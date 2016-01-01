Aggiungi foto al video

Aggiungi qualsiasi foto, PNG, logo o grafica velocemente al tuo video. Carica il tuo video, posiziona le immagini esattamente dove desideri e personalizza tutto in un semplice editor online che funziona su qualsiasi dispositivo.

Tool featured image
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore di video avatar AI

Questo strumento ti permette di trasformare una singola foto in un avatar AI realistico che riflette espressioni reali, movimento e illuminazione per video rifiniti. Puoi generare istantaneamente clip di qualità professionale per contenuti social, formazione o narrazione senza bisogno di telecamere, squadre o competenze di montaggio.

1

Select Avatar

2

Type your script

Seleziona un avatar esistente
Step 1:Seleziona un avatar esistente
Digita il tuo comando
Step 2:Digita il tuo comando
Clicca sul video generato
Step 3:Clicca sul video generato
Aggiungi foto al video

Consigli per utilizzare efficacemente le foto con HeyGen

Arricchisci i tuoi video aggiungendo foto, PNG trasparenti, adesivi o grafiche personalizzate con pochi clic. Per elementi più creativi, puoi anche utilizzare strumenti come lo strumento Aggiungi Adesivi al Video per personalizzare le tue immagini.

Carica qualsiasi formato di immagine, incluso PNG, JPG, SVG o WebP, poi posiziona e ridimensiona la tua foto ovunque sulla timeline. Che tu abbia bisogno di un logo, di un'immagine di prodotto o di una grafica per un tutorial, l'editor ti offre il pieno controllo sulla posizione, dimensione e opacità.

Poiché tutto funziona online, non è necessario alcun software. Funziona su iPhone, Android, Mac e Windows, mantenendo i tuoi file privati durante l'esportazione di video nitidi e di alta qualità. L'intero processo è veloce, semplice e adatto ai principianti.

Puoi anche aggiungere elementi visivi per un tocco di creatività in più. Prova lo strumento Add Stickers to Video Tool se vuoi migliorare ulteriormente il tuo video.

una pubblicità per heygen il futuro della narrazione
Aggiungi foto al video

Trasforma i tuoi video in esperienze coinvolgenti

Aggiungere foto ai video è semplice e, con alcune tecniche intelligenti, puoi rendere il risultato finale pulito e professionale:
• Usa immagini di alta qualità: Scegli PNG o JPG in HD per evitare la pixelizzazione, specialmente su schermi grandi.
• Posiziona le immagini con attenzione: Colloca le foto in modo che non coprano volti o azioni importanti. Gli angoli sono spesso i migliori per loghi o piccole grafiche.
• Usa la trasparenza per un'integrazione più fluida: Riduci l'opacità o usa PNG trasparenti per integrare i loghi naturalmente nella scena.
• Scegli la dimensione giusta: Mantieni la foto abbastanza grande da risaltare su mobile senza sovrastare l'inquadratura.
• Incorpora B-roll e accenti: Aggiungi foto di supporto, immagini stock o icone per evidenziare le idee e rendere il contenuto più coinvolgente.
• Anteprima su mobile: Assicurati che visibilità, allineamento e posizionamento corretto siano garantiti per formati verticali o orizzontali.
• Affina i tempi sulla timeline: Regola i tempi di inizio e fine affinché le foto appaiano esattamente quando necessario per un ritmo fluido.

uno schermo mostra consigli per convertire testo in video
Aggiungi foto al video

Aumentare il coinvolgimento con video arricchiti da foto

HeyGen rende semplice aggiungere e personalizzare immagini nei tuoi video con controlli semplici e professionali.

