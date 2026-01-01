魅力的なEC動画を作成するAI EC動画メーカー

HeyGen を使えば、商品説明文から数分で洗練された EC 動画を作成できます。カメラも撮影クルーも編集ソフトも不要。テキストを貼り付けてスタイルを選ぶだけで、商品紹介動画やUGC広告、デモ動画がすぐに公開できる状態で完成します。

AI ecommerce video maker creating stunning product videos.
141,999,561生成された動画
116,756,600生成されたアバター
19,584,524翻訳された動画
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世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。
主な機能

Eコマース動画メーカーの機能

数分で作れる製品紹介動画

商品情報を入力するだけで、数分で高品質なEC商品動画を作成できます。商品を説明し、スタイルを選べば、テキストから動画へのエンジンが自動でシーン構成、ナレーション、動きまで生成します。このEC動画メーカーなら、学習の手間なく、洗練された動画コンテンツを簡単に作成できます。

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AI product video creation process for ecommerce listings.

完璧なテイクのためのAIスピーチクリーンアップ

一度録音するだけで、AIスピーチクリーンアップが自動的に言い淀みや長い無音、言い直し、撮り直し部分を取り除きます。編集スキルは一切不要で、ベストな部分だけをつなぎ合わせ、つなぎ目の見えない自然なトランジションに仕上げるので、あらゆるプロダクトデモ動画が完璧に収録されたように見え、動画編集にかかる時間を大幅に節約できます。

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AI product demo workspace with Speech Cleanup editing.

クリエイター風UGC広告（ボイスオーバー付き）

本物の顧客投稿のように見えて、スクロールを止める広告を作成しましょう。フックとなる一言を書き、自然なボイスオーバーを追加して、証言スタイルのクリップを素早く制作できます。内蔵のAI広告メーカーとAIツールにより、Instagramのフィードやリールに自然になじむコンテンツを作成し、商品ページへのクリックを促進します。

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Social media video ads for ecommerce in creator UGC style.

グローバルブランド向け多言語動画

動画を一切作り直すことなく、あらゆる市場の購買者にリーチしましょう。175以上の言語で自然なナレーションを生成し、ビデオ翻訳機能で正確なリップシンクを行って完成したクリップをローカライズできます。1本の製品動画が、1つのプラットフォーム上で、すべての地域向けのストアフロント対応アセットへと生まれ変わります。

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Multilingual AI video production for global ecommerce brands.

ブラウザで使えるオールインワンエディター

予算を無駄にせず、より多くのクリエイティブをテストしましょう。動画をカスタマイズして、あらゆるサイズにリサイズしたり、フックを変えたりして、1つのプロジェクトから複数のバリエーションを生成し、ダウンロードできます。オールインワンのAI動画エディターはブラウザ上で動作するため、EC動画の編集に動画編集の経験は一切必要ありません。

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All-in-one AI video generator editor for product marketing.

ECサイト向け動画のアイデアと活用事例

売上を伸ばす製品デモ動画

Filming demos for every SKU eats time and budget. Turn product photos and specs into a clean product video for every listing, showcase it on Amazon, and boost conversions on your product pages.

数分で作れるInstagramマーケティング動画

Shooting fresh social creative is slow and costly. Turn a quick idea into ready-to-post clips with the tiktok video generator, then resize them into an Instagram story or Reel to engage shoppers with video marketing.

顧客の心をつかむ導入事例

Chasing customers for recorded reviews rarely scales. Script authentic social proof, pick from a library of AI actors, and produce stunning testimonial videos that attract buyers and lift engagement before checkout.

再利用して配信できるプロモーション動画

Seasonal pushes stall when creators are booked out. Spin up a promo video for Black Friday or flash sales in minutes, then repurpose and publish that video content to any platform anytime.

画像から動画への解説ビデオ

New features are hard to explain in a product photo. Write the key points and build an AI video explainer with animation that shows how your product works in a professional-looking walkthrough before they buy.

サイズ変更、書き出し、字幕の追加

Every channel wants a different format. Produce marketing videos once, then resize and export them with the right graphics and text overlay for each platform, from lifestyle Reels to landscape ads.

How it works

ECサイト向け動画メーカーの仕組み

商品アイデアから公開準備が整った洗練された動画まで、4つの簡単ステップでEC動画を作成しましょう。

ステップ 1

動画スタイルを選択

テンプレートとアスペクト比を選び、ストアに合った見た目を設定したら、作成したい商品動画のタイプを選択します。

ステップ 2

商品説明文を追加

商品情報や説明文を貼り付けると、システムが自動でシーンに分割し、自然なテンポに調整します。

ステップ3

詳細をカスタマイズする

字幕、背景、音楽、ブランディング、音声などを追加し、タイミングを調整してメッセージがしっかり伝わるようにしましょう。

ステップ4

Generate and publish

クリーンな動画をレンダリングし、ストアや各種ソーシャルチャネルに最適な形式で書き出しましょう。

Choosing a product video style and template for ecommerce.
Adding product copy to create an ecommerce video.
Customizing details of an AI product demo video.
Multi-platform ecommerce product videos ready to publish.

よくある質問（FAQ）

What is an ecommerce video maker and how does it work?

An ecommerce video maker is an AI platform that turns product details into videos with no filming. Select a style, paste your text, and you are able to create product videos in minutes. The script to video workflow puts everything you need in one place.

AIを活用した商品動画は、買い物客の関心を高めてクリック率を向上させますか？

はい。AI を活用すれば、ショッピング中のユーザーが期待するカジュアルなトーンに合った、クリエイター風の自然な話し方のクリップを制作できます。マーケターは、AI ソーシャルメディア広告ツールを使って魅力的な動画を作成し、Instagram 広告のバリエーションをテストし、クリック率とエンゲージメントを高める勝ちパターンのクリップを大規模に展開しています。

撮影や編集のスキルがなくても、EC向け動画を作成できますか？

もちろん可能です。カメラや編集のスキルは一切不要です。ブラウザやモバイルアプリ上で、プレゼンターとテキストを使って、顔出しなしの動画を簡単に作成できます。撮影なしで、作成したオンライン動画をあらゆるソーシャルメディアプラットフォームに公開できます。

商品画像をプロ品質のEC動画にするにはどうすればいいですか？

商品画像をアップロードし、スクリプトまたはモーションプロンプトを選ぶだけで、画像から動画へのツールがシネマティックなパンやズームを加えてアニメーション化します。静止画のカタログ写真が、Amazonでの掲載やライフスタイル広告、商品ページで使える洗練された動画に、あっという間に生まれ変わります。

時間を節約するために、高品質な動画をカスタマイズしてダウンロードできますか？

はい。動画を自由にカスタマイズし、あらゆるサイズにリサイズして、各チャネル向けの高品質なファイルをダウンロードできます。これにAIボイスクローンを組み合わせれば、一貫したブランドボイスを保ちながら、あらゆるバージョンを最後のひと手間で更新し、テストや動画編集にかかる時間を大幅に削減できます。

未経験でも編集できるプロ仕様の動画テンプレートはありますか？

はい。EC向けに作成されたプロ仕様のテンプレートを選び、この直感的なオンライン動画エディターやInstagram動画メーカーで編集できます。キャプションやテキストオーバーレイをワンクリックで追加し、グラフィックを挿入するだけで、プロのような見栄えの魅力的な動画を作成できます。

さらに詳しく見るAI 搭載のツール

Avatar IV を使って、あらゆる写真に超リアルな声と動きを与え、命を吹き込みましょう。

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HeyGen で作成を始めましょう

AI を活用して、あなたの製品アイデアをプロレベルの EC 動画に変換しましょう。

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