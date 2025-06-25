Ogni strumento di IA risolve solo una parte del lavoro. ChatGPT aiuta con la scrittura dei testi e delle inserzioni, Midjourney crea immagini statiche generate dall’IA e Creatify è pensato per brevi clip UGC. HeyGen unisce l’intero flusso di lavoro, trasformando testi e immagini in video pubblicitari finiti e coerenti con il brand, così puoi lanciare annunci migliori da un’unica piattaforma. I team che passano da Creatify mantengono lo stile UGC aggiungendo al tempo stesso video multilingue.