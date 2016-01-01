Aggiungere foto ai video è semplice e, con alcune tecniche intelligenti, puoi rendere il risultato finale pulito e professionale:

• Usa immagini di alta qualità: Scegli PNG o JPG in HD per evitare la pixelizzazione, specialmente su schermi grandi.

• Posiziona le immagini con attenzione: Colloca le foto in modo che non coprano volti o azioni importanti. Gli angoli sono spesso i migliori per loghi o piccole grafiche.

• Usa la trasparenza per un'integrazione più fluida: Riduci l'opacità o usa PNG trasparenti per integrare i loghi naturalmente nella scena.

• Scegli la dimensione giusta: Mantieni la foto abbastanza grande da risaltare su mobile senza sovrastare l'inquadratura.

• Incorpora B-roll e accenti: Aggiungi foto di supporto, immagini stock o icone per evidenziare le idee e rendere il contenuto più coinvolgente.

• Anteprima su mobile: Assicurati che visibilità, allineamento e posizionamento corretto siano garantiti per formati verticali o orizzontali.

• Affina i tempi sulla timeline: Regola i tempi di inizio e fine affinché le foto appaiano esattamente quando necessario per un ritmo fluido.