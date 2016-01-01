La nostra piattaforma include potenti funzionalità che rendono la creazione e l'utilizzo di avatar text-to-speech rapidi e semplici:



• Voci e Lingue Personalizzabili: Scegli tra molteplici voci, accenti e lingue per adattarsi al tuo marchio e raggiungere un pubblico globale.

• Discorso AI Naturale e Realistico: L'AI genera un discorso vivace con tono, tonalità e velocità regolabili, così il tuo avatar suona umano e coinvolgente.

• Creazione Video Rapida: Crea video avatar di alta qualità in pochi minuti. Inserisci semplicemente il tuo testo, scegli una voce e genera, senza bisogno di strumenti di editing.

• Integrazione Semplice: Aggiungi avatar a siti web, assistenti virtuali, contenuti di marketing e altro ancora. Progettato sia per sviluppatori che per utenti non tecnici.

• Scalabile per Qualsiasi Progetto: Usalo per un singolo avatar o migliaia. La piattaforma cresce con le tue esigenze e si adatta a imprese di qualsiasi dimensione.

• Tecnologia AI Accessibile: Ottieni risultati vocali di livello studio a un costo molto inferiore rispetto ai servizi tradizionali di doppiaggio.