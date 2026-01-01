驚くほど鮮明な4K画質を実現するAI動画アップスケーラー
HeyGenアプリに直接組み込まれた拡散型AIで、あらゆる動画を4Kにアップスケールできます。StandardとPreciseの2つのエンジンから選択し、1080pまたは4Kで出力、フレームレートは最大120fpsまで調整可能です。対応形式はMP4、MOV、WEBMで、変換1回につき10プレミアムクレジットを消費します。
AI動画アップスケーラーの機能
標準エンジンと高精細エンジンによるアップスケール
2つのエンジンは異なるニーズに対応します。Standard は、高速処理が重要な大規模ワークフロー向けに、素早くクリーンなアップスケールを提供します。Precise は拡散モデルを用いて、細部のディテールや自然な肌の質感、判読可能なテキスト、リアルな布地や草木をピクセルレベルで再構成します。Precise は、最終納品物やクライアントワーク、大画面で視聴されるコンテンツに最適な、最高レベルの忠実度を実現します。どのプロジェクトでも、再アップロードなしでエンジンを切り替えることができます。アップスケールした出力を任意の AI動画ジェネレーター のワークフローと組み合わせれば、最終レンダリングはどの視聴距離でも高いクオリティを保ちます。
1080pおよび4Kの出力解像度
処理を開始する前に、ターゲット解像度を選択してください。AIモデルは360p以上のあらゆる解像度の映像を入力として受け取り、1080pまたは4Kのいずれかにアップスケールします。Preciseエンジンは入力映像の品質に応じて再構成の強度を調整し、低解像度ソースにはより強いディテール生成を、すでにターゲットに近い映像には軽めのリファインを行います。出力ファイルは、追加のエンコード作業なしで、そのまま公開・埋め込み・アーカイブに利用できる形式でダウンロードされます。HeyGenのtext to videoレンダリングの後に使うことで、AI生成コンテンツを放送品質の解像度まで引き上げることができます。
最大120fpsまでのフレームレート制御
出力フレームレートを「オリジナル」、30、60、90、または120fpsに設定できます。AIフレーム補間により、滑らかで自然な中間フレームが生成されるため、カクついた映像はなめらかになり、アクションシーンはクリアに再生され、スローモーション映像はシネマティックな印象になります。より高いフレームレートと4K解像度を組み合わせることで、モニター、プロジェクター、大型ディスプレイでもプレミアムなクオリティの出力が得られます。フレームレートブーストを適用して、AIビデオエディターの書き出しをなめらかにしたり、AI生成クリップに洗練された再生体験を与えましょう。
統合されたノイズ除去とエイリアス低減
Precise エンジンは、1 回のアップスケール処理の中で、ノイズ除去、ジャギー除去、シャープ化を同時に行います。フィルムグレイン、色ノイズ、圧縮によるバンディング、ギザギザしたエッジや階段状のアーティファクトを、別工程を挟まずフレームごとに補正します。モデルは本来のテクスチャとノイズを見分けるため、肌は自然なまま、テキストはくっきり、エッジはクリアに保たれます。追加のフィルターやプラグインは不要です。出力を字幕ジェネレーターに通せば、オーバーレイはアーティファクトのないフレーム上にきれいに配置されます。
ユースケース
GenAI動画を720pから4Kに高画質アップスケール
Output from Sora, Kling, Veo, and similar models often caps at 720p or 1080p with softness and aliasing. Select Precise engine, set output to 4K, and the diffusion model reconstructs native-looking detail tuned specifically for AI-generated footage.
古いVHS、miniDV、8mmの映像を復元
Archival transfers carry decades of grain, noise, and resolution loss. Upload the file, choose Precise for maximum detail reconstruction, and output at 1080p or 4K. The integrated denoiser removes grain while the upscaler rebuilds sharpness frame by frame.
ぎこちない映像をスムーズにし、60fpsまたは120fpsに変換
Low-frame-rate recordings, screen captures, and older clips play with visible judder. Set output frame rate to 60 or 120fps and the interpolation engine generates clean in-between frames, turning stuttery playback into fluid motion.
ウェブカメラと画面録画をくっきり鮮明に
Compressed Zoom calls, webinar exports, and screen captures look soft on playback. Upscale to 1080p or 4K with Standard engine for fast turnaround, delivering clear footage for course builder libraries and on-demand viewing.
暗所やノイズの多い映像をきれいに補正
High-ISO indoor clips, nighttime recordings, and poorly lit interviews carry visible chroma noise. The Precise engine denoises while upscaling, removing grain without the over-smoothed plastic look that standard filters produce. Output retains natural skin and marketing videos texture.
翻訳済みまたは吹き替え済みの動画を高画質化
Re-encoding during AI dubbing or translation introduces compression artifacts. Run the localized file through the upscaler as a final step to restore sharpness and match every language variant to the original master quality.
