Il modo più semplice per creare video di volti parlanti realistici e coinvolgenti. Non è necessario utilizzare telecamere, microfoni o complesse operazioni di montaggio. Che tu stia creando presentazioni, annunci o contenuti formativi, la nostra piattaforma ti permette di generare video ritratto professionali in pochi minuti, completamente gratuiti.
Questo strumento ti permette di trasformare una singola foto in un avatar AI realistico che riflette espressioni reali, movimento e illuminazione per video rifiniti. Puoi generare istantaneamente clip di qualità professionale per contenuti social, formazione o narrazione senza bisogno di telecamere, squadre o competenze di montaggio.
Come creare video di teste parlanti AI?
Dai vita a ritratti statici con movimenti facciali realistici, espressioni e voce grazie al nostro generatore di video con teste parlanti AI.
Carica una foto chiara di te stesso o scegli tra oltre 1.100 avatar AI. La nostra tecnologia mappa le caratteristiche del viso per creare un movimento naturale ed espressivo che sembra autentico e umano.
Scrivi, incolla o carica il tuo script direttamente nell'editor. L'intelligenza artificiale sincronizza automaticamente le tue parole con un movimento labiale perfetto, emozione e tono per un risultato realistico.
Scegli la voce, la lingua e il tono preferiti per adattarli al tuo messaggio. Puoi anche regolare i gesti dell'avatar, aggiungere sottotitoli, musica di sottofondo o elementi del tuo brand per un video raffinato che si adatti al tuo stile.
Clicca su “Genera” e osserva la tua immagine statica trasformarsi in un video dinamico in pochi minuti. Scarica il tuo video con il personaggio che parla e condividilo immediatamente su qualsiasi piattaforma, social media, siti web o presentazione.
Caratteristiche del generatore di video parlanti AI
Con HeyGen, hai tutto ciò di cui hai bisogno per creare video coinvolgenti e professionali rapidamente e facilmente. Ecco perché siamo la tua migliore scelta per la creazione di video AI:
Scopri di più su come il generatore di avatar AI di HeyGen AI avatar generator può aiutarti a creare avatar personalizzati senza sforzo.
Teste Parlanti Personalizzabili
Scegli tra oltre 1.100 avatar iper-realistici, oppure crea uno che rispecchi te o la personalità del tuo marchio. Ogni avatar offre movimenti realistici e espressioni naturali, così i tuoi video sembrano autentici e coinvolgenti.
Capacità Multilingue
Traduci il tuo script in oltre 175 lingue con una resa naturale e simile a quella umana. Grazie alla nostra intelligenza artificiale, puoi raggiungere pubblici in tutto il mondo e personalizzare i tuoi video per diverse culture e regioni.
Non c'è bisogno di telecamere o studi
Salta l'attrezzatura costosa e le lunghe sessioni di ripresa. Carica semplicemente un'immagine e crea il tuo video in pochi minuti, utilizzando l'intelligenza artificiale per gestire i dettagli tecnici.
Produzione Video Rapida
Genera un video ritratto di alta qualità in pochi minuti, rendendolo ideale per aziende e creatori che hanno bisogno di aumentare efficientemente la produzione di contenuti.
Un video con testa parlante presenta un avatar digitale che recita il tuo script con espressioni realistiche, sincronizzazione labiale e gesti naturali. Riproduce l'aspetto e la sensazione di un vero presentatore, senza bisogno di riprese o di uno studio.
Carica semplicemente una foto o scegli un avatar, digita il tuo script e lascia che l'IA sincronizzi le tue parole con un movimento realistico. Il tuo video con testa parlante viene generato in pochi minuti. Hai bisogno di aiuto con la scrittura dello script? Prova il Generatore di Script per Video IA.
Sì. Puoi caricare il tuo ritratto per creare un avatar personalizzato o utilizzare uno esistente dalla libreria. Puoi anche caricare la tua voce o scegliere tra un'ampia gamma di voci AI.
La piattaforma supporta oltre 170 lingue e dialetti, permettendoti di creare video multilingue localizzati, con discorsi naturali e sincronizzazione labiale precisa per un pubblico globale.
Assolutamente. È ampiamente utilizzato per la formazione aziendale, l'integrazione, i video di vendita, gli annunci e la comunicazione interna. Per i video in stile portavoce, puoi anche esplorare lo strumento AI Spokesperson Tool.
Concentrati sulle opzioni di personalizzazione, l'integrazione con altri strumenti, la facilità d'uso, la velocità, la sicurezza e la qualità del supporto clienti e della documentazione.
La maggior parte dei video viene creata in soli pochi minuti. L'intelligenza artificiale gestisce automaticamente il sincronismo vocale, le espressioni e il movimento, quindi non hai bisogno di competenze di montaggio o esperienza di produzione.
Non sono richieste competenze di editing. L'interfaccia è semplice e l'intelligenza artificiale fa tutto il lavoro pesante. Puoi iniziare a creare il tuo primo video immediatamente tramite HeyGen Signup.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.