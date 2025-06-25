Trasforma un semplice script in creatività pubblicitarie AI che fermano lo scroll in pochi minuti. Niente telecamere, niente troupe, niente software di montaggio. Genera decine di varianti di video ads per Meta, TikTok e YouTube, pronte per il lancio e l’A/B test.
Funzionalità delle creatività pubblicitarie AI
Genera annunci in pochi secondi, non in giorni
Crea creatività pubblicitarie in pochi secondi partendo da un solo script, senza dover organizzare alcun set di ripresa. Cambia l’hook, l’headline o la call to action e genera annunci all’istante. Il nostro motore text to video trasforma ogni idea in campagne pubblicitarie progettate per aumentare le conversioni su tutti i canali.
Design di annunci che cattura l’attenzione e colpisce nel segno
Conquista i primi tre secondi con creatività nativa pensata per coinvolgere il pubblico dei social a pagamento. Riproduci contenuti autentici in stile creator utilizzando video UGC AI, mantenendo ogni singolo frame in linea con i tuoi colori e il tuo logo. I design guidati dall’AI restano sempre coerenti con il brand, aumentando engagement e conversioni.
Voce multilingue per ogni marketer
Dai a ogni annuncio una voce naturale in oltre 175 lingue senza dover registrare di nuovo una sola riga. Genera la narrazione con il nostro generatore di voci AI, allinea il tono al tuo brand e riutilizza lo stesso script su tutti i canali social. Un’unica piattaforma localizza senza problemi una singola campagna per ogni marketer e per ogni area geografica.
Modifica il design dell’annuncio a partire da testo semplice
Regola le scene, cambia gli sfondi, aggiungi sottotitoli e applica il tuo logo con controlli semplici, senza bisogno di montaggio su timeline. L’editor video AI ti offre strumenti avanzati per perfezionare il ritmo e mantenere ogni taglio in linea con il brand. Risultati rifiniti, pronti per ogni canale, senza curva di apprendimento, in formato quadrato o verticale.
Trasforma le foto dei prodotti in creatività pubblicitarie
Mostra prodotti reali senza bisogno di studio, scenografie o costose foto di prodotto. Inserisci una foto del prodotto nelle scene con posizionamento prodotto AI, migliora la qualità delle immagini ed evita le solite foto stock generiche. Ogni immagine AI è inserita nel giusto contesto, così ogni contenuto sembra realizzato apposta per il tuo brand.
Testare i social a pagamento di solito brucia il budget in un unico shooting. Genera creatività pubblicitarie coordinate, lancia un set completo di test e importa i dati di performance dai tuoi account pubblicitari per scalare il video adv AI con i risultati migliori.
Assumere creator per ogni annuncio UGC rende difficile scalare. Genera molti contenuti creativi da un’unica sceneggiatura e mantieni la produzione sempre attiva. Usa un generatore di influencer AI per ottenere contenuti che sembrano nativi in ogni feed.
Girare annunci per ogni SKU richiede troppo tempo e budget. Trasforma una foto in un video e genera un video annuncio per ogni scheda prodotto. Lancia campagne pubblicitarie digitali senza videocamera, scalando la produzione di video in pochi minuti.
La stanchezza pubblicitaria riduce le performance e i nuovi shooting richiedono tempo. Modifica lo script, rinnova le immagini e lancia un annuncio ad alte prestazioni nello stesso pomeriggio. Mantieni i tuoi video di marketing performanti senza dover avviare nuove produzioni.
Adattare le campagne di marketing a nuovi mercati di solito significa ricostruirle da zero. Traduci un annuncio vincente in oltre 175 lingue con il doppiaggio AI che mantiene il tuo tono, così un’unica creatività può raggiungere ogni target partendo da un’unica fonte.
La domanda di creazione di annunci supera la capacità di un piccolo team. Genera qualsiasi tipo di annuncio partendo da un brief e consegna molteplici concept video per ogni cliente. Un flusso di lavoro da script a video permette a brand e agenzie di scalare la produzione.
Come funzionano le creatività pubblicitarie basate sull’AI
Passa da un brief vuoto a creatività pubblicitarie pronte per il lancio in quattro semplici passaggi, senza bisogno di telecamere, troupe o software di montaggio.
Scegli un template, il formato di aspetto e il formato adatto alla piattaforma su cui stai facendo pubblicità, che sia il feed o le storie.
Incolla il tuo hook, il messaggio e la call to action, oppure genera uno script partendo da un brief e imposta il tono.
Aggiungi il tuo logo, i tuoi colori, i sottotitoli e la voce, quindi regola il ritmo in modo che ogni variante resti coerente con il brand.
Renderizza ogni creatività pubblicitaria in HD, quindi scarica ogni variante pronta per essere pubblicata sui tuoi canali.
Le creatività pubblicitarie AI sono annunci video realizzati a partire da una sceneggiatura scritta invece che da un tradizionale set di riprese. Su una piattaforma di ai ad creative, inserisci il tuo hook e il tuo messaggio, scegli uno stile e un generatore di video AI costruisce immagini, voce e tempi in un annuncio finito, pronto per il lancio. Funziona come un generatore di annunci per i video, non per le immagini statiche.
