URL per Generatore di Video per Link Istantaneo ai Video

Trasforma qualsiasi link web in un video finito utilizzando lo strumento di HeyGen da URL a video. Incolla un URL in un video, scegli lo stile e la lunghezza, e crea video lucidati, sottotitolati e pronti per le piattaforme senza l'uso di telecamere o montaggi complessi. Usa link, immagini o script per produrre velocemente clip condivisibili.

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Video di formazione e inserimento

Video di formazione e inserimento

Trasforma i protocolli operativi, i documenti delle risorse umane e le linee guida interne in chiari video formativi passo dopo passo con una consegna coerente in ogni team.

Spiegazioni di marketing e dimostrazioni di prodotto

Spiegazioni di marketing e dimostrazioni di prodotto

Converti script di messaggistica o dettagli delle funzionalità in video promozionali chiari che evidenziano i benefici, le FAQ e i dettagli chiave del prodotto.

Moduli didattici e contenuti istruzionali

Moduli didattici e contenuti istruzionali

Trasforma materiali complessi o spiegazioni dettagliate in lezioni facili da seguire utilizzando lo strumento AI per la conversione di script in video per l'apprendimento digitale e la creazione di corsi.

Contenuti per i social media e messaggistica breve

Contenuti per i social media e messaggistica breve

Crea clip che catturano l'attenzione a partire da annunci, script per leader di pensiero, spunti per raccontare storie e aggiornamenti settimanali utilizzando lo strumento gratuito di conversione da script a video.

Perché HeyGen è il miglior script per video AI

HeyGen trasforma qualsiasi script in un video realistico di alta qualità in pochi minuti. Inizia da un'idea grezza, una sceneggiatura rifinita o anche solo alcuni punti elenco. HeyGen genera scene di dialogo realistiche con controlli avanzati, così puoi passare dalle parole al video finito senza un flusso di lavoro di produzione tradizionale.

Generazione fulminea

Trasforma gli script in video rifiniti in pochi minuti. È molto più rapido ed economico rispetto alle riprese, alle riprese aggiuntive o a complesse tempistiche di montaggio.

Nessuna curva di apprendimento

Crea video di livello professionale con un flusso di lavoro semplice e intuitivo. Nessuna esperienza di montaggio. Nessuna configurazione tecnica. Scrivi, genera, perfeziona

Editor creativo tutto-in-uno

Dal tuo primo abbozzo fino all'esportazione finale, l'editor basato su testo di HeyGen semplifica l'intero processo. Aggiorna le battute, regola il ritmo, rivedi le scene e itera rapidamente, come se stessi modificando un documento, non una timeline.

Estrazione e sequenziamento automatico dei contenuti

HeyGen analizza il testo della pagina, le immagini e i contenuti meta per creare una storyboard coerente. Il motore di conversione da url a video identifica titoli, immagini dei prodotti e sezioni chiave, per poi sequenziarli in scene con scorrimento fluido, transizioni e tempistiche. Questo elimina la cattura manuale e fornisce una base pulita da personalizzare, sia che tu abbia bisogno di un breve clip in stile UGC o di un file video dimostrativo più lungo.

Sequenziamento dei contenuti

Esportazioni multi-formato e preset per piattaforme

Esporta MP4 ottimizzati per YouTube, tagli verticali per Reels e TikTok, o asset ciclici per Canvas e storie social. Scegli risoluzione, rapporto d'aspetto e bitrate o seleziona tra i preset configurati per piattaforme pubblicitarie e post organici. HeyGen garantisce una resa di qualità adatta a ogni flusso di distribuzione.

Uno smartphone mostra un'interfaccia dell'app TikTok scura su uno sfondo vibrante di luci al neon rosa e blu che si irradiano.

Doppiaggio personalizzabile, sottotitoli e traduzione

Genera automaticamente doppiaggi a partire da testi estratti o carica la tua sceneggiatura. Aggiungi sottotitoli precisi e utilizza il traduttore video per creare versioni localizzate in diverse lingue. La clonazione vocale e le narrazioni naturali mantengono il tono coerente mentre la sincronizzazione labiale e la tempistica dei sottotitoli rimangono precise per qualsiasi mercato.

Clonazione della voce

API per sviluppatori e automazione batch

Integra HeyGen nel tuo flusso di lavoro tramite API REST per l'elaborazione in massa di contenuti video. Automatizza la generazione di video da link a partire da feed di prodotti, voci CMS o fogli di calcolo di marketing. Notifiche webhook, integrazioni di archiviazione e configurazioni personalizzate ti permettono di scalare la produzione e innescare video in seguito ad aggiornamenti dei contenuti.

foto di grafica animata trasformate in video

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma più innovativa di conversione da immagine a video sul mercato.

Guardo
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che io ho quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo avuto un film che facevo ogni settimana. All'improvviso, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Come funziona

Come utilizzare il generatore da URL a video

Converti i link in video finiti in quattro semplici passaggi progettati per velocità e controllo.