仕組み
動画をアップロードし、エンジン・解像度・フレームレートを設定して4K出力をレンダリングするだけ。ソフトウェアもGPUも編集スキルも一切不要です。
動画をアップロード
MP4、MOV、または WEBM ファイルをドラッグしてアップローダーに入れるか、「ファイルを選択」をクリックしてください。あらゆる解像度の入力ファイルに対応しています。
エンジンと設定を選択
Standard か Precise を選択します。出力解像度を 1080p または 4K に設定します。フレームレートを Original、30、60、90、または 120fps に設定します。
強化内容をプレビュー
短いプレビューを処理して、変換前後を比較しましょう。出力が求める品質になるまで、エンジン、解像度、フレームレートを調整してください。
高画質化してダウンロード
プレミアムクレジットを10消費することを確認してください。クラウドGPUでファイル全体をレンダリングし、公開準備が整った強化済み動画をダウンロードできます。
よくある質問
Preciseアップスケールエンジンとは何ですか？どのように動作しますか？
Precise エンジンは、数百万枚の動画フレームで学習された拡散型アップスケーリングモデル「Topaz Labs Starlight Precise 2.5」によって動作しています。ピクセルレベルで細かなテクスチャ、自然な顔のディテール、生地の質感、判読可能なテキストを再構築します。ピクセルを引き伸ばすだけの一般的な補間とは異なり、この拡散モデルはシーンのコンテキストに基づいてもっともらしい新しいディテールを生成するため、出力映像はあたかも最初から高解像度で撮影されたかのような自然な仕上がりになります。
Standard エンジンと Precise エンジンの違いは何ですか？
Standard は、高速かつクリーンに解像度を向上させるモードで、ピクセル単位の忠実度よりもスピードが重要となる大量処理のワークフローに適しています。Precise は、拡散ベースのモデルをフルに活用して、ディテールを最大限に復元します。Precise は、最終納品物やクライアント向けコンテンツ、大画面で表示されるあらゆるコンテンツに推奨されます。Standard は、ドラフト、社内レビュー、バッチ処理に最適です。
Sora、Kling、Veo で生成したAI動画をアップスケールできますか？
はい。Precise エンジンは、標準的なアップスケーリングではわずかなぼやけやエイリアシング、フレームの不整合が強調されてしまう、生成 AI 映像向けに特別に最適化されています。これらのパターンを補正しつつクリエイティブな意図を保ち、「script to video」出力やプロンプトベースの生成結果を、ノイズのないネイティブ品質に近い 4K 映像へと仕上げます。
対応している動画フォーマットと入力解像度を教えてください。
アップスケーラーは、360p以上のあらゆる入力解像度のMP4、MOV、WEBMファイルに対応しています。出力解像度は1080pまたは4Kに設定できます。AIモデルは元の画質に応じて再構成の強度を調整し、低解像度の素材にはより強力な補正を、目標解像度に近い映像にはより軽めの微調整を行います。
フレームレートの調整はどのように行われますか？
出力フレームレートとして、オリジナル、30、60、90、または120fpsを選択できます。AIフレーム補間は既存フレーム間の動きを解析し、その間を滑らかにつなぐ中間フレームを生成します。SNS向けコンテンツには30fpsまたは60fpsで十分です。アクションが多い映像、シネマティックな作品、または大画面向けコンテンツには、90fpsや120fpsにすることで、目に見えて滑らかな動きが得られます。
アップスケーラーはノイズや圧縮による劣化を自動的に除去しますか？
はい。Precise エンジンは、アップスケール処理の一環として、ノイズ除去、エイリアス除去、およびアーティファクト除去を統合的に行います。本物のテクスチャとフィルムグレイン、クロマノイズ、圧縮によるバンディングを見分け、不要な要素だけを取り除きつつ、エッジやディテールはそのまま保持します。別途ノイズ除去ステップやプラグインを用意する必要はありません。
アップスケール変換の料金はいくらですか？
クレジットを使う前に、アップスケール結果をプレビューできますか？
はい。アップスケーラーは、選択したエンジン・解像度・フレームレートで短いプレビューを処理してから本実行に進みます。設定を調整し、入力と出力を比較して、結果が基準を満たすまで確認できます。10クレジットは、フルレンダーを確定した時点でのみ差し引かれます。
翻訳や吹き替えをした後で、動画をアップスケールできますか？
はい。「video translator」や「AI lip sync」パイプラインで処理された動画は、再エンコードによって画質が低下します。ローカライズ後のファイルをアップスケーラーに通すことで、シャープさが復元され、各言語版がオリジナルと同等の品質になります。各バリアントの処理には 10 クレジットかかります。
ソフトウェアのインストールや高性能GPUは必要ですか？
いいえ。アップスケーラーは HeyGen Apps を通じて、すべてブラウザ上で動作します。レンダリング処理はすべてクラウド上の GPU で行われます。インストールは不要で、特別なシステム要件もローカル GPU も必要ありません。MP4、MOV、または WEBM をアップロードし、設定を行ってプレビューするだけで、レンダリングはすべてクラウド側で処理されます。