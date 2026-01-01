AI音声クリーンアップで完璧なビデオテイクを実現
ごちゃごちゃした音声録音を、ジャンプカットのない洗練された動画に仕上げましょう。Speech Cleanup は、音声や動画ファイルから不要なつなぎ言葉や無音、撮り直し部分、背景ノイズを取り除き、カットのつなぎ目がわからないように映像を自動でつなぎ合わせます。
AIスピーチクリーンアップの主な機能
アップロード時のフィラーワードと「えー」「あのー」の除去
このツールは、アップロード直後に「えー」「あのー」「そのー」などのフィラーを自動検出して除去します。長尺のポッドキャストから短尺のSNS用動画、トーキングヘッドの映像まで、一般的な形式ならすべて対応しているため、1行も録り直すことなく、自信に満ちた引き締まった話し方に仕上げられます。
カット間のつなぎ目を感じさせない自然な映像切り替え
音声をカットし、各編集点に合わせてフレームを再構成します。音声編集だけのツールだと動画に不自然なジャンプカットが残りますが、Speech Cleanup はカット間のわずかな動きを自然につなぎ合わせることで、つぎはぎの mp4 ではなく、最初から最後まで一度で撮影したような滑らかな映像に仕上げます。
内蔵バックグラウンドノイズ除去機能
内蔵のバックグラウンドノイズ除去機能により、部屋のハムノイズ、マイクのブーン音、環境ノイズを、フィラー音声のクリーンアップと同時に取り除きます。1回のアップロードと1回の書き出しで完了し、別途オーディオ強化ツールや字幕生成ツール、動画編集ソフトを組み合わせなくても、スタジオ品質のサウンドが得られます。
言い直しとテイクの取り直しの修正
タイムライン上のすべてのクリップで、二度見してしまうような箇所、言い直した文、そして「もう一回やらせて」の瞬間をまとめて修正します。残したいテイクにマークを付けると、ツールがそれだけを本編に自動でつなぎ合わせ、不要なテイクを削除しながら、動画全体のテンポは自然なまま保ちます。
長い無音部分とデッドエアのトリミング
このツールは、アップロードした音声全体から長い無音やブレス、デッドエアを自動的に詰めつつ、声がせかせかしたり機械的になったりしないよう自然さを保ちます。さらに、残したクリップには音声強調も行うため、仕上がったポッドキャストや動画は機械的な編集ではなく、人間味のある自然な仕上がりになります。
音声クリーンアップのユースケース
YouTube向けポッドキャスト動画エピソード
Record raw and ship clean. The tool turns a 90-minute video podcast recording into a publish-ready episode, removing fillers and dead air so the final cut feels tight on YouTube and Spotify without any manual editing work on the video.
YouTubeクリエイター向けトーキングヘッド動画
Skip the re-shoots. Read your script naturally, let the tool remove every "um" and false start across the upload, and export a confident on-camera take you can pair with text to video for fully scripted segments.
オンラインコースとトレーニングチュートリアル
Course recordings are full of self-corrections and retakes. Clean them up in a single pass so your educational video flows lesson-to-lesson without learners spotting the edits, the cuts, or the production gaps between each take.
セールスおよび製品デモの録画
Demo recordings rarely land on the first try, even with a script. The tool removes the hesitations and "let me show you that again" moments across the whole video, leaving a polished walkthrough you can drop into emails and decks.
ソーシャルメディア向けショート動画、リール、TikTok
Cut faster, post faster. A ten-minute raw recording becomes a sub-sixty-second short with the rambling removed and the visuals locked in sync, ready for YouTube Shorts, TikTok, and Instagram Reels without manual trimming on the timeline.
インタビュー・ウェビナー動画の録画
Multi-speaker interviews are filler-word minefields with cross-talk and overlapping audio between speakers. The tool handles each speaker independently, removes stutters and dead air across both tracks, and keeps the conversation moving without choppy jump cuts.
