本物の顧客投稿のように見えて、スクロールを止める広告を作成しましょう。フックとなる一言を書き、自然なボイスオーバーを追加して、証言スタイルのクリップを素早く制作できます。内蔵のAI広告メーカーとAIツールにより、Instagramのフィードやリールに自然になじむコンテンツを作成し、商品ページへのクリックを促進します。