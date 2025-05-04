Script to Video AI: Crea Video dal Testo Rapidamente

Trasforma il tuo script in un video completo generato dall'intelligenza artificiale con scene cinematografiche, narrazione naturale, design del movimento e tempistica precisa per ogni inquadratura. L'intelligenza artificiale di HeyGen per la conversione di script in video elimina la necessità di telecamere, studi, editor e ritardi nella produzione, così il tuo team può creare video di alta qualità su larga scala.

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Casi d'uso per l'intelligenza artificiale da script a video

Team di diversi settori utilizzano HeyGen per convertire testi in forma di script e prompt in video di impatto. Dall'onboarding al marketing, HeyGen assicura che il tuo script diventi pronto per il video con il minimo sforzo.


Video di formazione e inserimento

Video di formazione e inserimento

Trasforma le procedure operative standard, i documenti delle risorse umane e le linee guida interne in chiari video formativi passo dopo passo con una consegna coerente in ogni team.

Spiegazioni di marketing e dimostrazioni di prodotto

Spiegazioni di marketing e dimostrazioni di prodotto

Converti script di messaggistica o dettagli delle funzionalità in video promozionali chiari che evidenziano i benefici, le FAQ e i dettagli chiave del prodotto.

Moduli didattici e contenuti formativi

Moduli didattici e contenuti formativi

Trasforma materiali complessi o spiegazioni dettagliate in lezioni facili da seguire utilizzando lo strumento AI per la conversione di script in video per l'apprendimento digitale e la creazione di corsi.

Contenuti per i social media e messaggistica breve

Contenuti per i social media e messaggistica breve

Crea clip che catturano l'attenzione a partire da annunci, script per il thought-leadership, spunti per raccontare storie e aggiornamenti settimanali utilizzando lo strumento gratuito di conversione da script a video.

Perché HeyGen è il migliore per la creazione di video da script

HeyGen sostituisce la tradizionale produzione video con un flusso di lavoro rapido che trasforma i contenuti scritti in video puliti e pronti per essere condivisi. Che tu abbia bisogno di spiegazioni veloci, aggiornamenti interni o contenuti formativi su larga scala, HeyGen ti aiuta a passare dal testo al video con chiarezza e coerenza.

Crea video di qualità da studio senza bisogno di riprese

HeyGen elimina la necessità di telecamere, sessioni di registrazione o software complessi. Incolla il tuo script e trasformalo istantaneamente in un video raffinato composto da scene dinamiche, transizioni fluide e formattazione pulita — ideale per video esplicativi, tutorial, dimostrazioni di prodotto e contenuti di onboarding.

Adatta qualsiasi tono con voci AI, stili e formati

Che tu stia creando contenuti educativi, comunicazioni aziendali o clip pronte per i social, HeyGen offre doppiaggi naturali con intelligenza artificiale, una varietà di stili visivi e modelli flessibili per allineare il tuo video al tuo tono, pubblico e identità del marchio.

Aumenta la produzione di contenuti rapidamente

Producete video da lunghi copioni, lezioni multichapter, aggiornamenti ricorrenti e flussi di lavoro di contenuti ad alto volume in pochi minuti. HeyGen automatizza la creazione e il layout delle scene così potete creare più video — senza aggiungere tempo di produzione o risorse aggiuntive.

Doppiaggio AI in più lingue

Scegli tra voci AI naturali con un ritmo chiaro, tono espressivo e supporto per lingue e accenti globali.

Una donna con indosso un casco di sicurezza giallo sorride mentre lo regola con una mano. Intorno a lei ci sono elementi in stile interfaccia, inclusi un selettore di lingua con diverse bandiere nazionali e un fumetto di messaggio scritto in olandese attribuito a un utente di nome “Danielle”. Lo sfondo è di un blu brillante con una cornice quadrata arrotondata attorno alla foto.

Scene automatizzate con visual dinamici

HeyGen suddivide automaticamente la tua sceneggiatura in scene e le abbina a layout, grafiche e strutture visive che rafforzano il tuo messaggio.

Foto sovrapposte di una stessa donna in diversi abiti professionali, mostrate in cornici triangolari arrotondate.

Layout personalizzabili e branding

Regola rapidamente colori, sfondi, design del movimento, proporzioni dell'immagine e elementi sullo schermo per allineare il tuo video al tuo marchio.

