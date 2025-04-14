ループ動画

ループ動画の作成は、もっとシンプルで、速くて、信頼できるものであるべきです。HeyGen を使えば、どんなクリップでも、ソフトウェアをダウンロードしたり複雑な編集ツールを学んだりすることなく、数秒でなめらかで途切れのないループ動画に変換できます。SNS、プレゼンテーション、デジタルサイネージなど、どんな用途のコンテンツでも、HeyGen なら動画を簡単に繰り返し再生でき、タイミングを自在にコントロールし、あらゆるプラットフォームで美しく見える高品質な結果をエクスポートできます。クリエイターやマーケターはもちろん、余計な手間をかけずにプロ品質のループ動画が必要なすべての人のために作られたツールです。

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122,358,256生成された動画
96,422,705生成されたアバター
16,838,636翻訳された動画
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世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。
ループ動画

完璧な動画ループをお探しですか？

複雑な編集やソフトウェアなしで、なめらかでシームレスなループ動画を作成できます。クリップをアップロードし、繰り返す回数を設定するだけで、あらゆるプラットフォームで美しく見えるクリーンなループ動画を書き出せます。SNS投稿、商品デモ、背景映像、プレゼンテーションなどに最適です。
主なメリット
• 高速でシンプル
• どんなデバイスでも利用可能
• 透かしなし
• MP4、MOV、WebM などに対応
• 高品質な書き出し

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HeyGen face swap avatars with multiple female AI actors in colored cards.
ループ動画

スムーズなループ動画を作成するためのベストプラクティス

良いループ動画は、自然で滑らかに感じられます。短いクリップでも長めのシーケンスでも、いくつかのポイントを押さえるだけで、仕上がりがぐっとプロフェッショナルになります。

・動きや明るさが一定のクリップを選ぶ
・開始点と終了点を調整して、つながりが自然になるようにする
・SNS向けには、ループは短くリズミカルに保つ
・タイムライン上で一番良い瞬間を見つけて強調する
・音声のタイミングを映像に合わせるか、あえて控えめにする
・元のクリップと同じ解像度で書き出す

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a screenshot of a website that says loop your video footage with one click
AI動画制作

時間を節約するための強力なループ動画機能

HeyGen は、複雑なソフトウェアを使わずに、クリーンでプロフェッショナルなループ動画を作成するために必要なすべてを提供します。すべての機能は、作業を素早く、シンプルに行えるよう設計されています。
• シームレスな無限ループ：クリップを無限に繰り返す、または任意の回数だけリピートできます。
• タイムライン・ループセレクター：わかりやすいシンプルなタイムラインで、繰り返したい部分を正確に指定できます。
• 即時プレビュー＆高速書き出し：編集しながらループを確認し、数秒でダウンロードできます。
• マルチフォーマット対応：MP4、MOV、WebM など、さまざまな形式に対応。
• オールインワン編集ツール：トリミング、クロップ、再生速度の変更（早送り・スロー）、ミュート、音声追加まで、エディター上で完結できます。

ループ動画にテキスト、キャプション、タイトルを追加したい場合は、HeyGen の「Add Text or image to Video」ツールも利用できます。SNS やプレゼンテーション向けのコンテンツを、手軽にワンランクアップさせることができます。

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a cartoon of a man sitting in front of a fireplace
使い方

4つの簡単ステップでシームレスにループする動画を作成

自然にループし、視聴者を惹きつけ続ける、完璧なリップシンクのAI動画を作成しましょう。

ステップ1

テキストを入力するか、音声ファイルをアップロードしてください

まずはノイズの少ない音声ファイルを用意するか、スクリプトを直接入力してください。HeyGen は音声とテキスト読み上げの両方に対応しており、これは当社の AI 動画生成ツールの強力な機能のひとつです。

ステップ 2

アバターを選択

話すAIアバターを使うか、実写映像にリップシンクを適用して、臨場感のある表現を実現しましょう。

ステップ3

AIボイスを選ぶか、実際の映像をアップロードする

175以上の言語に対応した300以上の音声から、あなたのトーンやターゲットオーディエンスに合うものを選択できます。最適な音声を選ぶことで、AI生成動画のクオリティがさらに向上します。

ステップ4

同期済み動画を生成して共有する

HeyGen は、口の動き、声、表情を自動で同期し、数秒で AI 動画を書き出して共有できます。

ループ動画に関するよくある質問

HeyGen を使ってオンラインで動画をループ再生するにはどうすればよいですか？

MP4、MOV、AVI、WebM ファイルをアップロードし、ループさせたい部分を選択して、すぐにループ再生をプレビューできます。動きがスムーズになったら、ワンクリックでHDループ動画として書き出しましょう。さらにタイミングを正確にしたい場合は、まずクリップを編集してから、オンライン動画トリマー

無料で動画をループ再生できますか？

はい。HeyGen を使えば、ウォーターマークやソフトウェアのインストールなしで、オンライン上で無料に動画をループ再生できます。クリップを複数回繰り返したり、無限ループを作成したりして、ブラウザから直接、仕上がったファイルを書き出すことができます。

ループ再生すると動画の画質は落ちますか？

いいえ。HeyGen は動画本来の鮮明さと解像度を保ち、繰り返し再生される各セグメントがシームレスでシャープに見えるようにします。複数回ループさせた後でも、書き出した動画は高品質のままで、TikTok や Instagram などのプラットフォームにそのまま投稿できます。

動画の一部分だけをループ再生できますか？

はい。タイムライン上の特定の瞬間をハイライトして、その部分だけをループ再生し、スムーズで自然な繰り返しにすることができます。さらに細かく調整したい場合は、事前に不要なシーンをトリミングしてから動画を再利用ツールをお使いください

ループ再生にはどの動画形式がHeyGenでサポートされていますか？

MP4、MOV、AVI、WebM などの一般的な形式をアップロードできます。最終的なループ動画の書き出しは MP4 形式で提供されるため、SNS、プレゼンテーション、ウェブサイトなど、あらゆるプラットフォームで幅広く互換性があります。

ループ動画ツールはモバイル端末でも使えますか？

はい。HeyGen は完全にブラウザ上で動作するため、iPhone、Android、タブレット、Chromebook、Windows、Mac で何もインストールせずに動画をループ再生できます。インターフェースは、すべてのデバイスで高速かつ快適に動作します。

アップロードした動画は安全に保護されていますか？

はい。すべてのファイルは非公開で処理され、編集中は暗号化され、ダウンロード後は自動的に削除されます。HeyGen は、作業に必要な期間を超えてコンテンツを保存・共有することはなく、作業中の完全なプライバシーを保証します。

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AIを使って、あなたのアイデアをプロ品質の動画に変えましょう。

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