Passo 1

Incolla il tuo URL e scegli uno stile

Inserisci il link web che vuoi convertire. Scegli un modello, un rapporto d'aspetto e un tono visivo che si adattino al tuo marchio o alla tua campagna per i tuoi contenuti video. HeyGen prepara automaticamente una storyboard iniziale.

Passaggio 2

Rivedi e perfeziona la sceneggiatura

HeyGen estrae titoli e testi; modifica o incolla uno script personalizzato per controllare il voiceover, i sottotitoli e l'enfasi della scena nei tuoi contenuti video. Utilizza le modifiche del testo al video per cambiamenti rapidi del messaggio.

Passaggio 3

Personalizza elementi visivi e audio

Regola l'immaginario, le transizioni, la musica di sottofondo e le opzioni per la voce fuori campo. Attiva o disattiva i sottotitoli, aggiusta il ritmo o sostituisci le immagini utilizzando il miglioramento da immagine a video per una visualizzazione più ricca.

Passaggio 4

Renderizza ed esporta

Genera il video finale. HeyGen gestisce il rendering, il sincronismo labiale, la codifica e la creazione di file video per i tuoi progetti. Scarica file ottimizzati o utilizza l'API per consegnare automaticamente lotti e versioni localizzate.

Un iMac Apple mostra una dashboard di dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos'è un generatore di URL per video e come funziona?

Un generatore di video da URL converte un link di una pagina web in un video strutturato estraendo contenuti, immagini e metadati, per poi sequenziarli in scene con voiceover, didascalie e animazioni. Il sistema di HeyGen analizza la pagina, genera una storyboard e produce un video rifinito senza la necessità di registrazione manuale dello schermo o di editing.

Quali URL posso convertire e ci sono delle restrizioni?

È possibile convertire pagine accessibili pubblicamente come pagine di prodotti, post di blog, documentazione e pagine di atterraggio. Contenuti protetti da password o dinamicamente limitati che richiedono autenticazione non possono essere convertiti a meno che non si forniscano snapshot accessibili o accesso API. Grandi applicazioni dinamiche possono richiedere impostazioni di cattura personalizzate.

Quanto sono personalizzabili i video prodotti da un URL?

Altamente personalizzabile. Modifica il ritmo, i template, la musica di sottofondo, lo stile del voiceover, i sottotitoli, le immagini e gli elementi video online. Usa le modifiche da testo a video per alterare il messaggio, applica immagini al video per una visualizzazione più ricca, o regola con precisione tempistiche e transizioni per un risultato più cinematografico.

Posso tradurre e localizzare video creati da URL?

Sì. Utilizza il video translator per creare versioni localizzate con sottotitoli e doppiaggi tradotti. HeyGen preserva il tempismo e il ritmo mentre ricrea una narrazione naturale nelle lingue di destinazione per mantenere la coerenza tra i mercati.

Quali formati di esportazione e preimpostazioni sono disponibili?

Le opzioni di esportazione includono MP4 ottimizzati per il web e i social, tagli verticali per Reels/TikTok, asset loopati per Canvas e file ad alta bitrate per le trasmissioni. Scegli i preset della piattaforma per garantire il corretto rapporto d'aspetto, risoluzione e dimensione del file per ogni destinazione.

HeyGen offre un'API per la conversione di URL in massa?

Sì. HeyGen offre endpoint REST per la creazione, il monitoraggio e il recupero delle registrazioni dei tuoi file video. L'elaborazione batch, le notifiche webhook e le integrazioni di archiviazione consentono flussi di lavoro automatizzati per grandi cataloghi e aggiornamenti frequenti.

Chi dovrebbe usare uno strumento di conversione da URL a video?

I professionisti del marketing, i team di prodotto, i responsabili e-commerce, gli educatori, gli editori e i creatori traggono vantaggio. Chiunque abbia bisogno di una produzione video rapida e scalabile a partire da contenuti web esistenti troverà un notevole risparmio di tempo e costi rispetto alla produzione tradizionale.

Chi possiede i diritti dei video generati dai miei link?

Mantieni tutti i diritti sui video che esporti. HeyGen non rivendica la proprietà. Assicurati di avere i diritti legali per qualsiasi contenuto di terze parti o protetto da copyright incluso nelle pagine convertite; rimani responsabile per tali risorse.

I video creati con HeyGen sono adatti per la pubblicità a pagamento?

Sì. HeyGen produce creatività pronte per la piattaforma ottimizzate per la pubblicità social e programmatica. Utilizza la generazione in batch per creare molte varianti di annunci per test A/B e campagne di performance.

Quanto è sicuro il contenuto che carico o converto?

I caricamenti e i video generati sono criptati durante il trasferimento e quando sono memorizzati. HeyGen aderisce alle pratiche di sicurezza di livello industriale e offre opzioni di archiviazione e controlli di accesso configurabili. Per contenuti sensibili, utilizza integrazioni di archiviazione private e restrizioni di accesso per proteggere i tuoi file video.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

