 않고도 수천 개의 고유한 버전을 생성할 수 있습니다.
영업 아웃리치를 위한 개인화된 동영상은 어떻게 만들 수 있나요?
직접 스크립트를 작성하거나 HeyGen의 AI 스크립트 생성기에 간단한 브리프만 입력해 자동으로 만들어 보세요. 화면에 등장할 AI 아바타를 선택하고, 목소리와 영상 스타일을 고른 뒤 영상을 생성하면 됩니다. 전체 과정은 몇 분이면 끝나며, 별도의 제작 전문 지식이 필요하지 않습니다. 브랜드 일관성을 위해 대표 연사 음성을 클론하여 그들의 디지털 트윈이 모든 콘텐츠에서 귀사의 브랜드를 대표하도록 할 수 있습니다.
HeyGen은 제 CRM과 연동되나요?
네—HeyGen은 하나의 프로젝트에서 여러 화면 비율로 내보내기를 지원합니다. 한 번만 제작한 뒤, YouTube용 16:9, TikTok 및 Instagram Reels용 9:16, Instagram 피드 게시물용 1:1 비율로 각각 내보내세요. 각 플랫폼마다 콘텐츠를 다시 만들거나 여러 제작 워크플로를 따로 관리할 필요가 없습니다.
개인화된 영상은 어떻게 응답률을 높이나요?
주요 언어로 마케팅 영상을 만든 다음 HeyGen의 번역 기능을 사용해 175개 이상 지원 언어로 버전을 생성하세요. 번역에는 음성 클로닝(각 언어에서도 브랜드 보이스가 자연스럽게 들리도록)과 립싱크(입 모양이 번역된 오디오와 일치하도록)가 포함됩니다. 하나의 원본 영상으로 전 세계 캠페인을 시작해 보세요.
HeyGen을 영업 지원 콘텐츠 제작에 사용할 수 있나요?
네. 잠재 고객 발굴을 넘어, HeyGen은 완전한 세일즈 이네이블먼트 라이브러리를 제공합니다. 제품 데모, 경쟁 포지셔닝 영상, 반대 의견 처리 가이드, 고객 사례 요약본을 제작할 수 있습니다. 제품이나 메시지가 바뀌면 스크립트만 수정해 다시 생성하면 되므로, 재촬영 없이도 라이브러리를 최신 상태로 유지할 수 있습니다. 팀들은 기존 영상 제작 방식에 비해 콘텐츠를 훨씬 더 빠르게 업데이트할 수 있다고 보고합니다.
HeyGen으로 새로운 영업 사원을 어떻게 교육하나요?
체계적인 온보딩 콘텐츠를 구축하여 귀사의 방법론, 제품, 시장, 그리고 세일즈 토크 트랙 전반을 다루세요. 신규 영업 담당자는 누가 언제 교육하든 상관없이, 일관되고 수준 높은 교육을 자기 속도에 맞춰 수강할 수 있습니다. 프로세스가 변경될 때마다 교육 콘텐츠를 즉시 업데이트하여, 더 이상 오래된 자료나 일관성 없는 온보딩 경험이 발생하지 않도록 하세요.
해외 잠재 고객에게 그들의 언어로 다가갈 수 있나요?
네. 기본 언어로 영업 콘텐츠를 만든 다음 HeyGen의 번역 기능을 사용해 175개 이상 지원 언어로 버전을 생성할 수 있습니다. 번역에는 음성 클로닝(각 언어에서 자연스럽게 들리도록 음성을 재현)과 립싱크(입 모양이 번역된 오디오와 일치)가 포함됩니다. 각 지역별로 별도 제작 없이도 EMEA, APAC, LATAM 잠재 고객에게 도달하세요.
개인화된 영업 영상을 얼마나 빠르게 만들 수 있나요?
HeyGen은 교육 설계에 맞출 수 있도록 다양한 길이의 동영상을 지원합니다. 대부분의 컴플라이언스 모듈은 마이크로러닝 방식에 적합한 3~10분 분량에서 잘 작동하지만, 보다 포괄적인 주제의 경우 더 긴 콘텐츠를 제작할 수도 있습니다. 20분 이상에 해당하는 장기 교육의 경우, 학습자의 참여도와 추적 효율을 높이기 위해 콘텐츠를 여러 챕터나 모듈로 나누는 것을 고려해 보세요.
제 영업 영상을 누가 시청했는지 추적할 수 있나요?
네. HeyGen은 조회 추적 및 참여 분석 기능을 제공하여 어떤 잠재 고객이 언제, 얼마나 오래 영상을 시청했는지 파악할 수 있습니다. 이 인텐트 데이터를 활용해 후속 조치의 우선순위를 정하세요—영상을 끝까지 시청한 잠재 고객은 열지 않은 사람들보다 관심도가 높을 가능성이 큽니다. CRM과의 연동을 통해 이 데이터는 거래(딜) 기록과도 연결된 상태로 유지됩니다.
영업 팀 전체에서 일관된 메시지를 유지하려면 어떻게 해야 하나요?
HeyGen의 템플릿 시스템은 모든 영업 담당자가 승인된 메시지를 일관되게 전달하도록 보장합니다. 다양한 아웃리치 시나리오, 반대 의견 대응, 제품 설명용 템플릿을 만들어 두면, 영업 담당자는 메시지의 핵심을 유지한 채 각 잠재 고객에게 맞게 개인화할 수 있습니다. 브랜드 키트는 시각적 아이덴티티를 고정하고, 중앙화된 라이브러리는 모두가 오래된 슬라이드나 토크 트랙이 아닌 최신 콘텐츠만 사용하도록 도와줍니다.
어떤 종류의 세일즈 영상을 만들 수 있나요?
HeyGen은 잠재 고객 발굴 아웃리치, 데모 후속 영상, 딜룸 콘텐츠, 제안서 워크스루, 임원 요약, 사례 연구 프레젠테이션, 경쟁사 대비 포지셔닝, 반대 의견 처리, 신규 영업사원 교육, 세일즈 방법론 설명 등 사실상 모든 유형의 세일즈 영상 포맷을 지원합니다. 영업팀에 영상 콘텐츠가 필요하다면, HeyGen은 이를 대규모로 제작할 수 있습니다.
제 영업 콘텐츠는 안전하게 보호되나요?
HeyGen은 SOC 2 Type II 인증을 받았으며 GDPR을 준수합니다. 고객님의 콘텐츠는 전송 중에도, 저장 중에도 암호화됩니다. 민감한 거래 정보나 경쟁 관련 자료를 다루는 영업팀을 위해 HeyGen은 SSO 연동 및 중앙 집중식 접근 관리 등 엔터프라이즈급 보안 기능을 제공합니다. 저희는 고객님의 콘텐츠를 AI 모델 학습에 사용하지 않습니다.
더 많은 솔루션 살펴보기
Use Cases
Tools
지금 바로 맞춤형 영업 영상을 제작해 보세요
이제 개인화와 확장성 사이에서 선택할 필요가 없습니다. 몇 분 만에 개인화된 영업 제안 영상을 생성하고, 팀에 최신 세일즈 지원 콘텐츠를 제공하며, 모든 영업 담당자가 최고 실적자처럼 판매할 수 있는 도구를 갖추게 하세요. Reply.io, HubSpot, 그리고 전 세계의 엔터프라이즈 기업들이 이미 아웃리치를 혁신한 것처럼 지금 합류하세요.
- 신용카드 정보는 필요하지 않습니다
- HubSpot 연동 포함
- 언제든지 해지할 수 있습니다