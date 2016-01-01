Generatore di Script per Video IA

Trasforma le tue idee in coinvolgenti sceneggiature video in pochi minuti con il potente strumento AI di HeyGen. Inserisci semplicemente il tuo argomento o concetto e il nostro generatore di sceneggiature video AI crea script chiari, naturali e pronti per essere girati, su misura per le tue esigenze. Che tu stia creando video per YouTube, annunci pubblicitari o contenuti per i social media, ti aiuta a scrivere sceneggiature che coinvolgono, convertono e ti fanno risparmiare tempo.

Tool featured image
-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore di video avatar AI

Questo strumento ti permette di trasformare una singola foto in un avatar AI realistico che riflette espressioni reali, movimento e illuminazione per video rifiniti. Puoi generare istantaneamente clip di qualità professionale per contenuti social, formazione o narrazione senza bisogno di telecamere, squadre o competenze di montaggio.

Create Avatar Video

1

Select Avatar

2

Type your script

0/200 characters
Sign in or register to access the full experience
Seleziona un avatar esistente
Step 1:Seleziona un avatar esistente
Digita il tuo comando
Step 2:Digita il tuo comando
Clicca sul video generato
Step 3:Clicca sul video generato
Generatore di Script per Video IA

Ottimizza la creazione dei tuoi video con la scrittura di script potenziata dall'IA

Hai bisogno di una sceneggiatura accattivante per un video ma sei a corto di tempo o idee? Il generatore di sceneggiature video AI di HeyGen rende semplicissimo creare testi chiari, professionali e coinvolgenti, personalizzati in base ai tuoi obiettivi. Che tu stia creando contenuti per il marketing, l'educazione o l'intrattenimento, questo strumento elimina lo stress dalla scrittura.

Condividi semplicemente il tuo argomento, il pubblico o i punti chiave, e l'IA di HeyGen genererà all'istante uno script raffinato e in linea con il tuo marchio, pronto per essere registrato. Non è mai stato così facile dare vita alle tue idee, risparmiare tempo e concentrarsi sulla creatività.

Per un racconto ancora più dinamico, combina la tua sceneggiatura con la tecnologia degli Avatar Parlanti AI per rendere i tuoi video visivamente accattivanti ed emotivamente coinvolgenti.

Esplora AI Lip Sync Video per un movimento realistico di voce e labbra

un annuncio per un servizio innovativo, su misura, facile e professionale
Generatore di Script per Video IA

Migliori pratiche per la scrittura di script video generati tramite intelligenza artificiale

HeyGen ti offre tutti gli strumenti per produrre script video naturali e pronti per la registrazione in pochi minuti. Che tu sia un marketer, un educatore o un creatore, il tuo prossimo grande video inizia qui.

• Uscita Veloce e Pronta per la Registrazione: Genera script completi e pronti per la telecamera in pochi secondi. Non è necessaria esperienza di scrittura, inserisci semplicemente il tuo argomento e lascia che l'IA gestisca il resto.

• Tono e Stile Personalizzati: Regola facilmente tono, struttura e formato per adattarli perfettamente al tuo marchio e al pubblico di riferimento.

• Ottimizzato SEO per Visibilità: Ogni script è scritto tenendo in considerazione la SEO, aiutando il tuo contenuto a posizionarsi meglio e ad avere una migliore performance su YouTube, TikTok e Google Search.

• Flusso naturale e umano: I modelli avanzati di intelligenza artificiale di HeyGen sono addestrati su dati del mondo reale, garantendo che ogni script suoni autentico, conversazionale e coinvolgente.

• Basato su browser e facile da usare: Crea, modifica ed esporta i tuoi script direttamente online senza installare alcun software.

uno schermo che dice crea nuova voce
Generatore di Script per Video IA

Aumentare il coinvolgimento con script generati dall'IA

Per sfruttare al meglio il Generatore di Script Video AI di HeyGen, segui questi consigli esperti per creare script chiari, coinvolgenti e di alto rendimento.

•Inizia con un'idea forte e focalizzata: Definisci il tuo messaggio e i tuoi obiettivi prima di iniziare così che l'IA possa fornire contenuti pertinenti e di impatto.

