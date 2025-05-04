Trasforma il tuo script in un video completo generato dall'intelligenza artificiale con scene cinematografiche, narrazione naturale, design del movimento e tempistica precisa per ogni inquadratura. L'intelligenza artificiale di HeyGen per la conversione di script in video elimina la necessità di telecamere, studi, editor e ritardi nella produzione, così il tuo team può creare video di alta qualità su larga scala.
Casi d'uso per l'intelligenza artificiale da script a video
Team di diversi settori utilizzano HeyGen per convertire testi in forma di script e prompt in video di impatto. Dall'onboarding al marketing, HeyGen assicura che il tuo script diventi pronto per il video con il minimo sforzo.
Trasforma le procedure operative standard, i documenti delle risorse umane e le linee guida interne in chiari video formativi passo dopo passo con una consegna coerente in ogni team.
Converti script di messaggistica o dettagli delle funzionalità in video promozionali chiari che evidenziano i benefici, le FAQ e i dettagli chiave del prodotto.
Trasforma materiali complessi o spiegazioni dettagliate in lezioni facili da seguire utilizzando lo strumento AI per la conversione di script in video per l'apprendimento digitale e la creazione di corsi.
Crea clip che catturano l'attenzione a partire da annunci, script per il thought-leadership, spunti per raccontare storie e aggiornamenti settimanali utilizzando lo strumento gratuito di conversione da script a video.
Perché HeyGen è il migliore per la creazione di video da script
HeyGen sostituisce la tradizionale produzione video con un flusso di lavoro rapido che trasforma i contenuti scritti in video puliti e pronti per essere condivisi. Che tu abbia bisogno di spiegazioni veloci, aggiornamenti interni o contenuti formativi su larga scala, HeyGen ti aiuta a passare dal testo al video con chiarezza e coerenza.
HeyGen elimina la necessità di telecamere, sessioni di registrazione o software complessi. Incolla il tuo script e trasformalo istantaneamente in un video raffinato composto da scene dinamiche, transizioni fluide e formattazione pulita — ideale per video esplicativi, tutorial, dimostrazioni di prodotto e contenuti di onboarding.
Che tu stia creando contenuti educativi, comunicazioni aziendali o clip pronte per i social, HeyGen offre doppiaggi naturali con intelligenza artificiale, una varietà di stili visivi e modelli flessibili per allineare il tuo video al tuo tono, pubblico e identità del marchio.
Producete video da lunghi copioni, lezioni multichapter, aggiornamenti ricorrenti e flussi di lavoro di contenuti ad alto volume in pochi minuti. HeyGen automatizza la creazione e il layout delle scene così potete creare più video — senza aggiungere tempo di produzione o risorse aggiuntive.
Doppiaggio AI in più lingue
Scegli tra voci AI naturali con un ritmo chiaro, tono espressivo e supporto per lingue e accenti globali.
Scene automatizzate con visual dinamici
HeyGen suddivide automaticamente la tua sceneggiatura in scene e le abbina a layout, grafiche e strutture visive che rafforzano il tuo messaggio.
Layout personalizzabili e branding
Regola rapidamente colori, sfondi, design del movimento, proporzioni dell'immagine e elementi sullo schermo per allineare il tuo video al tuo marchio.
Strumenti di editing semplici per revisioni rapide
Modifica le linee, scambia elementi visivi, aggiusta il timing o cambia stili senza toccare una timeline. Esporta video di alta qualità in pochi secondi.
Come utilizzare il generatore di video da script AI
HeyGen semplifica il tuo processo dall'inserimento del testo al video finito, ecco come funziona.
Carica o incolla il tuo testo. L'intelligenza artificiale analizza la struttura e prepara immediatamente il layout del tuo video.
Seleziona uno stile di narrazione, lingua, tono e formato video che corrispondano agli obiettivi del tuo contenuto.
Regola sfondi, colori, ritmo e altri elementi visivi secondo necessità.
HeyGen produce i tuoi contenuti video in pochi minuti. Effettua modifiche rapide, poi scarica o condividi immediatamente.
L'intelligenza artificiale da immagine a video trasforma le visualizzazioni statiche in brevi video generati dall'AI. Carica un'immagine, inserisci uno script e HeyGen animerà le espressioni facciali e aggiungerà la voce, perfetto per creare un video a partire da una singola foto.
Sì, questo AI video generator è perfetto per creare brevi video, spiegazioni e video di presentazione di prodotti per le piattaforme social. È progettato per video veloci e coinvolgenti che raccontano la tua storia in modo chiaro.
HeyGen supporta i formati MP4 e WebM. La piattaforma regola automaticamente risoluzione e qualità video per adattarsi alle tue impostazioni di esportazione.
Sì. Utilizzando il motore AI di foto a video e il mapping facciale di HeyGen, puoi trasformare immagini vecchie o statiche in video parlanti AI con movimenti generati dall'AI e voce sincronizzata.
HeyGen offre un livello AI gratuito per la conversione da immagine a video, così puoi esplorare le funzionalità e generare il tuo primo video senza pagare. Sebbene non sia completamente illimitato, è uno dei migliori punti di partenza gratuiti.
Sì. HeyGen può generare automaticamente sottotitoli in più lingue basandosi sul tuo script o narrazione. Puoi modificare il testo, regolare lo stile e esportare il video con sottotitoli incorporati o in file separati.
Sì. Puoi passare in qualsiasi momento tra i formati 16:9, 9:16 e 1:1. HeyGen adatta automaticamente il layout, il ritmo e le immagini per ogni piattaforma senza dover ricreare il video da zero.
HeyGen ti permette di personalizzare colori, sfondi, tipografia e stili di layout, così puoi mantenere la coerenza del marchio in tutti i tuoi output video.
Sì. Puoi condividere progetti, lasciare commenti, rivedere modifiche e gestire i permessi a livello di team, rendendo semplice per più persone lavorare sulla stessa pipeline video.
La maggior parte dei video viene generata in pochi minuti. Gli script più brevi vengono renderizzati quasi istantaneamente, mentre i video più lunghi e con più scene possono richiedere leggermente più tempo a seconda della lunghezza e della complessità.
