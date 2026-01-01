録り直しなしで、完璧なサウンドに仕上げます。AIが自動で、言いよどみや無音の間、言い直しやテイクのやり直しを取り除き、そのうえで自然なAIリップシンクで映像のつながりを補完するので、イベントのダイジェストがまるで一度で完璧に収録したかのように仕上がります。不自然なジャンプカットも、面倒な手動トリミングも必要ありません。