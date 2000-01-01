잠재 고객들은 서로 다른 언어를 사용합니다. 당신의 아웃리치도 그래야 합니다. AI 동영상 번역은 음성 클로닝과 립싱크를 통해 영업용 동영상을 175개 이상의 언어로 현지화합니다. EMEA, APAC, LATAM 지역의 잠재 고객에게 그들의 모국어로 다가가세요.

• 음성 클로닝으로 진정성을 유지하세요

• 립싱크가 얼굴 움직임과 일치합니다

• 하나의 템플릿으로 전 세계 파이프라인 운영