AI音声クリーンアップの仕組み
生の音声や動画をアップロードしてから、レビューを経て公開準備が整ったクリーンなファイルになるまで、4つのステップで録音音声をきれいに整えましょう。
音声または動画をアップロード
音声または動画ファイルをアップロードしてください。mp4、mov、mp3、wav に対応しており、長尺コンテンツまでアップロードできます。
クリーンアップ方法を選択
処理を実行する前に、フィラーワード（つなぎ言葉）、長い無音、背景ノイズ、撮り直しの有無をオン／オフで切り替えます。
すべての編集内容を確認する
クリーンアップされたカットをプレビューし、不要な編集はスキップ、必要なら元に戻せます。AI がコミット前にすべての変更内容を表示します。
クリーンファイルをエクスポートする
仕上がったmp4または音声ファイルを書き出します。ダウンロードして共有するか、翻訳やアップスケール用に渡しましょう。
よくある質問（FAQ）
AIスピーチクリーンアップとは具体的に何で、動画ではどのように機能しますか？
AIスピーチクリーンアップとは、音声録音からフィラー（えー、あのー など）、不要な間、言い直し、背景ノイズを自動で取り除く音声クリーンアップ機能です。HeyGen があなたの音声または動画を解析し、対象となる要素を検出して削除し、そのうえで映像のつながりが自然に見えるようにトランジションを再構成します。
動画からフィラーワードを削除すると、目立つジャンプカットが残ってしまいますか？
いいえ。これこそが、Speech Cleanup と音声のみのボイスクリーナーツールとの本質的な違いです。競合ツールでは、動画からフィラーワードを削除すると映像が不自然に飛んでしまいますが、HeyGen はカットの間のフレームを再構築することで、何十回編集しても話者の映像が途切れず、自然につながって見えるようにします。
HeyGen Speech Cleanup は、Adobe Enhance Speech や Cleanvoice AI とどう違いますか？
Adobe Enhance Speech は、音声の強化とオーディオ品質の向上に特化したツールです。Cleanvoice AI は、ポッドキャストからフィラー（えー、あのー など）を取り除く無料の AI 音声クリーナーです。HeyGen Speech Cleanup はその両方を行ったうえで、動画も処理するため、トーキングヘッド動画のカットも画面上では自然なまま、つなぎ目が目立ちません。
動画を書き出す前に、各編集内容を確認して承認できますか？
はい。Speech Cleanup では、検出されたすべてのフィラー（えー、あのー など）、ポーズ、ノイズの区間がプレビュー画面に表示されます。各項目をスキップ、元に戻す、または承認することができ、あなたの確認なしに何かが勝手に削除されることはありません。これにより、他のクリーンアップツールでよくある、過剰な自動トリミングを防ぐことができます。
このツールは長尺のポッドキャストやウェビナーの録画にも対応していますか？
はい。 このツールは、フルのポッドキャストエピソード、ウェビナー、インタビュー動画などの長時間録画にも対応しており、1回のアップロードで処理できます。ファイルをチャンクに分割することなく全体を処理するため、編集作業は開始から書き出しまで一貫して1つの場所で完結します。
背景ノイズだけでなく、フィラーワードや無音部分も削除できますか？
はい、同じ処理の中で行われます。このツールには、フィラー除去、長い無音部分のトリミング、リテイクの復元に加えて、ノイズ除去機能も組み込まれているため、無料のボイス録音を別のオーディオ強化ツールにアップロードする必要はありません。
クリーンアップ後も、私の声は自然で人間らしく聞こえますか？
はい。このツールは、話し方のテンポを変えずに無音部分やフィラーをカットし、軽い音声強調によって声の明瞭さを高めます。もしテイクがどうしても使えない場合は、自分のボイスクローンを使ってそのセリフを再生成するためにAIボイスクローンを使用できます。
アップロードおよび書き出しで対応している音声・動画ファイル形式は何ですか？
mp3、wav、mov 形式の音声ファイルに加え、一般的な形式の動画ファイルをアップロードできます。クリーニング済みの音声を埋め込んだ動画として書き出すことも、ポッドキャストやボイスオーバー用にクリーンなボイストラックだけが必要な場合は、音声ファイル単体として書き出すことも可能です。
英語以外の言語の動画でも、このツールを使えますか？
はい。複数の言語で、フィラー（えー、あのー など）やポーズを検出します。処理が終わったら、そのファイルをAIビデオ翻訳ツールに通して、リップシンク付きで175以上の言語に吹き替えれば、1本のクリーンな録画を多言語対応のアセットにできます。
これは他のAI動画編集ツールと比べてどう違いますか？
他のAI動画ツールは、音声だけをクリーンアップして（ジャンプカットはそのままにしたり）、テキストからシーン全体を作り直したりするだけです。このワークフローだけが、あなたの実際のワンテイク映像をそのまま残しつつ、人間の編集者のようにきれいに仕上げてくれるので、撮り直しや不自然な合成映像に置き換える必要がありません。
最初に無料で試したり、音声を無料でクリーンアップする方法はありますか？
はい。HeyGen には無料プランがあり、クレジットカード不要で、まずは実際のファイルを使って録音をきれいに整えることができます。有料プランでは、より長いアップロード、高品質な書き出し、そしてフル機能の AI動画ジェネレーター ワークフローが利用可能になります。
AI音声クリーンアップは、実際に動画制作者の作業時間を短縮できますか？
はい。クリエイターの Anton Voroniuk のように、AI動画エディター と自動クリーニングを組み合わせることで、毎週15.5時間を節約し、制作コストを40倍削減しています。各テイクを手作業でトリミングしているわけではありません。