Ecco come funziona l’IA generativa: modelli di intelligenza artificiale proprietari, addestrati su vasti dataset di annunci vincenti, gestiscono script, elementi visivi, voce e timing. Il sistema si concentra sulla generazione dei contenuti scena per scena, producendo annunci di alta qualità generati dall’IA e creando filmati realistici con opzioni come attori IA, così ottieni un risultato professionale senza dover girare alcun video.
Ogni strumento di IA risolve solo una parte del lavoro. ChatGPT aiuta con la scrittura dei testi e delle inserzioni, Midjourney crea immagini statiche generate dall’IA e Creatify è pensato per brevi clip UGC. HeyGen unisce l’intero flusso di lavoro, trasformando testi e immagini in video pubblicitari finiti e coerenti con il brand, così puoi lanciare annunci migliori da un’unica piattaforma. I team che passano da Creatify mantengono lo stile UGC aggiungendo al tempo stesso video multilingue.
Sì, quando l’IA è affiancata dal controllo umano. L’IA eccelle in velocità e volume, mentre il tuo team guida il lavoro creativo, gli hook e la narrazione emotiva. L’IA generativa valorizza una buona idea invece di sostituire la creatività umana, e sei tu a definire il tono del tuo brand, così che la risonanza emotiva in unatesta parlante IAcontinui comunque a sembrare autenticamente tua.
Sì. Oltre alla scrittura dei testi, il generatore di script video della piattaforma crea testi pubblicitari, messaggi, titoli e copioni delle scene partendo da semplici prompt di intelligenza artificiale. L’IA ti permette di generare variazioni illimitate, così puoi sviluppare creatività pubblicitarie a partire da un’unica idea senza bisogno di un copywriter dedicato.
Il volume unito ai test aumenta le conversioni. Producendo molte varianti in linea con il brief, puoi abbinare ogni annuncio al pubblico giusto, aumentare i tassi di clic e individuare più rapidamente le creatività AI con le migliori performance. Questo supporta obiettivi di performance marketing come la generazione di lead, e i video migliorano ulteriormente i risultati come annunci AI per i social media.
Qualsiasi marketer, brand o agenzia che abbia bisogno di più annunci, più velocemente. Questo generatore di annunci AI è uno strumento di creazione e design pubblicitario basato sull’intelligenza artificiale che aiuta i piccoli team a realizzare annunci senza studio. Usa il generatore di annunci per produrre più concept in una volta sola, da un video di prodotto a un promo, e mantieni ogni campagna sempre rifornita.
Scrivi uno script di base, poi modifica l’hook, il titolo, i visual o la call to action e rigenera. Ogni modifica produce una nuova variante in pochi secondi.inserzione FacebookPuoi anche creare versioni specifiche per piattaforma, come un’inserzione Facebook e una versione verticale, partendo dallo stesso contenuto di origine.
Possono farlo. Scegli uno stile da creator e una resa naturale, così l’annuncio si integra nel feed invece di sembrare uno spot aziendale.generatore di clipche ti aiuta a creare montaggi serrati, con un ritmo nativo che mantiene alta l’attenzione nei primi secondi.
Quante ne richiede la tua campagna. Poiché ogni variante parte dal testo, non c’è nessun set da organizzare, quindi puoi produrre decine di creatività pubblicitarie in un solo giorno. I team che scalano il paid social spesso lo abbinano a un video TikTok per test di contenuti brevi.
Le agenzie fanno pagare per singolo asset e impiegano giorni per ogni revisione. HeyGen trasforma uno script in creatività pubblicitarie finite in pochi minuti a una frazione del costo, così controlli tu il processo e puoi iterare secondo i tuoi tempi. Un portavoce AI può guidare le campagne senza dover ingaggiare talenti.
È disponibile un piano gratuito che non richiede carta di credito, così puoi creare i tuoi primi contenuti pubblicitari senza alcun costo. I piani a pagamento partono da 24 $ al mese e sbloccano il voice cloning, video più lunghi e l’intera libreria di template per campagne di maggiori dimensioni.
Sì. Quando un annuncio inizia a perdere efficacia, modifica lo script o sostituisci i visual e rigenera una nuova versione nello stesso giorno. Puoi anche riformulare un concept vincente in un formato generatore di reel per prolungarne la durata su nuovi posizionamenti.
Sì. Traduci un annuncio vincente in oltre 175 lingue preservando la tua voce e il tuo timing, così un’unica creatività può servire ogni mercato. Abbinala a un layout instagram ad maker per localizzare i formati brevi in ogni regione senza dover ricostruire la campagna.
Esplora altri strumenti basati sull'IA
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimenti iper‑realistici grazie ad Avatar IV.
Trasforma un semplice script in creatività pubblicitarie AI che catturano l’attenzione in pochi minuti.