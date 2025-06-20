Creatore di video con inserimenti di prodotti AI per video promozionali integrati

Crea inserimenti di prodotti AI naturali e realistici nei video utilizzando HeyGen. Inserisci i prodotti nelle scene in modo intenzionale e consapevole del contesto, senza dover riprendere o modificare manualmente i fotogrammi, mantenendo al contempo una narrazione autentica e sicura per il marchio.

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Contenuti sponsorizzati e sponsorizzazioni

Contenuti sponsorizzati e sponsorizzazioni

I creator integrano i prodotti degli sponsor nei video in modo naturale senza interrompere la narrazione o l'esperienza degli spettatori.

Video di marketing e pubblicità

Video di marketing e pubblicità

I team presentano i prodotti in ambienti realistici che corrispondono al messaggio della campagna senza organizzare nuovi servizi fotografici.

Storytelling di prodotti per l'e-commerce

Storytelling di prodotti per l'e-commerce

I marchi mostrano i prodotti in uso, contesto o ambientazioni legate allo stile di vita che aiutano gli spettatori a immaginare di possederli.

Partnership con influencer e creator

Partnership con influencer e creator

I creatori forniscono una collocazione di prodotto coerente attraverso più video mantenendo il controllo creativo e l'autenticità.

Formazione e dimostrazioni interne

Formazione e dimostrazioni interne

Le aziende inseriscono strumenti o prodotti nei video istruzionali senza dover registrare nuovamente ad ogni aggiornamento.

Localizzazione e campagne globali

Localizzazione e campagne globali

Riutilizza lo stesso video di base e adatta la collocazione del prodotto per diversi mercati o regioni digitalmente, modificando la visibilità del prodotto secondo necessità.

Perché HeyGen è il miglior creatore di video con inserzioni di prodotti AI

HeyGen porta il product placement nell'era della generazione di video AI, rivoluzionando i metodi tradizionali con strumenti AI. Invece di sovrapposizioni forzate o inserimenti evidenti, posiziona i prodotti in modi che si allineano con il contesto della scena, l'attenzione dello spettatore e il flusso narrativo, migliorando l'integrazione del prodotto.

Progettato per realismo e fiducia

Il posizionamento di prodotti tramite intelligenza artificiale funziona solo quando sembra naturale. HeyGen si concentra su una collocazione credibile in modo che i prodotti si integrino nelle scene senza interrompere l'immersione.

Più veloce dei tradizionali flussi di lavoro per il posizionamento

Salta le negoziazioni, le riprese aggiuntive e le modifiche manuali. L'intelligenza artificiale gestisce il posizionamento digitalmente, riducendo il tempo di produzione da settimane a minuti.

Progettato per i formati di contenuto moderni

Dai brevi clip social ai video branded più lunghi, i piazzamenti si adattano automaticamente a formato, inquadratura e ritmo.

Inserimento di prodotto consapevole del contesto

HeyGen analizza l'ambiente della scena, l'angolazione della camera e il flusso visivo prima di posizionare un prodotto, garantendo la migliore integrazione. Ciò assicura che il prodotto appaia dove logicamente dovrebbe essere anziché fluttuare in modo innaturale. Il risultato sembra integrato, non promozionale.

immagine in video

Allineamento visivo sicuro per il marchio

I prodotti sono posizionati con una scala controllata, illuminazione e orientamento per abbinarsi alla scena circostante, similmente a foto professionali di prodotti. Ciò protegge la percezione del marchio evitando immagini esagerate o distrazioni visive. Ogni posizionamento supporta la credibilità e la fiducia del pubblico, il che è fondamentale per il successo delle immagini di prodotto.

Uno smartphone mostra un'interfaccia dell'app TikTok scura su uno sfondo vibrante di luci al neon rosa e blu che si irradiano.

Posizionamento guidato da script e scena

Il product placement può essere guidato dalla sceneggiatura o dall'intento della scena, assicurando un'integrazione senza soluzione di continuità delle immagini del prodotto. Che un prodotto debba essere messo in evidenza, visibile passivamente o menzionato in modo sottile, l'AI ne regola la prominenza di conseguenza, migliorando la fotografia del prodotto. Questo mantiene il messaggio in linea con gli obiettivi della campagna.

Clonazione della voce

Riutilizzo flessibile tra le campagne

Una volta posizionato un prodotto, le scene possono essere riutilizzate in più video o varianti. Questo permette ai team di scalare le campagne senza ripetere il lavoro di posizionamento o l'allestimento della produzione, grazie agli strumenti di intelligenza artificiale.

foto di grafica animata trasformate in video

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma di conversione da immagine a video più innovativa sul mercato.

Guardo
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che ho io quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo avuto un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Come funziona

Come utilizzare il creatore di video con inserzioni di prodotti AI

Crea video di product placement con intelligenza artificiale attraverso un flusso di lavoro ottimizzato per velocità e controllo.

Passo 1

Carica o genera un video

Inizia con un video esistente o generane uno utilizzando gli strumenti AI di HeyGen.

Passaggio 2

Definisci il prodotto e l'intento

Specifica il prodotto, l'obiettivo di posizionamento e il livello di visibilità che desideri nella scena.

Passaggio 3

Applica il posizionamento AI

HeyGen inserisce il prodotto utilizzando il contesto della scena, l'illuminazione e la prospettiva per realismo.

Passaggio 4

Rivedi ed esporta

Anteprima del posizionamento, apportare le modifiche se necessario e esportare il video finale.

Un iMac Apple mostra un cruscotto dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos'è il product placement basato sull'intelligenza artificiale?

Il posizionamento di prodotti tramite intelligenza artificiale inserisce digitalmente i prodotti nei video in modo realistico e consapevole del contesto, senza l'uso di oggetti fisici o di riprese aggiuntive utilizzando il AI video generator.

Quanto sono realistici i posizionamenti?

Le collocazioni sono progettate per adattarsi all'illuminazione, alla scala e alla prospettiva della scena in modo che sembrino parte naturale dell'ambiente, similmente a una fotografia di prodotto efficace.

Posso controllare quanto è visibile il prodotto?

Sì. Puoi determinare se il prodotto è sottile, secondario o chiaramente in evidenza nella scena utilizzando strumenti di intelligenza artificiale.

Funziona per video brevi e lunghi?

Il posizionamento di prodotti tramite intelligenza artificiale funziona su vari formati, inclusi clip sui social, pubblicità, video esplicativi e contenuti di marca più lunghi.

È possibile aggiornare i posizionamenti in seguito?

Sì. I prodotti o il posizionamento possono essere modificati digitalmente senza dover ricreare il video.

È adatto per contenuti sponsorizzati?

Sì. Molte squadre utilizzano il posizionamento di prodotti AI per sponsorizzazioni dove autenticità e fiducia degli spettatori sono importanti, sfruttando foto di prodotti AI.

Ho bisogno di competenze di montaggio video?

No. Il processo è guidato e non richiede composizione manuale o strumenti di editing avanzati.

Chi dovrebbe utilizzare il product placement basato sull'intelligenza artificiale?

I marchi, i creatori, le agenzie e i marketer che desiderano una visibilità del prodotto scalabile e realistica senza la complessità della produzione tradizionale traggono il massimo beneficio.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Inizia a creare con HeyGen

Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.

CTA background