HeyGen を使えば、商品説明文から数分で洗練された EC 動画を作成できます。カメラも撮影クルーも編集ソフトも不要。テキストを貼り付けてスタイルを選ぶだけで、商品紹介動画やUGC広告、デモ動画がすぐに公開できる状態で完成します。
Eコマース動画メーカーの機能
数分で作れる製品紹介動画
商品情報を入力するだけで、数分で高品質なEC商品動画を作成できます。商品を説明し、スタイルを選べば、テキストから動画へのエンジンが自動でシーン構成、ナレーション、動きまで生成します。このEC動画メーカーなら、学習の手間なく、洗練された動画コンテンツを簡単に作成できます。
完璧なテイクのためのAIスピーチクリーンアップ
一度録音するだけで、AIスピーチクリーンアップが自動的に言い淀みや長い無音、言い直し、撮り直し部分を取り除きます。編集スキルは一切不要で、ベストな部分だけをつなぎ合わせ、つなぎ目の見えない自然なトランジションに仕上げるので、あらゆるプロダクトデモ動画が完璧に収録されたように見え、動画編集にかかる時間を大幅に節約できます。
クリエイター風UGC広告（ボイスオーバー付き）
本物の顧客投稿のように見えて、スクロールを止める広告を作成しましょう。フックとなる一言を書き、自然なボイスオーバーを追加して、証言スタイルのクリップを素早く制作できます。内蔵のAI広告メーカーとAIツールにより、Instagramのフィードやリールに自然になじむコンテンツを作成し、商品ページへのクリックを促進します。
グローバルブランド向け多言語動画
動画を一切作り直すことなく、あらゆる市場の購買者にリーチしましょう。175以上の言語で自然なナレーションを生成し、ビデオ翻訳機能で正確なリップシンクを行って完成したクリップをローカライズできます。1本の製品動画が、1つのプラットフォーム上で、すべての地域向けのストアフロント対応アセットへと生まれ変わります。
ブラウザで使えるオールインワンエディター
予算を無駄にせず、より多くのクリエイティブをテストしましょう。動画をカスタマイズして、あらゆるサイズにリサイズしたり、フックを変えたりして、1つのプロジェクトから複数のバリエーションを生成し、ダウンロードできます。オールインワンのAI動画エディターはブラウザ上で動作するため、EC動画の編集に動画編集の経験は一切必要ありません。
ECサイト向け動画のアイデアと活用事例
Filming demos for every SKU eats time and budget. Turn product photos and specs into a clean product video for every listing, showcase it on Amazon, and boost conversions on your product pages.
Shooting fresh social creative is slow and costly. Turn a quick idea into ready-to-post clips with the tiktok video generator, then resize them into an Instagram story or Reel to engage shoppers with video marketing.
Chasing customers for recorded reviews rarely scales. Script authentic social proof, pick from a library of AI actors, and produce stunning testimonial videos that attract buyers and lift engagement before checkout.
Seasonal pushes stall when creators are booked out. Spin up a promo video for Black Friday or flash sales in minutes, then repurpose and publish that video content to any platform anytime.
New features are hard to explain in a product photo. Write the key points and build an AI video explainer with animation that shows how your product works in a professional-looking walkthrough before they buy.
Every channel wants a different format. Produce marketing videos once, then resize and export them with the right graphics and text overlay for each platform, from lifestyle Reels to landscape ads.
ECサイト向け動画メーカーの仕組み
商品アイデアから公開準備が整った洗練された動画まで、4つの簡単ステップでEC動画を作成しましょう。
テンプレートとアスペクト比を選び、ストアに合った見た目を設定したら、作成したい商品動画のタイプを選択します。
商品情報や説明文を貼り付けると、システムが自動でシーンに分割し、自然なテンポに調整します。
字幕、背景、音楽、ブランディング、音声などを追加し、タイミングを調整してメッセージがしっかり伝わるようにしましょう。
クリーンな動画をレンダリングし、ストアや各種ソーシャルチャネルに最適な形式で書き出しましょう。
An ecommerce video maker is an AI platform that turns product details into videos with no filming. Select a style, paste your text, and you are able to create product videos in minutes. The script to video workflow puts everything you need in one place.
はい。AI を活用すれば、ショッピング中のユーザーが期待するカジュアルなトーンに合った、クリエイター風の自然な話し方のクリップを制作できます。マーケターは、AI ソーシャルメディア広告ツールを使って魅力的な動画を作成し、Instagram 広告のバリエーションをテストし、クリック率とエンゲージメントを高める勝ちパターンのクリップを大規模に展開しています。
もちろん可能です。カメラや編集のスキルは一切不要です。ブラウザやモバイルアプリ上で、プレゼンターとテキストを使って、顔出しなしの動画を簡単に作成できます。撮影なしで、作成したオンライン動画をあらゆるソーシャルメディアプラットフォームに公開できます。
商品画像をアップロードし、スクリプトまたはモーションプロンプトを選ぶだけで、画像から動画へのツールがシネマティックなパンやズームを加えてアニメーション化します。静止画のカタログ写真が、Amazonでの掲載やライフスタイル広告、商品ページで使える洗練された動画に、あっという間に生まれ変わります。
はい。動画を自由にカスタマイズし、あらゆるサイズにリサイズして、各チャネル向けの高品質なファイルをダウンロードできます。これにAIボイスクローンを組み合わせれば、一貫したブランドボイスを保ちながら、あらゆるバージョンを最後のひと手間で更新し、テストや動画編集にかかる時間を大幅に削減できます。
はい。EC向けに作成されたプロ仕様のテンプレートを選び、この直感的なオンライン動画エディターやInstagram動画メーカーで編集できます。キャプションやテキストオーバーレイをワンクリックで追加し、グラフィックを挿入するだけで、プロのような見栄えの魅力的な動画を作成できます。
さらに詳しく見るAI 搭載のツール
Avatar IV を使って、あらゆる写真に超リアルな声と動きを与え、命を吹き込みましょう。
AI を活用して、あなたの製品アイデアをプロレベルの EC 動画に変換しましょう。