• Aggiungi Sovrapposizioni di Immagini: Carica foto o PNG e posizionali dove vuoi. Ridimensiona, ruota o regola l'opacità in pochi secondi.
• Inserisci Loghi e Filigrane: Aggiungi il tuo marchio con loghi PNG trasparenti e nitidi.
• Usa Adesivi e Grafiche: Aggiungi icone o elementi visivi per evidenziare punti chiave, o esplora un branding più approfondito con la Piattaforma Video Personalizzata.
• Aggiungi Più Foto: Crea semplici presentazioni o mostra vari passaggi posizionando diverse immagini sulla timeline.
• Miglioramenti Multimediali AI: Genera immagini, suggerisci B-roll o regola automaticamente il posizionamento con strumenti AI.
• Immagine nell'Immagine: Aggiungi piccole immagini fluttuanti per reazioni o tutorial.
• Supporto Completo dei Formati: Funziona con PNG, JPG, SVG, WebP, GIF e li aggiunge a video MP4, MOV, AVI o WebM senza perdere qualità.

un uomo è seduto davanti a uno schermo che dice più coinvolgente più coinvolgente più coinvolgente
Come funziona?

Aggiungi foto al tuo video in 4 semplici passaggi

Crea video visivamente coinvolgenti aggiungendo immagini in modo semplice, senza bisogno di esperienza di montaggio. Modifica nel tuo browser ed esporta in alta qualità senza filigrana. Inizia ora e scopri quanto è veloce aggiungere una foto al tuo video.

Passo 1

Carica il tuo video

Carica file MP4, MOV o un altro formato supportato.

Passo 2

Carica la tua foto o un PNG

Aggiungi la tua immagine, logo o grafica.

Passo 3

Posiziona e personalizza la tua immagine

Trascina e rilascia per posizionare l'immagine. Ridimensiona, ruota, ritaglia o cambia l'opacità. Imposta la temporizzazione sulla timeline.

Passaggio 4

Esporta e scarica il tuo video

Esporta in HD o 4K e condividi su TikTok, Instagram o YouTube.

Domande Frequenti su Come Aggiungere Foto ai Video

Come posso aggiungere una foto a un video online?

Carica il tuo video, inserisci la tua immagine e trascinala nella posizione desiderata utilizzando il semplice editor di HeyGen direttamente dal browser. Puoi ridimensionare, posizionare e programmare il tempo della tua foto con facilità. Provalo utilizzando lo strumento Add Photo to Video Tool.

Posso aggiungere una foto o un logo a un video gratuitamente?

Sì. Puoi aggiungere foto, PNG e loghi senza costi aggiuntivi utilizzando l'editor online di HeyGen. Esportazioni senza filigrana sono disponibili anche a seconda del tuo piano.

La qualità del mio video diminuirà dopo aver aggiunto delle immagini?

No. HeyGen preserva la qualità originale HD o 4K mantenendo nitide e chiare le immagini aggiunte. I PNG trasparenti rimangono lisci e definiti all'esportazione.

Quali formati di immagine posso caricare?

Puoi caricare file PNG, JPG, SVG, WebP o GIF. I PNG trasparenti sono i migliori per loghi, sovrapposizioni nitide e branding professionale.

Posso aggiungere più foto in un unico video?

Sì. Aggiungi diverse immagini lungo la sequenza temporale per creare presentazioni, spiegare passaggi o evidenziare le caratteristiche del prodotto. Ogni immagine ha un controllo indipendente per il posizionamento e la temporizzazione.

Questo strumento è adatto per il branding, i tutorial e i contenuti sui social?

Assolutamente. Puoi aggiungere loghi, foto di prodotti e grafiche per TikTok, Instagram e YouTube. Per elementi creativi aggiuntivi, prova lo strumento Add Stickers to Video Tool.

Quali formati video posso caricare ed esportare?

Puoi caricare video in formato MP4, MOV, AVI e WebM, poi esportare il tuo progetto finale in HD o 4K per una riproduzione nitida su tutte le principali piattaforme

L'intelligenza artificiale può aiutare a posizionare o regolare le mie foto?

Sì. L'IA assiste nell'allineamento, nella spaziatura e nell'equilibrio visivo per un risultato raffinato. Per un controllo più approfondito del marchio, esplora la Personalized Video Platform

