HeyGen は、複雑なソフトウェアを使わずに、クリーンでプロフェッショナルなループ動画を作成するために必要なすべてを提供します。すべての機能は、作業を素早く、シンプルに行えるよう設計されています。

• シームレスな無限ループ：クリップを無限に繰り返す、または任意の回数だけリピートできます。

• タイムライン・ループセレクター：わかりやすいシンプルなタイムラインで、繰り返したい部分を正確に指定できます。

• 即時プレビュー＆高速書き出し：編集しながらループを確認し、数秒でダウンロードできます。

• マルチフォーマット対応：MP4、MOV、WebM など、さまざまな形式に対応。

• オールインワン編集ツール：トリミング、クロップ、再生速度の変更（早送り・スロー）、ミュート、音声追加まで、エディター上で完結できます。



ループ動画にテキスト、キャプション、タイトルを追加したい場合は、HeyGen の「Add Text or image to Video」ツールも利用できます。SNS やプレゼンテーション向けのコンテンツを、手軽にワンランクアップさせることができます。