はい。Speech Cleanup では、検出されたすべてのフィラー（えー、あのー など）、ポーズ、ノイズの区間がプレビュー画面に表示されます。各項目をスキップ、元に戻す、または承認することができ、あなたの確認なしに何かが勝手に削除されることはありません。これにより、他のクリーンアップツールでよくある、過剰な自動トリミングを防ぐことができます。