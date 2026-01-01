Precise エンジンは、数百万枚の動画フレームで学習された拡散型アップスケーリングモデル「Topaz Labs Starlight Precise 2.5」によって動作しています。ピクセルレベルで細かなテクスチャ、自然な顔のディテール、生地の質感、判読可能なテキストを再構築します。ピクセルを引き伸ばすだけの一般的な補間とは異なり、この拡散モデルはシーンのコンテキストに基づいてもっともらしい新しいディテールを生成するため、出力映像はあたかも最初から高解像度で撮影されたかのような自然な仕上がりになります。