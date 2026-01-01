生のイベント映像から、数分で洗練されたイベントダイジェスト動画を作成できます。スクリプトを追加し、すべてのテイクを自動で整え、すぐに共有できるハイライト動画を完成させましょう。カメラ機材も編集スキルも必要ありません。
イベント振り返り動画メーカーの主な機能
ハイライトを生み出すAI編集
タイムライン編集や手作業のカットは不要です。AIが映像を解析し、最も魅力的なシーンを自動で選び出し、音楽やトランジション、テンポ調整まで含めてテンポの良いハイライト動画に仕上げます。編集ソフトに触れることなく、まとまりのある高品質なダイジェスト動画が手に入ります。
Speech Cleanup for Flawless Takes
録り直しなしで、完璧なサウンドに仕上げます。AIが自動で、言いよどみや無音の間、言い直しやテイクのやり直しを取り除き、そのうえで自然なAIリップシンクで映像のつながりを補完するので、イベントのダイジェストがまるで一度で完璧に収録したかのように仕上がります。不自然なジャンプカットも、面倒な手動トリミングも必要ありません。
スクリプトをナレーション付きのシーンに変換
当日の映像がなくても大丈夫です。イベントについて数行書くだけで、スクリプトから動画を生成するエンジンが、その内容に沿ったナレーション付きのシーンを自動で作成し、ビジュアルやグラフィック、自然な音声も加えてくれます。カスタムイントロやお礼のメッセージ、登壇者のコメントも、数秒で追加できます。
テンプレートとブランドキットを標準搭載
空白の画面からではなく、振り返り用テンプレートライブラリから始めましょう。一度ロゴやカラー、フォントを設定すれば、どの動画も常にブランドに沿った仕上がりになります。AI動画ジェネレーターにより、チームはクリエイティブの主導権を握ることができ、定期開催のイベントシリーズも毎回、洗練され一貫性のある動画に仕上がります。
Localize Recaps Into 175+ Languages
参加者一人ひとりの言語で届けましょう。自然なAIダビングでリキャップ動画を175以上の言語に翻訳し、各シーンに合わせて声と口の動きを同期させます。ひとつのイベントリキャップ動画が、地域・チーム・オーディエンスをまたいで認知度を高めるグローバルなマーケティング資産に生まれ変わります。
イベント振り返り動画のアイデアと活用事例
Editing days of conference footage takes weeks and an agency budget. Capture the excitement in a fast recap instead, then share it as a promo video that fuels your next marketing campaign and drives signups.
Internal event footage often sits unused because editing it is nobody's job. Turn it into a recap that engages your whole company, and add an AI spokesperson to communicate the highlights and key takeaways.
Trade show leads cool off while footage waits for editing. Skip the videography crew and ship an effective booth recap that pairs the best moments with a product demo video while the event is fresh.
Recapping a long webinar by hand means scrubbing hours of recording. Turn the slides and key clips into an engaging summary with PPT To video, so registrants who missed it still get the value.
Posting event clips manually means resizing and recutting for every social media feed. Generate vertical highlights with the reel generator instead, and publish recaps to Instagram, TikTok, and Shorts the moment the event wraps.
Team offsites and all-hands rarely get a recap because no one has time to cut one. Drop the clips into an AI video editor, arrange the best moments, and capture the essence of the experience.
イベント振り返り動画メーカーの仕組み
HeyGenは、編集作業を自動で行い、未編集のクリップから完成したイベント振り返り動画までを、わずか4つのステップで作成します。
Drop in clips, photos, or a short script from your event. Mix recorded footage with new scenes.
Speech Cleanup removes filler words, pauses, and retakes, then stitches the best moments together.
ブランド要素や音楽、字幕、トランジションを追加します。ストーリーに合うようにテンポやシーンの順番を調整しましょう。
Render in HD or 4K, then download or post your recap straight to social, email, or your event page.
イベントリキャップ動画とは、カンファレンスやローンチ、各種イベントのハイライトとなる瞬間を短くまとめたダイジェスト動画です。映像素材をアップロードするか、テキストから動画を作成して、AIに編集・ナレーション・構成を任せることで、完成したリキャップ動画を作成できます。
はい。最も印象的なスピーカーの発言やパネルディスカッションの要点をレキャップに盛り込み、クリップジェネレーターを使ってセッションを共有しやすいハイライト動画に切り出しましょう。足りない部分にはストック映像を追加してつなぎ、イベント終了後も長く、ライブ体験の熱量を保ち続けてください。
はい。リキャップを再利用可能なプロジェクトとして保存しておき、今後のイベント用に複製すれば、新しいハイライト動画ごとに一貫した見た目を保てます。多くのチームは、イベントシリーズ全体でマーケティング動画を量産できるよう、リキャップ用テンプレートの小さなライブラリを作成しています。
はい。AI がテンポやトランジション、自然なカットを自動で処理するので、リキャップ動画は自動生成感のないスタジオクオリティに仕上がります。ブランドカラーやフォントを反映できるほか、Avatar IV を活用したリアルなプレゼンターを追加して、その日の感情や熱量もしっかりと伝えられます。
Traditional editing means hours in a timeline and an agency invoice. HeyGen turns the whole process into minutes, cutting video production costs by up to 70%. A well-produced event recap helps event planning teams show clients value across their media channels.
You can start free with no credit card and create recaps to explore the core features. Paid plans begin at $24 per month and unlock longer videos, voice cloning, more languages, and higher-resolution exports for frequent or larger event recaps.
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Avatar IV を使って、あらゆる写真に超リアルな声と動きを与え、命を吹き込みましょう。
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