•Sii Conciso e Facile da Seguire: Gli spettatori si impegnano di più con script semplici e focalizzati che vanno subito al sodo.

•Adatta Tono e Lunghezza al Tuo Pubblico: Personalizza il tono e il ritmo per i tuoi spettatori, professionale per gli affari, vivace per i social o educativo per i tutorial.

•Includi un chiaro invito all'azione: Concludi il tuo video con un forte CTA che stimoli l'interazione o le conversioni.

•Rivedi e Personalizza l'Output: Aggiungi il tuo tocco personale, esempi o la voce del tuo brand per rendere lo script unico.

una donna è seduta su un divano di fronte a un cartello che dice scala la tua creazione video
Come funziona?

Crea script per video AI in 4 semplici passaggi

Il generatore di script video di HeyGen è progettato per rendere la creazione di contenuti senza sforzo. In pochi semplici passaggi, puoi trasformare le tue idee in script professionali pronti per essere registrati. Genera il Tuo Script Video in 4 Semplici Passaggi

Passo 1

Inserisci il tuo argomento o idea

Inizia digitando l'argomento del tuo video o aggiungendo alcuni punti chiave. Più dettagli fornisci, più accuratamente l'intelligenza artificiale elaborerà la tua sceneggiatura.

Passo 2

Lascia che l'IA generi il tuo script

Una volta inviata la tua idea, l'IA di HeyGen analizza il tuo input e scrive automaticamente una sceneggiatura completa e ben strutturata che si adatta al tuo tono e alle tue intenzioni.

Passaggio 3

Personalizza e modifica

Rivedi lo script generato e modifica il tono, la struttura o le parole chiave per adattarli alla voce del tuo marchio o alle preferenze del tuo pubblico. Puoi apportare modifiche rapide direttamente nel tuo browser.

Passaggio 4

Copia e usa

Quando il tuo script è pronto, copialo o esportalo immediatamente. Puoi iniziare a registrare subito o abbinarlo a un Avatar IA di HeyGen per un'esperienza video completamente prodotta.

Domande Frequenti sul Generatore di Script per Video IA

Cos'è il Generatore di Sceneggiature Video AI?

Un generatore di script video AI utilizza l'intelligenza artificiale per trasformare le tue idee o argomenti in script completi pronti per la registrazione. Scrive contenuti naturali e coinvolgenti per YouTube, pubblicità, tutorial e social media.

Come funziona il generatore di script video AI di HeyGen?

Basta digitare il tuo argomento o i punti chiave, e l'intelligenza artificiale crea istantaneamente uno script strutturato con un flusso chiaro. Puoi rifinire il tono, lo stile e le parole chiave per adattarli al tuo marchio o scopo in pochi secondi.

Posso utilizzare gli script generati per YouTube, pubblicità o formazione?

Sì. Ogni script è progettato per un utilizzo reale, sia che tu stia creando video per YouTube, annunci pubblicitari, spiegazioni o contenuti formativi. Per dare vita visivamente ai tuoi script, prova il AI Talking Head Generator.

Ho bisogno di esperienza nella scrittura per usare questo strumento?

Non è richiesta esperienza. L'AI gestisce il brainstorming, la strutturazione e il perfezionamento così puoi concentrarti sulle tue idee. Devi semplicemente inserire un argomento e lo strumento produrrà uno script pronto per essere registrato.

Il generatore di script per video AI è gratuito?

HeyGen offre sia opzioni gratuite che premium. Puoi iniziare a scrivere script gratuitamente e passare a un piano superiore in qualsiasi momento se hai bisogno di limiti più elevati o funzionalità aggiuntive.

Posso modificare e personalizzare gli script generati dall'IA?

Sì. Ogni script è completamente modificabile, puoi regolare tono, lunghezza, voce, parole chiave o struttura per adattarli al tuo stile. Per i video in stile presentatore, puoi abbinare il tuo script allo strumento AI Spokesperson Tool.

Ho bisogno di esperienza nel montaggio video per iniziare?

Non sono richieste competenze di editing. L'interfaccia è semplice e l'intelligenza artificiale fa tutto il lavoro pesante. Puoi iniziare a creare il tuo primo video immediatamente tramite HeyGen Signup.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Inizia a creare con HeyGen

Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.

CTA background