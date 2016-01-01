Generatore di Video con Testa Parlante IA

Il modo più semplice per creare video di volti parlanti realistici e coinvolgenti. Non è necessario utilizzare telecamere, microfoni o complesse operazioni di montaggio. Che tu stia creando presentazioni, annunci o contenuti formativi, la nostra piattaforma ti permette di generare video ritratto professionali in pochi minuti, completamente gratuiti.

  • Oltre 1100 intelligenze artificiali sotto forma di volti parlanti
  • Supporta oltre 175 lingue e dialetti
  • Genera un video con testa parlante in pochi minuti
-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore di video avatar AI

Questo strumento ti permette di trasformare una singola foto in un avatar AI realistico che riflette espressioni reali, movimento e illuminazione per video rifiniti. Puoi generare istantaneamente clip di qualità professionale per contenuti social, formazione o narrazione senza bisogno di telecamere, squadre o competenze di montaggio.

Recensioni

Come creare video di teste parlanti AI?

Dai vita a ritratti statici con movimenti facciali realistici, espressioni e voce grazie al nostro generatore di video con teste parlanti AI.

Passo 1

Carica il tuo ritratto o scegli un avatar

Carica una foto chiara di te stesso o scegli tra oltre 1.100 avatar AI. La nostra tecnologia mappa le caratteristiche del viso per creare un movimento naturale ed espressivo che sembra autentico e umano.

Passo 2

Aggiungi o digita il tuo script

Scrivi, incolla o carica il tuo script direttamente nell'editor. L'intelligenza artificiale sincronizza automaticamente le tue parole con un movimento labiale perfetto, emozione e tono per un risultato realistico.

Passaggio 3

Personalizza e Personalizza

Scegli la voce, la lingua e il tono preferiti per adattarli al tuo messaggio. Puoi anche regolare i gesti dell'avatar, aggiungere sottotitoli, musica di sottofondo o elementi del tuo brand per un video raffinato che si adatti al tuo stile.

Passaggio 4

Genera e Condividi

Clicca su “Genera” e osserva la tua immagine statica trasformarsi in un video dinamico in pochi minuti. Scarica il tuo video con il personaggio che parla e condividilo immediatamente su qualsiasi piattaforma, social media, siti web o presentazione.

Pannello di creazione video HeyGen AI con generatore di script da URL e vari strumenti di produzione video.

Caratteristiche del generatore di video parlanti AI


Con HeyGen, hai tutto ciò di cui hai bisogno per creare video coinvolgenti e professionali rapidamente e facilmente. Ecco perché siamo la tua migliore scelta per la creazione di video AI:

Scopri di più su come il generatore di avatar AI di HeyGen AI avatar generator può aiutarti a creare avatar personalizzati senza sforzo.

Video Parlante IA

Teste Parlanti Personalizzabili

Scegli tra oltre 1.100 avatar iper-realistici, oppure crea uno che rispecchi te o la personalità del tuo marchio. Ogni avatar offre movimenti realistici e espressioni naturali, così i tuoi video sembrano autentici e coinvolgenti.

una foto e un video di una donna dai capelli ricci
Video Parlante IA

Capacità Multilingue

Traduci il tuo script in oltre 175 lingue con una resa naturale e simile a quella umana. Grazie alla nostra intelligenza artificiale, puoi raggiungere pubblici in tutto il mondo e personalizzare i tuoi video per diverse culture e regioni.

una foto e un video di una donna dai capelli ricci
Video Parlante IA

Non c'è bisogno di telecamere o studi

Salta l'attrezzatura costosa e le lunghe sessioni di ripresa. Carica semplicemente un'immagine e crea il tuo video in pochi minuti, utilizzando l'intelligenza artificiale per gestire i dettagli tecnici.

una foto e un video di una donna dai capelli ricci
Video Parlante IA

Produzione Video Rapida

Genera un video ritratto di alta qualità in pochi minuti, rendendolo ideale per aziende e creatori che hanno bisogno di aumentare efficientemente la produzione di contenuti.

una foto e un video di una donna dai capelli ricci

Domande frequenti sul generatore di video con testa parlante AI

Cos'è un video con testa parlante?

Un video con testa parlante presenta un avatar digitale che recita il tuo script con espressioni realistiche, sincronizzazione labiale e gesti naturali. Riproduce l'aspetto e la sensazione di un vero presentatore, senza bisogno di riprese o di uno studio.

Come funziona il creatore di video con testa parlante AI?

Carica semplicemente una foto o scegli un avatar, digita il tuo script e lascia che l'IA sincronizzi le tue parole con un movimento realistico. Il tuo video con testa parlante viene generato in pochi minuti. Hai bisogno di aiuto con la scrittura dello script? Prova il Generatore di Script per Video IA.

Posso usare la mia voce o la mia immagine nel video?

Sì. Puoi caricare il tuo ritratto per creare un avatar personalizzato o utilizzare uno esistente dalla libreria. Puoi anche caricare la tua voce o scegliere tra un'ampia gamma di voci AI.

Quante lingue supporta il creatore di teste parlanti?

La piattaforma supporta oltre 170 lingue e dialetti, permettendoti di creare video multilingue localizzati, con discorsi naturali e sincronizzazione labiale precisa per un pubblico globale.

Questo strumento è adatto per presentazioni aziendali e formazione?

Assolutamente. È ampiamente utilizzato per la formazione aziendale, l'integrazione, i video di vendita, gli annunci e la comunicazione interna. Per i video in stile portavoce, puoi anche esplorare lo strumento AI Spokesperson Tool.

Quali caratteristiche dovrei dare priorità nella scelta di una piattaforma per video parlanti di intelligenza artificiale?

Concentrati sulle opzioni di personalizzazione, l'integrazione con altri strumenti, la facilità d'uso, la velocità, la sicurezza e la qualità del supporto clienti e della documentazione.

Quanto tempo ci vuole per generare un video con un personaggio che parla?

La maggior parte dei video viene creata in soli pochi minuti. L'intelligenza artificiale gestisce automaticamente il sincronismo vocale, le espressioni e il movimento, quindi non hai bisogno di competenze di montaggio o esperienza di produzione.

Ho bisogno di esperienza nel montaggio video per iniziare?

Non sono richieste competenze di editing. L'interfaccia è semplice e l'intelligenza artificiale fa tutto il lavoro pesante. Puoi iniziare a creare il tuo primo video immediatamente tramite HeyGen Signup.