Una struttura 3D bianca composta da sfere raggruppate con sotto una striscia di miniature che mostra degli spazi per le immagini e un pulsante di aggiunta.

Strumenti di editing semplici per revisioni rapide

Modifica le linee, scambia elementi visivi, aggiusta il timing o cambia stili senza toccare una timeline. Esporta video di alta qualità in pochi secondi.

Un uomo è seduto alla scrivania e sorride, accanto a un pannello interfaccia che mostra le opzioni di esportazione SCORM.

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma di conversione da immagine a video più innovativa sul mercato.

"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che io ho quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo avuto un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
Come funziona

Come utilizzare il generatore di video da script AI

HeyGen semplifica il tuo processo dall'inserimento del testo al video finito, ecco come funziona.

Passo 1

Incolla il tuo script nello strumento di conversione da script ad video AI

Carica o incolla il tuo testo. L'intelligenza artificiale analizza la struttura e prepara immediatamente il layout del tuo video.

Passaggio 2

Scegli il tuo stile vocale e visivo

Seleziona uno stile di narrazione, lingua, tono e formato video che corrispondano agli obiettivi del tuo contenuto.

Passaggio 3

Personalizza scene, ritmo e branding

Regola sfondi, colori, ritmo e altri elementi visivi secondo necessità.

Passaggio 4

Genera, rifina ed esporta

HeyGen produce i tuoi contenuti video in pochi minuti. Effettua modifiche rapide, poi scarica o condividi immediatamente.

Un utente che genera un video AI tramite script utilizzando lo strumento di AI da script a video di HeyGen.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos'è uno strumento di intelligenza artificiale per convertire testi in video?

L'intelligenza artificiale da immagine a video trasforma le visualizzazioni statiche in brevi video generati dall'AI. Carica un'immagine, inserisci uno script e HeyGen animerà le espressioni facciali e aggiungerà la voce, perfetto per creare un video a partire da una singola foto.

Posso usare la mia voce per la narrazione nel processo di generazione di video AI?

Sì, questo AI video generator è perfetto per creare brevi video, spiegazioni e video di presentazione di prodotti per le piattaforme social. È progettato per video veloci e coinvolgenti che raccontano la tua storia in modo chiaro.

HeyGen supporta più lingue?

HeyGen supporta i formati MP4 e WebM. La piattaforma regola automaticamente risoluzione e qualità video per adattarsi alle tue impostazioni di esportazione.

Ho bisogno di competenze di editing per usare il generatore di video da script AI HeyGen?

Sì. Utilizzando il motore AI di foto a video e il mapping facciale di HeyGen, puoi trasformare immagini vecchie o statiche in video parlanti AI con movimenti generati dall'AI e voce sincronizzata.

Posso creare video lunghi a partire da sceneggiature?

HeyGen offre un livello AI gratuito per la conversione da immagine a video, così puoi esplorare le funzionalità e generare il tuo primo video senza pagare. Sebbene non sia completamente illimitato, è uno dei migliori punti di partenza gratuiti.

HeyGen può aggiungere sottotitoli automaticamente?

Sì. HeyGen può generare automaticamente sottotitoli in più lingue basandosi sul tuo script o narrazione. Puoi modificare il testo, regolare lo stile e esportare il video con sottotitoli incorporati o in file separati.

Posso cambiare il rapporto d'aspetto per diverse piattaforme?

Sì. Puoi passare in qualsiasi momento tra i formati 16:9, 9:16 e 1:1. HeyGen adatta automaticamente il layout, il ritmo e le immagini per ogni piattaforma senza dover ricreare il video da zero.

HeyGen supporta modelli personalizzati con brand?

HeyGen ti permette di personalizzare colori, sfondi, tipografia e stili di layout, così puoi mantenere la coerenza del marchio in tutti i tuoi output video.

Posso collaborare con il mio team all'interno di HeyGen?

Sì. Puoi condividere progetti, lasciare commenti, rivedere modifiche e gestire i permessi a livello di team, rendendo semplice per più persone lavorare sulla stessa pipeline video.

Quanto velocemente può HeyGen generare un video da uno script?

La maggior parte dei video viene generata in pochi minuti. Gli script più brevi vengono renderizzati quasi istantaneamente, mentre i video più lunghi e con più scene possono richiedere leggermente più tempo a seconda della lunghezza e della complessità.

