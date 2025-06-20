Crea inserimenti di prodotti AI naturali e realistici nei video utilizzando HeyGen. Inserisci i prodotti nelle scene in modo intenzionale e consapevole del contesto, senza dover riprendere o modificare manualmente i fotogrammi, mantenendo al contempo una narrazione autentica e sicura per il marchio.
Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video
I creator integrano i prodotti degli sponsor nei video in modo naturale senza interrompere la narrazione o l'esperienza degli spettatori.
I team presentano i prodotti in ambienti realistici che corrispondono al messaggio della campagna senza organizzare nuovi servizi fotografici.
I marchi mostrano i prodotti in uso, contesto o ambientazioni legate allo stile di vita che aiutano gli spettatori a immaginare di possederli.
I creatori forniscono una collocazione di prodotto coerente attraverso più video mantenendo il controllo creativo e l'autenticità.
Le aziende inseriscono strumenti o prodotti nei video istruzionali senza dover registrare nuovamente ad ogni aggiornamento.
Riutilizza lo stesso video di base e adatta la collocazione del prodotto per diversi mercati o regioni digitalmente, modificando la visibilità del prodotto secondo necessità.
Perché HeyGen è il miglior creatore di video con inserzioni di prodotti AI
HeyGen porta il product placement nell'era della generazione di video AI, rivoluzionando i metodi tradizionali con strumenti AI. Invece di sovrapposizioni forzate o inserimenti evidenti, posiziona i prodotti in modi che si allineano con il contesto della scena, l'attenzione dello spettatore e il flusso narrativo, migliorando l'integrazione del prodotto.
Il posizionamento di prodotti tramite intelligenza artificiale funziona solo quando sembra naturale. HeyGen si concentra su una collocazione credibile in modo che i prodotti si integrino nelle scene senza interrompere l'immersione.
Salta le negoziazioni, le riprese aggiuntive e le modifiche manuali. L'intelligenza artificiale gestisce il posizionamento digitalmente, riducendo il tempo di produzione da settimane a minuti.
Dai brevi clip social ai video branded più lunghi, i piazzamenti si adattano automaticamente a formato, inquadratura e ritmo.
Inserimento di prodotto consapevole del contesto
HeyGen analizza l'ambiente della scena, l'angolazione della camera e il flusso visivo prima di posizionare un prodotto, garantendo la migliore integrazione. Ciò assicura che il prodotto appaia dove logicamente dovrebbe essere anziché fluttuare in modo innaturale. Il risultato sembra integrato, non promozionale.
Allineamento visivo sicuro per il marchio
I prodotti sono posizionati con una scala controllata, illuminazione e orientamento per abbinarsi alla scena circostante, similmente a foto professionali di prodotti. Ciò protegge la percezione del marchio evitando immagini esagerate o distrazioni visive. Ogni posizionamento supporta la credibilità e la fiducia del pubblico, il che è fondamentale per il successo delle immagini di prodotto.
Posizionamento guidato da script e scena
Il product placement può essere guidato dalla sceneggiatura o dall'intento della scena, assicurando un'integrazione senza soluzione di continuità delle immagini del prodotto. Che un prodotto debba essere messo in evidenza, visibile passivamente o menzionato in modo sottile, l'AI ne regola la prominenza di conseguenza, migliorando la fotografia del prodotto. Questo mantiene il messaggio in linea con gli obiettivi della campagna.
Riutilizzo flessibile tra le campagne
Una volta posizionato un prodotto, le scene possono essere riutilizzate in più video o varianti. Questo permette ai team di scalare le campagne senza ripetere il lavoro di posizionamento o l'allestimento della produzione, grazie agli strumenti di intelligenza artificiale.
Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma di conversione da immagine a video più innovativa sul mercato.
Come utilizzare il creatore di video con inserzioni di prodotti AI
Crea video di product placement con intelligenza artificiale attraverso un flusso di lavoro ottimizzato per velocità e controllo.
Inizia con un video esistente o generane uno utilizzando gli strumenti AI di HeyGen.
Specifica il prodotto, l'obiettivo di posizionamento e il livello di visibilità che desideri nella scena.
HeyGen inserisce il prodotto utilizzando il contesto della scena, l'illuminazione e la prospettiva per realismo.
Anteprima del posizionamento, apportare le modifiche se necessario e esportare il video finale.
Il posizionamento di prodotti tramite intelligenza artificiale inserisce digitalmente i prodotti nei video in modo realistico e consapevole del contesto, senza l'uso di oggetti fisici o di riprese aggiuntive utilizzando il AI video generator.
Le collocazioni sono progettate per adattarsi all'illuminazione, alla scala e alla prospettiva della scena in modo che sembrino parte naturale dell'ambiente, similmente a una fotografia di prodotto efficace.
Sì. Puoi determinare se il prodotto è sottile, secondario o chiaramente in evidenza nella scena utilizzando strumenti di intelligenza artificiale.
Il posizionamento di prodotti tramite intelligenza artificiale funziona su vari formati, inclusi clip sui social, pubblicità, video esplicativi e contenuti di marca più lunghi.
Sì. I prodotti o il posizionamento possono essere modificati digitalmente senza dover ricreare il video.
Sì. Molte squadre utilizzano il posizionamento di prodotti AI per sponsorizzazioni dove autenticità e fiducia degli spettatori sono importanti, sfruttando foto di prodotti AI.
No. Il processo è guidato e non richiede composizione manuale o strumenti di editing avanzati.
I marchi, i creatori, le agenzie e i marketer che desiderano una visibilità del prodotto scalabile e realistica senza la complessità della produzione tradizionale traggono il massimo beneficio.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.